Наемники РФ открывали огонь по украинским позициям возле Опытного, Гнутово, Широкино и Водяного, - пресс-центр ОС
С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В частности, недалеко от поселка Опытное, российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, а у населенных пунктов Гнутово, Широкино и Водяное, что на Приазовье, враг использовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.
Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
Топ комментарии
+12 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий07.04.2021 18:21 Ответить Ссылка
+6 Oleksandr Boiko
показать весь комментарий07.04.2021 18:18 Ответить Ссылка
+4 Bad Robot
показать весь комментарий07.04.2021 18:31 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
за это кто то должен ответить???
Цель Москвы - захват всей Украины, главное Киева.
Орда-Москва примазалась к Киеву-Руси, и
московским оккупантам всегда была нужна чужая земля, своей этнической территории гуССкие не имеют в составе РФ.
Нету у них своей республики или даже автономного округа в составе рф, типа республики Моксель
Поэтому Украине надо готовиться к постоянной войне с москалямы, пока существует Москва-Орда,
а не заглядывать московским захватчикам в глаза.
І хто тепер "наживається на війні"?!
Невже найвеличніший таки був "трохи не правий"?