Еще 23 освобожденных пленника ОРДЛО получат по 100 тыс. грн, - замглавы Минреинтеграции Яременко

Еще 23 украинца, которые были заключены в ОРДЛО, получат по 100 тыс. грн помощи от государства.

Об этом рассказал заместитель министра по вопросам реинтеграции ВОТ Украины Игорь Яременко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Соответствующее решение приняла специальная межведомственная комиссия.

"В течение первого квартала 2021 года Межведомственной комиссией по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц лишенными свободы в результате вооруженной агрессии против Украины и осуществлением мероприятий, направленных на их социальную защиту, 23 гражданина признаны лишенными свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и им назначены выплаты на общую сумму 2,3 млн. грн - 100 тыс. грн каждому", - сообщают в пресс-службе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 376 украинцев незаконно удерживаются на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, - Денисова

В ведомстве напомнили, что с начала 2021 года украинцам, которых насильно удерживали на временно оккупированных территориях, Украина перечислила 1,2 млн грн. Помощь получили 12 граждан.

Автор: 

компенсации (484) пленные (2221) Министерство реинтеграции (278)
Топ комментарии
+7
С каких херов?!
Таксовали, катались туда сюда (икстати продолжат после освобождения)..а теперь им за это по 100 тыс?
07.04.2021 19:43 Ответить
+6
Я за то , что бы пленники получили компенсацию , но не за счёт украинских налогоплательщиков, а за счёт московии .
В суд по правам человека
07.04.2021 19:47 Ответить
+3
А кто от произвола мусоров украинских пострадал компенсацию получит?
07.04.2021 19:49 Ответить
надеюсь не токо таксисты..
07.04.2021 19:43 Ответить
Я за то , что бы пленники получили компенсацию , но не за счёт украинских налогоплательщиков, а за счёт московии .
В суд по правам человека
07.04.2021 19:47 Ответить
хороша ідея.
07.04.2021 19:49 Ответить
А кто от произвола мусоров украинских пострадал компенсацию получит?
07.04.2021 19:49 Ответить
Не, Аваков сказал что только мусора имеют право на насилие, а значит ***** тебя, они на совесть выполняют свою работу и никакой компенсации тебе на положено, зато им положена зарплата и премия (за твой же счет как налогоплательщика)
07.04.2021 22:20 Ответить
А може компенсацію повинні виплачувати окупанти, а не окуповані?
07.04.2021 19:50 Ответить
А Клоуну то шо, он же не со своего кармана раздает (как в прочем и сам получает зарплату из бюджета в который сам, ни разу деньги не клал)
07.04.2021 22:22 Ответить
Сподіваюсь в списках таксистів, урода з Ізоляції і інших не буде, хоча подадуть до суду і таки можуть отримати. Закон один для всіх.
07.04.2021 19:52 Ответить
Так там саме вони і будуть - більше обмінів не було з того часу...
07.04.2021 19:57 Ответить
деньги от оккупантов или из офшоров зеленского?
07.04.2021 19:55 Ответить
М-де... Це як з врученням Героя України екіпажу збитого в Ірані літака. З яких уїв ? А так.Не жалко.
07.04.2021 19:59 Ответить
 
 