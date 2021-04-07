"Слуга народа" Гурин: Дачу в РФ жена получила в наследство, планируем продать

Народный депутат "СН" Дмитрий Гурин пояснил, откуда в его декларации взялась принадлежащая жене земля и недвижимость в России.

Об этом Гурин написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Жена унаследовала в конце года от члена семьи дачу (по документам это здание и участок земли из двух частей), которую мы планируем продать в этом году", - подчеркнул нардеп.

Ранее о том, что жена Гурина приобрела в России два земельных участка и дачный дом распространил, опираясь на декларацию депутата, Комитет избирателей Украины.

