В Украине можно будет сменить оператора мобильной связи за сутки, оставив текущий номер, - Минцифры

Упрощенная процедура смены мобильного оператора с сохранением номера телефона заработает с 1 декабря 2021 года.

Минцифры активно поддерживала ее внедрение, отмечается в сообщении Правительственного портала, передает Цензор.НЕТ.

"Услугу по переносу абонентских номеров в Украине начали предоставлять с 1 мая 2019 года. За почти 2 года операторам поступило около 200 тыс. официальных обращений, но 40% заявителям было отказано. Помешала бюрократизированность процессов. Также важно, что каждый год мобильные операторы покидают больше 7 млн ​​пользователей, часть из которых потенциально могла бы воспользоваться этой услугой", - говорится в сообщении.

С 1 декабря 2021 года перенос номера будет продолжаться максимум 1 день, при этом абонент сможет обратиться за этой услугой только к новому оператору (а не двум, как было раньше), пользователи без контракта смогут оставить свой номер при смене оператора по упрощенному порядку - регистрация у предыдущего оператора не требуется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Виртуальные номера" для жителей оккупированных территорий начнут действовать до июля 2021 года, - замглавы Минцифры Сейтхалилев

"Министерство юстиции Украины 5 апреля зарегистрировало изменения, которые разработала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи. Ожидается, что новый порядок приведет к росту конкуренции между мобильными операторами и будет стимулировать к улучшению качества услуг, которые получают украинцы", - говорится в сообщении.

Автор: 

+12
А пріпіздєнта можна змінити, разом з його номером?
07.04.2021 19:04 Ответить
+10
Номер залишається без змін.
1. Якщо перейти на Водафон то буде голосове повідомлення, що абонент змінив оператора.
2. Якщо перейти на Лайф то буде голосове повідомлення що ви телефонуєте абоненту лайфсел.

Чудово, що появилась можливість звільнитись від рабства Київстару (якість послуг понизилась, а ціни найвищі в Україні) і перейти до любого іншого оператора, чим і скористався!

Три тижні назад з паспортом прийшов в Київстар, зареєстрував номер, сходив в відділення іншого оператора, вони 10 хвилин мене реєстрували як нового абонента, який хоче до них прийти зі збереженням номеру, купив за 100 грн стартовий пакет з місячним пакетом послуг і через 3-5 днів поміняв сімкартку, київстарівський номер збережений, а оператор тепер інший. Свобода!

