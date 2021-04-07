РУС
Спикер МИД РФ Захарова: Призываем Украину и страны НАТО прекратить "русофобскую пропагандистскую кампанию" об эскалации на Донбассе

Россия призывает Украину и страны Североатлантического альянса "остановить военные приготовления и нагнетание напряженности на Донбассе и воздерживаться от действий, способных привести к дестабилизации ситуации" на Донбассе.

Об этом говорится в комментарии спикера российского МИДа Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства, передает Цензор.НЕТ.

"Призываем Украину и страны НАТО прекратить доходящую до истерики русофобскую пропагандистскую кампанию, остановить военные приготовления и нагнетание напряженности на Донбассе и воздерживаться от действий, способных привести к дестабилизации ситуации на востоке Украины. Выступаем за урегулирование конфликта на Донбассе исключительно мирными средствами на безальтернативной основе минского "Комплекса мер", одобренного резолюцией 2202 СБ ООН", - сказано в заявлении Захаровой.

Она сообщила, что в Москве "обратили внимание на агрессивную информационную кампанию, развязанную в последнее время Украиной и рядом западных стран, которые пытаются обвинить Россию в эскалации напряженности на Донбассе и российско-украинской границе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин может напасть на Украину, но США будут реагировать, - дипломат Фрид

Захарова утверждает, что российские учения по боевой подготовке являются "плановыми" и регулярно проходят в этот период времени, а также якобы не превышают масштабов прошлых лет.

"Рассматриваем подобную политику дезинформации и пропаганды в качестве действий, призванных создать необходимый информационный фон и отвлечь внимание от собственных военных приготовлений Киева на Донбассе, украинского саботажа выполнения Минских соглашений и наращивания военной активности стран НАТО на территории Украины", - заявила спикер российского МИДа.

МИД РФ (1682) НАТО (10266) провокация (1467) россия (96970) Донбасс (26963) Захарова Мария (382)
Топ комментарии
+54
ПНХ
07.04.2021 21:44 Ответить
+50
Які ж ви руське дибіли. Як же я вас ненавиджу, стягуючи війська до наших кордонів і при цьому кричати не "нагнетайте" можете тільки ви. рабська недокраїна!!!!
07.04.2021 21:46 Ответить
+45
Спикер МИД РФ Захарова: Призываем Украину и страны НАТО прекратить "русофобскую пропагандистскую кампанию" об эскалации на Донбассе - Цензор.НЕТ 5275
07.04.2021 21:45 Ответить
Интересная девушка, вопрос языка ее по-прежнему волнует
07.04.2021 23:53 Ответить
Так бывает, когда есть, что пожрать и хочется чего-то еще...
07.04.2021 23:55 Ответить
Язык у неё с мозолями и потёртостями, как и левая щека внутри.
08.04.2021 00:08 Ответить
Пусть скажет конкретно какую руссофобию, пусть представит видео или другие факты этой руссофобии, а то ляпать ртом можно что угодно.
07.04.2021 23:58 Ответить
Агрессивная кампания, это от военной техники на границе с Украиной.
08.04.2021 00:00 Ответить
Машка прослышала какие у амеров есть дивайсы от "братской дружбы", вот и психует.
08.04.2021 00:10 Ответить
Уже призывать начала, падла с немытой головой
08.04.2021 04:41 Ответить
курица в дивайсах не разбирается... Черноротая отрабатывает свои 3 серебреника(зарплату), лишь бы не молчать.
08.04.2021 13:38 Ответить
- Вы страдаете руссофобией?
- Чому страждаю? Насолоджуюсь!
08.04.2021 00:22 Ответить
Никакой реальной эскалации нет.
Украинские потери на фронте обусловлены прежде всего бездарной и трусливой политикой высшего руководства Украины, безнаказанностью обстрелов с вражеской стороны, непродуманными действиями по разминированию линии соприкосновения и отводу войск, а уж никак не "эскалацией вооруженного конфликта".
Что это есть? Это игры политиков.
********** хочет обострением на фронте отвлечь внимание от нарастающего социального и экономического кризиса.
эрэфия хочет заставить шмарклю быстрее реализовать "нормандские договоренности" и сбросить финансирование и проблемы дЫр ДНР/ЛНР на Украину.
США указывает своим союзникам, что "враг у ворот"
Наша реальность намного страшнее.
Страна живет без боеприпасов, без вакцины, без посевного зерна, но с властью напоминающей то ли детский сад, то ли сумашедший дом.
Самый главный враг Украины сидит на Банковой. - бездарная, расхлябанная кучка дилетантов.
И вот это действительно страшно...
08.04.2021 00:37 Ответить
Дырявая шлюпка рашкинского МУДа Речниця МЗС РФ Захарова: Закликаємо Україну і країни НАТО припинити "русофобську пропагандистську кампанію" про ескалацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 8408
08.04.2021 00:48 Ответить
Она когда-нибудь просыхает?
08.04.2021 01:12 Ответить
Есть 2 пути, никогда и ни за что
08.04.2021 04:43 Ответить
Речниця МЗС РФ Захарова: Закликаємо Україну і країни НАТО припинити "русофобську пропагандистську кампанію" про ескалацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 3386
08.04.2021 01:33 Ответить
Рівно навпаки
08.04.2021 05:34 Ответить
ГЛЯДЯ НА ЗАТОЧКУ ЗАХАРОВОЙ ПОНИМАЕШЬ ЧТО ЕЕ БАБУШКА БАБА ЯГА..
08.04.2021 07:21 Ответить
Речниця МЗС РФ Захарова: Закликаємо Україну і країни НАТО припинити "русофобську пропагандистську кампанію" про ескалацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 480
08.04.2021 07:29 Ответить
Допризывалася! Спикера российского МИДа Марию Захарову в тяжёлом состоянии доставили в отделение интенсивной терапии больницы им. Склифосовского. Консилиум лучших врачей "Склифа" установил причину внезапного утяжеления состояния здоровья Захаровой - шутка сказать - на неё большие и толстые предметы одновременно положили Украина и страны НАТО. Кто ж такое выдержит?
08.04.2021 07:59 Ответить
Ніякої фобії, тільки гидливість.
08.04.2021 07:59 Ответить
Речниця МЗС РФ Захарова: Закликаємо Україну і країни НАТО припинити "русофобську пропагандистську кампанію" про ескалацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 1751
08.04.2021 12:35 Ответить
Хотелось бы напомнить этой кремлевской ляди кое-что из истории человечества на планете Земля. Так вот: министр иностранных дел Германии времен гитлера - Риббентроп закончил свою жизнь на виселице по решению Нюрнбергского трибунала. За то что он проводил в жизнь политику своего фюрера и за преступления против человечества. Так что вы мадам со своим старым мерином лавровым на правильном пути. Как только ваш сцарь * уйло окочурится или смоется из кацапии - вы следующие на очереди. Желаю успеха на этом поприще. Адью!
08.04.2021 18:03 Ответить
