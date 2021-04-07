РУС
Семенченко о "деле ЧВК": Обо всем, что мы делали - знали в СБУ и других правоохранительных органах

Семенченко о

Экс-народный депутат Семен Семенченко заявил, что о его деятельности, которую следствие называет незаконной, было известно Службе безопасности Украины и другим правоохранительным органам.

Об этом он заявил во время апелляционного заседания по так называемому делу ЧВК, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"То, что мы делали, было известно и СБУ, и другим правоохранительным органам. А то, что сейчас происходит - это вредит нашей стране и уничтожает все то, что мы делали ", - сказал Семенченко.

Также экс-нардеп отметил, что ему не оставляют выбора и впоследствии он озвучит информацию с фамилиями, которая может повредить национальной безопасности Украины. Он заверил, что не имел целью нарушать закон, а хотел создать условия для бывших военных.

"Мы хотели, чтобы ребята, которые возвращаются с войны - не спивались и не стрелялись, а имели нормальные условия, нормальный заработок", - сказал Семенченко.

Семенченко связывает обвинения в свой адрес с тем, что в феврале в Беларуси вышел сюжет, где его обвиняли в связях с повстанцами, которые действовали якобы против режима Лукашенко и озвучили информацию о том, что он тренирует их на базе под Киевом.

"Потом одного из тех, кого связывали со мной (Николая Автуховича - ред.), арестовали за терроризм и активно началась фальсификация нашего дела в Украине", - сказал экс-депутат.

Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения.

Печерский районный суд Киева на заседании 26 марта арестовал бывшего народного депутата Украины Семена Семенченко без права внесения залога. 27 марта Семенченко госпитализировали. 1 апреля его перевезли из больницы в изолятор СБУ.

7 апреля Апелляционный суд оставил без изменения меру пресечения для Семенченко.

