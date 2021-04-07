Экс-руководитель Одесского морского торгового порта подозревается в нанесении государству 142 млн грн ущерба, - СБУ. ФОТО
Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении одному из бывших руководителей госпредприятия "Одесский морской торговый порт". Он обоснованно подозревается в причастности к нанесению государству убытков на 142 млн грн.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр УСБУ в Одесской области.
По данным следствия, в течение 2018-2019 годов один из бывших руководителей госпредприятия сдавал в аренду коммерческим структурам буксиры государственного портового флота по значительно заниженным тарифам.
Оперативники спецслужбы установили, что из-за действий чиновника коммерческие структуры получали сверхприбыли от судовладельцев, которые должны были бы поступать в бюджет.
Продолжается досудебное следствие ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
