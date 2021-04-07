"Слуга народа" Гурин: Дачу в РФ жена получила в наследство, планируем продать
Народный депутат "СН" Дмитрий Гурин пояснил, откуда в его декларации взялась принадлежащая жене земля и недвижимость в России.
Об этом Гурин написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Жена унаследовала в конце года от члена семьи дачу (по документам это здание и участок земли из двух частей), которую мы планируем продать в этом году", - подчеркнул нардеп.
Ранее о том, что жена Гурина приобрела в России два земельных участка и дачный дом распространил, опираясь на декларацию депутата, Комитет избирателей Украины.
Уверен, что парашное добро будет патриотично продано не за оккупантские рубли, а за союзнические долляры!
они внатуре это не считают косяками...бо просто недоразвитые?чы вкрай оборзевшие?
странное мировозрение...
я не знаю чтоб делал я...вот честно..я даже не могу представить что б я попробовал забрать с собой, зная что не вернусь ..а там будут рыскать хари перетряхивая и оскверняя мои нажитки..
и потом...тот, о ком я каркнул...не так беден как я))) и имидж должен иметь выше всяких намеков и подозрений...но увы!
Чи багато українців змогли продати свою нерухомість у Криму та на донбасі???