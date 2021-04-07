Глава МИД Нидерландов Блок заверил Кулебу в поддержке на фоне растущей агрессии РФ на Донбассе: "Украина не в одиночестве"

Глава МИД Королевства Нидерланды Стеф Блок в ходе телефонного разговора заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу, что Украина не останется наедине на фоне эскалации со стороны РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Дмитрий Кулеба подробно проинформировал собеседника о последних действиях Российской Федерации: дестабилизации ситуации безопасности на временно оккупированных территориях и попытках сорвать процесс мирного урегулирования, стягивание российских войск к границе нашего государства. Он также заверил в преданности Украины политико-дипломатическому урегулированию.

Стеф Блок выразил обеспокоенность действиями РФ и заверил в дальнейшей непоколебимой поддержке Нидерландами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины: "Украина не в одиночестве".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Любой формат переговоров относительно Донбасса должен включать США, - эксперт Atlantic Council Аслунд

Министры обсудили подготовку к заседанию Совета министров иностранных дел стран ЕС 19 апреля, к участию в котором приглашен и глава МИД Украины.

В самом конце собеседники отдельно обсудили ход подготовки к саммиту инаугурации Крымской платформы", - говорится в сообщении.