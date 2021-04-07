Российские антикоррупционеры выяснили, как в оккупированном Крыму оказались насосы Siemens и Grundfos: подрядчики РФ использовали отдельное юрлицо

Пропагандистские каналы РФ показали на станциях водоснабжения оккупированного Симферополя оборудование немецкой Siemens и датской Grundfos, хотя поставки запрещены постановлением Совета Европы от 2014 года.

По данным волонтерской антикоррупционной инициативы Scanner Project, официально проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы объекта "Бештерек-Зуйский водозабор" вела московская компания ООО "Современные системы реновации", передает Цензор.НЕТ. Два госконтракта на общую сумму 1,5 млрд рублей были заключены в феврале 2021 года, но фактически работы начались в октябре 2020-го.

"Современные системы реновации" с июня 2020 года на 70% принадлежат Михаилу Буренко - руководителю журнала "Полимерные трубы". Учредитель издания - группа компаний "Полипластик". Еще 30% владеет Лев Гориловский, президент этой группы компаний. Последний лично участвовал в запуске водовода.

Однако для выполнения госконтракта на строительство объекта в Крыму группа компаний использовала отдельное юрлицо. Причина проста: владение "Полипластиком" оформлено через кипрские компании Radius Systems Holdings Ltd и APG Polyplastic Group Ltd и попадание ГК под европейские санкции может серьезно навредить бизнесу, указывает проект.

"Полипластик" производит полимерные трубы, но для монтажа систем компания активно закупает фитинги и насосное оборудование, в том числе в Европе. По данным таможенных деклараций, среди поставщиков группы компаний есть испанская Belgicast Internacional, S.L, нидерландская Sabic Europe B.V., австрийская Borealis AB, немецкая Simona AG, а также швейцарская GF Piping Systems. Кроме того, "Полипластик" имеет собственное производство в нескольких странах, в том числе в Китае, Великобритании и Латвии. Европейские компании владельцы "Полипластика" контролируют через британскую Radius Group Holdings Ltd.

Совладельцы и руководители Мирон Гориловский и Валентин Буяновский, по данным британского коммерческого реестра, являются резидентами Великобритании.

Жесточайший дефицит пресной воды - одна из главных проблем полуострова. До 2014 года около 85% потребностей жителей Крыма в воде обеспечивал Северо-Крымский канал - вода по нему шла из Днепра. После оккупации Крыма Россией Украина прекратила поставки воды. Там столкнулись не только с дефицитом воды, но и с отключением электроэнергии. В решении этого кризиса также применялось оборудование Siemens, причем куда более сложное, чем насосы для воды. На полуострове установили газотурбинные установки большой мощности. Это штучный товар, поэтому, чтобы ввезти их в обход санкций, российская сторона соврала, что оборудование установят в Тамани, на противоположном берегу Керченского пролива, говорится в материале.

Санкционный режим ЕС и США, введенный из-за оккупации Крыма, действует 7 лет, но неизвестно ни об одном официальном расследовании нарушения санкций. В 2019 году Scanner Рroject совместно с журналистами "Настоящего Времени" исследовали бизнес в Крыму и обнаружили доказательства того, что свыше сотни компаний нарушают международные санкции.

Добытые журналистами документы свидетельствуют о том, что экономические ограничения ЕС, США и Украины нарушают в том числе миллиардеры Ринат Ахметов и Дмитрий Фирташ, российский бизнесмен и акционер "Новой газеты" Александр Лебедев, бывший министр обороны Украины Павел Лебедев и многие другие бизнесмены. Также на полуострове работают компании, связанные с немецким авиаперевозчиком Lufthansa, производителем знаменитой водки Medoff, крупнейшим в мире депозитарным банком Bank of New York Mellon.

Напомним, в начале апреля стало известно, что немецкая компания Siemens поставила оборудование в оккупированный Крым для выкачки воды в бассейне речки Зуя.