+16
Гришин типа рюсский Семен доброволец Коломойского украинские журналисты все нарыли про этого "добровольца" с телевизора не вылазил...маски-шоу устраивал.вояка блин...
показать весь комментарий
07.04.2021 20:21 Ответить
+15
На одному диханні прочитав. Уявляю, скільки сала залив Сьома за шкіру олігархам, що вони спустили на нього всі свої ботоферми...
показать весь комментарий
07.04.2021 20:47 Ответить
+13
Так вони в Польщі були зареєстровані. І діяльність їх мала б бути за кордоном, а не в Україні. Цілком легальна діяльність.
показать весь комментарий
07.04.2021 20:44 Ответить
тобиш батальйон Донбас признали ЧВК ?
показать весь комментарий
07.04.2021 20:16 Ответить
Семеченко аферист , не путай с бойцами Донбасса
показать весь комментарий
07.04.2021 20:17 Ответить
Безталанний він аферист. Ні квартири, ні автівки, ні грошей. В чому в Раду прийшов, в тому і пішов. Навіть просить, щоб сім'ю його підтримали, поки він буде за гратами. Який розумний піде до нього в банду?
показать весь комментарий
07.04.2021 20:50 Ответить
Бывший начальник штаба батальона «Донбасс» Сергей Ерёмин в интервью «Обозревателю» 4 сентября 2014 года обвинил Семенченко в непрофессионализме и излишнем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC популизме . По словам Ерёмина, батальон для Семенченко - это коммерческий проект, он хорошо пишет в фейсбуке, но военным не является, а в критические моменты просто самоустраняется. Для раскрутки батальона Семенченко часто приглашал журналистов и устраивал фотосессии. По словам Ерёмина, Семенченко говорил: «Я понимаю, что телевидение из никого может сделать кого-то».
Ротный командир батальона «Днепр» Владимир Шилов (бывший боец «Донбасса») обвинил Семенченко в потерях под Карловкой: «В Карловке он за два дня выложил маршрут движения. И практически невооружённых людей кинул в мясорубку, при этом сам находился позади и расписывал всё в фейсбуке… После этого многие развернулись и ушли от него, кто в "Днепр", кто в "Шахтёрск"».
показать весь комментарий
07.04.2021 21:01 Ответить
вместо того чтобы оглядываться на СБУ , надо было законы знать
показать весь комментарий
07.04.2021 20:18 Ответить
Гришин типа рюсский Семен доброволец Коломойского украинские журналисты все нарыли про этого "добровольца" с телевизора не вылазил...маски-шоу устраивал.вояка блин...
показать весь комментарий
07.04.2021 20:21 Ответить
информация о гришине, хоть старая, но все же:
Семенченко - найманець Коломойського
Семенченко - торгує органами солдатів.
Семенченко - мародер
Семенченко - три рази ховав свій батальйон, який розбивали доблесні ополченці
Семенченко - завжди тікав з поля бою
Семенченко - змушував своїх солдатів вбивати мирних жителів, а тіла заливав вапном.
Семенченко - винен в котлі під Иловайском
Семенченко - комерційний проект МВС
Семенченко - взагалі не воював
Семенченко - брав участь у штурмі Дон ОДА на стороні ДНР в березні 2014
Семенченко - піариться на крові
Семенченко - втік з Дебальцеве
Семенченко - не був поранений під Иловайском
Семенченко - був поранений але своїми в п'яній перестрілці.
Семенченко - був поранений але в дупу
Семенченко - раніше судимий аферист
Семенченко - продавав автомати
Семенченко - викрав заступника начальника штабу Донбасу
Семенченко - взагалі не був в Дебальцеве
Семенченко - вкрав гроші волонтерів
Семенченко - вкрав гроші волонтерів США
Семенченко - вкрав військове звання
Семенченко - підробив посвідчення бійцям
Семенченко - не оформляв бійців Донбасу
Семенченко - незаконно оформив собі статус переселенця
Семенченко - піариться на блокаді
Семенченко - хоче віджати бізнес у Саші Стоматолога
Семенченко - працює проти Ахметова за гроші Коломойського
Семенченко - агент Кремля
показать весь комментарий
07.04.2021 20:36 Ответить
