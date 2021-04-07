Стороны ТКГ подтвердили приверженность соблюдению режима прекращения огня, но документально не зафиксировали из-за позиции РФ, - Арестович

Спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что все стороны переговоров согласились подтвердить свою приверженность необходимости соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины, однако документально её не зафиксировали из-за позиции России и ОРДЛО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Говорили 6 часов. Все стороны согласились, что не существует никаких препятствий для возвращения к соблюдению режима полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Прения начались вокруг текста совместного заявления. Россия и ОРДЛО придирались к отдельным словам текста, предложенного послом ОБСЕ по вопросам безопасности Чевиком. Документально совместного заявления подписать не удалось, несмотря даже на готовность к компромиссам по удовлетворившему всех текстовому проекту заявления", - рассказал Арестович.

Как отметил спикер украинской делегации в ТКГ, "в рамках следующего заседания продолжится обсуждение дополнительных мер по контролю за прекращением огня, согласованным 22 июля 2020 года".

