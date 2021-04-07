Семенченко о "деле ЧВК": Обо всем, что мы делали - знали в СБУ и других правоохранительных органах
Экс-народный депутат Семен Семенченко заявил, что о его деятельности, которую следствие называет незаконной, было известно Службе безопасности Украины и другим правоохранительным органам.
Об этом он заявил во время апелляционного заседания по так называемому делу ЧВК, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
"То, что мы делали, было известно и СБУ, и другим правоохранительным органам. А то, что сейчас происходит - это вредит нашей стране и уничтожает все то, что мы делали ", - сказал Семенченко.
Также экс-нардеп отметил, что ему не оставляют выбора и впоследствии он озвучит информацию с фамилиями, которая может повредить национальной безопасности Украины. Он заверил, что не имел целью нарушать закон, а хотел создать условия для бывших военных.
"Мы хотели, чтобы ребята, которые возвращаются с войны - не спивались и не стрелялись, а имели нормальные условия, нормальный заработок", - сказал Семенченко.
Семенченко связывает обвинения в свой адрес с тем, что в феврале в Беларуси вышел сюжет, где его обвиняли в связях с повстанцами, которые действовали якобы против режима Лукашенко и озвучили информацию о том, что он тренирует их на базе под Киевом.
"Потом одного из тех, кого связывали со мной (Николая Автуховича - ред.), арестовали за терроризм и активно началась фальсификация нашего дела в Украине", - сказал экс-депутат.
Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.
По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения.
Также на Цензор.НЕТ: "Я не возьму Семенченко на поруки. Когда Аваков устроил разгон палаточного городка, Семенченко не было", - "слуга народа" Богуцкая
Печерский районный суд Киева на заседании 26 марта арестовал бывшего народного депутата Украины Семена Семенченко без права внесения залога. 27 марта Семенченко госпитализировали. 1 апреля его перевезли из больницы в изолятор СБУ.
7 апреля Апелляционный суд оставил без изменения меру пресечения для Семенченко.
Ротный командир батальона «Днепр» Владимир Шилов (бывший боец «Донбасса») обвинил Семенченко в потерях под Карловкой: «В Карловке он за два дня выложил маршрут движения. И практически невооружённых людей кинул в мясорубку, при этом сам находился позади и расписывал всё в фейсбуке… После этого многие развернулись и ушли от него, кто в "Днепр", кто в "Шахтёрск"».
Семенченко - найманець Коломойського
Семенченко - торгує органами солдатів.
Семенченко - мародер
Семенченко - три рази ховав свій батальйон, який розбивали доблесні ополченці
Семенченко - завжди тікав з поля бою
Семенченко - змушував своїх солдатів вбивати мирних жителів, а тіла заливав вапном.
Семенченко - винен в котлі під Иловайском
Семенченко - комерційний проект МВС
Семенченко - взагалі не воював
Семенченко - брав участь у штурмі Дон ОДА на стороні ДНР в березні 2014
Семенченко - піариться на крові
Семенченко - втік з Дебальцеве
Семенченко - не був поранений під Иловайском
Семенченко - був поранений але своїми в п'яній перестрілці.
Семенченко - був поранений але в дупу
Семенченко - раніше судимий аферист
Семенченко - продавав автомати
Семенченко - викрав заступника начальника штабу Донбасу
Семенченко - взагалі не був в Дебальцеве
Семенченко - вкрав гроші волонтерів
Семенченко - вкрав гроші волонтерів США
Семенченко - вкрав військове звання
Семенченко - підробив посвідчення бійцям
Семенченко - не оформляв бійців Донбасу
Семенченко - незаконно оформив собі статус переселенця
Семенченко - піариться на блокаді
Семенченко - хоче віджати бізнес у Саші Стоматолога
Семенченко - працює проти Ахметова за гроші Коломойського
Семенченко - агент Кремля
это информация, собранная от людей, которые с ним воевали.
а Аваков его протащил в офицеры и с фамилией помог.
А ничего что в Украине нету законов которые регулируют деятельность ЧВК и по закону они запрещены?
этот козел из частной армии Бени влез в котел .. что повлекло к трагедии..
Беня - беняциар семенченка и его военной организации.
Те, кто с ним воевал, так ему верили, последнее отдавали ..
Очень сомнительно.
Или Гришин имеет в виду СБУ Баканова?
Звичайно, що не можна.
