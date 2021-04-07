РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10187 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 287 18

Глава МИД Нидерландов Блок заверил Кулебу в поддержке на фоне растущей агрессии РФ на Донбассе: "Украина не в одиночестве"

Глава МИД Нидерландов Блок заверил Кулебу в поддержке на фоне растущей агрессии РФ на Донбассе:

Глава МИД Королевства Нидерланды Стеф Блок в ходе телефонного разговора заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу, что Украина не останется наедине на фоне эскалации со стороны РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Дмитрий Кулеба подробно проинформировал собеседника о последних действиях Российской Федерации: дестабилизации ситуации безопасности на временно оккупированных территориях и попытках сорвать процесс мирного урегулирования, стягивание российских войск к границе нашего государства. Он также заверил в преданности Украины политико-дипломатическому урегулированию.

Стеф Блок выразил обеспокоенность действиями РФ и заверил в дальнейшей непоколебимой поддержке Нидерландами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины: "Украина не в одиночестве".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Любой формат переговоров относительно Донбасса должен включать США, - эксперт Atlantic Council Аслунд

Министры обсудили подготовку к заседанию Совета министров иностранных дел стран ЕС 19 апреля, к участию в котором приглашен и глава МИД Украины.

В самом конце собеседники отдельно обсудили ход подготовки к саммиту инаугурации Крымской платформы", - говорится в сообщении.

Автор: 

Нидерланды (1633) россия (96970) Донбасс (26964) Блок Стеф (21)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
вот от вас, ребята, кроме обеспокоенности, ждать нечего
показать весь комментарий
07.04.2021 23:01 Ответить
+3
Здаєцця, шо ці пацики з Єуропи та США нав'язують нам допомогу, але зедебіл, не вдупляєцця, в якій країні воно наразі перебуває під наркотой...
показать весь комментарий
07.04.2021 23:30 Ответить
+2
подарили? С каких хренов? ЗЕлупенская банда деньги тырит, вместо того, чтоб закупать вакцину, и нам при этом бесплатно должны что-то давать?
показать весь комментарий
08.04.2021 00:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вот от вас, ребята, кроме обеспокоенности, ждать нечего
показать весь комментарий
07.04.2021 23:01 Ответить
Лучше бы вакцину подарили. А так болтовня в пустую.
показать весь комментарий
07.04.2021 23:01 Ответить
Держи.

Глава МЗС Нідерландів Блок запевнив Кулебу в підтримці на тлі зростаючої агресії РФ на Донбасі: "Україна не наодинці" - Цензор.НЕТ 5225
показать весь комментарий
07.04.2021 23:18 Ответить
подарили? С каких хренов? ЗЕлупенская банда деньги тырит, вместо того, чтоб закупать вакцину, и нам при этом бесплатно должны что-то давать?
показать весь комментарий
08.04.2021 00:06 Ответить
Этр плохо,попривыкали,смотрим и хотим чтобы кто-то что-то дал,подарил.жить на подачках плохой имидж
показать весь комментарий
08.04.2021 01:05 Ответить
пришлют оружия, еды и медикаментов ?
показать весь комментарий
07.04.2021 23:03 Ответить
пришивали іще аморалку, роздивились - а то касабня
актівниє мєропріятія, еге ж, і на улюбленій гебешній темі

https://twitter.com/LKanjuk

https://twitter.com/LKanjuk L.Kanjuk @LKanjuk

https://twitter.com/LKanjuk https://twitter.com/LKanjuk



Ще одна спецоперація ФСБ з дискредитації України.
У всьому світі модельні агентства - це прихована проституція.
Але зараз у цій дубайській історії з 40 жінок медіа сфокусовані тільки на 11 українках.
І який *збіг* - такий собі Алєксєй Концов з росії організував фотосесію.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9437041/Inside-Dubai-balcony-publicity-stunt-Israeli-porn-site-saw-dozen-woman.html?ito=social-twitter_mailonline
показать весь комментарий
07.04.2021 23:04 Ответить
надеюсь кулеба вменяемый...ещё они сев.поток2 поддердивают...
показать весь комментарий
07.04.2021 23:06 Ответить
Здаєцця, шо ці пацики з Єуропи та США нав'язують нам допомогу, але зедебіл, не вдупляєцця, в якій країні воно наразі перебуває під наркотой...
показать весь комментарий
07.04.2021 23:30 Ответить
Манька Фєдєрація афігєєт від такої обеспокоєнності.

Звичайно, що Європа нас підтримує, але в НАТО чомусь не бере.
показать весь комментарий
07.04.2021 23:38 Ответить
Наверное тюльпанов передадут, килограмм 100.
показать весь комментарий
08.04.2021 00:13 Ответить
Сша подталкнет Украину к войне с Россией ,а Нидерланды это очень серьёзно путин вообще испугался.
показать весь комментарий
08.04.2021 01:10 Ответить
Тюльпаны красного цвета в Рашу продавать не будете?( Ну в качестве санкций)
показать весь комментарий
08.04.2021 01:10 Ответить
Хорошо, что у Зеленского жена не голландка как у Саакашвили... это дает шанс Украине на мирное разрешение противостояния
показать весь комментарий
08.04.2021 06:21 Ответить
США даже саудам не помогли в войне с хуситами, какие Нидерланды?
Пустых шприцов разве что насобирают.
показать весь комментарий
08.04.2021 07:04 Ответить
 
 