Любой формат переговоров относительно Донбасса должен включать США, - эксперт Atlantic Council Аслунд

Любой формат переговоров по урегулированию украинско-российского военного конфликта должен включать США, потому что Россия не воспримет всерьез гарантии от Франции и Германии.

Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" высказал эксперт Atlantic Council Андерс Аслунд, передает Цензор.НЕТ.

"[44-й] президент [США] Барак Обама вообще не хотел заниматься вопросом Украины и передал эту тему Джо Байдену, который тогда как вице-президент с удовольствием занимался этой темой, хотя, конечно, ему не хватило полномочий. Нужно было быть президентом, чтобы включиться в минский или нормандский форматы. Потом президент [США] Дональд Трамп откровенно выступал на стороне [президента РФ Владимира] Путина и вообще не поддерживал Украину, как он много раз объяснял, "это не вопрос". Но теперь случилось так, что президент уже Байден. Он прекрасно знает все дела. И рядом с ним люди, которые прекрасно владеют украинско-российской проблематикой и готовы работать", - отметил Аслунд.

Он считает, что Россия боится участия Америки в переговорах по урегулированию военного конфликта на востоке Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин стремится повторить в Украине грузинский сценарий 2008 года, - Atlantic Council

"Кремль испугался, что США действительно начнут эффективно содействовать Украине. Возле Байдена есть люди, которые весьма серьезно относятся к войне в Украине. Мои коллеги, [бывший посол США в России] Александр Вершбоу и [исполнительный директор Центра Байдена в Пенсильванском университете] Майкл Карпентер предложили, чтобы США объявляли новые санкции против РФ каждые шесть месяцев, если Россия ничего не будет делать. И Байден хочет эффективно противодействовать России. Я думаю, это также связано с военной мобилизацией сил РФ возле границ Украины. А Путин хочет перехватить инициативу у Байдена. Москва боится, что США не только подключатся к переговорному процессу по разрешению украинско-российского военного конфликта, но и будут активно действовать, чтобы Россия ушла из оккупированных районов", - подчеркнул собеседник.

Он убежден, что эффективным будет только тот переговорный процесс с РФ, в котором есть США.

"Кремль всерьез воспринимает только США. Франции и Германии недостаточно. И Европейский союз тоже не включен в процесс урегулирования. Поэтому нормандский формат действительно нуждается в расширении. Например, посол Вершбоу предложил пять разных форматов, которые возможны. Любой формат переговоров, чтобы он был эффективным, должен включать в себя США. И формат – не главное для Америки, главное – чтобы она была включена в переговорный процесс. Конечно, Россия выступает против всего этого, потому что она не хочет разрешения ситуации. Если бы Кремль хотел эффективных переговоров, то он пожелал бы увидеть за столом и США, потому что он не принял бы гарантии от Франции и Германии всерьез", - резюмировал Аслунд.

Также читайте: Аслунд о конфликте с Мендель: Она получила высокую должность, но не очень хорошо знает, как делать такую работу

Автор: 