Написав слово "доблесні ополченці" без кавычек ты подорвал доверие ко всему остальному тексту. А потом еще и про "мирных жителей/сочувствующих сепарам" проговорился. Если для тебя попочленцы доблестные то сам больше похож на агента *****.
показать весь комментарий
07.04.2021 20:44 Ответить
впопучленцы не могут быть доблестными, априори,
но,
это информация, собранная от людей, которые с ним воевали.
показать весь комментарий
07.04.2021 20:54 Ответить
Ты лично собирал?
показать весь комментарий
08.04.2021 08:38 Ответить
На одному диханні прочитав. Уявляю, скільки сала залив Сьома за шкіру олігархам, що вони спустили на нього всі свої ботоферми...
показать весь комментарий
07.04.2021 20:47 Ответить
на олигархов тот Сьома работал,
а Аваков его протащил в офицеры и с фамилией помог.
показать весь комментарий
07.04.2021 20:57 Ответить
А з грошами не допоміг. Ні квартири, ні автівки, ні грошей. З чим в Раду прийшов, з тим і пішов. Просить допомогти сім'ї, поки він за гратами
показать весь комментарий
07.04.2021 21:18 Ответить
Залыв, залыв. Работая на Коломойского "по военной теме". Тебе тоже не мешало бы для Тюльки-Жульки, создать банду титушек и стать "брыгадыром". Всеж престижнее, чем идиотничать на Цензоре.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:11 Ответить
остап ибрагимович наткнулся на свору зелёных детей лейтенанта...
показать весь комментарий
07.04.2021 20:23 Ответить
ну там же тараканы по морде не ползают как на лукьяновке , в этом изоляторе сбу , и жрать будет то шо привык жрать на свободе , че орать ? как в пятом классе ..ля
показать весь комментарий
07.04.2021 20:23 Ответить
Он заверил, что не имел целью нарушать закон, а хотел создать условия для бывших военных.
А ничего что в Украине нету законов которые регулируют деятельность ЧВК и по закону они запрещены?
показать весь комментарий
07.04.2021 20:26 Ответить
Так вони в Польщі були зареєстровані. І діяльність їх мала б бути за кордоном, а не в Україні. Цілком легальна діяльність.
показать весь комментарий
07.04.2021 20:44 Ответить
Как не зарегистрированное в Украине вооруженное формирование "Цілком легальне"? Это про тебя-"психических заболеваний не имеет-просто дурак".
показать весь комментарий
08.04.2021 10:16 Ответить
корпус морскої піхоти сполучених штатів америки - незареестроване в украіні цілком легальне формування. які до нього в тебе є питання?
показать весь комментарий
08.04.2021 11:09 Ответить
Естественно! А что вы хотели от главы СБУ - прихожанина ФСБ (РПЦвУ)
показать весь комментарий
07.04.2021 20:28 Ответить
а если бы был мусульманином?
показать весь комментарий
07.04.2021 20:52 Ответить
В Киеве есть два мусульманских центра. Один проукраинский другой прокадыровский. Догадаетесь какой из них постоянно кошмарами СБУ?
показать весь комментарий
07.04.2021 21:47 Ответить
Вот так вот прямо верят в кадырова? Может все таки в аллаха? )))
показать весь комментарий
08.04.2021 09:11 Ответить
Ты лучше у представителей ФСБ (РПЦвУ) попробуй узнать в кого они верят.
показать весь комментарий
08.04.2021 09:36 Ответить
они мне нах не надо вместе с тобой
показать весь комментарий
08.04.2021 11:08 Ответить
Герой!
(Забыл кавычки поставить)
показать весь комментарий
07.04.2021 20:29 Ответить
Да не Семенченко это какой то, это аферист и фамилия у него другая.
этот козел из частной армии Бени влез в котел .. что повлекло к трагедии..
показать весь комментарий
07.04.2021 20:30 Ответить
Хто для нас герой, не тобі малоросу вирішувати. Нам достатньо вашого хєроя зєсцикуна.
показать весь комментарий
07.04.2021 20:37 Ответить
цікава розповідь. але ти все до купи змішав.і висновок- всі гамнюки окрім тебе і бубочки. одні ви захисники України.
показать весь комментарий
07.04.2021 21:01 Ответить
куда он пропал?
показать весь комментарий
07.04.2021 21:07 Ответить
це не я.
показать весь комментарий
07.04.2021 21:09 Ответить
