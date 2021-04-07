РФ перед заседанием Трехсторонней контактной группы увеличивает количество провокаций вдоль всей линии разграничения, - СЦКК

Украинская сторона из Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) заявляет об увеличении огневых провокаций со стороны вооруженных формирований РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу штаба операции Объединенных сил.

"Украинская сторона СЦКК сообщает об увеличении огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации вдоль всей линии разграничения, а также о продолжении тиражирования ложной информации с целью дискредитации ВС Украины накануне инициированного украинской стороной, внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

В частности, 6 апреля, наемники Российской Федерации распространяли фейки об обстреле водонасосной станции вблизи населенного пункта Васильевка на временно неподконтрольной правительству Украины территории Донецкой области. Вооруженные формирования РФ, обстреливая позиции ВСУ, расположенные в районе населенного пункта Новоселовка, в то же время намеренно обстреляли насосную станцию, повредив линию электропередач, которая обеспечивает ее работу.

Отмечается, что в результате повреждений линии электропередач, прекращена подача электроэнергии на водонасосную станцию и подача воды. Без воды на временно оккупированных территориях остались н. п. Еленовка и Докучаевск.

На подконтрольной Правительству Украины территории осталось без централизованного водоснабжения г.Волноваха и 12 населенных пунктов Волновахского района (всего около 60 тыс. лиц), а также г. Покровск и 23 населенных пункта Покровского района (всего около 191 тыс. человек).

При этом сразу после обстрела в информационном пространстве ОРДО оккупанты начали тиражировать обвинения в сторону ВС Украины.

"Количество деструктивной пропаганды и фейковой информации, распространяемой самопровозглашенными администрациями ОРДЛО в последнее время, значительно возросло, особенно на фоне увеличения случаев препятствования работе патрулей ОБСЕ именно в районах провокаций, что в очередной раз подтверждает целенаправленную подготовку заказных информационных вбросов", - отметили в пресс-службе штаба ООС.

По имеющейся у Украинской стороны СЦКК информации, в непосредственной близости к насосной станции оккупанты обустроили взводный опорный пункт, из которого наемники систематически совершают обстрелы позиций ВС Украины.

Несмотря на то, что размещение вооружения и военной техники вблизи важных объектов инфраструктуры категорически запрещено нормами международного гуманитарного права – оккупанты наемники вооруженных формирований РФ наращивают военное присутствие в населенных пунктах и непосредственно на объектах критической инфраструктуры, подчеркнули в штабе ООС.

Отмечается, что важным фактом абсурдности обвинений в обстреле водонасосной станции со стороны ВСУ является то, что в результате обстрела, в основном, без водоснабжения остались населенные пункты на территории. которая подконтрольна правительству Украины.

"Вооруженные силы Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей по прекращению огня и являются последовательными в выполнении взятых на себя обязательств", - уверяют в штабе ООС.

Украинская сторона СЦКК информирует, что такого рода провокации имеют системный характер и используются представителями вооруженных формирований Российской Федерации для сокрытия собственных преступлений, наращивания социальной напряженности в регионе и дискредитации Вооруженных сил Украины.

