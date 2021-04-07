Семенченко о "деле ЧВК": Обо всем, что мы делали - знали в СБУ и других правоохранительных органах

Экс-народный депутат Семен Семенченко заявил, что о его деятельности, которую следствие называет незаконной, было известно Службе безопасности Украины и другим правоохранительным органам.

Об этом он заявил во время апелляционного заседания по так называемому делу ЧВК, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"То, что мы делали, было известно и СБУ, и другим правоохранительным органам. А то, что сейчас происходит - это вредит нашей стране и уничтожает все то, что мы делали ", - сказал Семенченко.

Также экс-нардеп отметил, что ему не оставляют выбора и впоследствии он озвучит информацию с фамилиями, которая может повредить национальной безопасности Украины. Он заверил, что не имел целью нарушать закон, а хотел создать условия для бывших военных.

"Мы хотели, чтобы ребята, которые возвращаются с войны - не спивались и не стрелялись, а имели нормальные условия, нормальный заработок", - сказал Семенченко.

Семенченко связывает обвинения в свой адрес с тем, что в феврале в Беларуси вышел сюжет, где его обвиняли в связях с повстанцами, которые действовали якобы против режима Лукашенко и озвучили информацию о том, что он тренирует их на базе под Киевом.

"Потом одного из тех, кого связывали со мной (Николая Автуховича - ред.), арестовали за терроризм и активно началась фальсификация нашего дела в Украине", - сказал экс-депутат.

Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения.

Печерский районный суд Киева на заседании 26 марта арестовал бывшего народного депутата Украины Семена Семенченко без права внесения залога. 27 марта Семенченко госпитализировали. 1 апреля его перевезли из больницы в изолятор СБУ.

7 апреля Апелляционный суд оставил без изменения меру пресечения для Семенченко.