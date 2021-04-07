Минздраву необходимы дополнительно 6,5 млрд грн для закупки вакцин от COVID-19, - Степанов

Министерству здравоохранения необходимы дополнительные средства для закупки вакцин от коронавируса.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Когда формировали бюджет на 2021 год, мы предлагали выделить на это 15,1 млрд грн, из них получили 4 млрд и четко определили, что при необходимости сразу будут найдены соответствующие средства для закупки дополнительных доз вакцин. По нашим подсчетам эта потребность составляет примерно 6,5 млрд гривен ", - заявил Степанов.

По словам министра, Украина уже обеспечена на уровне договоров 32 миллионами доз вакцины от COVID-19.

Также читайте: Прививки китайской вакциной Sinovac начнут делать после 10 апреля, - Степанов