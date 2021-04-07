РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8625 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 807 30

Главные новости 7 апреля: Кравчук готов отстреливаться от оккупантов, новый рекорд смертей от COVID-19

Главные новости 7 апреля: Кравчук готов отстреливаться от оккупантов, новый рекорд смертей от COVID-19

87-летний первый президент начистил оружие, брат судьи Вовка оказался разведчиком и быстро стал бывшим разведчиком, в Украине - новый рекорд по смертям от коронавируса, - главные новости 7 апреля.

Кравчук готов отстреливаться от оккупантов

Первый президент Украины и глава нашей делегации в ТКГ Леонид Макарович Кравчук рассказал в телеэфире о готовности защищать свой дом от оккупантов. "Оружие почищено и подготовлено... Места в доме пристреляны... Стреляю я хорошо... Буду стрелять до последнего - пока руки оружие будут держать и пока видеть врага буду. Я его - сукиного сына, к себе не приглашал. Сам пришел. Я его убью", - сказал Кравчук.

Он добавил, что в прошлом году на охоте попал в цель со 150 метров.

Россия играет мускулами

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что только от президента РФ зависит, сколько российские войска будут находиться на границе с Украиной. Спикер МИД РФ Захарова призвала Украину и страны НАТО прекратить "русофобскую пропагандистскую кампанию" об эскалации на Донбассе.

НАТО реагирует: в Украину прилетел глава Военного комитета Альянса маршал авиации Пич, встретился с Зеленским и Хомчаком. Литва пообещала, что будет просить союзников по НАТО предоставить Украине план действий по членству в Альянсе. А американский дипломат Фрид скромно сказал: если Россия нападет на Украину, США отреагируют.

Что с коронавирусом?

В Украине новый рекорд смертей - за сутки от COVID-19 умер 481 человек. При этом, согласно подсчетам НАН Украины, страна выходит на плато и ситуация постепенно стабилизируется, а в статистике растет доля давних случаев.

Министр здравоохранения Степанов верит, что Украина сможет победить коронавирус до конца года. Также он говорит, что до конца года смогут вакцинировать всех желающих, прививки "Синоваком" начнут делать после 10 апреля, а "Пфайзер" будет в стране в мае-июне.

Брат судьи Вовка и вправду разведчик. Правда, уже бывший

Информацию главреда Цензор.НЕТ подтвердила Служба внешней разведки. Она же сообщила, что замначальника управления Юрий Зонтов отстранен от исполнения служебных обязанностей. Во время обыска в квартире Зонтова нашли $3,7 млн, 840 тыс. евро, антиквариат и документы на имя главы ОАСК.

Отличились еще трое действующих и бывших представителей власти

Нардеп ОПЗЖ Илья Кива заявил, что "Если бы в мире проводилась Олимпиада для шлюх, Украина всегда бы занимала все призовые места".

Мэр Черкасс Бондаренко на заседании горсовета набросился на представителя "Нацкорпуса", который обвинил его в коррупции и невыполнении обещаний.

Бывший депутат Киевсовета Виталий Даниленко из ревности поджег квартиру жены, в которой в это время находились четверо детей.

В Хмельницком создали фейковый горсовет

"Горсовет" курировали спецслужбы РФ, а сотрудничал он с пропагандистом Шарием. Разбирается с этим всем СБУ.

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) россия (96970) Кива Илья (398) COVID-19 (18610)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Я у вашій палаті не лежав , звідки ж мені знати , хто у вас там - головний .!? .
показать весь комментарий
07.04.2021 22:33 Ответить
+4
Пороха не згадав - день прожив дарма . .
показать весь комментарий
07.04.2021 22:25 Ответить
+4
Макарич вже позбавив нас нормального президента.
Замість Порошенка, дипломатичний хист якого не можна не визнавати, ми тепер маємо телепня ледащо.
Ой...вілстріляєтьчя він від окупанта, хіба що квасолі з горохом наїсться ...
показать весь комментарий
07.04.2021 22:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кравчук ещё при Порохе вещал, шо держит заряженный пистолет под подушкой -- за себя боится... -- а при Зеленском уже готов отсреливаться от оккупантов и за себя не переживает...
показать весь комментарий
07.04.2021 22:08 Ответить
а простым украинцам не позволено стрелять со ста пятидесяти метров...нет оружия в свободном обращении , пригодном для партизанщины....
показать весь комментарий
07.04.2021 22:16 Ответить
почему нет? у меня с 2015 года, АКМС, патрон 7.62 мм вполне законно можно купить.
показать весь комментарий
07.04.2021 22:23 Ответить
так что, вполне есть чем кацапа встретить....
показать весь комментарий
07.04.2021 22:24 Ответить
Извини, ты мент, бандит или понтовый? Расскажи для простых смертных, как это сделать? Хотя АК для партизанщины не очень....
показать весь комментарий
07.04.2021 22:38 Ответить
зачем меня обижать? не мент и не бандит, идешь в оружейный магазин, выбираешь себе ствол я в Ибисе покупал, (там всякие есть и нарезное тоже, потом получаешь дозвіл на придбання зброї, покупаешь и регистрируешь как положено короче, https://www.google.com.ua/?hl=ru Google в помощь. И не АК а АКМ нарезной, армейский из запасников цельнофрезерованный 1952 года, хорошая машинка. Единственное что переделан (заменена втулка) под стрельбу одиночными, но для знающего человека, 15 минут трудов и валит очередями как надо. вот и все дела.
показать весь комментарий
07.04.2021 23:01 Ответить
https://censor.net/ru/user/460784 и не переживай ты так, в случае необходимости найдут и для тебя ствол
показать весь комментарий
07.04.2021 23:07 Ответить
лёня про защиту бюста домашнего бланка...
оно было коммунякой,им и сдохнет...не верьте.
показать весь комментарий
07.04.2021 22:11 Ответить
отстреливаться комуняка будет из КЛИСТИРА
показать весь комментарий
07.04.2021 23:34 Ответить
"Нам настолько надоело воевать, что хочется уже настоящей войны".
Философ.

