Одноклассницы избили четырнадцатилетнюю девочку в Торецке, заставили ее голой купаться в реке и снимали все на видео

Несколько девушек пригласили одноклассницу на водоем, избили и подвергли издевательствам. Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

"4 апреля 2021 года 14-летняя школьница вместе с подругами пригласила к водоему свою одноклассницу, на которую держала личную обиду. Сначала девушки оскорбляли потерпевшую, а после - нанесли ей телесные повреждения и заставили купаться обнаженной в водоеме. В результате указанных действий девушка получила ушибы лица и головы", - сказано в сообщении прокуратуры.

Подростки снимали издевательства над ровесницей на мобильные телефоны и выкладывали в соцсети, но потом удалили видео.

Дело расследуют по ч. 2 ст. 162 (побои и истязание). Наказание по этой статье – ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на такой же срок.