Одноклассницы избили четырнадцатилетнюю девочку в Торецке, заставили ее голой купаться в реке и снимали все на видео
Несколько девушек пригласили одноклассницу на водоем, избили и подвергли издевательствам. Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы.
Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.
"4 апреля 2021 года 14-летняя школьница вместе с подругами пригласила к водоему свою одноклассницу, на которую держала личную обиду. Сначала девушки оскорбляли потерпевшую, а после - нанесли ей телесные повреждения и заставили купаться обнаженной в водоеме. В результате указанных действий девушка получила ушибы лица и головы", - сказано в сообщении прокуратуры.
Подростки снимали издевательства над ровесницей на мобильные телефоны и выкладывали в соцсети, но потом удалили видео.
Читайте на Цензор.НЕТ: Критиковала за внешний вид и целлюлит: директору лицея на Львовщине грозят исправительные работы. ФОТО
Дело расследуют по ч. 2 ст. 162 (побои и истязание). Наказание по этой статье – ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на такой же срок.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
5 февр. 2020 г. - В Киеве на Борщаговке две девушки избили школьницу
3 мар. 2021 г. - Четыре года длился суд по делу первой известной жертве буллинга в Украине - черниговской школьницы
18 февр. 2020 г. - В Бердичеве Житомирской области группа девочек в возрасте 13-14 лет пристала к 14-летней девочки и начала ее избивать
13 авг. 2020 г. - Во Львовской области девочки-подростки жестоко избили сверстницу руками и ногами
и так далее множество других случаев агрессии по всей стране.
Вы правы в том, что азы воспитания прививаются в семье, но в то же время недооцениваете и влияние кругов общения вне семьи, а они чрезвычайно разнообразны по своей природе.
А в подростковом возрасте такие конфликты были, есть и будут, это возраст самоутверждения.
Другое дело, что в одних случаях проявляется больше агрессии, в других меньше. И воспитание здесь не решающий фактор.
Это война разных рас.
на позьірь.
Школу заканчивал в конце 70-х, и тогда бывал трэш, даже покруче.