РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10048 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 992 58

Коронавирусом переболели 170 депутатов, некоторые из них – по три раза, – "слуга народа" Стефанчук

Коронавирусом переболели 170 депутатов, некоторые из них – по три раза, –

Парламент изменил из-за COVID-19 календарный график, депутаты ушли работать в комитетах.

Об этом вице-спикер Верховной Рады, нардеп "СН" Руслан Стефанчук сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Рада изменила календарный график, чтобы было меньше пленарных заседаний и не было скоплений, так как более 170 депутатов уже переболели Covid, а некоторые из них - уже трижды. Мы будем собираться на внеочередные заседания для рассмотрения важных вопросов, чтобы законотворческая деятельность не прекращалась", - написал Стефанчук.

Он отметил, что работать дистанционно парламент не может. В начале пандемии законопроект о дистанционной работе парламента был подан, но его не поддержали. Поэтому удаленно, из дому, депутаты могут принимать участие только в работе комитетов.

Читайте на Цензор.НЕТ: ВР может провести внеочередные заседания для изменения календарного плана и принятия срочных законопроектов, - "слуга народа" Кравчук

"Поскольку Парламент Украины является единственным законодательным органом, необходимо иметь предохранитель в случае, если он не может собраться и принять важные решения. Действующий Регламент фактически делает невозможным принятие таких решений", - отметил Стефанчук.

Коронавирусом переболели 170 депутатов, некоторые из них – по три раза, – слуга народа Стефанчук 01
Коронавирусом переболели 170 депутатов, некоторые из них – по три раза, – слуга народа Стефанчук 02

Автор: 

ВР (29396) депутат (3343) карантин (16729) Стефанчук Руслан (677) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
якщо мати таке рило, як у Стефанчука, то можете і по 33 рази перехворіти
показать весь комментарий
07.04.2021 17:40 Ответить
+13
Шкода що всі живі ..
показать весь комментарий
07.04.2021 17:36 Ответить
+11
по триста тридцять три рази Кожний!
показать весь комментарий
07.04.2021 17:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
по триста тридцять три рази Кожний!
показать весь комментарий
07.04.2021 17:35 Ответить
СКОЛЬКО ЗДОХЛО ?
показать весь комментарий
07.04.2021 23:32 Ответить
Так по мальдивам меньше шляться надо.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:36 Ответить
и по забугорным борделям
показать весь комментарий
07.04.2021 19:32 Ответить
и все живы как? Что им вкололи?
показать весь комментарий
07.04.2021 17:36 Ответить
Шкода що всі живі ..
показать весь комментарий
07.04.2021 17:36 Ответить
Так они же носители.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:37 Ответить
Вірус необкрадеш...
показать весь комментарий
07.04.2021 17:37 Ответить
Чому? 2 тижні оплаченої нами відпустки.
показать весь комментарий
07.04.2021 18:10 Ответить
И компенсация,на оздоровление.
показать весь комментарий
07.04.2021 19:42 Ответить
Постковидный синдром - сразу, ну, и летом - отдаленные последствия - на море, в санаторий от соцстраха.
показать весь комментарий
07.04.2021 20:05 Ответить
якщо мати таке рило, як у Стефанчука, то можете і по 33 рази перехворіти
показать весь комментарий
07.04.2021 17:40 Ответить
Бог шельму мітить а де котрих по три рази.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:41 Ответить
смулянты
показать весь комментарий
07.04.2021 17:42 Ответить
Депутаты от вируса не мрут.
Поэтому решили, что покупать вакцины для остального нарида-это лишнее
показать весь комментарий
07.04.2021 17:46 Ответить
Куртка замшевая - 3 шт.)!
показать весь комментарий
07.04.2021 17:48 Ответить
Бреше собака: за статистикою смертності 3 - 4 кнопкодави мали дуба врізати, а вони всі живі. Пожалєйки від мене не буде.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:49 Ответить
Все правільно і все по статістікє . Всі перехворіють , - і кожен , мабуть , пятидесятий із хворих -- мабуть помре . (( ... . Це загальна статистика , а у кнопкодавів мабуть там своя , - вони по трі жізні будуть жить . ))
показать весь комментарий
07.04.2021 18:34 Ответить
и ни одно не сдохло- ПОТОМУ КАК ЛЕЧИЛИ, а не как народ в коридоре и только если температура 40, пока легкие не сгорят, а потом берут в больницу
показать весь комментарий
07.04.2021 17:49 Ответить
Це дійсно повний триндець, що лише при температурі в 40 в лікарню кладуть. Де і коли таке було, щоб з фактично пневмонією людина сиділа вдома "на самоізоляції" без капельниць та уколів?
показать весь комментарий
07.04.2021 18:05 Ответить
у мене минулого року два рази була температура під сорок - день-два і я йду працювати, бо за мене ніхто не буде. Не слухай Васю2 - не згорять легені від температури. Бо температуру організовує організм а не вірус. Якщо організм не розладжений, то температура до смертельної не повиситься.
Якщо ж людина втрачає надію і чекає смерті а не одужання, то шанси 50на50.
показать весь комментарий
07.04.2021 18:38 Ответить
ну и х\с ними... ни один не сдох.... может бы вакцина появилась....
показать весь комментарий
07.04.2021 17:55 Ответить
....по три. А можно и по четыре или даже пять. А потом написать заявку в ВР на получение компенсационных. Все логично)
показать весь комментарий
07.04.2021 18:03 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26529615.html Сеньор Ковидомор

