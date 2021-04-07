Спикер МИД РФ Захарова: Призываем Украину и страны НАТО прекратить "русофобскую пропагандистскую кампанию" об эскалации на Донбассе
Россия призывает Украину и страны Североатлантического альянса "остановить военные приготовления и нагнетание напряженности на Донбассе и воздерживаться от действий, способных привести к дестабилизации ситуации" на Донбассе.
Об этом говорится в комментарии спикера российского МИДа Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства, передает Цензор.НЕТ.
"Призываем Украину и страны НАТО прекратить доходящую до истерики русофобскую пропагандистскую кампанию, остановить военные приготовления и нагнетание напряженности на Донбассе и воздерживаться от действий, способных привести к дестабилизации ситуации на востоке Украины. Выступаем за урегулирование конфликта на Донбассе исключительно мирными средствами на безальтернативной основе минского "Комплекса мер", одобренного резолюцией 2202 СБ ООН", - сказано в заявлении Захаровой.
Она сообщила, что в Москве "обратили внимание на агрессивную информационную кампанию, развязанную в последнее время Украиной и рядом западных стран, которые пытаются обвинить Россию в эскалации напряженности на Донбассе и российско-украинской границе".
Захарова утверждает, что российские учения по боевой подготовке являются "плановыми" и регулярно проходят в этот период времени, а также якобы не превышают масштабов прошлых лет.
"Рассматриваем подобную политику дезинформации и пропаганды в качестве действий, призванных создать необходимый информационный фон и отвлечь внимание от собственных военных приготовлений Киева на Донбассе, украинского саботажа выполнения Минских соглашений и наращивания военной активности стран НАТО на территории Украины", - заявила спикер российского МИДа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Чому страждаю? Насолоджуюсь!
Украинские потери на фронте обусловлены прежде всего бездарной и трусливой политикой высшего руководства Украины, безнаказанностью обстрелов с вражеской стороны, непродуманными действиями по разминированию линии соприкосновения и отводу войск, а уж никак не "эскалацией вооруженного конфликта".
Что это есть? Это игры политиков.
********** хочет обострением на фронте отвлечь внимание от нарастающего социального и экономического кризиса.
эрэфия хочет заставить шмарклю быстрее реализовать "нормандские договоренности" и сбросить финансирование и проблемы дЫр ДНР/ЛНР на Украину.
США указывает своим союзникам, что "враг у ворот"
Наша реальность намного страшнее.
Страна живет без боеприпасов, без вакцины, без посевного зерна, но с властью напоминающей то ли детский сад, то ли сумашедший дом.
Самый главный враг Украины сидит на Банковой. - бездарная, расхлябанная кучка дилетантов.
И вот это действительно страшно...