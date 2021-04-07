Главные новости 7 апреля: Кравчук готов отстреливаться от оккупантов, новый рекорд смертей от COVID-19

87-летний первый президент начистил оружие, брат судьи Вовка оказался разведчиком и быстро стал бывшим разведчиком, в Украине - новый рекорд по смертям от коронавируса, - главные новости 7 апреля.

Кравчук готов отстреливаться от оккупантов

Первый президент Украины и глава нашей делегации в ТКГ Леонид Макарович Кравчук рассказал в телеэфире о готовности защищать свой дом от оккупантов. "Оружие почищено и подготовлено... Места в доме пристреляны... Стреляю я хорошо... Буду стрелять до последнего - пока руки оружие будут держать и пока видеть врага буду. Я его - сукиного сына, к себе не приглашал. Сам пришел. Я его убью", - сказал Кравчук.

Он добавил, что в прошлом году на охоте попал в цель со 150 метров.

Россия играет мускулами

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что только от президента РФ зависит, сколько российские войска будут находиться на границе с Украиной. Спикер МИД РФ Захарова призвала Украину и страны НАТО прекратить "русофобскую пропагандистскую кампанию" об эскалации на Донбассе.

НАТО реагирует: в Украину прилетел глава Военного комитета Альянса маршал авиации Пич, встретился с Зеленским и Хомчаком. Литва пообещала, что будет просить союзников по НАТО предоставить Украине план действий по членству в Альянсе. А американский дипломат Фрид скромно сказал: если Россия нападет на Украину, США отреагируют.

Что с коронавирусом?

В Украине новый рекорд смертей - за сутки от COVID-19 умер 481 человек. При этом, согласно подсчетам НАН Украины, страна выходит на плато и ситуация постепенно стабилизируется, а в статистике растет доля давних случаев.

Министр здравоохранения Степанов верит, что Украина сможет победить коронавирус до конца года. Также он говорит, что до конца года смогут вакцинировать всех желающих, прививки "Синоваком" начнут делать после 10 апреля, а "Пфайзер" будет в стране в мае-июне.

Брат судьи Вовка и вправду разведчик. Правда, уже бывший

Информацию главреда Цензор.НЕТ подтвердила Служба внешней разведки. Она же сообщила, что замначальника управления Юрий Зонтов отстранен от исполнения служебных обязанностей. Во время обыска в квартире Зонтова нашли $3,7 млн, 840 тыс. евро, антиквариат и документы на имя главы ОАСК.

Отличились еще трое действующих и бывших представителей власти

Нардеп ОПЗЖ Илья Кива заявил, что "Если бы в мире проводилась Олимпиада для шлюх, Украина всегда бы занимала все призовые места".

Мэр Черкасс Бондаренко на заседании горсовета набросился на представителя "Нацкорпуса", который обвинил его в коррупции и невыполнении обещаний.

Бывший депутат Киевсовета Виталий Даниленко из ревности поджег квартиру жены, в которой в это время находились четверо детей.

В Хмельницком создали фейковый горсовет

"Горсовет" курировали спецслужбы РФ, а сотрудничал он с пропагандистом Шарием. Разбирается с этим всем СБУ.