Ви так з Семена українського "джеймса бонда" зробите. Потім ще фільми про нього будуть знімати. "Грузинський гамбіт", наприклад. А що?
ackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1379804838410653707 5 ч
Оказывается сидит только Семенченко! Побратимы под домашним арестом,а вот Шевченко,о котором писали,что он и есть цель СБУ,а не Семенченко,вышел под залог. Такое право ему дали. Цель таки Семенченко!!!(с)
Ухилянт від сплати аліментів та кредитів...
Він же - помічений в лісі біля тренувального табору за кілька днів до того, як СБУ "героїчно" розкопали схрон зі зброєю... в тому ж лісі. Обліко мораллє...Та і інші в цьому "процесі" - йому подібні.Народ України - вам би теж варто було замислитись і зважити і на слова і на вчинки його (Семенченка )"опонентів". Щось я так відчуваю - що про подвиги всіх цих "свідків" і "викривачів" скоро дізнається вся Україна. Там один Фагот чого вартий... Унікальний "ахвіцер", якого офіцерським судом засуджено за недостойну поведінку в бою і в полоні. Чи там Мелія - отой, хто вибухівку в руки дав Сенцову... Є багато і свідків і очевидців. Некст.
... І щось я так думаю - що судилище над Семеном може перетворитися на суд реально іменем України над його "обвинувальниками". (с)
только стадо бесловесное, которое мжно стричь, а если не брыкается то и драть шкуру.
Еднайтесь пока не поздно конституция в помощь ст 142,143. И покончим с этими свиньями корыта.
СЕМЕН І РОСІЯНИ
Апеляційний суд Києва відмовив у задоволенні позову екс-командира бату «Донбас» Семена Семенченка (Костянтин Грішин) та залишив його під вартою до 24 травня. Без права внесення застави. Дружина екс-комбата записала відео-чолобитну до президента Зеленського з проханням втрутитися в справу її чоловіка, бо СБУ та судам вона не вірить. Їхня зелена величність не втрутилися.
Тільки-но екс-комбат опинився за гратами - на світ Божий полизло до біса аж надто цікавих деталей, з яких відверто стирчать червоні вушка Москви. Звернемо увагу на просто надмірну кількість зв'язків комбата Семена з Росією.
Характерна риса фан-клубу Семена - вони категорично не вміють тримати язика за зубами. Коли тхне смаленим, вони самі в інтерв'ю починають розбалакувати чимало дивовижних деталей. Придивимося до них уважно.
Семен Семенченко - уродженець Севастополя, де на всю іванівську працювала російська розвідка. Він навчався якийсь час у Москві - у ВГІКу. Не завершив. Семенченко був ідентифікований як один з учасників штурму Донецької ОДА 3 березня 2014 р. бойовиками терориста Губарева.
Організацією «редутів» безпосередньо, займалася організація «Штаб блокади торгівлі з окупантами», керівником якої був колишній офіцер батальйону «Донбас» Сергій Акимович.
До речі - затриманий нині разом із Семеном. У біографії Акимовича найбільш цікавий пункт - він колишній офіцер російської (!) армії, учасник війни на Кавказі і кавалер російського ордену «За военные заслуги». Акимович - колишній помічник нардепа Семенченка.
Щойно, товариші і колеги комбата Семена, Виногродський і Ружицький дали «Українській правді» інтерв'ю, з якого витікає, що вся подальше діяльність Семена з компанією почалася саме з «редутів» - тоді біля Семена опинився бізнесмен з Казахстану (!) Сергій Борисенко. Виногродський і Ружицький називають Борисенка агентом ФСБ, який втерся до них у довіру аби дискредитувати добровольчий рух. Що це за птах?
Саме Борисенка обоє прибічників Семена називають винуватцем проблем екс-комбата - мовляв, щось вони не поділили і Борисенко замовив Семена СБУ. Те з якою наполегливістю СБУ веде цю справу, а суди виносять вироки, наводить на думку, що причина там набагато серйозніша. Але нас цікавить не це.
Колеги Семенченка по суті розповіли, що і «редути», і «міхомайданчик», і вояж Семена до Грузії відбувалися на гроші казахського бізнесмена слов'янського походження, якого вони самі називають агентом ФСБ. Тобто - більшість акції проти Петра Порошенка за участі Семена, Єгора Соболєва, Сергія Акимовича, Міхо Саакашвілі та інших дивовижних людей, фінансувала Москва! Про це говорять самі прибічники і колеги Семенченка.
І це не єдине джерело - були ще гроші «бабці Курченко».
Кортить крикнути - а ми що казали?