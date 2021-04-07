Реформирование СБУ по евроатлантическим принципам - ключевой шаг на пути Украины в НАТО, - Квин
Реформирование Службы безопасности Украины в соответствии с евроатлантическими принципами является ключевым шагом для интеграции Украины в Альянс.
Об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин по итогам сегодняшней встречи с народным депутатом от фракции "Слуга народа", главой подкомитета ВР введения ценностей и стандартов НАТО, международного военного сотрудничества и миротворчества Марьяной Безуглой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.
"Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин: Отличная встреча с народным депутатом Марьяной Безуглой. Благодарны за возглавляемую ею работу над законопроектом по СБУ. Реформирование Службы в соответствии с евроатлантическими принципами и лучшими практиками является ключевым шагом на пути Украины в НАТО", - цитирует Квин посольство США.
Зара Шмаркля вам на цю тему - такий гундосік нахрипить!
Так само, як "суди" і прокурватуру.
В кабмине ФРГ отметили, что Киев имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями
Дальнейшие шаги навстречу членству Украины в Североатлантическом альянсе на сегодняшний день не предусмотрены. Об этом сообщили в правительстве Германии.
«Украина имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями, но дальнейшие шаги по ее членству в настоящее время не предусмотрены», - заявила представитель кабмина Германии Ульрике Деммер.
Напомним, во вторник, 6 апреля, украинский лидер Владимир Зеленский в ходе разговора с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что наиболее актуальным вопросом для Киева является получение плана действий по членству в НАТО. По его словам, именно это поможет урегулировать ситуацию в Донбассе.
- Тому що Україна до 2014-го була прохідним двором для агентів нашого головного ворога. А після президентських виборів 2019-го ці агенти взагалі обійняли найвищі державні посади. У НАТО ви будете хіба що "троянським конем" Росії. Але навіщо це нам?