Коронавирусом переболели 170 депутатов, некоторые из них – по три раза, – "слуга народа" Стефанчук - Цензор.НЕТ 1557
показать весь комментарий
07.04.2021 18:05 Ответить
Коронавирусом переболели 170 депутатов, некоторые из них – по три раза, – "слуга народа" Стефанчук - Цензор.НЕТ 520
показать весь комментарий
07.04.2021 18:06 Ответить
ЭТО ПАБЬЕДА ЗЕ!!!! УРЯЯЯЯЯЯЯ!!!!
ШАХ И МАТ ВАМ, ПОРОХОБОТЫ СОЕВЫЕ!
Коронавирусом переболели 170 депутатов, некоторые из них – по три раза, – "слуга народа" Стефанчук - Цензор.НЕТ 1629
показать весь комментарий
07.04.2021 18:15 Ответить
Коронавирусом переболели 170 депутатов, некоторые из них – по три раза, – "слуга народа" Стефанчук - Цензор.НЕТ 8625
показать весь комментарий
07.04.2021 18:07 Ответить
Ну, во-первых, коронавируса ж не существует...
А во-вторых, это они что -- на сочувствие напрашиваются, что ли?
показать весь комментарий
07.04.2021 18:09 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26530612.html Лично у меня сочувствие к таким не возникает.

Коронавирусом переболели 170 депутатов, некоторые из них – по три раза, – "слуга народа" Стефанчук - Цензор.НЕТ 5380

Державна фіскальна служба у Києві викрила підприємство, яке не сплатило податків на 18,6 млн гривень, водночас, воно неодноразово ставало переможцем публічних торгів у програмі "Велике будівництво".

Про це повідомила пресслужба ДФС.

Зазначають, що компанія штучно завищувала вартість проведених робіт. Вона проводила безтоварні операції, а у документах зазначала придбання товарів та послуг в іншого товариства. Останнє працювало з "ризиковими суб'єктами господарювання".

Таким чином зловмисники змогли ухилитися від сплати податків на загальну суму у понад 18,6 млн гривень.

