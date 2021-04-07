Иран не сообщил Украине имена десятерых чиновников, которым предъявлены обвинения по делу о крушении самолета МАУ, - Енин

Иран не предоставил Украине никаких конкретных данных насчет 10 человек, которых обвиняют в сбивании самолета МАУ возле Тегерана, поэтому пока неизвестно, действительно ли эти люди имеют отношение к авиакатастрофе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин.

"К большому сожалению, мы уже неоднократно слышим определенные информационные сливы в СМИ Ирана, которые впоследствии не подтверждаются. Мы неоднократно призывали иранскую сторону к большей прозрачности как в направлении технического расследования, так и в направлении уголовно-правового преследования лиц, причастных к сбиванию "Боинга". К большому сожалению, из тех 10 человек, которым якобы предъявлено обвинение, украинская сторона не знает ни одного конкретного имени. Иранская сторона до сих пор не передала нам никаких из этих деталей, соответственно мы не можем знать, те ли именно это лица, которые имеют отношение к катастрофе, или нет", - рассказал он.

По словам Енина, иранская сторона "исключительно формально относится к выполнению своих международно-правовых обязательств", а украинская прокуратура на свои запросы о международно-правовой помощи постоянно получает отписки.

"Вместо этого правда несколько в другом - техническое расследование проведено для того, чтобы оправдать действия иранской стороны. Ни одно из фактических замечаний по существу с украинской стороны в этом техническом расследовании не учтено. Иранская сторона не предоставила по сути ни одного конкретного ответа нашим органам досудебного расследования и Генеральной прокуратуры относительно обстоятельств расследования уголовного производства", - подчеркнул замминистра.

Напомним, ранее сообщалось, что десятерым иранским чиновникам выдвинули обвинения по делу о крушении самолета МАУ.

