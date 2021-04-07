С погибшим в зоне ООС воином 1-й ОТБр Максимом Стеблянко простятся 10 апреля на Сумщине
В субботу, 10 апреля, в городе Лебедин Сумской области состоится прощание с Максимом Стеблянко, 1998 года рождения, солдатом, военнослужащим механизированного батальона 1-й отдельной танковой бригады.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.
Максим Стеблянко погиб 6 апреля, около 9.30. Он получил несовместимые с жизнью ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.
В январе Максиму исполнилось 23 года. Он был старшим ребенком в многодетной семье. Его отец тоже служит по контракту.
Стеблянко родился в Лебедине, закончил школу №3. Затем учился в Лебединском высшем профессиональном училище лесного хозяйства. Получил специальность лесника, тракториста, машиниста, водителя. После окончания училища был призван на срочную военную службу в Вооруженные силы, в 2018 году. После этого подписал контракт и продолжил службу.
