"ЕС" требует от Баканова отчета об основаниях присутствия спецназа СБУ на выборах в 87 округе на Ивано-Франковщине

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" обратились к председателю СБУ Ивану Баканову с требованием объяснить, на каких основаниях сотрудники Службы безопасности Украины привлекались к избирательному процессу в 87-м округе в Ивано-Франковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

В "Европейской Солидарности" напоминают, что использование СБУ в партийных, групповых или личных интересах запрещено законом.

"СБУ не является субъектом избирательного процесса и не имеет полномочий влиять на деятельность избирательных комиссий, кандидатов в депутаты, других субъектов избирательного процесса. Участие правоохранительных органов в обеспечении правопорядка, защите избирательных прав граждан четко регламентирована действующим избирательным законодательством, в частности Избирательным кодексом Украины, а также специальными законами, в частности, "О Национальной полиции", - говорится в обращении.

Депутаты отмечают, что 28 марта 2021 г. во время промежуточных выборов народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе № 87 (Ивано-Франковская обл.) имел место ряд нарушений избирательного законодательства со стороны сотрудников СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЕС" требует повторных выборов на 87 округе "из-за фальсификаций, админресурса и невозможности установить достоверные результаты голосования"

"01.04.2021 года помещения ОИК № 87 в г. Надвирна окружили спецназовцы СБУ, впоследствии около 6.00 утра они зашли в помещение ОИК и вывели из помещения людей, которые там находились. По сообщениям представителей движения "ОПОРА", в помещении ОИК находились мешки с избирательной документацией, которую сдали члены УИК и оставляли на ночь. Однако после появления в помещении сотрудников СБУ положение мешков, по словам членов ОИК, изменилось. Это позволяет предположить, что изменилось и их содержание, то есть могло случиться противоправное вмешательство в избирательную документацию с целью повлиять на итоги голосования способом, запрещенным законом", - подчеркивают депутаты.

"Привлечение подразделения СБУ к обеспечению правопорядка на ОИО №87 (под прикрытием якобы необходимости реагирования на якобы факты минирования, захвата заложников и т.д.) имело, на наш взгляд, признаки прямого вмешательства в избирательный процесс на стадии установления его результатов", - отмечают в "Евросолидарности".

Депутаты также обращают внимание на то, что решение взять сотрудниками СБУ под охрану объекты ОИО № 87 являются незаконными. "СБУ, его органы и сотрудники имеют право брать под охрану определенные помещения только в случае проведения мероприятий по борьбе с терроризмом и финансированием террористической деятельности. Закон полностью исключает произвольные действия сотрудников СБУ по взятию под охрану тех или иных объектов в ходе избирательного процесса ", - объясняют депутаты.

Также читайте: Сюмар о довыборах на Прикарпатье: Точно победил админресурс и точно проиграли патриотические силы, которые не смогли объединиться до конца

Эти факты вызвали негативную реакцию как внутри страны, так и среди зарубежных партнеров Украины, отмечают в "ЕС".

В "Европейской Солидарности" считают, что подразделения СБУ были использованы в партийных интересах в пользу кандидата в народные депутаты Украины от правящей партии "Слуга народа".

Председатель СБУ должен предоставить официальную информацию относительно оснований пребывания подразделения СБУ на территории помещения ОИК № 87, сроков такого пребывания, а также правовых оснований взятия ими под охрану здания, где находится ОИК, а в случае выявления фактов нарушений требований действующего законодательства - принять меры реагирования, предусмотренные законодательством, - говорится в обращении "Европейской Солидарности".