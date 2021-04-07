РУС
Журналист Сидоренко осадил премьер-министра Шмыгаля: украинский язык был на сайте НАТО еще в 2009 году. СКРИНШОТЫ

Журналист Сидоренко осадил премьер-министра Шмыгаля: украинский язык был на сайте НАТО еще в 2009 году. СКРИНШОТЫ

Новости на украинском публиковали на официальном сайте НАТО еще в 2009 и 2014 годах. Сегодняшнее обновление - не знак сближения с НАТО, а шаг Альянса в борьбе с дезинформацией на украинском и русском языках.

Об этом пишет в Фейсбуке журналист Сергей Сидоренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Было как минимум два этапа - в 2009 году и существенное расширение в 2014, как ответ на гибридную агрессию РФ (на 2 и 3 картинке - скрин главной страницы сайта 2009 и 2014 год соответственно). А отдельный контент, как говорят в Альянсе, начали переводить еще в 1997", - написал он.

Журналист Сидоренко осадил премьер-министра Шмыгаля: украинский язык был на сайте НАТО еще в 2009 году 01Журналист Сидоренко осадил премьер-министра Шмыгаля: украинский язык был на сайте НАТО еще в 2009 году 02

Журналист отметил, что и сейчас на украинском языке дублируется не весь контент сайта. А сам факт появления украиноязычной версии не говорит о сближении с НАТО.

Журналист Сидоренко осадил премьер-министра Шмыгаля: украинский язык был на сайте НАТО еще в 2009 году 03

"Просто включите логику. Одновременно с украинским там появился русский - так раша тоже интегрируется, да? Нет! Причина перевода совсем другая - это борьба с дезинформацией об Альянсе в русско- и украиноязычном сегменте", - отметил Сидоренко.

Читайте на Цензор.НЕТ: На сайте НАТО появился украинский язык

Он также напомнил, что в НАТО - только два официальных языка: английский и французский. Языки остальных стран-членов НАТО не являются для Альянса официальными.

Журналист Сидоренко осадил премьер-министра Шмыгаля: украинский язык был на сайте НАТО еще в 2009 году 04
Журналист Сидоренко осадил премьер-министра Шмыгаля: украинский язык был на сайте НАТО еще в 2009 году 05

НАТО (10266) украинский язык (1203)
+23
Видавати бажане за дійсне ,це в стилі зеленої плісняви !!!! Пишатись будем ,коли українська мова запонує в переважній більшості української спільноти !!!)))
07.04.2021 18:57 Ответить
07.04.2021 18:57 Ответить
+22
Достижения Порошенко за два года закончились.
Теперь Зе-влада взялась присваивать достижения Ющенко.
07.04.2021 19:08 Ответить
07.04.2021 19:08 Ответить
+18
Гарний знак буде коли українська мова запанує в усіх сферах життя українців !!!))
07.04.2021 18:58 Ответить
07.04.2021 18:58 Ответить
это тогда жена скабеевой фиолетовые кальсоны надела?
07.04.2021 18:56 Ответить
07.04.2021 18:56 Ответить
гарний знак...
07.04.2021 18:56 Ответить
07.04.2021 18:56 Ответить
Гарний знак буде коли українська мова запанує в усіх сферах життя українців !!!))
07.04.2021 18:58 Ответить
07.04.2021 18:58 Ответить
Гарний знак буде коли всi українцi будуть жити заможно
07.04.2021 19:44 Ответить
07.04.2021 19:44 Ответить
Реальним критерієм оцінювання діяльності влади,є рівень життя народа,всього народа ,а не окремих осіб чи груп осіб !!!))))
07.04.2021 19:47 Ответить
07.04.2021 19:47 Ответить
Це потужна підтримка проти агресії москалів
07.04.2021 18:57 Ответить
07.04.2021 18:57 Ответить
Видавати бажане за дійсне ,це в стилі зеленої плісняви !!!! Пишатись будем ,коли українська мова запонує в переважній більшості української спільноти !!!)))
07.04.2021 18:57 Ответить
07.04.2021 18:57 Ответить
Як ординська мразь не викорінювала мову, - та все одно вона живе!
І - буде жити ще віки й віки.
Слава Україні!
07.04.2021 19:04 Ответить
07.04.2021 19:04 Ответить
Достижения Порошенко за два года закончились.
Теперь Зе-влада взялась присваивать достижения Ющенко.
07.04.2021 19:08 Ответить
07.04.2021 19:08 Ответить
Зелена плснява наполеглево та послідовно нищит все, набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!!)))
07.04.2021 19:22 Ответить
07.04.2021 19:22 Ответить
Снова зебильо обосрались...как вы уже задолбали,зесрань брехливая
07.04.2021 19:28 Ответить
07.04.2021 19:28 Ответить
"Ложь,звиздьож и провокация"-гасло зеленої плісняви !!!)))
07.04.2021 19:30 Ответить
07.04.2021 19:30 Ответить
классика:
***
зеленые всегда работают слаженно - слажались и на этот раз!
07.04.2021 19:33 Ответить
07.04.2021 19:33 Ответить
от не бреши!
це заслуга найвеличнішого!
07.04.2021 19:36 Ответить
07.04.2021 19:36 Ответить
Ну журналюга не знав шо вже давно є українська, а хотілось новиною блєстануть
07.04.2021 19:39 Ответить
07.04.2021 19:39 Ответить
а толку?
07.04.2021 19:54 Ответить
07.04.2021 19:54 Ответить
Краще б ЯЗ не зникала з території України , то й було би ***** що в них на сайті!
07.04.2021 21:20 Ответить
07.04.2021 21:20 Ответить
з такими темпами скоро Зе-коМанда заявить, що виявляється "Україна - це незалежна держава, небо - синє, а вода - мокра і це все їх заслуга, і що би ми робили без ЗЕ - дайош другий термін"!
08.04.2021 06:50 Ответить
08.04.2021 06:50 Ответить
 
 