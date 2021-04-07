Реформирование СБУ по евроатлантическим принципам - ключевой шаг на пути Украины в НАТО, - Квин

Реформирование Службы безопасности Украины в соответствии с евроатлантическими принципами является ключевым шагом для интеграции Украины в Альянс.

Об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин по итогам сегодняшней встречи с народным депутатом от фракции "Слуга народа", главой подкомитета ВР введения ценностей и стандартов НАТО, международного военного сотрудничества и миротворчества Марьяной Безуглой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

"Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин: Отличная встреча с народным депутатом Марьяной Безуглой. Благодарны за возглавляемую ею работу над законопроектом по СБУ. Реформирование Службы в соответствии с евроатлантическими принципами и лучшими практиками является ключевым шагом на пути Украины в НАТО", - цитирует Квин посольство США.

