РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3836 посетителей онлайн
Новости
37 378 179

Одноклассницы избили четырнадцатилетнюю девочку в Торецке, заставили ее голой купаться в реке и снимали все на видео

Одноклассницы избили четырнадцатилетнюю девочку в Торецке, заставили ее голой купаться в реке и снимали все на видео

Несколько девушек пригласили одноклассницу на водоем, избили и подвергли издевательствам. Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

"4 апреля 2021 года 14-летняя школьница вместе с подругами пригласила к водоему свою одноклассницу, на которую держала личную обиду. Сначала девушки оскорбляли потерпевшую, а после - нанесли ей телесные повреждения и заставили купаться обнаженной в водоеме. В результате указанных действий девушка получила ушибы лица и головы", - сказано в сообщении прокуратуры.

Подростки снимали издевательства над ровесницей на мобильные телефоны и выкладывали в соцсети, но потом удалили видео.

Читайте на Цензор.НЕТ: Критиковала за внешний вид и целлюлит: директору лицея на Львовщине грозят исправительные работы. ФОТО

Дело расследуют по ч. 2 ст. 162 (побои и истязание). Наказание по этой статье – ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на такой же срок.

Автор: 

избиение (9856) подростки (473) прокуратура (5060) Донецкая область (10588) буллинг (69)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+56
Батьків виродків також судити за невиховання!
показать весь комментарий
07.04.2021 18:20 Ответить
+45
донецькі девкі.. що тут візьмеш!
показать весь комментарий
07.04.2021 18:20 Ответить
+31
Посадять дівуль чи ні ?
показать весь комментарий
07.04.2021 18:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
совсем малолетки мозгами двинулись! то с крыши прыгают, то таблетки жрут горстями, а тут вот! метод один, битие "ремнем" определяет сознание! только этим уже не поможет
показать весь комментарий
07.04.2021 19:17 Ответить
Наивно думать, что "донецкие девки" в плане воспитанности и поведения чем-то принципиально отличаются от "девок" любого другого региона.

5 февр. 2020 г. - В Киеве на Борщаговке две девушки избили школьницу
3 мар. 2021 г. - Четыре года длился суд по делу первой известной жертве буллинга в Украине - черниговской школьницы
18 февр. 2020 г. - В Бердичеве Житомирской области группа девочек в возрасте 13-14 лет пристала к 14-летней девочки и начала ее избивать
13 авг. 2020 г. - Во Львовской области девочки-подростки жестоко избили сверстницу руками и ногами