+14
Всё правильно сказал.
07.04.2021 22:33 Ответить
+10
На микрона и мэркельшну -никакой надежды! Пусть будут США!)
07.04.2021 22:47 Ответить
+8
первая разумная мысля за сутки...
07.04.2021 22:33 Ответить
Всё правильно сказал.
07.04.2021 22:33 Ответить
США, Британия, Канада. Это гранит в фундамент Украины.
Либо жизнь Украины - либо уничтожение и унижение от сапога руSSофашистского и мерзостного государства.
Выбор у вас, не велик.
Но при условии, что ваш, не знаю как вы его величаете... возможно президент, пока президент... а не директор губернии, это все поймет.
Если не поймет - расскажите, вы же украинцы - знаете и умеете.
07.04.2021 23:10 Ответить
первая разумная мысля за сутки...
07.04.2021 22:33 Ответить
ещё бы о мокшах под столом...
07.04.2021 22:35 Ответить
Перша розумна думка за 7 років кацапської інтервенції в Україну. Так буде точніше.
07.04.2021 22:45 Ответить
Без россии.
07.04.2021 22:36 Ответить
Нікуди ви, казламорді, не дінетесь, будете по шнурку навприсядки скакати, мавпи, ...лять, кацапські...
07.04.2021 22:46 Ответить
звичайно,але до участі в любих форматах переговорів запрошені не будуть,бо злочинці.
07.04.2021 22:52 Ответить
Будуть, а не захочуть добром - їх притягнуть за хобот, як злочинців, за допомогою "палєзніхсанкцій".
07.04.2021 22:54 Ответить
Час попереджень вийшов.Санкції були просто попередження,але вони цього не зрозуміли.Зараз питання вже про існування їх державністі.
07.04.2021 23:02 Ответить
На жаль ,руйнація імперіі ,це довготривалий ,але не зворотній історичний процес !!! Доля всіх імперій однакова,це занепад і руйнація !!!)
07.04.2021 23:10 Ответить
Будут держать как противовес КНР...будут искать нового Ельцына...
07.04.2021 23:34 Ответить
На микрона и мэркельшну -никакой надежды! Пусть будут США!)
07.04.2021 22:47 Ответить
Ліберасти ,вони і в Європі ,ліберасти !!!)))
07.04.2021 22:48 Ответить
Это никакие не либерасты, то подельники людоедов.
07.04.2021 22:58 Ответить
У будь-який формат переговорів стосовно Донбасу мають входити США, - експерт Atlantic Council Аслунд - Цензор.НЕТ 1169
07.04.2021 22:54 Ответить
У будь-який формат переговорів стосовно Донбасу мають входити США, - експерт Atlantic Council Аслунд - Цензор.НЕТ 5013
07.04.2021 22:56 Ответить
"Давно не гуляла сокира по вулицям міста Масква"
07.04.2021 22:59 Ответить
Просто , доступно , і все як Воно Є , а ми про це говорили з 14 року.
07.04.2021 22:58 Ответить
Ну и шо дальше, говорить еще 7 лет будем.
07.04.2021 23:08 Ответить
Говорильна Кончилась с приходом Нового Президента США.
07.04.2021 23:38 Ответить
Ну и почем это видно? Все поддерживают, а штаны. как сползали, так и сползают.
07.04.2021 23:46 Ответить
Идут поставки техники и оборудования , о львиной доли мы можем только догадываться .Мемного подождать нужно , но не годы , а месяц .Да Европа , - с одной стороны как бы и на нашей стороне , а с Другой сименс делает поставки в Крым .
07.04.2021 23:55 Ответить
Прости, но я пессимист и не могу догадываться, то что вижу, то и говорю. Поставки не идут, их за деньги нам сбрянчивают.
08.04.2021 00:02 Ответить
Человек не может Быть пессимистом , - Но даже это Так , то должно быть хоть Фрагменты Оптимизма . Без этого человеку просто не жить в Этом Мире . Имею ввиду не физически , а Духовно.Вы же сегодня что то Планируете и хотите иметь Положительный результат от Дня.Если надо , то и поставки пойдут Подарочные. Вы говорите о Деньгах . Посмотрите какие Деньжища многомиллионные воруют и только малую долю Нам показывают как конфискат. Второй бюджет Украины в Тени.
08.04.2021 08:35 Ответить
У будь-який формат переговорів стосовно Донбасу мають входити США, - експерт Atlantic Council Аслунд - Цензор.НЕТ 7263
07.04.2021 23:05 Ответить
При всем уважении к вам! Вы крайне беспечно, недооцениваете своего врага! Это недопустимо! Вы не учли историю Союза, для них человек - ничто. Военная машина приоритет - все на 110%
Вы глубоко ошибаетесь - россея очень сильный соперник. И он очень опасен.
Даже США понимает всю опасность рассеи. По этому, мы постоянно... ПОСТОЯННО! готовимся!
А вы выезжаете на самопожертвовании и отваге ваших Воинов. Это единственная каста в Украине и молитесь на них и помогайте им. Больше Вас никто не защитит.
PS. даже ваш хриплый и унылый президент, который должен обязан есть с одной тарелки, с солдатом. Дабы понять - что это такое. Ведь он у вас, воевал на квартальных фронтах сценах, а не на смертельных восточных фронтах!
07.04.2021 23:27 Ответить
7 лет величайший дипломат, полководец и кондитер видимой части вселенной камалал на Нормандский формат и Минские соглашения. И тут появляется какой-то Аслунд и заявляет что то все было неправильно.
07.04.2021 23:07 Ответить
З полегшенням ,недолуге !!!))))
07.04.2021 23:19 Ответить
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

- Изя, Захарова сказала, что Запад ведёт агрессивную политику против России.
- А то нет? Зачем они постоянно повышают курс доллара и евро к рублю?!
07.04.2021 23:09 Ответить
Со свиномордыми российскими макаками вообще не нужно разговаривать и что то им гарантировать. Просто тупо за ночь включить Украину в НАТО а на утро об этом объявить, за ту же ночь загнать несколько десятков самолетов с современным оружием и послать Путьку нах#й!!!
07.04.2021 23:11 Ответить
Окей.
Первое - это теперь, не так быстро с нынешним руководством Украины.
Второе - за вашего президента, наш Президент не обязан и не имеет на то права, делать и думать, что либо.
Вы его выбрали - вам отвечать за свои поступки.
Ваш смотрит в глаза окупанта и видит мир и почти плачет...
Наш Президент видит другое и об этом громко и на весь Мир говорит - убийца.
07.04.2021 23:37 Ответить
Россия воспринимает только США и Китай. 😏
07.04.2021 23:13 Ответить
Она их не воспринимает, а боится. А Западная Европа для неё, по большому счёту, - рынок сбыта нефти и газа, и никакого пиетета она к ним не высказывает. Поэтому и мутит там воду, как пожелается. Прикупленных ею "деятелей" там (в ЕС) - хоть отбавляй.
07.04.2021 23:48 Ответить
Це все вірно але кацапня на це ніколи не піде , от і весь разгавор..
07.04.2021 23:20 Ответить
Никакой реальной эскалации нет.
Украинские потери на фронте обусловлены прежде всего бездарной и трусливой политикой высшего руководства Украины, безнаказанностью обстрелов с вражеской стороны, непродуманными действиями по разминированию линии соприкосновения и отводу войск, а уж никак не "эскалацией вооруженного конфликта".
Что это есть? Это игры политиков.
********** хочет обострением на фронте отвлечь внимание от нарастающего социального и экономического кризиса.
эрэфия хочет заставить шмарклю быстрее реализовать "нормандские договоренности" и сбросить финансирование и проблемы дЫр ДНР/ЛНР на Украину.
США указывает своим союзникам, что "враг у ворот"
Наша реальность намного страшнее.
Страна живет без боеприпасов, без вакцины, без посевного зерна, но с властью напоминающей то ли детский сад, то ли сумашедший дом.
Самый главный враг Украины сидит на Банковой. - бездарная, расхлябанная кучка дилетантов.
И вот это действительно страшно...
08.04.2021 00:36 Ответить
 
 