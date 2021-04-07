Журналист Сидоренко осадил премьер-министра Шмыгаля: украинский язык был на сайте НАТО еще в 2009 году. СКРИНШОТЫ

Новости на украинском публиковали на официальном сайте НАТО еще в 2009 и 2014 годах. Сегодняшнее обновление - не знак сближения с НАТО, а шаг Альянса в борьбе с дезинформацией на украинском и русском языках.

"Было как минимум два этапа - в 2009 году и существенное расширение в 2014, как ответ на гибридную агрессию РФ (на 2 и 3 картинке - скрин главной страницы сайта 2009 и 2014 год соответственно). А отдельный контент, как говорят в Альянсе, начали переводить еще в 1997", - написал он.

Журналист отметил, что и сейчас на украинском языке дублируется не весь контент сайта. А сам факт появления украиноязычной версии не говорит о сближении с НАТО.

"Просто включите логику. Одновременно с украинским там появился русский - так раша тоже интегрируется, да? Нет! Причина перевода совсем другая - это борьба с дезинформацией об Альянсе в русско- и украиноязычном сегменте", - отметил Сидоренко.

Он также напомнил, что в НАТО - только два официальных языка: английский и французский. Языки остальных стран-членов НАТО не являются для Альянса официальными.




