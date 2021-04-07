РУС
Новости Агрессия России против Украины
Стороны ТКГ подтвердили приверженность соблюдению режима прекращения огня, но документально не зафиксировали из-за позиции РФ, - Арестович

Спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что все стороны переговоров согласились подтвердить свою приверженность необходимости соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины, однако документально её не зафиксировали из-за позиции России и ОРДЛО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Говорили 6 часов. Все стороны согласились, что не существует никаких препятствий для возвращения к соблюдению режима полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Прения начались вокруг текста совместного заявления. Россия и ОРДЛО придирались к отдельным словам текста, предложенного послом ОБСЕ по вопросам безопасности Чевиком. Документально совместного заявления подписать не удалось, несмотря даже на готовность к компромиссам по удовлетворившему всех текстовому проекту заявления", - рассказал Арестович.

Как отметил спикер украинской делегации в ТКГ, "в рамках следующего заседания продолжится обсуждение дополнительных мер по контролю за прекращением огня, согласованным 22 июля 2020 года".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экстренное заседание ТКГ по Донбассу назначено на 15.00 7 апреля, - Арестович

Трехсторонняя контактная группа (842) Арестович Алексей (336)
+6
Люся, конкретизуй позицію касапів стосовно тексту заяви! Що, не захотіли підписувати, як "сторона конфлікту"? Що, наполягали, що "посередник"?
показать весь комментарий
07.04.2021 21:45 Ответить
+3
Сколько тебе нужно документов, чтобы осознать, что Россия их соблюдать не будет?
показать весь комментарий
07.04.2021 21:46 Ответить
+3
А вилизати чоботи "любим" кацапам не пробували! - Може ще більш "тихіший" ррежим "псевдотиші" буде. А те, що вбивають українців, то так дурня, нічого такого для того, щоби звертати уваги. Капітулянти довбані.
показать весь комментарий
07.04.2021 21:47 Ответить
Люся, конкретизуй позицію касапів стосовно тексту заяви! Що, не захотіли підписувати, як "сторона конфлікту"? Що, наполягали, що "посередник"?
показать весь комментарий
07.04.2021 21:45 Ответить
Сколько тебе нужно документов, чтобы осознать, что Россия их соблюдать не будет?
показать весь комментарий
07.04.2021 21:46 Ответить
нам срочно нужно Минск 3!!! альтернативы минским договорённостям нет! - это нам доказали 6,5 лет назад
показать весь комментарий
07.04.2021 21:53 Ответить
Минск хоть немного, но сдерживает ситуацию. Но расчет на полное прекращение конфликта неверен. Ни на третий Минск, ни на четвертый огонь полностью не прекратится. Россия от Украины не отвяжется. Никогда. Потому Минск нужен, но срочность нет.
показать весь комментарий
07.04.2021 22:00 Ответить
вы сами себе противоречите
минск сдерживает Украину!! а Москва его нарушает когда хочет
ну и сейчас ФРГ и Франция добиваются выполнения минских договорённостей от Киева!
напомнить каких?
показать весь комментарий
08.04.2021 00:49 Ответить
Нет, не противоречу. Минск не позволяет Москве уйти в разнос. Но Минск также полностью Москву не остановит и она будет нарушать договор, но в определенных рамках. За них она переходить не будет. Проще говоря, Минск тормозит войну, но не прекращает. И для нас это хорошо, поскольку худая война лучше войны не худой.
показать весь комментарий
08.04.2021 07:32 Ответить
🐖🐕 тебе напомнить в каких условиях Минск подписывался? После Минск 1 было лишь 3 крупных боя-32 блокпост(спасибо харьковским беркутам которые с серверами там водку пили и в футбол играли), ДАП и Дебальцево (где легло пару тысяч орков. После Минск 2 была лишь попытка 🐓 взять Марьинку( где они опять кучу организмов потеряли) чтобы оттянуть силы орков от делали, провели наступление на Широкого, куда оттянули силы 1 АК мо рф ( те побоялись проспать берег Азовского моря)на лоханском направлении что наступать удобных точек не было, что не было резервов, если бы бить в район Брянка-Стаханов-Алчевск то там с ям наступать на высоты, сколько там народу бы полегло?
показать весь комментарий
07.04.2021 22:45 Ответить
порошенко начал с одностороннего прекращения огня. чем буквально спас сепаратистов - которые тогда бежали с дикой скоростью
потом порошенко продлил ОДНОСТОРОННЕЕ прекращение огня ещё на 3 дня
далее. турчинов и порошенко даже брониками и касками НЕ обеспечили солдат - покупали за свои деньги - это сильно увеличило потери
далее. порошенко спец организовывал котлы - в которых погибали его главные враги - патриоты Украины
Немцов говорил: после Минска московские телеканалы РЕЗКО прекратили называть порошенко хунтой и бандеровцем.........
похоже путин получил от порошенко то что хотел - Киев официально НАЗВАЛ войну ВНУТРЕННИМ конфликтом. в минских договорняках РФ не упоминается вообще!!!! она там как НАБЛЮДАТЕЛЬ. и ничего НЕ ОБЯЗАНА ДЕЛАТЬ
показать весь комментарий
08.04.2021 00:48 Ответить
показать весь комментарий
07.04.2021 21:46 Ответить
А вилизати чоботи "любим" кацапам не пробували! - Може ще більш "тихіший" ррежим "псевдотиші" буде. А те, що вбивають українців, то так дурня, нічого такого для того, щоби звертати уваги. Капітулянти довбані.
показать весь комментарий
07.04.2021 21:47 Ответить
надо усиливать армию - это ЕДИНСТВЕННЫЙ способ достижения мира
Москва нападает ТОЛЬКО потому, что Украина слаба
если б за 7 лет хоть что-то сделали......
за 7 лет НОЛЬ выделило государство на НИОКР по БПЛА... в результате через 7 лет у нас отсутсвуют нормальные украиские БПЛА вообще - а вот Азербайджан создал свои.
показать весь комментарий
07.04.2021 21:55 Ответить
что создал? Байрактар? ну есть и них совместное производство в Израиле ... но это не те беспилотники.. так что не мели того чего не знаешь
показать весь комментарий
08.04.2021 08:00 Ответить
Ну и какой толк от чей-то там приверженности ?
показать весь комментарий
07.04.2021 21:57 Ответить
Все минские договорняки с протоколами надо отменять и начинать переговоры в Монреале с участием Великобритании и США.
показать весь комментарий
07.04.2021 21:59 Ответить
ну раз не закрепили - то давайте сепарне прикурить чтоб аж сандали слетали
показать весь комментарий
07.04.2021 22:18 Ответить
Минский формат был в свое время нужен только для того, чтобы дать нам время собрать разрушенную украинскую армию в боеспособный кулак. Цель была заманить тупина на переговоры, которые тот считал актом капитуляции. Время было выиграно и мы смогли противопоставить оркам боеспособные подразделения. После этого Минские встречи бессмысленны. Остался только Нормандский формат, который закономерно отправит тупина в Гаагу.
показать весь комментарий
07.04.2021 23:15 Ответить
Бестлковая говорильня эти ваши ТКГ.
показать весь комментарий
08.04.2021 02:37 Ответить
ОРДЛО - четверта сторона у Арестовича, як видно з його пояснень
показать весь комментарий
08.04.2021 03:10 Ответить
У Люси со рта вояет. Слушать невозможно(
показать весь комментарий
08.04.2021 07:02 Ответить
 
 