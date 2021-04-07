РУС
В Запорожской и Хмельницкой областях с 9 апреля - "красная" зона, - Немчинов

В Запорожской и Хмельницкой областях с 9 апреля -

Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила с 9 апреля в Запорожской и Хмельницкой областях "красную" зону карантина.

Об этом сообщил в соцсетях министр Кабинета министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

"Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 9 апреля 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской и Хмельницкой областях. Также применить на территории Запорожской и Хмельницкой областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - написал он.

давно пора.в Запорожье вообще офуели.спорткомплекс типа закрыт на карантин а внутри полно народу.и это при том шо через забор спецподразделение КОРД базируется.
07.04.2021 19:32 Ответить
Как Вы уже запарили со своим карантином, нету в больницах больных запарили *******.1 ****** индус пришел за всю неделю в 7 медсанчасть и то упросили что б остался хоть на пару дней. Откуда эти цифры? А что делать рабочему классу кто работает на предприятии? Сдохнуть с голоду? А когда сдохнут вы опять напишете что от короновируса что отчасти будит правда. Мы с этим вирусом постоянно будим жить как и с гриппом и что теперь логдауны на 10 летия ? У кого сильный имунитет будит жить спокойно,у кого нет будит болеть так всегда было нахрена весь это фарс?
07.04.2021 20:27 Ответить
Кто вам такую ерунду сообщил? Какой индус? Реанимация забита. Возле моего подьезда вход вамбулаторию. Очередь на вирусный прием с 6 утра.
07.04.2021 21:17 Ответить
Какая очередь? ><
07.04.2021 21:55 Ответить
Возле какой больницы у вас вход в амбулаторию? Могу по больницам сказать где и сколько человек болеют ну и тем более лежит в интенсивке.
08.04.2021 10:08 Ответить
Яке "з 9 квітня"?! Вона у нас вже сьогодні!
07.04.2021 22:15 Ответить
 
 