Спикер МИД РФ Захарова: Призываем Украину и страны НАТО прекратить "русофобскую пропагандистскую кампанию" об эскалации на Донбассе

Россия призывает Украину и страны Североатлантического альянса "остановить военные приготовления и нагнетание напряженности на Донбассе и воздерживаться от действий, способных привести к дестабилизации ситуации" на Донбассе.

Об этом говорится в комментарии спикера российского МИДа Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства, передает Цензор.НЕТ.

"Призываем Украину и страны НАТО прекратить доходящую до истерики русофобскую пропагандистскую кампанию, остановить военные приготовления и нагнетание напряженности на Донбассе и воздерживаться от действий, способных привести к дестабилизации ситуации на востоке Украины. Выступаем за урегулирование конфликта на Донбассе исключительно мирными средствами на безальтернативной основе минского "Комплекса мер", одобренного резолюцией 2202 СБ ООН", - сказано в заявлении Захаровой.

Она сообщила, что в Москве "обратили внимание на агрессивную информационную кампанию, развязанную в последнее время Украиной и рядом западных стран, которые пытаются обвинить Россию в эскалации напряженности на Донбассе и российско-украинской границе".

Захарова утверждает, что российские учения по боевой подготовке являются "плановыми" и регулярно проходят в этот период времени, а также якобы не превышают масштабов прошлых лет.

"Рассматриваем подобную политику дезинформации и пропаганды в качестве действий, призванных создать необходимый информационный фон и отвлечь внимание от собственных военных приготовлений Киева на Донбассе, украинского саботажа выполнения Минских соглашений и наращивания военной активности стран НАТО на территории Украины", - заявила спикер российского МИДа.