У офісах та помешканнях фігурантів справи співробітники податкової міліції провели обшуки. Там виявили тендерну документацію та фінансово-господарські документи, які свідчать про факти розкрадання держбюджету. Також знайшли чорнові записи та готівки на понад 6 млн грн.
https://prm.ua/zavyshchuvala-vartist-robit-ta-ne-splachuvala-podatky-kompaniiu-uchasnytsiu-velykoho-budivnytstva-vykryly-u-shakhraystvi/ Джерело
показать весь комментарий
07.04.2021 18:12 Ответить
І що, жодна падла не здохла?
показать весь комментарий
07.04.2021 18:22 Ответить
Мазохісти, сер!
показать весь комментарий
07.04.2021 19:38 Ответить
Це просто ще не кінець пригод зеїмБецилів!
показать весь комментарий
07.04.2021 21:13 Ответить
****, скока вас подохло? Болеют они. Какая на хрен жалость.
показать весь комментарий
07.04.2021 18:31 Ответить
Стефанчук не в курсе дела: "Коронавируса никакого нет!" - депутат Шахов./ депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход"./ Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая /"Слуга народа" Камельчук назвал COVID-19 "выдуманной болезнью.
показать весь комментарий
07.04.2021 18:35 Ответить
Якщо депутати з легкістю по три рази за рік встигли перехворіти, тоді навіщо вакцинація?
Адже з цього випливає, що небезпека коронавірусу в інфопросторі навмисно перебільшена і знаходиться на рівні звичайного грипу
показать весь комментарий
07.04.2021 18:38 Ответить
небезпека звичайно ж вища, ніж від грипу. Бо вірус так і характеризований - викликає атипову пневмонію. Нове тобто. Антибіотики при такій пневмонії мало допомагають. Кисень - так собі. Коли появиться справді дієвий протокол лікування ( а багато визначних осіб таки вилікували), то і ковід19 перейде у розряд звичайно циркулючих захворювань.
показать весь комментарий
07.04.2021 18:44 Ответить
Ты в своём уме? Атибиотики при вирусной инфекции.
показать весь комментарий
07.04.2021 19:12 Ответить
я про пневмонію, яка є ускладненням при вірусній інфекції. Погугль перш ніж щось коментувати.
показать весь комментарий
07.04.2021 19:18 Ответить
Придурок недогугленный, именно коронавирус является причиной пневмонии и высокой смертности.
показать весь комментарий
07.04.2021 20:08 Ответить
показать весь комментарий
07.04.2021 20:38 Ответить
Фуя собі , штамів не виявлено , а так фігачить!
показать весь комментарий
07.04.2021 21:14 Ответить
А чего тогда все живы, если вирус настолько смертельный?
показать весь комментарий
07.04.2021 18:41 Ответить
Нельзя им померать, за народ думать надо.
показать весь комментарий
07.04.2021 20:56 Ответить
добавить сюда несколько тысяч персонала рады и не одной жертвы чам не чистый експеремент этой брехни от коронобесов про страшный ковид.
показать весь комментарий
07.04.2021 18:43 Ответить
Стефанчук, это что такое было сейчас? Антивакцинная пропаганда?

Если по три раза переболели, то и иммунитета в принципе нет против ковида?
показать весь комментарий
07.04.2021 18:51 Ответить
"По три рази"...Хтось в це повірить?
показать весь комментарий
07.04.2021 18:51 Ответить
Скажите Стефанчуку, шо не надо путать ковид с триппером. Три раза, *****, насмешил))
показать весь комментарий
07.04.2021 19:00 Ответить
"Из-за таких как ты мы по три раза сифилисои переболели!"
показать весь комментарий
07.04.2021 19:08 Ответить
А сколько из этих заболевших депутанов-пидров подохло?
показать весь комментарий
07.04.2021 19:24 Ответить
Опередил....
И они своими "прививками" привиты Витаминчики, экзотические фрукты, вырощеные специально для них овощи и тд...
И никакие пфайзеры им не нужны...3 дня полежал с 38 и очухался..пошел дальше воровать...
показать весь комментарий
07.04.2021 19:36 Ответить
На коронавірус перехворіли 170 депутатів, деякі з них - по три рази, - "слуга народу" Стефанчук - Цензор.НЕТ 8873Увы, так оно и есть на самом деле.
показать весь комментарий
07.04.2021 19:42 Ответить
Не плутайте ковід і трипер.
показать весь комментарий
07.04.2021 20:06 Ответить
и ни один не сдох. живучее тараканов, сволочи, ядерную войну переживут, даже оказавшись в эпицентре взрыва.
показать весь комментарий
07.04.2021 20:32 Ответить
Они на взрыве еще и заработают)
показать весь комментарий
07.04.2021 21:32 Ответить
Им все равно. Все лечение за наш счет. Зато если сам болеешь, то все оплачиваешь сам. Лекарств в больницах нет.
показать весь комментарий
07.04.2021 23:22 Ответить
 
 