Бубочка? А в твоїй голові ніяк не вкладається думка що можна просто мати власну думку та гідність, а не лизати дупу бубочккам чи шоколадним мародерам. Ти не думав що мені начхати на клоуна, баригу та на кума ***** разом Бойко та всім тим кодлом?
показать весь комментарий
07.04.2021 23:55 Ответить
Та якось мені на тебе пох. Як і на твої висновки.
показать весь комментарий
08.04.2021 08:08 Ответить
кто этот прихильник гундяєвської секти?
показать весь комментарий
07.04.2021 21:06 Ответить
Орет на суде прям как гадя...дежавю какое то...
показать весь комментарий
07.04.2021 20:31 Ответить
Гадя Петрович Хреново?
показать весь комментарий
07.04.2021 20:53 Ответить
Це не означає що потрібно звільнити "Вомбата",це означає що має "сісти хто сь з СБУ!
показать весь комментарий
07.04.2021 20:34 Ответить
Ну.мутный персонаж
показать весь комментарий
07.04.2021 20:37 Ответить
Зараз УБД мали б заробіток 2000 баксів в місяць, виконуючи завдання десь за кордоном. І платили б їм іноземці. Цілком легально. Ось, що хотів Семен.
показать весь комментарий
07.04.2021 20:37 Ответить
А сьогодні УБД навіть не беруть на роботу, бо фірма, що їх бере, має їм виплачувати гроші у разі їх мобілізації. Мій знайомий не міг влаштуватись в гіпермаркет охоронцем з за цього. Це геноцид наших захісників. Лише на Травневі свята кидають якусь подачку у півтори-три тисячі, і далі хоч вішайся.
показать весь комментарий
07.04.2021 20:41 Ответить
Семенченко и Аваков - проходимцы.
Беня - беняциар семенченка и его военной организации.
Те, кто с ним воевал, так ему верили, последнее отдавали ..
показать весь комментарий
07.04.2021 20:46 Ответить
В 2018 году в Грузию с бригадой тоже десантировались с ведома СБУ?
Очень сомнительно.
Или Гришин имеет в виду СБУ Баканова?
показать весь комментарий
07.04.2021 20:50 Ответить
Всі чули? В Грузію тепер ні-ні. Бо пані Ала приштопає вам справу. "Грузинський десант" буде називатись.
показать весь комментарий
07.04.2021 20:54 Ответить
Втручатись у справи іншої країни?
Звичайно, що не можна.
показать весь комментарий
07.04.2021 21:02 Ответить
"Втручатись у справи іншої країни"
_________
Ви так з Семена українського "джеймса бонда" зробите. Потім ще фільми про нього будуть знімати. "Грузинський гамбіт", наприклад. А що?
показать весь комментарий
07.04.2021 21:13 Ответить
Обрана вами влада пише сценарій про Грішина.
показать весь комментарий
07.04.2021 21:14 Ответить
Обрана влада у 2010му досьогодні не міняється. А у 2010му я за Юлю голосував.
показать весь комментарий
07.04.2021 21:21 Ответить
Тоді і я за неї голосувала. Недостатньо знала.
показать весь комментарий
07.04.2021 21:26 Ответить
Суліма вже бухнув?
показать весь комментарий
07.04.2021 22:59 Ответить
тільки школу закінчили?
показать весь комментарий
08.04.2021 08:49 Ответить
Путінська рф так не вважає і воює не тільки на території України, а в Сірії в Лівії, в Африці руками вагнерівців. Тобто Алла Новосад хоче щоби найманцям кремлівського карлика ніхто з українців не заважав робити свою справу та створює їм комфортні умови роботи.
показать весь комментарий
08.04.2021 08:54 Ответить
В Грузію Грішин та Ко відправлялись воювати з путіним?
показать весь комментарий
08.04.2021 09:03 Ответить
Семенченко о "деле ЧВК": Обо всем, что мы делали - знали в СБУ и других правоохранительных органах - Цензор.НЕТ 7979
показать весь комментарий
07.04.2021 20:59 Ответить
так прямо и сказал?
показать весь комментарий
07.04.2021 20:59 Ответить
теперь у него одна дорога
показать весь комментарий
07.04.2021 21:40 Ответить
Давай кино обещаное о вагнерцах или уже забыли.
показать весь комментарий
07.04.2021 22:16 Ответить
Сценаріст забухав,гроші скінчились,кіна не буде))
показать весь комментарий
07.04.2021 22:20 Ответить
И так всегда.
показать весь комментарий
07.04.2021 22:52 Ответить
https://twitter.com/jackdorseydono1

ackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1379804838410653707 5 ч

Оказывается сидит только Семенченко! Побратимы под домашним арестом,а вот Шевченко,о котором писали,что он и есть цель СБУ,а не Семенченко,вышел под залог. Такое право ему дали. Цель таки Семенченко!!!(с)
показать весь комментарий
07.04.2021 22:56 Ответить
Сумно не від того. Сумно, що українці затулили очі на Антоненка. Всі інші злочини цієї влади вже йдуть, як по маслу
показать весь комментарий
07.04.2021 23:33 Ответить
Хочете знати хто пішов в СБУ і написав наклеп на Семена Семенченко ? Та не питання. Знайомтесь - "Мєдвєдь". Він же - Вадим Боровик. Людина, яку позбавили батьківських прав. Злодій. Вкрав кілька автомобілів (в т.ч. у своїх же побратимів), за що і був засуджений.

Ухилянт від сплати аліментів та кредитів...
Він же - помічений в лісі біля тренувального табору за кілька днів до того, як СБУ "героїчно" розкопали схрон зі зброєю... в тому ж лісі. Обліко мораллє...Та і інші в цьому "процесі" - йому подібні.Народ України - вам би теж варто було замислитись і зважити і на слова і на вчинки його (Семенченка )"опонентів". Щось я так відчуваю - що про подвиги всіх цих "свідків" і "викривачів" скоро дізнається вся Україна. Там один Фагот чого вартий... Унікальний "ахвіцер", якого офіцерським судом засуджено за недостойну поведінку в бою і в полоні. Чи там Мелія - отой, хто вибухівку в руки дав Сенцову... Є багато і свідків і очевидців. Некст.
... І щось я так думаю - що судилище над Семеном може перетворитися на суд реально іменем України над його "обвинувальниками". (с)
показать весь комментарий
08.04.2021 00:25 Ответить
Его посадили в надежде что некому будет собирать добровольцев если куйло полезет... Семен очень радовался предоставленной возможности укрепления териториальной обороны. Семенченко: обо всем, что мы делали, знали в СБУ и других правоохранительных органах .. Стерненка кста тоже закрыли по такой же причине, что некому будет защитить Одессу.
показать весь комментарий
08.04.2021 01:07 Ответить
Как он органично смотрится в новой среде обитания
показать весь комментарий
08.04.2021 08:51 Ответить
влада мародерив панически боится самоорганизации граждан. Временщики видят в населении
только стадо бесловесное, которое мжно стричь, а если не брыкается то и драть шкуру.
Еднайтесь пока не поздно конституция в помощь ст 142,143. И покончим с этими свиньями корыта.
показать весь комментарий
08.04.2021 09:44 Ответить
Тоб-то СБУ та МВС були в долі
показать весь комментарий
08.04.2021 09:57 Ответить
Незаконні збройні формування Авакова нікого не хвилюють?
показать весь комментарий
08.04.2021 10:18 Ответить
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/?__cft__%5b0%5d=AZWGeCR81YqMrnmkbnoi-aQkAEhc7MmV0lqn0j0gD72yqm5dsp6YzyZZpYrqKeciZxCtx0J2zaYFTHNUZfZq69_FVf8RSyLYoWLnBPmnVQc67IE0TKusAmG-g-O4btZiHC_leB-6BBq1FRLRzHwhExUY&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро "Калинчук" Вовнянко

СЕМЕН І РОСІЯНИ
Апеляційний суд Києва відмовив у задоволенні позову екс-командира бату «Донбас» Семена Семенченка (Костянтин Грішин) та залишив його під вартою до 24 травня. Без права внесення застави. Дружина екс-комбата записала відео-чолобитну до президента Зеленського з проханням втрутитися в справу її чоловіка, бо СБУ та судам вона не вірить. Їхня зелена величність не втрутилися.
Тільки-но екс-комбат опинився за гратами - на світ Божий полизло до біса аж надто цікавих деталей, з яких відверто стирчать червоні вушка Москви. Звернемо увагу на просто надмірну кількість зв'язків комбата Семена з Росією.
Характерна риса фан-клубу Семена - вони категорично не вміють тримати язика за зубами. Коли тхне смаленим, вони самі в інтерв'ю починають розбалакувати чимало дивовижних деталей. Придивимося до них уважно.
Семен Семенченко - уродженець Севастополя, де на всю іванівську працювала російська розвідка. Він навчався якийсь час у Москві - у ВГІКу. Не завершив. Семенченко був ідентифікований як один з учасників штурму Донецької ОДА 3 березня 2014 р. бойовиками терориста Губарева.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:27 Ответить
Після розколу в батальйоні «Донбас» (після Іловайська) і уходу в депутати, Семен починає вести дуже активну діяльність. Зимою 2016-2017 рр. він виступив одним з організаторів «Блокади торгівлі з окупантами. Громадський активіст і колишній боєць «Донбасу» Дмитро Резниченко ще тоді казав, що ніякі редути в зоні АТО не могли з'явитися без сприяння керівництва МВС - там вони керують геть всім. Цікаво й інше.
Організацією «редутів» безпосередньо, займалася організація «Штаб блокади торгівлі з окупантами», керівником якої був колишній офіцер батальйону «Донбас» Сергій Акимович.

