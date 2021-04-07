В Украине можно будет сменить оператора мобильной связи за сутки, оставив текущий номер, - Минцифры
Упрощенная процедура смены мобильного оператора с сохранением номера телефона заработает с 1 декабря 2021 года.
Минцифры активно поддерживала ее внедрение, отмечается в сообщении Правительственного портала, передает Цензор.НЕТ.
"Услугу по переносу абонентских номеров в Украине начали предоставлять с 1 мая 2019 года. За почти 2 года операторам поступило около 200 тыс. официальных обращений, но 40% заявителям было отказано. Помешала бюрократизированность процессов. Также важно, что каждый год мобильные операторы покидают больше 7 млн пользователей, часть из которых потенциально могла бы воспользоваться этой услугой", - говорится в сообщении.
С 1 декабря 2021 года перенос номера будет продолжаться максимум 1 день, при этом абонент сможет обратиться за этой услугой только к новому оператору (а не двум, как было раньше), пользователи без контракта смогут оставить свой номер при смене оператора по упрощенному порядку - регистрация у предыдущего оператора не требуется.
"Министерство юстиции Украины 5 апреля зарегистрировало изменения, которые разработала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи. Ожидается, что новый порядок приведет к росту конкуренции между мобильными операторами и будет стимулировать к улучшению качества услуг, которые получают украинцы", - говорится в сообщении.
Автоинформатор на украинском и английском предупреждает, что идет звонок другому оператору.
а я сижу на киевстаре и на лайфе по 100 грн...
надеюсь,сравнишь сам?хватит финансовых навыков ?
не надо завидовать,финансист лахтинский
и зачем тебе совать нос в украинские дела,если ты немец?
1. Якщо перейти на Водафон то буде голосове повідомлення, що абонент змінив оператора.
2. Якщо перейти на Лайф то буде голосове повідомлення що ви телефонуєте абоненту лайфсел.
Чудово, що появилась можливість звільнитись від рабства Київстару (якість послуг понизилась, а ціни найвищі в Україні) і перейти до любого іншого оператора, чим і скористався!
Три тижні назад з паспортом прийшов в Київстар, зареєстрував номер, сходив в відділення іншого оператора, вони 10 хвилин мене реєстрували як нового абонента, який хоче до них прийти зі збереженням номеру, купив за 100 грн стартовий пакет з місячним пакетом послуг і через 3-5 днів поміняв сімкартку, київстарівський номер збережений, а оператор тепер інший. Свобода!
Можливо на Лайф перейду, там мають знижку давати - 40% від базових пакетів, якщо перейти від іншого оператора до них (ще треба уточнити це тільки в перший місяць, чи на постійні основі скидка 40%). Почалась здорова конкуренція як в цивілізованому світі, а не рабська монополія Київстару, який з думкою про наші гроші втратив відчуття реальності.
Административные и др. учреждения имеют городские телефоны,
а наши АТС - отключены. Звони в больницу как на междугородку.
Стоимость 1 мин. более 1 грн. Вот сколько выигрывают операторы.
А со старых стал брать 5 грн в месяц за сохранение возможности.
Регулятор связи есть. Могут урегулировать цену GSMстационар.
А шлюз это тройная оплата звонка, плюс стоимость оборудования.
Вы ж не ставите шлюз при звонке с одного GSM на другой GSM оперетор, правильно? Зачем же советовать делать то что операторы давно сделали, просто это нужно регламентировать так же как в свое время запретили снимать оплату за входящий звонок например.
Делов то!
Просто позвонив тому , кому ты хочешь перейти .
Проверить то не возможно 😁😁😁😁
Со сменой оператора, меняется код оператора. Соответственно новый номер который никто не знает, в том числе те сервисы у которых номер используется как ключ.
У каждого оператора связи есть строго расписанная сетка как кода сети так и номерная ёмкость под этот код.
Это как радиочастоты, не может на одной полосе работать больше одного передатчика.
Цікаво перевірити як воно є в реальному житті.
Ця опція суттєво вплине на цінову політику надавачів послуг.
To use this service, the pre-paid subscribers should register at the operator the mobile number is ported from by providing an identifying document. Then they will be able to apply to the operator for servicing. The contract customers need not perform this procedure. The operators emphasize that the subscribers will not get confused in the networks, as prior to connection they will be informed that they call to the mobile number ported.
Потрібно буде надати повну інформацію про себе.
Дякую за інформацію.