Коронавирусом переболели 170 депутатов, некоторые из них – по три раза, – "слуга народа" Стефанчук
Парламент изменил из-за COVID-19 календарный график, депутаты ушли работать в комитетах.
Об этом вице-спикер Верховной Рады, нардеп "СН" Руслан Стефанчук сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Рада изменила календарный график, чтобы было меньше пленарных заседаний и не было скоплений, так как более 170 депутатов уже переболели Covid, а некоторые из них - уже трижды. Мы будем собираться на внеочередные заседания для рассмотрения важных вопросов, чтобы законотворческая деятельность не прекращалась", - написал Стефанчук.
Он отметил, что работать дистанционно парламент не может. В начале пандемии законопроект о дистанционной работе парламента был подан, но его не поддержали. Поэтому удаленно, из дому, депутаты могут принимать участие только в работе комитетов.
"Поскольку Парламент Украины является единственным законодательным органом, необходимо иметь предохранитель в случае, если он не может собраться и принять важные решения. Действующий Регламент фактически делает невозможным принятие таких решений", - отметил Стефанчук.
Поэтому решили, что покупать вакцины для остального нарида-это лишнее
Якщо ж людина втрачає надію і чекає смерті а не одужання, то шанси 50на50.
ШАХ И МАТ ВАМ, ПОРОХОБОТЫ СОЕВЫЕ!
А во-вторых, это они что -- на сочувствие напрашиваются, что ли?
Державна фіскальна служба у Києві викрила підприємство, яке не сплатило податків на 18,6 млн гривень, водночас, воно неодноразово ставало переможцем публічних торгів у програмі "Велике будівництво".
Про це повідомила пресслужба ДФС.
Зазначають, що компанія штучно завищувала вартість проведених робіт. Вона проводила безтоварні операції, а у документах зазначала придбання товарів та послуг в іншого товариства. Останнє працювало з "ризиковими суб'єктами господарювання".
Таким чином зловмисники змогли ухилитися від сплати податків на загальну суму у понад 18,6 млн гривень.
У офісах та помешканнях фігурантів справи співробітники податкової міліції провели обшуки. Там виявили тендерну документацію та фінансово-господарські документи, які свідчать про факти розкрадання держбюджету. Також знайшли чорнові записи та готівки на понад 6 млн грн.
https://prm.ua/zavyshchuvala-vartist-robit-ta-ne-splachuvala-podatky-kompaniiu-uchasnytsiu-velykoho-budivnytstva-vykryly-u-shakhraystvi/ Джерело
Адже з цього випливає, що небезпека коронавірусу в інфопросторі навмисно перебільшена і знаходиться на рівні звичайного грипу
Если по три раза переболели, то и иммунитета в принципе нет против ковида?
И они своими "прививками" привиты Витаминчики, экзотические фрукты, вырощеные специально для них овощи и тд...
И никакие пфайзеры им не нужны...3 дня полежал с 38 и очухался..пошел дальше воровать...