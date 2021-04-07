В Украине можно будет сменить оператора мобильной связи за сутки, оставив текущий номер, - Минцифры

Упрощенная процедура смены мобильного оператора с сохранением номера телефона заработает с 1 декабря 2021 года.

Минцифры активно поддерживала ее внедрение, отмечается в сообщении Правительственного портала, передает Цензор.НЕТ.

"Услугу по переносу абонентских номеров в Украине начали предоставлять с 1 мая 2019 года. За почти 2 года операторам поступило около 200 тыс. официальных обращений, но 40% заявителям было отказано. Помешала бюрократизированность процессов. Также важно, что каждый год мобильные операторы покидают больше 7 млн ​​пользователей, часть из которых потенциально могла бы воспользоваться этой услугой", - говорится в сообщении.

С 1 декабря 2021 года перенос номера будет продолжаться максимум 1 день, при этом абонент сможет обратиться за этой услугой только к новому оператору (а не двум, как было раньше), пользователи без контракта смогут оставить свой номер при смене оператора по упрощенному порядку - регистрация у предыдущего оператора не требуется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Виртуальные номера" для жителей оккупированных территорий начнут действовать до июля 2021 года, - замглавы Минцифры Сейтхалилев

"Министерство юстиции Украины 5 апреля зарегистрировало изменения, которые разработала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи. Ожидается, что новый порядок приведет к росту конкуренции между мобильными операторами и будет стимулировать к улучшению качества услуг, которые получают украинцы", - говорится в сообщении.