Можливо на Лайф перейду, там мають знижку давати - 40% від базових пакетів, якщо перейти від іншого оператора до них (ще треба уточнити це тільки в перший місяць, чи на постійні основі скидка 40%). Почалась здорова конкуренція як в цивілізованому світі, а не рабська монополія Київстару, який з думкою про наші гроші втратив відчуття реальності.
07.04.2021 20:00 Ответить
+9
МОБ связь - это стратегическая связь . Потому мобильные сети агрессора надо закрыть . А если он на нет перерегистрации в других странах - тут внешняя розведка должна поработать и наказать большими штрафами , вплоть до банкротства оператора
07.04.2021 19:13 Ответить
*101\\ туту
07.04.2021 19:11 Ответить
Там номер не міняється, тільки 95, навєчно
07.04.2021 19:22 Ответить
ну это раз в 4 года .. только сначала мудрый нарид нужно сменить ..
07.04.2021 19:22 Ответить
Если бы 4, пять.
07.04.2021 23:18 Ответить
Обменять,....ь на мендюлиты с посекундной оплатой входяще-выходящих с мобилы-антенкой такой,шоб она у ниво сломалась...
07.04.2021 19:25 Ответить
Обменять,....ь на мендюлиты с посекундной оплатой входяще-выходящих с мобилы-антенкой такой,шоб она у ниво сломалась...
07.04.2021 19:26 Ответить
Интересно, а код старого оператора остаётся?
07.04.2021 19:05 Ответить
интересный вопрос), нас даже старая мегакорпорация не хочет отпускать с номерами), сдавайте номера и валите!)))
07.04.2021 19:11 Ответить
Тут вопрос вот в чём: человек к примеру сменил Киевстар на Водафон, а код у него остался 067. Вы ему звоните со своего Киевстра в полной уверенности, что ваш звонок - бесплатный. А потом вдруг деньги неожиданно заканчиваются.
07.04.2021 19:14 Ответить
Не надо фантазировать.
Автоинформатор на украинском и английском предупреждает, что идет звонок другому оператору.
07.04.2021 19:18 Ответить
Да я в принципе не фантазировал, а интересовался. Но тоже не очень удобно: звонишь человеку при малой сумме денег/минут на других операторов на счету, а тебе говорят, что он - на другом операторе.
07.04.2021 19:23 Ответить
А его надо дополнительно включать?
07.04.2021 19:23 Ответить
При наборе твоего номера твоим абонентом ему идет автоматическое предупреждение, что ты сменил оператора и дается время отказаться от звонка.
07.04.2021 19:25 Ответить
Всё ясно - это функция работает только для тех, у кого оператор отличается от кода.
07.04.2021 20:04 Ответить
Хреново то, что не говорят на какого и при смене оператора с тебя берут все паспортные данные.
07.04.2021 19:27 Ответить
В противном случае любой желающий может оформить на себя ваш номер и обнулить ваш банковский счёт.
07.04.2021 20:50 Ответить
украинсике операторь так бабло дерут, что как можно говрить, что там есть что-то бесплатное?
07.04.2021 20:14 Ответить
кацапа,вот ща специально прошерстил предлагаемые тарифы мегафон 790 ,650 и 500 ржублей .
а я сижу на киевстаре и на лайфе по 100 грн...
надеюсь,сравнишь сам?хватит финансовых навыков ?
07.04.2021 21:22 Ответить
по 100 грн за что? єто те, которьіе положил и они улетучились?
07.04.2021 22:13 Ответить
у тябя 500 или 790 ржублей улетучилось...
не надо завидовать,финансист лахтинский
07.04.2021 22:54 Ответить
а чо ти рішило, шо у мене ржубли? так, як списують покладені на телефон гроші в Україні, деінде ще треба пошукати.
07.04.2021 23:15 Ответить
дык ,а зачем тебе прокси ,ксли ты не кацап?
и зачем тебе совать нос в украинские дела,если ты немец?
07.04.2021 23:16 Ответить
походу, у тебе ребус на цілу ніч.
08.04.2021 00:41 Ответить
А куда они эти номера девают. Лет 12 назад я потерял телефон. Ну естественно пришлось покупать и телефон и симку. Так от недавно наткнулся на свой старый номер в архивах. Думаю, ану наберу ради интереса. Набрал. Робот говорит (номер не обслуживается) Дык прошло уже 12 лет, а его так и не используют...
07.04.2021 19:25 Ответить
это корпорация?
07.04.2021 19:48 Ответить
Да какая корпорация? Личная симка была, купленная в обычном киоске лет 12 назад.
07.04.2021 20:44 Ответить
Дык, конечно, если с Номера нет исходящих- входящих, год вроде он блокируется, потом вроде ещё можно пополнить баланс через терминал, исключения корпоративное симки, которые ставят в джпс, всякие счетчики для передачи показаний
07.04.2021 21:12 Ответить
А, нуда... Разве, что в этих целях используют, а на звонки робот говорит, что не обслуживается....
07.04.2021 21:25 Ответить
залишається, і при дзвінках обонента з чужого оператора спочатку лунає попередження
07.04.2021 19:18 Ответить
Код не меняется. После переноса всё работает как часы. Менять оператора можно 1 раз в месяц и это отлично.
07.04.2021 19:26 Ответить
Да останется.
07.04.2021 19:46 Ответить
Стільки разів у мене Київстар крав гроші що змінив оператора п'ять років тому і не хвилини не жалкував. Останній раз Київстар обманув маму, вона пів року не користувалася їхніми послугами і їй прийшла непогана пропозиція зі зміною на новий тарифний план. Вона змінила тариф на той що пропонували заплативши при цьому кошти за зміну і сам тариф, а вже ввечері їй прийшла смс що наступного місяця а точніше через 10днів її переводять на дорожчий новий тарифний план. У мене взагалі були такі історії що поповнивши рахунок на суму тариф.плану у мене не вистачало коштів тому що відразу списували за день, далі я вніс гроші і замовив послугу, а вже через три дні у мене відключили так як розпочався новий місяць, тобто я заплатив за два дня як за цілий місяць.
08.04.2021 11:02 Ответить
Водахвон уже давно ох..ели . )) Предлагают вещи от которых нельзя отказаться . Прям как у Марио Пьюзо .
07.04.2021 19:06 Ответить
Моб оператори скуплені лаптями.
07.04.2021 19:09 Ответить
это конечно и позор и капец нацбезопасности....
07.04.2021 19:12 Ответить
Плохо, что нельзя привлечь оператора к ответственности за некачественное предоставление услуг. Если втюхиваете тарифный план 4g, то сделайте норм. покрытие.
07.04.2021 19:13 Ответить
