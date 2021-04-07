"В сейфе главы Окружного админсуда выломали двери! Требуем внеочередного заседания ВР", - реакция соцсетей на задержание брата Вовка Зонтова со $100 тыс. взятки
Соцсети бурно отреагировали на задержание брата главы ОАСК Павла Вовка Юрия Зонтова и еще одного адвоката при получении $100 тыс. взятки для судей ОАСК.
Как передает Цензор.НЕТ, самые оригинальные комментарии по этому поводу в Facebook опубликовал координатор Общественного совета добропорядочности Михаил Жернаков.
"1. В сейфе выломали двери. Требуем внеочередного заседания ВР!
2. Зато теперь мы знаем для чего ОАСК резинки для денег.
3. Похоже, нашлись деньги на конверты и марки.
4. В телефоне Коломойского есть абонент, который подписан "Паша 100 шекелей".
5. Это никто еще в огороде в Вовка не копал", - говорится в публикации.
"Было все, но не было рублей. Почему все об этом молчат? Горжусь. Настоящие патриоты Украины", - отметил экс-руководитель экспертной группы в Офисе Президента Сергей Кошман.
Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.
7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки
Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова.
Высокопоставленный руководитесь внешней разведки Украины (то мы о Зонтове) не способен нормально организовать конспиративную квартиру в собственной (!) стране (!). Его банально отслеживает банальная наружка ... Разведка такая же как Зеленский президент .
Найбільш несподіване те, що Юрій Зонтов працює на посаді ....... заст.начальника управління Служби Зовнішньої Розвідки України !
"А люди удивляются почему Вовк-ОАСК развалил дело Роттердам-плюс на котором нажился ДТЭК Ахметова", - отметил Бондаренко.
Как сообщалось, НАБУ выявило склад денег и драгоценностей в офисной квартире Пхайко по адресу: ул. Джона Маккейна, 22, на Печерске
Во время обысков здесь нашли значительную часть из 100 тысяч долларов взятки, которую Зонтов должен был передать судье ОАСК. Также в офисе адвоката обнаружили значительные суммы наличных денег: 3,7 миллиона долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч гривен и 100 шекелей.