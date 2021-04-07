РУС
"В сейфе главы Окружного админсуда выломали двери! Требуем внеочередного заседания ВР", - реакция соцсетей на задержание брата Вовка Зонтова со $100 тыс. взятки

Соцсети бурно отреагировали на задержание брата главы ОАСК Павла Вовка Юрия Зонтова и еще одного адвоката при получении $100 тыс. взятки для судей ОАСК.

Как передает Цензор.НЕТ, самые оригинальные комментарии по этому поводу в Facebook опубликовал координатор Общественного совета добропорядочности Михаил Жернаков.

"1. В сейфе выломали двери. Требуем внеочередного заседания ВР!
2. Зато теперь мы знаем для чего ОАСК резинки для денег.
3. Похоже, нашлись деньги на конверты и марки.
4. В телефоне Коломойского есть абонент, который подписан "Паша 100 шекелей".
5. Это никто еще в огороде в Вовка не копал", - говорится в публикации.

"Было все, но не было рублей. Почему все об этом молчат? Горжусь. Настоящие патриоты Украины", - отметил экс-руководитель экспертной группы в Офисе Президента Сергей Кошман.

Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки

Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Луценко о задержании брата Вовка Зонтова со $100 тыс. взятки для судей ОАСК: Респект НАБУ! Для дел такого масштаба Бюро и создавалось

эх!.. заглянуть бы в сейф Ермака..
07.04.2021 17:25 Ответить
если повыламывать двери в сейфах у судей, прокуроров, налоговиков, таможни, министров, оп-будет несколько бюджетов Украины.
07.04.2021 17:27 Ответить
Двері сейфа - в студію "1 + 1"!
07.04.2021 17:27 Ответить
Чому ж не «заціпив»?! В тебе є данні?!
07.04.2021 19:15 Ответить
Как там поживают бриллиантовые прокуроры, Шлапакин, Корниец, как там ребята , которые довали взятку 6 миллионов от Злочевского, уже посадили????????????????
07.04.2021 19:09 Ответить
Мерщій на пляшку, кацап!
07.04.2021 19:16 Ответить
Я, не кацап, живу в Киеве, так, что **...це свое прикрой.
07.04.2021 19:21 Ответить
Да сча! Пиши українською, козломордна свиняча мерзота-твого рохкання не розумію!
07.04.2021 19:24 Ответить
пх-пх-пх))) троль детектед. Ти чого такий лінивий, кацап?)))
07.04.2021 19:27 Ответить
Кто ж их посадит, Венедиктова? Так она "свой в доску прокурор".
07.04.2021 20:09 Ответить
Я кажу стули свого їба....ника, так тобі зрозуміло????
07.04.2021 19:26 Ответить
Кацап, твоя сторінка на ФБ як в дебіла!))) не лінись, тролятина!
07.04.2021 19:28 Ответить
Та ти шо!!!! Скидай URL , разом подивимось, який ти пиз....бол.
07.04.2021 19:29 Ответить
Я чекаю, півень фарбований, скидай сторінку, разом посміємось, чі ти порохобот балабол???
07.04.2021 19:32 Ответить
тепер треба крашенки у дверцята того сейфу і.... трошки притиснути.... і буде ще мільойн і щиросердечне визнання провини.
07.04.2021 19:27 Ответить
Высокопоставленный руководитесь внешней разведки Украины (то мы о Зонтове) не способен нормально организовать конспиративную квартиру в собственной (!) стране (!). Его банально отслеживает банальная наружка ... Разведка такая же как Зеленский президент .
07.04.2021 19:29 Ответить
Опять Порошенко!!! Доколе?
07.04.2021 19:30 Ответить
При Петі-накрав при Вові-віддав)))))
07.04.2021 19:31 Ответить
Порох создал набу, а зебил хочет Ситника убрать, бо воровать мешает. Дерьмак со степашкой в сто раз больше украли, зебильониг в доле 100%
07.04.2021 19:40 Ответить
У вас зебилов Порох всегда и во всем виноват, зато гринпоц катарский самый честный.
07.04.2021 20:10 Ответить
За Порошенко була спланована та підготовлена операція з захоплення вагнеровців, За зє-блазня операцію злили ворогу...
08.04.2021 13:17 Ответить
А двери в чем виноваты? Может не двери надо ломать? Может нам надо научиться думать....когда и кого выбираем,кому хлопаем ,кому верим и за кем идем ?
07.04.2021 19:52 Ответить
Какие 100 тысяч??? Там миллионы нашли! Цензор отстаёт.
07.04.2021 20:09 Ответить
Ну почему он жулик? ЧЕЛОВЕК УМЕЕТ ЖИТЬ!
07.04.2021 20:24 Ответить
Зонтов прийшов на службу в СЗР восени 2018 року на посаду помічника заступника керівника апарату управління Служби (цитата). Призначений, звісно, Порошенком. Як і Семочко. Отак Кнур знищував Службу зовнішньої розвідки - найреальнішу загрозу собі в першу чергу, бо зв'язки Порошенка з російськими спецслужбами абсолютно очевидні - давні і тісні. Бо ким може бути засновник СДПУ(о) та ПР, людина, що буквально знищила і дискредитувала перший Майдан і цілеспрямовано звела нанівець другий, що масово саджала добровольців і випускала сепаратистів - як не російським агентом.
07.04.2021 20:25 Ответить
Чого варте оце все "бла-бла-бла" - яскраво видно з фрази "людина, що масово саджала добровольців"...

"У сейфі голови Окружного адмінсуду виламали двері! Вимагаємо позачергового засідання ВР", - реакція соцмереж на затримання брата Вовка Зонтова зі $ 100 тис. хабаря - Цензор.НЕТ 1733
08.04.2021 00:05 Ответить
Спасибо деду за Победу, а США - за НАБУ!
07.04.2021 20:32 Ответить
Цензор.Нет - ".....задержание брата главы ОАСК Павла Вовка Юрия Зонтова и еще одного адвоката при получении $100 тыс."

Найбільш несподіване те, що Юрій Зонтов працює на посаді ....... заст.начальника управління Служби Зовнішньої Розвідки України !

"У сейфі голови Окружного адмінсуду виламали двері! Вимагаємо позачергового засідання ВР", - реакція соцмереж на затримання брата Вовка Зонтова зі $ 100 тис. хабаря - Цензор.НЕТ 2870
07.04.2021 22:19 Ответить
"У сейфі голови Окружного адмінсуду виламали двері! Вимагаємо позачергового засідання ВР", - реакція соцмереж на затримання брата Вовка Зонтова зі $ 100 тис. хабаря - Цензор.НЕТ 8134
08.04.2021 03:51 Ответить
Пхайко является парнтершей брата Вовка - Юрия Зонтова, который был арестован по делу о взятке для судьи ОАСК Татьяны Балась.

"А люди удивляются почему Вовк-ОАСК развалил дело Роттердам-плюс на котором нажился ДТЭК Ахметова", - отметил Бондаренко.

Как сообщалось, НАБУ выявило склад денег и драгоценностей в офисной квартире Пхайко по адресу: ул. Джона Маккейна, 22, на Печерске

Во время обысков здесь нашли значительную часть из 100 тысяч долларов взятки, которую Зонтов должен был передать судье ОАСК. Также в офисе адвоката обнаружили значительные суммы наличных денег: 3,7 миллиона долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч гривен и 100 шекелей.
10.04.2021 14:56 Ответить