нарешті у українців з'явився шанс..тепер самі обиратимуть кого годувати - огли чи рабіновича...і все завдяки найвеличнішому сонцесяйному дауну криворогому...
07.04.2021 19:13 Ответить
МОБ связь - это стратегическая связь . Потому мобильные сети агрессора надо закрыть . А если он на нет перерегистрации в других странах - тут внешняя розведка должна поработать и наказать большими штрафами , вплоть до банкротства оператора
07.04.2021 19:13 Ответить
Идея правильная, но тогда ляжет вся мобильная связь в Украине. Кацапы не упустят такого момента.
07.04.2021 19:16 Ответить
Та ну! А якщо у оператора до якого переходить користувач є діючий абонент з таким же номером? Тоді як?
07.04.2021 19:15 Ответить
вместе с номером переходит и код
07.04.2021 19:17 Ответить
У мене в сім'ї п'ять однакових номери на двох операторах... І як?
07.04.2021 19:25 Ответить
Несешь какую то чушь.
07.04.2021 19:31 Ответить
Код старого оператора остаётся с вами. Поэтому после все этой услуги код фактически ничего не значит и не является привязкой к конкретному оператору. Ваш номер - ваша собственность и вам решать каким оператором пользоваться.
07.04.2021 19:34 Ответить
бл. как вы с таким интеллектом телефоном научились пользоваться?
07.04.2021 19:43 Ответить
А как быть с городской телефонной связью .
Административные и др. учреждения имеют городские телефоны,
а наши АТС - отключены. Звони в больницу как на междугородку.
Стоимость 1 мин. более 1 грн. Вот сколько выигрывают операторы.
07.04.2021 19:26 Ответить
Лайф позволяет бесплатно звонить старым абонентам, новым эту услугу уже не предоставляет.
А со старых стал брать 5 грн в месяц за сохранение возможности.
07.04.2021 19:30 Ответить
Покупаете GSM-шлюз (GSM-мост) врубаете его к стационарному и наслаждаетесь, если вам так уж часто и накладно звонить на городские номера
07.04.2021 19:52 Ответить
А не проще власть напрячь то?
Регулятор связи есть. Могут урегулировать цену GSMстационар.
А шлюз это тройная оплата звонка, плюс стоимость оборудования.
08.04.2021 07:24 Ответить
Стационарная связь относится к естественным монополиям. Как в случае с газом, электричеством и канализацией, никто не будет тянуть альтернативные линии связи и рыть колодцы чтобы предложить более выгодный тариф. Поэтому цены естественных монополий не регулируются рынком, да могут регулироваться государством, но закончится это может окончанием предоставления услуг вообще!
08.04.2021 09:05 Ответить
При чем тут цены на услуги оператора если поднимаете вопрос о физическом переходе между операторами.
Вы ж не ставите шлюз при звонке с одного GSM на другой GSM оперетор, правильно? Зачем же советовать делать то что операторы давно сделали, просто это нужно регламентировать так же как в свое время запретили снимать оплату за входящий звонок например.
Делов то!
08.04.2021 13:50 Ответить
Выбор есть всегда: не нравица Орбит-покупай Дирол!
07.04.2021 19:31 Ответить
джусифрут зубам капут!
07.04.2021 20:22 Ответить
Выбор в другой плоскости с возможностью.
08.04.2021 07:21 Ответить
Это просто пипец какой-то , все в Украине через сраку . В Дании уже 20 как можно оператора сменить на раз два.
Просто позвонив тому , кому ты хочешь перейти .
07.04.2021 19:43 Ответить
Позвонил к оператору "ZeDebil", ответил автоатветчик:"Не доступен,временно"...
07.04.2021 20:12 Ответить
Тут моно подобную пургу гнать сколько хочешь, правда?
Проверить то не возможно 😁😁😁😁
08.04.2021 07:19 Ответить
Свежо преданье, да верится с трудом.
07.04.2021 21:04 Ответить
Молодці !!! Єдине нормальне і реально потрібне міністервсво яке робить велику роботу для людей . Мені зміна оператора при переході на "вільний лайф" зайняла 2 тижні .
08.04.2021 06:56 Ответить
Бутафория очередная.
Со сменой оператора, меняется код оператора. Соответственно новый номер который никто не знает, в том числе те сервисы у которых номер используется как ключ.
08.04.2021 07:17 Ответить
З чого ви взяли що код оператора змінюється. Все говорить про те що перенесення здійснюється з кодом, інакше з однаковими номерами перенесення було би неможливе.
08.04.2021 10:35 Ответить
Интересно каким образом новый оператор (с выделенным ему кодом и абонентской ёмкостью регулятором) будет обслуживать новый номер если код будет поинадлежать другому оператору?
У каждого оператора связи есть строго расписанная сетка как кода сети так и номерная ёмкость под этот код.
Это как радиочастоты, не может на одной полосе работать больше одного передатчика.
08.04.2021 13:36 Ответить
Мабуть там розумніші люди працюють. Mobile Number Portability (MNP) - послуга портації (переходу абонента) від одного оператора мобільного зв'язку до іншого з повним збереженням номера. Це означає, що всі цифри, разом з тими, які зараз ми називаємо кодом оператора, залишаться без змін.
09.04.2021 00:18 Ответить
Якщо так то я дуже радий що нарешті адекватні зміни у сфері зв'язку відбудуться.
Цікаво перевірити як воно є в реальному житті.
Ця опція суттєво вплине на цінову політику надавачів послуг.
09.04.2021 07:50 Ответить
Завдяки вам знайшов:
To use this service, the pre-paid subscribers should register at the operator the mobile number is ported from by providing an identifying document. Then they will be able to apply to the operator for servicing. The contract customers need not perform this procedure. The operators emphasize that the subscribers will not get confused in the networks, as prior to connection they will be informed that they call to the mobile number ported.
Потрібно буде надати повну інформацію про себе.
Дякую за інформацію.
09.04.2021 08:28 Ответить
Вот это класс, это очень удобно, крутая функция. Кстати, вы знали,что можно пополнить Киевстар без комиссии через Глобал24 электронный кошелек. Я так не только счет на телефоне пополняю, но и домашний интернет без комиссии оплачиваю.
17.06.2021 09:32 Ответить
 
 