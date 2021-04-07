РУС
Агрессия России против Украины
Наемники РФ открывали огонь по украинским позициям возле Опытного, Гнутово, Широкино и Водяного, - пресс-центр ОС

Наемники РФ открывали огонь по украинским позициям возле Опытного, Гнутово, Широкино и Водяного, - пресс-центр ОС

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В частности, недалеко от поселка Опытное, российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, а у населенных пунктов Гнутово, Широкино и Водяное, что на Приазовье, враг использовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

вот и спрашивается в задачнике - на хрена было отводить наших в глубь с обжитых блокпостов...если толку ноль целых шиш десятых ??? ни тишины ни перемирия...и потери ...
за это кто то должен ответить???
ці кацапські паскуди ніколи не зупинять свою антиукраїнську політику... потрібно бути готовими до будь якої ситуації!
Донбасс это не последняя остановка московских захватчиков.
Цель Москвы - захват всей Украины, главное Киева.
Орда-Москва примазалась к Киеву-Руси, и

московским оккупантам всегда была нужна чужая земля, своей этнической территории гуССкие не имеют в составе РФ.
Нету у них своей республики или даже автономного округа в составе рф, типа республики Моксель
Поэтому Украине надо готовиться к постоянной войне с москалямы, пока существует Москва-Орда,
а не заглядывать московским захватчикам в глаза.
Путин и его банда!!! А тебе похоже хочется другого?
***** - однозначно ! плюс по-мелочи те, кто не выполняет договоров и те кто понадеялся на выполнение договоров теми, кто их никогда не выполняет (особенно если не прописан механизм наказания за не выполнение)... не наказанное зло - борзеет!
Донбасс это не последняя остановка московских захватчиков.
Цель Москвы - захват всей Украины, главное Киева.
Орда-Москва примазалась к Киеву-Руси, и

московским оккупантам всегда была нужна чужая земля, своей этнической территории гуССкие не имеют в составе РФ.
Нету у них своей республики или даже автономного округа в составе рф, типа республики Моксель
Поэтому Украине надо готовиться к постоянной войне с москалямы, пока существует Москва-Орда,
а не заглядывать московским захватчикам в глаза.
От тварі кацапські
Я так розумію, шо "просто перестать стрелять" - не варіант?
І хто тепер "наживається на війні"?!
Невже найвеличніший таки був "трохи не правий"?
Серіалчік свій продав, походу це не бізнес на крові...
Єслі шо, то війська повернуться на старі позиції. Альо, говнокомандувач, де ти?
Яка трагедія для українців мати в найтяжчі часи війни президентом паяца-зрадника…Чорна сторінка нашої історії, ганебна сторінка…
Не чули, гарант з моря повернулся?
