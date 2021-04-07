Наемники РФ открывали огонь по украинским позициям возле Опытного, Гнутово, Широкино и Водяного, - пресс-центр ОС

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В частности, недалеко от поселка Опытное, российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, а у населенных пунктов Гнутово, Широкино и Водяное, что на Приазовье, враг использовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

