РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10048 посетителей онлайн
Новости
2 283 29

Реформирование СБУ по евроатлантическим принципам - ключевой шаг на пути Украины в НАТО, - Квин

Реформирование СБУ по евроатлантическим принципам - ключевой шаг на пути Украины в НАТО, - Квин

Реформирование Службы безопасности Украины в соответствии с евроатлантическими принципами является ключевым шагом для интеграции Украины в Альянс.

Об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин по итогам сегодняшней встречи с народным депутатом от фракции "Слуга народа", главой подкомитета ВР введения ценностей и стандартов НАТО, международного военного сотрудничества и миротворчества Марьяной Безуглой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

"Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин: Отличная встреча с народным депутатом Марьяной Безуглой. Благодарны за возглавляемую ею работу над законопроектом по СБУ. Реформирование Службы в соответствии с евроатлантическими принципами и лучшими практиками является ключевым шагом на пути Украины в НАТО", - цитирует Квин посольство США.

Читайте также: Посольство США в Украине призвало Россию соблюдать режим прекращения огня на Донбассе

Автор: 

НАТО (10266) посольство (1094) СБУ (20340) США (27770) реформы (3967) Квин Кристина (100) Безуглая Марьяна (308)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Один из ответов на вопрос "А почему Украина не в НАТО?" нашли в сейфе зам. главы внешней разведки Украины. Думаю, в сейфах руководства СБУ еще несколько ответов найдется.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:47 Ответить
+10
Лучше создать новую службу безопасности с нуля, чем пытаться реформировать СБУ, которое раньше было КГБ и которым управляла Россия и там русской агентурой кишит. И еще члены русской мафии - Ройтман рассказывал, как им подчинялись в СБУ. При Яныке управлял СБУ русский агент с русским паспортом. Переводов было куча из ФСБ РФ в СБУ. СБУ Крыма и Донбасса всем составом после оккупации перешли на работу в ФСБ, а точнее они уже давно работали на ФСБ и тут просто уже не было смысла скрывать дальше. Так и СБУ сейчас с кучей русских агентов на РФ работает. Украине нужно создать со странами НАТО в Украине новые спецслужбы мощные и чтобы они работали в кооперации со спецслужбами НАТО.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:47 Ответить
+7
А какой бизнес крышуют по по евроатлантическим принципам?
показать весь комментарий
07.04.2021 17:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А какой бизнес крышуют по по евроатлантическим принципам?
показать весь комментарий
07.04.2021 17:37 Ответить
В нас СБУ ходить по маршрутках, перевіряє чи всі заплатили за проїзд електронним квитком
показать весь комментарий
07.04.2021 17:38 Ответить
ЄС та НАТО ,відкритим текстом сказали ,що головною проблемою України є,вісутність реальної судової реформи і реальної боротьби з корупцією!!!))))
показать весь комментарий
07.04.2021 18:13 Ответить
Та ясно...хто ж наважиться себе обділити )
показать весь комментарий
07.04.2021 18:19 Ответить
Нема питань. "Практично все зроблено!"
Зара Шмаркля вам на цю тему - такий гундосік нахрипить!
показать весь комментарий
07.04.2021 17:38 Ответить
Імітація бурхливої діяльності триває,це чергова порція локшини на вуха лохтората!!!)))
показать весь комментарий
07.04.2021 18:22 Ответить
Ну вот и зачем СБУ такая реформа, если нельзя зарабатывать крышеванием?
показать весь комментарий
07.04.2021 17:40 Ответить
Один из ответов на вопрос "А почему Украина не в НАТО?" нашли в сейфе зам. главы внешней разведки Украины. Думаю, в сейфах руководства СБУ еще несколько ответов найдется.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:47 Ответить
Лучше создать новую службу безопасности с нуля, чем пытаться реформировать СБУ, которое раньше было КГБ и которым управляла Россия и там русской агентурой кишит. И еще члены русской мафии - Ройтман рассказывал, как им подчинялись в СБУ. При Яныке управлял СБУ русский агент с русским паспортом. Переводов было куча из ФСБ РФ в СБУ. СБУ Крыма и Донбасса всем составом после оккупации перешли на работу в ФСБ, а точнее они уже давно работали на ФСБ и тут просто уже не было смысла скрывать дальше. Так и СБУ сейчас с кучей русских агентов на РФ работает. Украине нужно создать со странами НАТО в Украине новые спецслужбы мощные и чтобы они работали в кооперации со спецслужбами НАТО.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:47 Ответить
Реформувати на 100% корумповану систему не можливо ,потрібен докорінний демонтаж !!!)))
показать весь комментарий
07.04.2021 18:15 Ответить
Так. Стадіон у Сантьяго 1973.
показать весь комментарий
07.04.2021 18:44 Ответить
помню как сбушник бегал по донецкому аэропорту , оркам двери своим электронным ключом открывал ...после такого их надо было ещё тогда разогнать , а они до сих пор "трудятся" , хотя нормальные люди там есть , но как структура безопасности они своё лицо утратили уже давно
показать весь комментарий
07.04.2021 17:50 Ответить
реформировать СБУ(КГБ Украины) - это море будет сил потрачено и ничего не исправить там, чтобы оно по назначению работало. СБУ - это поломанный механизм! Украине нужно создавать не из бывших российских спецслужб - новые спецслужбы нормальные, а нужно создать новые спецслужбы и не одни! Нужно создать аналог Моссада, аналог Ми 6, аналог ЦРУ, ФБР, АНБ, а СБУ распустить потом, когда будут новые службы!
показать весь комментарий
07.04.2021 17:51 Ответить
Можливо Мендль вдасться одним своїм "твітом" реформувати СБУ
показать весь комментарий
07.04.2021 17:53 Ответить
Так це від кого залежить? Хто заважав і завапжає позбавитись в СБУ зрадників хабарників корупціцонерів і всякої іншої погані? Це теж виборці винні і заважали минулійвладі і теперішній?
показать весь комментарий
07.04.2021 17:54 Ответить
Тю, а она что , не знает про 146 потужных .... куда-ж дальше
показать весь комментарий
07.04.2021 17:56 Ответить
после этого заявления ослу перехотелось в нато)))) где же они хачеваться будут?
показать весь комментарий
07.04.2021 18:05 Ответить
в черниговской обл весной 14 го почти все сбушники внезапно заболели и ушли на больничный)))
показать весь комментарий
07.04.2021 18:07 Ответить
Епідемія мабуть !!!)))
показать весь комментарий
07.04.2021 18:26 Ответить
Цю купу фсбшного лайна реформувати неможливо.
Так само, як "суди" і прокурватуру.
показать весь комментарий
07.04.2021 18:21 Ответить
Всі державні інспекціі,контори та конторки ,це розплідники корупціі !!!))))
показать весь комментарий
07.04.2021 18:23 Ответить
Доброчесних в 100% корумпованій системі нема і бути не може !!!))))
показать весь комментарий
07.04.2021 18:25 Ответить
А им работать не хотца . Ну где же эта Ната взялась! ? Вот валютчиков крышевать иличто то ещё сормачное , это да.
показать весь комментарий
07.04.2021 18:32 Ответить
ну ну

