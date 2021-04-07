Стороны ТКГ подтвердили приверженность соблюдению режима прекращения огня, но документально не зафиксировали из-за позиции РФ, - Арестович
Спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что все стороны переговоров согласились подтвердить свою приверженность необходимости соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины, однако документально её не зафиксировали из-за позиции России и ОРДЛО.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Говорили 6 часов. Все стороны согласились, что не существует никаких препятствий для возвращения к соблюдению режима полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Прения начались вокруг текста совместного заявления. Россия и ОРДЛО придирались к отдельным словам текста, предложенного послом ОБСЕ по вопросам безопасности Чевиком. Документально совместного заявления подписать не удалось, несмотря даже на готовность к компромиссам по удовлетворившему всех текстовому проекту заявления", - рассказал Арестович.
Как отметил спикер украинской делегации в ТКГ, "в рамках следующего заседания продолжится обсуждение дополнительных мер по контролю за прекращением огня, согласованным 22 июля 2020 года".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
минск сдерживает Украину!! а Москва его нарушает когда хочет
ну и сейчас ФРГ и Франция добиваются выполнения минских договорённостей от Киева!
напомнить каких?
потом порошенко продлил ОДНОСТОРОННЕЕ прекращение огня ещё на 3 дня
далее. турчинов и порошенко даже брониками и касками НЕ обеспечили солдат - покупали за свои деньги - это сильно увеличило потери
далее. порошенко спец организовывал котлы - в которых погибали его главные враги - патриоты Украины
Немцов говорил: после Минска московские телеканалы РЕЗКО прекратили называть порошенко хунтой и бандеровцем.........
похоже путин получил от порошенко то что хотел - Киев официально НАЗВАЛ войну ВНУТРЕННИМ конфликтом. в минских договорняках РФ не упоминается вообще!!!! она там как НАБЛЮДАТЕЛЬ. и ничего НЕ ОБЯЗАНА ДЕЛАТЬ
Москва нападает ТОЛЬКО потому, что Украина слаба
если б за 7 лет хоть что-то сделали......
за 7 лет НОЛЬ выделило государство на НИОКР по БПЛА... в результате через 7 лет у нас отсутсвуют нормальные украиские БПЛА вообще - а вот Азербайджан создал свои.