Люди приняли тот факт, что надо как то с этим кончать, понимают что переговорами не чего не решить, люди гонят от себя эту мысль, но уже многие готовы и понимают что войны не избежать.
показать весь комментарий
07.04.2021 22:12 Ответить
Какая война, кому она нужна? Тлеет и хватит, и тем выгодно, и тем, и даже нашим.
показать весь комментарий
07.04.2021 22:25 Ответить
"в статистике растёт доля давних случаев". это понятно, как и то, что доля будущих смертей закладывается в сегодняшнем росте заболеваемости.
показать весь комментарий
07.04.2021 22:14 Ответить
Головні новини 7 квітня: Кравчук готовий відстрілюватися від окупантів, новий рекорд смертей від COVID-19 - Цензор.НЕТ 9545
показать весь комментарий
07.04.2021 22:42 Ответить
ох і феєричне мудило....
показать весь комментарий
07.04.2021 22:56 Ответить
Киве: не Украина бы занимала первое место, а кивы, зеленские, мураевы и др.
показать весь комментарий
07.04.2021 22:14 Ответить
жовто.
показать весь комментарий
07.04.2021 22:17 Ответить
Пороха не згадав - день прожив дарма . .
показать весь комментарий
07.04.2021 22:25 Ответить
Я у вашій палаті не лежав , звідки ж мені знати , хто у вас там - головний .!? .
показать весь комментарий
07.04.2021 22:33 Ответить
я же не виноват, что ты лежал в палате с Наполеоном, следующий раз выбирай. Ты ж сам прычыпывся, я тебя не просил.
показать весь комментарий
07.04.2021 22:50 Ответить
спитайте льоню як діти з онуками просирають його майно у збройних силах...
показать весь комментарий
07.04.2021 22:23 Ответить
Кравчук,ти є старий комунякський маразматик. Але я тебе підтримую !))) Навідь памперси підносуватиму!) Ти тікі штриляти по іхтамнєтам не забувай!)
показать весь комментарий
07.04.2021 22:24 Ответить
жиголо у 87 саме круте...
показать весь комментарий
07.04.2021 22:27 Ответить
ця тваринка ще не відсиділа за пройоп чорноморського флоту...
показать весь комментарий
07.04.2021 22:26 Ответить
Макарич вже позбавив нас нормального президента.
Замість Порошенка, дипломатичний хист якого не можна не визнавати, ми тепер маємо телепня ледащо.
Ой...вілстріляєтьчя він від окупанта, хіба що квасолі з горохом наїсться ...
показать весь комментарий
07.04.2021 22:31 Ответить
кравчучина чи вже у глибокому склерозі, чи гадає, що ми у ньому
такі ж самі, слово у слово, войовничі заяви воно робило й у чотирнадцятому
а потім всралося й втонуло
тепер вирішило той самий трюк ще раз провернути
показать весь комментарий
07.04.2021 22:31 Ответить
На скупчення військ московії на кордоні з Україною пан Кравчук вирішив розконсервувати свій арсенал (до якого входять ядерні боєголовки, авіація далекого радіусу дії та гроші ощаду, які він усі віддав тій же московії, але як істий українець, трішечкі лишив собі)...
Вбитий брат дЄрмака виходить на сцену тягнучи на собі вбитого і з'їденого брата Пороха і штовхає перед собою тацю з кришталево чистим братом вовчари...
Стєпашка, в чані літрів на 300, готує нову локшину про вакцину та вакцинацію для тих, кому вже "хужє нє будєт"...
Ківа ридає про те, що його не беруть для участі в конкурсі повій, а номінація "члєнограй" вже зайнята найвеличнішим...
Фейкова влада імені 73% викриває співробітників сусіднього підрозділу ФСБ в непрофесіоналізмі на хмельниччині і намагається піаритись на цьому...
Найвеличніший відпочиває в Катарі і викладає в мережу зняті заздалегідь відосики про важку працю "на галєрах"...
Люди все це матюкають, а нарід хаває...
показать весь комментарий
07.04.2021 22:33 Ответить
У соцмережах новий флешмоб - користувачі масово публікують карту світу без Росії. Цей хештег отримав назву #нi існуванню росіїГоловні новини 7 квітня: Кравчук готовий відстрілюватися від окупантів, новий рекорд смертей від COVID-19 - Цензор.НЕТ 7263
показать весь комментарий
07.04.2021 22:38 Ответить
 
 