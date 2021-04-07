Любой формат переговоров относительно Донбасса должен включать США, - эксперт Atlantic Council Аслунд
Любой формат переговоров по урегулированию украинско-российского военного конфликта должен включать США, потому что Россия не воспримет всерьез гарантии от Франции и Германии.
Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" высказал эксперт Atlantic Council Андерс Аслунд, передает Цензор.НЕТ.
"[44-й] президент [США] Барак Обама вообще не хотел заниматься вопросом Украины и передал эту тему Джо Байдену, который тогда как вице-президент с удовольствием занимался этой темой, хотя, конечно, ему не хватило полномочий. Нужно было быть президентом, чтобы включиться в минский или нормандский форматы. Потом президент [США] Дональд Трамп откровенно выступал на стороне [президента РФ Владимира] Путина и вообще не поддерживал Украину, как он много раз объяснял, "это не вопрос". Но теперь случилось так, что президент уже Байден. Он прекрасно знает все дела. И рядом с ним люди, которые прекрасно владеют украинско-российской проблематикой и готовы работать", - отметил Аслунд.
Он считает, что Россия боится участия Америки в переговорах по урегулированию военного конфликта на востоке Украины.
"Кремль испугался, что США действительно начнут эффективно содействовать Украине. Возле Байдена есть люди, которые весьма серьезно относятся к войне в Украине. Мои коллеги, [бывший посол США в России] Александр Вершбоу и [исполнительный директор Центра Байдена в Пенсильванском университете] Майкл Карпентер предложили, чтобы США объявляли новые санкции против РФ каждые шесть месяцев, если Россия ничего не будет делать. И Байден хочет эффективно противодействовать России. Я думаю, это также связано с военной мобилизацией сил РФ возле границ Украины. А Путин хочет перехватить инициативу у Байдена. Москва боится, что США не только подключатся к переговорному процессу по разрешению украинско-российского военного конфликта, но и будут активно действовать, чтобы Россия ушла из оккупированных районов", - подчеркнул собеседник.
Он убежден, что эффективным будет только тот переговорный процесс с РФ, в котором есть США.
"Кремль всерьез воспринимает только США. Франции и Германии недостаточно. И Европейский союз тоже не включен в процесс урегулирования. Поэтому нормандский формат действительно нуждается в расширении. Например, посол Вершбоу предложил пять разных форматов, которые возможны. Любой формат переговоров, чтобы он был эффективным, должен включать в себя США. И формат – не главное для Америки, главное – чтобы она была включена в переговорный процесс. Конечно, Россия выступает против всего этого, потому что она не хочет разрешения ситуации. Если бы Кремль хотел эффективных переговоров, то он пожелал бы увидеть за столом и США, потому что он не принял бы гарантии от Франции и Германии всерьез", - резюмировал Аслунд.
Либо жизнь Украины - либо уничтожение и унижение от сапога руSSофашистского и мерзостного государства.
Выбор у вас, не велик.
Но при условии, что ваш, не знаю как вы его величаете... возможно президент, пока президент... а не директор губернии, это все поймет.
Если не поймет - расскажите, вы же украинцы - знаете и умеете.
Вы глубоко ошибаетесь - россея очень сильный соперник. И он очень опасен.
Даже США понимает всю опасность рассеи. По этому, мы постоянно... ПОСТОЯННО! готовимся!
А вы выезжаете на самопожертвовании и отваге ваших Воинов. Это единственная каста в Украине и молитесь на них и помогайте им. Больше Вас никто не защитит.
PS. даже ваш хриплый и унылый президент, который
долженобязан есть с одной тарелки, с солдатом. Дабы понять - что это такое. Ведь он у вас, воевал на квартальных фронтахсценах, а не на смертельных восточных фронтах!
- Изя, Захарова сказала, что Запад ведёт агрессивную политику против России.
- А то нет? Зачем они постоянно повышают курс доллара и евро к рублю?!
Первое - это теперь, не так быстро с нынешним руководством Украины.
Второе - за вашего президента, наш Президент не обязан и не имеет на то права, делать и думать, что либо.
Вы его выбрали - вам отвечать за свои поступки.
Ваш смотрит в глаза окупанта и видит мир и почти плачет...
Наш Президент видит другое и об этом громко и на весь Мир говорит - убийца.
Украинские потери на фронте обусловлены прежде всего бездарной и трусливой политикой высшего руководства Украины, безнаказанностью обстрелов с вражеской стороны, непродуманными действиями по разминированию линии соприкосновения и отводу войск, а уж никак не "эскалацией вооруженного конфликта".
Что это есть? Это игры политиков.
********** хочет обострением на фронте отвлечь внимание от нарастающего социального и экономического кризиса.
эрэфия хочет заставить шмарклю быстрее реализовать "нормандские договоренности" и сбросить финансирование и проблемы дЫр ДНР/ЛНР на Украину.
США указывает своим союзникам, что "враг у ворот"
Наша реальность намного страшнее.
Страна живет без боеприпасов, без вакцины, без посевного зерна, но с властью напоминающей то ли детский сад, то ли сумашедший дом.
Самый главный враг Украины сидит на Банковой. - бездарная, расхлябанная кучка дилетантов.
И вот это действительно страшно...