"В сейфе главы Окружного админсуда выломали двери! Требуем внеочередного заседания ВР", - реакция соцсетей на задержание брата Вовка Зонтова со $100 тыс. взятки

Соцсети бурно отреагировали на задержание брата главы ОАСК Павла Вовка Юрия Зонтова и еще одного адвоката при получении $100 тыс. взятки для судей ОАСК.

Как передает Цензор.НЕТ, самые оригинальные комментарии по этому поводу в Facebook опубликовал координатор Общественного совета добропорядочности Михаил Жернаков.

"1. В сейфе выломали двери. Требуем внеочередного заседания ВР!

2. Зато теперь мы знаем для чего ОАСК резинки для денег.

3. Похоже, нашлись деньги на конверты и марки.

4. В телефоне Коломойского есть абонент, который подписан "Паша 100 шекелей".

5. Это никто еще в огороде в Вовка не копал", - говорится в публикации.

"Было все, но не было рублей. Почему все об этом молчат? Горжусь. Настоящие патриоты Украины", - отметил экс-руководитель экспертной группы в Офисе Президента Сергей Кошман.

Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки

Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова.

