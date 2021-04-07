Коронавирусом переболели 170 депутатов, некоторые из них – по три раза, – "слуга народа" Стефанчук

Парламент изменил из-за COVID-19 календарный график, депутаты ушли работать в комитетах.

Об этом вице-спикер Верховной Рады, нардеп "СН" Руслан Стефанчук сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Рада изменила календарный график, чтобы было меньше пленарных заседаний и не было скоплений, так как более 170 депутатов уже переболели Covid, а некоторые из них - уже трижды. Мы будем собираться на внеочередные заседания для рассмотрения важных вопросов, чтобы законотворческая деятельность не прекращалась", - написал Стефанчук.

Он отметил, что работать дистанционно парламент не может. В начале пандемии законопроект о дистанционной работе парламента был подан, но его не поддержали. Поэтому удаленно, из дому, депутаты могут принимать участие только в работе комитетов.

"Поскольку Парламент Украины является единственным законодательным органом, необходимо иметь предохранитель в случае, если он не может собраться и принять важные решения. Действующий Регламент фактически делает невозможным принятие таких решений", - отметил Стефанчук.



