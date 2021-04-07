РУС
Экс-руководитель Одесского морского торгового порта подозревается в нанесении государству 142 млн грн ущерба, - СБУ. ФОТО

Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении одному из бывших руководителей госпредприятия "Одесский морской торговый порт". Он обоснованно подозревается в причастности к нанесению государству убытков на 142 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр УСБУ в Одесской области.

По данным следствия, в течение 2018-2019 годов один из бывших руководителей госпредприятия сдавал в аренду коммерческим структурам буксиры государственного портового флота по значительно заниженным тарифам.

Оперативники спецслужбы установили, что из-за действий чиновника коммерческие структуры получали сверхприбыли от судовладельцев, которые должны были бы поступать в бюджет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Руководитель порта "Черноморск" задержан на взятке $250 тысяч, - НАБУ

Продолжается досудебное следствие ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Одесса (8011) порт (745) правоохранительные органы (2972) СБУ (20340) силовики (2800)
Чергова підозра !! Якась Україна країна підозріла !!! Імітація бурхливої діяльності триває !!!)))
07.04.2021 21:10 Ответить
это правильно...кварталовцы голодают,надо шота делать.
07.04.2021 21:12 Ответить
Еще ни одного коррупционера в Украине не посадили по статье служебная халатность, и этого не посадят. Подоят хорошенько и отпустят
07.04.2021 21:17 Ответить
Скорей всего экс-руководитель Одесского морского торгового порта спистил не 142 млн грн а спистил у украинцев минимум 2 миллиарда долларов.
07.04.2021 21:22 Ответить
А еще говорят ,что Украина бедная страна!?? А у нас мелочь по карманам не тырят....всё больше в ходу миллионы.
07.04.2021 21:50 Ответить
Про эту схему уже давно писали, но взялись за нее только сейчас.
07.04.2021 21:56 Ответить
 
 