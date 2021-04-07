Судье из оккупированного Крыма объявлено подозрение за незаконный приговор активисту Майдана, - прокуратура

Судье подконтрольного России Киевского районного суда Симферополя объявлено подозрение в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

По версии украинских следователей, подозреваемый "принимал непосредственное участие в реализации политики государства-оккупанта, направленной на преследование граждан Украины в Крыму". Как считают в ведомстве, своими действиями он нарушил положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны в 1949 году.

"Указанный "судья" в течение апреля-мая 2015 осуществлял уголовное преследование украинского активиста по сфабрикованному делу о якобы умышленном причинении последним легкого вреда здоровью работнику крымского спецподразделения "Беркут" 18 февраля 2014 на Майдане Независимости в Киеве", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семьи Героев Небесной сотни просят принять законы, позволяющие наказать виновных в убийствах на Майдане, - Закревская

По информации ведомства, подозреваемый незаконно приговорил украинского активиста к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы.

"Таким образом, "судьей" было незаконно применено уголовное законодательство России к событиям, которые якобы произошли до оккупации полуострова и за его территорией", - говорится в сообщении прокуратуры.

В информации ведомства не указаны имя и фамилия ни судьи, ни активиста в отношении которого он выносил приговор. Однако, как известно из открытых источников, в 2015 году в Крыму на четыре года и два месяца тюремного заключения осудили крымского евромайдановца Александра Костенко, передает Крым.Реалии.

По версии российского следствия, 18 февраля 2014 года в ходе "массовых беспорядков" в Киеве Костенко причинил телесные повреждения сотруднику крымского спецподразделения "Беркут". Активист, как утверждают силовики, без предусмотренного законом разрешения, незаконно хранил по месту жительства нарезной ствол.

Также читайте: Дела Майдана не слили, каждый месяц проходят около 100 заседаний, - адвокат Закревская