и так далее множество других случаев агрессии по всей стране.
показать весь комментарий
07.04.2021 19:21 Ответить
Та вистачає по всій країні. І раніше було.
показать весь комментарий
07.04.2021 19:42 Ответить
Меня интересует другое-школьниц за избиение себе подобной собираются дать 5 лет лишения свободы, а братьев Ермака и Вовка за взятки и хищения на сотни тысяч дол. даже на 1 день в СИЗО не посадили.
показать весь комментарий
07.04.2021 19:45 Ответить
а ничё, шо у нас Рифмастер за принт на футболке уже больше года сидит?
показать весь комментарий
08.04.2021 09:37 Ответить
та то такое ! не раскачивай лодку !!! на шел что сравнивать!
показать весь комментарий
08.04.2021 11:29 Ответить
Уродки сами несчастны, и не могут простить красоту другим.
показать весь комментарий
07.04.2021 19:46 Ответить
Грустно. В Украине совсем недавно такое было не мыслимо. К сожалению... НЕКОМУ воспитывать детей! И мальчишек и девчонок. Казенная отбывальщина в детском саду ,школе и трэш горе-родителей. Надо кричать во весь голос ,- ЛЮДИ ОДУМАЙТЕСЬ!
показать весь комментарий
07.04.2021 19:47 Ответить
Вы просто с этим воочию, видимо, не сталкивались. А это было всегда, и в совковой Украине, и в пост-совковой.
показать весь комментарий
07.04.2021 20:50 Ответить
Я не стану вспоминать как нас 20летних студентов девчата на селе величали на вы ,не стану и рассказывать о том .что будучи вполне хулиганствующими ,не позволяли при посторонних матерную брань . ( А наши девчонки такое и не позволяли...) А воспитание начинается в семье. Ни мои дети ни мои внуки такого бы не сделали.
показать весь комментарий
07.04.2021 21:14 Ответить
Уклад, нравы и быт сельской жизни вообще раньше сильно отличались от городского.
Вы правы в том, что азы воспитания прививаются в семье, но в то же время недооцениваете и влияние кругов общения вне семьи, а они чрезвычайно разнообразны по своей природе.
А в подростковом возрасте такие конфликты были, есть и будут, это возраст самоутверждения.
Другое дело, что в одних случаях проявляется больше агрессии, в других меньше. И воспитание здесь не решающий фактор.
показать весь комментарий
07.04.2021 22:33 Ответить
Древние инстинкты. Человек существует три миллиона лет, а трусы надел только пару тысяч лет назад.
показать весь комментарий
07.04.2021 19:48 Ответить
Если кто-то из этих сучек утопит в уличном туалете своего нежелательного ребенка, я буду очень возмущаться, но не удивлюсь.
показать весь комментарий
07.04.2021 20:04 Ответить
Сказать что вели себя как животные даже не поворачивается язык, они гуманнее чем люди по отношению к своему виду.
показать весь комментарий
07.04.2021 20:22 Ответить
Наличие двух ног и двух рук не означает принадлежность к одному виду.
Это война разных рас.
показать весь комментарий
07.04.2021 20:55 Ответить
І це Украіна ???
показать весь комментарий
07.04.2021 20:55 Ответить
Це Торецьк (від слова Тора).
показать весь комментарий
07.04.2021 20:56 Ответить
А ще колись но казали - Зарядити в торец . Може це від цього ?)
показать весь комментарий
07.04.2021 21:03 Ответить
от слова торец(край,конец,грань)дальше шахт нет,дальше ,,артемсоль"
показать весь комментарий
07.04.2021 21:13 Ответить
от названия речки Торец,которая там проходит,но течку в метр шириной и глубиной по щиколотку сложно назвать речкой.
показать весь комментарий
08.04.2021 09:25 Ответить
Где, говоришь, дальше шахт нет??? Учебник географии купи, краезнавец!
показать весь комментарий
08.04.2021 10:22 Ответить
Однокласниці побили чотирнадцятирічну дівчинку в Торецьку, змусили її голою купатися в річці і знімали все на відео - Цензор.НЕТ 3630
на позьірь.
показать весь комментарий
08.04.2021 15:23 Ответить
Дядька,название города от речки Кривой Торец,а не какой то там край или чей то конец.На счет дальше шахт нет,не понятно где находится это ДАЛЬШЕ?)))На пример ДАЛЬШЕ к Горловке шахты имеются,по крайней мере были раньше,ДАЛЬШЕ на Красноармейск-Доброполье-шахты,Макеевка-шахты,Дружковка-Донецк-шахты,Рядом за Артемовском -Луганская область-Первомайск,Лисичанск,Стаханов-шахты,шахты,шахты будь они не ладны...
показать весь комментарий
08.04.2021 16:17 Ответить
за шахтой Торецкая в сторону Бахмута углей нет. Торецкая(она-же 1-1 бис) крайняя по линии Горловка-Майорск-Бахмут ажжж до Луганской обл
показать весь комментарий
08.04.2021 16:37 Ответить
Скажем так -не углей нет,а шахт нет.Промышленная угленосность бассейна захватывает и Бахмут и Краматорск,хотя угольных шахт там нет.И не смотря на все это,на название города это не повлияло.
показать весь комментарий
08.04.2021 16:58 Ответить
))))шахтьі как -раз и есть.Соляньіе
