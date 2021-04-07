Харьков с 10 апреля ужесточает карантин: Общественный транспорт будет работать, как обычно
Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что с 10 апреля в городе начнут действовать дополнительные карантинные ограничения. Ужесточение карантина не повлияет на работу харьковского метро.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
"Начиная с субботы мы введем более жесткие меры. Что касается общественного транспорта, метро будет работать, как и работало. Общественный транспорт будет работать, как и работал, поскольку это действительно нужно для перевозки людей", - отметил Терехов.
Так, с 10 апреля в Харькове будут действовать следующие дополнительные ограничения:
- работа кафе, баров и ресторанов до 20:00;
- работа непродовольственных магазинов до 20:00;
- на продовольственных рынках будет усилен контроль.
Кроме того, со следующей недели 5-11 классы харьковских школ переходят на дистанционное обучение, ученики 1-4 классов будут учиться без изменений. Детские сады также продолжат принимать детей.
т.е. практически ни чего не изменится. просто для видимости
