Судье из оккупированного Крыма объявлено подозрение за незаконный приговор активисту Майдана, - прокуратура

Судье подконтрольного России Киевского районного суда Симферополя объявлено подозрение в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Судье подконтрольного России Киевского районного суда Симферополя объявлено подозрение в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

По версии украинских следователей, подозреваемый "принимал непосредственное участие в реализации политики государства-оккупанта, направленной на преследование граждан Украины в Крыму". Как считают в ведомстве, своими действиями он нарушил положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны в 1949 году.

"Указанный "судья" в течение апреля-мая 2015 осуществлял уголовное преследование украинского активиста по сфабрикованному делу о якобы умышленном причинении последним легкого вреда здоровью работнику крымского спецподразделения "Беркут" 18 февраля 2014 на Майдане Независимости в Киеве", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, подозреваемый незаконно приговорил украинского активиста к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы.

"Таким образом, "судьей" было незаконно применено уголовное законодательство России к событиям, которые якобы произошли до оккупации полуострова и за его территорией", - говорится в сообщении прокуратуры.

В информации ведомства не указаны имя и фамилия ни судьи, ни активиста в отношении которого он выносил приговор. Однако, как известно из открытых источников, в 2015 году в Крыму на четыре года и два месяца тюремного заключения осудили крымского евромайдановца Александра Костенко, передает Крым.Реалии.

По версии российского следствия, 18 февраля 2014 года в ходе "массовых беспорядков" в Киеве Костенко причинил телесные повреждения сотруднику крымского спецподразделения "Беркут". Активист, как утверждают силовики, без предусмотренного законом разрешения, незаконно хранил по месту жительства нарезной ствол.

не самом деле венедиктова сообщила шо никакого моссада,никаких спецопераций,спите спокойно...
показать весь комментарий
07.04.2021 22:16 Ответить
Судье где-то они предьявили, а тем что ходят на работу, не могут, не находят их....
показать весь комментарий
07.04.2021 22:36 Ответить
Почему киевским судьям, которые судили майданников, всех простили и никого не посадили или не уволили??? Так что это очередное подозрение очередному судье коту под хвост. Смешно наблюдать видимость работы прокуратуры!!!!
показать весь комментарий
07.04.2021 22:37 Ответить
Показуха от зелених шоуменов.
показать весь комментарий
08.04.2021 01:32 Ответить
Это называется--в огороде бузина , а в Киеве дядька....
показать весь комментарий
08.04.2021 09:50 Ответить
 
 