В кабмине ФРГ отметили, что Киев имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями

Дальнейшие шаги навстречу членству Украины в Североатлантическом альянсе на сегодняшний день не предусмотрены. Об этом сообщили в правительстве Германии.

«Украина имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями, но дальнейшие шаги по ее членству в настоящее время не предусмотрены», - заявила представитель кабмина Германии Ульрике Деммер.

Напомним, во вторник, 6 апреля, украинский лидер Владимир Зеленский в ходе разговора с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что наиболее актуальным вопросом для Киева является получение плана действий по членству в НАТО. По его словам, именно это поможет урегулировать ситуацию в Донбассе.
показать весь комментарий
07.04.2021 19:18 Ответить
- Пане Байдене, а чому Україна досі не в НАТО?
- Тому що Україна до 2014-го була прохідним двором для агентів нашого головного ворога. А після президентських виборів 2019-го ці агенти взагалі обійняли найвищі державні посади. У НАТО ви будете хіба що "троянським конем" Росії. Але навіщо це нам?
показать весь комментарий
07.04.2021 19:24 Ответить
Квартал-95 буде реформувати СБУ? Стадо північних лисиць здохло в джунглях Амазонки...
показать весь комментарий
07.04.2021 20:00 Ответить
Де реформурвання СБУ і де, пардон позвоню баканову?
показать весь комментарий
07.04.2021 20:01 Ответить
 
 