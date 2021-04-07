В Запорожской и Хмельницкой областях с 9 апреля - "красная" зона, - Немчинов

Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила с 9 апреля в Запорожской и Хмельницкой областях "красную" зону карантина.

Об этом сообщил в соцсетях министр Кабинета министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

"Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 9 апреля 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской и Хмельницкой областях. Также применить на территории Запорожской и Хмельницкой областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - написал он.

