Экс-руководитель Одесского морского торгового порта подозревается в нанесении государству 142 млн грн ущерба, - СБУ. ФОТО

Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении одному из бывших руководителей госпредприятия "Одесский морской торговый порт". Он обоснованно подозревается в причастности к нанесению государству убытков на 142 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр УСБУ в Одесской области.

По данным следствия, в течение 2018-2019 годов один из бывших руководителей госпредприятия сдавал в аренду коммерческим структурам буксиры государственного портового флота по значительно заниженным тарифам.

Оперативники спецслужбы установили, что из-за действий чиновника коммерческие структуры получали сверхприбыли от судовладельцев, которые должны были бы поступать в бюджет.

Продолжается досудебное следствие ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.