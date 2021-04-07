Еще 23 освобожденных пленника ОРДЛО получат по 100 тыс. грн, - замглавы Минреинтеграции Яременко
Еще 23 украинца, которые были заключены в ОРДЛО, получат по 100 тыс. грн помощи от государства.
Об этом рассказал заместитель министра по вопросам реинтеграции ВОТ Украины Игорь Яременко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Соответствующее решение приняла специальная межведомственная комиссия.
"В течение первого квартала 2021 года Межведомственной комиссией по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц лишенными свободы в результате вооруженной агрессии против Украины и осуществлением мероприятий, направленных на их социальную защиту, 23 гражданина признаны лишенными свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и им назначены выплаты на общую сумму 2,3 млн. грн - 100 тыс. грн каждому", - сообщают в пресс-службе.
В ведомстве напомнили, что с начала 2021 года украинцам, которых насильно удерживали на временно оккупированных территориях, Украина перечислила 1,2 млн грн. Помощь получили 12 граждан.