До речі - затриманий нині разом із Семеном. У біографії Акимовича найбільш цікавий пункт - він колишній офіцер російської (!) армії, учасник війни на Кавказі і кавалер російського ордену «За военные заслуги». Акимович - колишній помічник нардепа Семенченка.
Щойно, товариші і колеги комбата Семена, Виногродський і Ружицький дали «Українській правді» інтерв'ю, з якого витікає, що вся подальше діяльність Семена з компанією почалася саме з «редутів» - тоді біля Семена опинився бізнесмен з Казахстану (!) Сергій Борисенко. Виногродський і Ружицький називають Борисенка агентом ФСБ, який втерся до них у довіру аби дискредитувати добровольчий рух. Що це за птах?
показать весь комментарий
08.04.2021 10:28 Ответить
Сергій Борисенко - бізнесмен, що інтереси в галузі чорної металургії. Нібито - надавав матеріальну допомогу батальйону «Донбас». За словами Виногродського і Ружицького саме Борисенко був акціонером Приватної військової компанії ім. Семенченка і фінансував її створення. Колишні товариші Семена розповіли також, що Борисенко міг фінансувати «міхомайданчик» - акції Михєіла Саакашвілі проти Петра Порошенка зимою 2017-2018 рр. Говорять вони, що Борисенко був дотичний і до вояжу колишніх бійців «Донбасу» до Тбілісі - там у грудні 2018 р. їх прийняла грузинська поліція з цілим арсеналом зброї. Це спричинило міжнародний скандал.
Саме Борисенка обоє прибічників Семена називають винуватцем проблем екс-комбата - мовляв, щось вони не поділили і Борисенко замовив Семена СБУ. Те з якою наполегливістю СБУ веде цю справу, а суди виносять вироки, наводить на думку, що причина там набагато серйозніша. Але нас цікавить не це.
Колеги Семенченка по суті розповіли, що і «редути», і «міхомайданчик», і вояж Семена до Грузії відбувалися на гроші казахського бізнесмена слов'янського походження, якого вони самі називають агентом ФСБ. Тобто - більшість акції проти Петра Порошенка за участі Семена, Єгора Соболєва, Сергія Акимовича, Міхо Саакашвілі та інших дивовижних людей, фінансувала Москва! Про це говорять самі прибічники і колеги Семенченка.
І це не єдине джерело - були ще гроші «бабці Курченко».
Кортить крикнути - а ми що казали?
показать весь комментарий
08.04.2021 10:29 Ответить
бабло вместе делили? ведь покупали по одной , а продавали намного дороже, патриот ты иопаный
показать весь комментарий
08.04.2021 10:38 Ответить
Семенченко , агент кремля !
показать весь комментарий
08.04.2021 10:39 Ответить
Сидят только патриоты! Ни одна путинская тварь не сидит. При Авакове, убиты Музычко, Лесник. Посажено более 8000 добровольцев включая Торнадо, Равликов ! Уже до батальона Донбас добрались поганые руки внутренних сепаратистов. Сидит Стерненко! Когда защищали Одессу подчиненные Авакова прикрывали сепаратистов!!! Ждем когда они просто отдадут страну раше?
показать весь комментарий
08.04.2021 10:42 Ответить
Фотка к новости напомнила мем.

Семенченко про "справу ПВК": Про все, що ми робили, знали в СБУ та інших правоохоронних органах - Цензор.НЕТ 6957
показать весь комментарий
08.04.2021 10:59 Ответить
 
 