показать весь комментарий
08.04.2021 17:14 Ответить
А я и написал-УГОЛЬНЫХ шахт там нет)))
показать весь комментарий
08.04.2021 17:22 Ответить
сорь, точно.Назвали конечно по речке.тоьлко не понятно, почему депутатьі вернули Новгородскому историческое название Нью-Йорк,а Торецку Щербиновка нет
показать весь комментарий
08.04.2021 17:32 Ответить
Потому как за название города сепаромэр Слепцов захотел бабосиков срубить))),устроил конкурс,сам придумал название сам и 20штук гр получил,все в лучших традициях)))
показать весь комментарий
08.04.2021 17:58 Ответить
Лучший способ, тоже избить и заставить купаться голыми. И штраф тысяч на двести. Чтобы родителям мозги вправить.
показать весь комментарий
08.04.2021 01:45 Ответить
а в тюрьму посадим тетю Любу ? на пять лет ? баланду кушать ням -ням вкусна така , чи тетю Любу низзя садить ?
показать весь комментарий
08.04.2021 11:30 Ответить
В колонию. Пусть срок мотают. Всё равно ТАКИХ исправить невозможно, тут нужна только изоляция от нормального общества.
показать весь комментарий
08.04.2021 16:16 Ответить
Я бы отстегал этих девушек по задницам крапивой, снял это на камеры и показал ролики их родителям.
показать весь комментарий
08.04.2021 05:47 Ответить
а вот за такое в єтой стране можно сесть ! не подстрекайте людей !
показать весь комментарий
08.04.2021 11:31 Ответить
тема не раскрыта. где видео?
показать весь комментарий
08.04.2021 09:38 Ответить
Какие родители,такие и дети.
показать весь комментарий
08.04.2021 09:45 Ответить
Родители, дети. Общество больное.! Вот где беда. Воспитанием не занимаются . Все добывают деньги.
показать весь комментарий
08.04.2021 09:56 Ответить
Судячи із коментів на інших статтях, особливо про тарифи, якось вони невдало їх добувають?
показать весь комментарий
08.04.2021 12:25 Ответить
В совке, в колхозах, при трудоднях, тоже деньги добывали?)
показать весь комментарий
08.04.2021 13:01 Ответить
Дамбасята любят рузге мир.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:11 Ответить
как то пять таких девах, лет по 16 правда, мужика избили -шел с работы домой, подпитый никого не трогал- ну уже за сорок ему было , он потом в реанимации умер через три дня. а сын его нашел етих мокрощелок , дал одной в рожу - так его доблестный украинский суд посадил за нанесение чего то там на пять лет ..... все село знало етого дядьку Серега звали , никого никогда не трогал, не лез ни к кому , ото таке правосудіє ...
показать весь комментарий
08.04.2021 11:25 Ответить
Лучше бы они читали пособие "как делать лучший в мире минет", в жизни больше бы пригодилось, чем дурью маяться
показать весь комментарий
08.04.2021 11:44 Ответить
Прям репортаж из мира животных. Я мож старый уже стал, но у нас до такого не доходило даже в девяностые, когда я в школе учился.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:52 Ответить
Да ладно) И при совке село на село женихов делили) И в методах не церемонились)))
показать весь комментарий
08.04.2021 12:57 Ответить
За волосы соперницу действительно могли оттаскать. Но вот до такого дойти им в голову не приходило.
показать весь комментарий
08.04.2021 13:33 Ответить
А не было тогда ни интернета в совке, ни телефонов, потому и не доходило до такого.
показать весь комментарий
08.04.2021 18:55 Ответить
Ну тогда я может вообще древний. ))
Школу заканчивал в конце 70-х, и тогда бывал трэш, даже покруче.
показать весь комментарий
09.04.2021 00:54 Ответить
РуССкий мир... Потім самки виростуть, наплодять від такої самої алкашні виводок, а той, через 18 років буде когось вбивати, гвалтувати, грабувати. Круговорот лайна в природі.
показать весь комментарий
08.04.2021 12:24 Ответить
Хто всрався?-Руський мир))))Какие ж вы далекие боженька,боженька....А Оноприенко кто вырастил,кто Чикатило вырастил?тоже рюсьге мир?тоже родители алкаши у них были?да война идет на половине земного шара,на всей планете кого то сейчас насилуют или грабят-это тоже всесильный рюсьге мир?тюрьмы в Украине урками тоже рюсьге мир забил?какого русский мир относится к воспитанию украинских детей?или они уже для вас не украинские?стадо перепуганых овец....не так страшен сраный русский мир,как наша быдлота которая в чужом глазу соринку видит,а в своем бревно не замечает,тьфу...
показать весь комментарий
08.04.2021 17:50 Ответить
Через кілька років це бидло почне розмножуватись.
показать весь комментарий
08.04.2021 13:02 Ответить
А как же там учителя? Что неужели учителей виноватыми не сделают?
показать весь комментарий
08.04.2021 14:01 Ответить
А они говорят - "Как нам платят, так мы их и учим".
показать весь комментарий
08.04.2021 16:17 Ответить
Страница 2 из 2
 
 