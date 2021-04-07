РУС
Иран не сообщил Украине имена десятерых чиновников, которым предъявлены обвинения по делу о крушении самолета МАУ, - Енин

Иран не предоставил Украине никаких конкретных данных насчет 10 человек, которых обвиняют в сбивании самолета МАУ возле Тегерана, поэтому пока неизвестно, действительно ли эти люди имеют отношение к авиакатастрофе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин.

"К большому сожалению, мы уже неоднократно слышим определенные информационные сливы в СМИ Ирана, которые впоследствии не подтверждаются. Мы неоднократно призывали иранскую сторону к большей прозрачности как в направлении технического расследования, так и в направлении уголовно-правового преследования лиц, причастных к сбиванию "Боинга". К большому сожалению, из тех 10 человек, которым якобы предъявлено обвинение, украинская сторона не знает ни одного конкретного имени. Иранская сторона до сих пор не передала нам никаких из этих деталей, соответственно мы не можем знать, те ли именно это лица, которые имеют отношение к катастрофе, или нет", - рассказал он.

По словам Енина, иранская сторона "исключительно формально относится к выполнению своих международно-правовых обязательств", а украинская прокуратура на свои запросы о международно-правовой помощи постоянно получает отписки.

"Вместо этого правда несколько в другом - техническое расследование проведено для того, чтобы оправдать действия иранской стороны. Ни одно из фактических замечаний по существу с украинской стороны в этом техническом расследовании не учтено. Иранская сторона не предоставила по сути ни одного конкретного ответа нашим органам досудебного расследования и Генеральной прокуратуры относительно обстоятельств расследования уголовного производства", - подчеркнул замминистра.

Напомним, ранее сообщалось, что десятерым иранским чиновникам выдвинули обвинения по делу о крушении самолета МАУ.

Читайте: Украина намерена создать проблемы для Ирана: следствие по крушению самолета МАУ должно продолжаться, - Кулеба

Автор: 

авиакатастрофа (1735) Иран (2071) МИД (7075) Енин Евгений (328)
+3
кацапи дали наказ збивати...тут і віслюку зрозуміло
показать весь комментарий
07.04.2021 18:13 Ответить
+2
іранці, а кацапи наказали... добавляй...
показать весь комментарий
07.04.2021 18:14 Ответить
+1
Не сообщают, потому что никому и не предъявили ничего. В итоге, лет10 будут выпрашивать, а потом Иран скажет, что "засекреченные виновные" уже отсидели.
показать весь комментарий
07.04.2021 18:21 Ответить
А что сообщать? Скорее всего это не иранцы сбили самолёт Украины..
показать весь комментарий
07.04.2021 17:58 Ответить
іранці, а кацапи наказали... добавляй...
показать весь комментарий
07.04.2021 18:14 Ответить
А кто по-вашему? Ну-ка ну-ка...
показать весь комментарий
08.04.2021 06:38 Ответить
до сих пор ощущение, что не вмешайся Канада и Великобритания...
наши б телепні... повесили на своих пилотов эту катастрофу...
показать весь комментарий
07.04.2021 18:07 Ответить
кацапи дали наказ збивати...тут і віслюку зрозуміло
показать весь комментарий
07.04.2021 18:13 Ответить
Ты идиот?не,не так,ТЫ ИДИОТ,была выпущена ракета которая збила самолет,кто ***** бы все вешал на пилотов?
показать весь комментарий
07.04.2021 18:20 Ответить
не шуми!
не шуми!
вспомни первые часы и сутки!! когда нашефсе летало на случку в мацкву и только через 2 дня шо-то квакнуло...а наш перпуганный МИД заявил что основная версия пока - ошибка наших пилотов... и только КАНАДА дала первой расшифровку переговоров иранских военных и настояла на основной версии - сбиты 2 ракетами !!! 2 !! не по ошибке...случайно..одной... а 2.. т.е добивали!!!
поэтому....не начинай с оскорблений...
поэтому....не начинай с оскорблений...
показать весь комментарий
07.04.2021 18:26 Ответить
Так к чему ты тогда провоцируеш,про это теперь знает весь мир,а ты цепляешся за покойных пилотов
показать весь комментарий
07.04.2021 18:29 Ответить
значит я криво высказался...
я просто хотел написать что вялость наших и беззубость могли в свое время сыграть совсем поганую штуку...и эта вялость и до сих пор дает повод Ирану не торопиться и динамить наших
показать весь комментарий
07.04.2021 18:34 Ответить
Чтобы понять причину поражения украинского самолета иранскими ВС надо просто ответить на простой вопрос: а почему по инциденту упорно молчат США и ЕС... разгадка этой простой загадки в этом...
показать весь комментарий
08.04.2021 06:37 Ответить
Вы упорно намекаете на виновность США ? с которой в тот катастрофический момент у Ирана была...скажем так напряженка (ибо именно американской "ответки" ждали военные ПВО Ирана)...но почему тогда не сбили вылетевший 10 мин до этого раша борт??? почему сбили "вылетающий" а не прилетающий (ждали ж прилета??) и саме главное...что делали раша консультанты там... в тот день...? но..но это все намеки и подозрения...а факт - иранские ПВО двумя (!!!) ракетами (сбили и добили...но не ошиблись как поют) украинский пассажирский самолет, вылетающий и точно сообщающий свои координаты и позывные иранским диспетчерам (почему не закрыли небо, если боялись атаки американцев??)
это мои выводы (поверхностные), Вы возможно знаете больше...
это мои выводы (поверхностные), Вы возможно знаете больше...
показать весь комментарий
08.04.2021 08:23 Ответить
Сбили естественно иранцы... по отработанному сценарию... небо не закрывали... сбили, чтобы захлебнуть предполагаемую атаку... сбили намеренно украинский борт, чтобы намекнуть и напомнить кое-кому кое-что... кое-кто намек поняли... молчат.
показать весь комментарий
08.04.2021 20:11 Ответить
Не сообщают, потому что никому и не предъявили ничего. В итоге, лет10 будут выпрашивать, а потом Иран скажет, что "засекреченные виновные" уже отсидели.
показать весь комментарий
07.04.2021 18:21 Ответить
Иран - союзник РФ ..
показать весь комментарий
07.04.2021 18:34 Ответить
Може тому, що не можуть серйозно сприймати вчорашнього блазня-піаніста?
показать весь комментарий
07.04.2021 18:57 Ответить
Интересно, а почему столько шума по МН 370 и почти ничего об иранском инциденте? Даже Украина больше говорит о малайзийском самолете, чем об украинском... и комментариев и обсждений по теме МН 370 здесь всегда намного больше... кто-нибудь заумывался над этим?
показать весь комментарий
08.04.2021 06:30 Ответить
МН17 sorry
показать весь комментарий
08.04.2021 20:14 Ответить
 
 