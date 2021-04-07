2 724 48
Минздраву необходимы дополнительно 6,5 млрд грн для закупки вакцин от COVID-19, - Степанов
Министерству здравоохранения необходимы дополнительные средства для закупки вакцин от коронавируса.
Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Когда формировали бюджет на 2021 год, мы предлагали выделить на это 15,1 млрд грн, из них получили 4 млрд и четко определили, что при необходимости сразу будут найдены соответствующие средства для закупки дополнительных доз вакцин. По нашим подсчетам эта потребность составляет примерно 6,5 млрд гривен ", - заявил Степанов.
По словам министра, Украина уже обеспечена на уровне договоров 32 миллионами доз вакцины от COVID-19.
Степанов! Досить хмиздити наші гроші!
--------------------------------------------------------------------------------------------
В автодоре у чиновников возьмите. К их рукам прилипло и больше.
Или пусть Зеленский со своих счетов в офшорах снимет, чтобы впредь думал, а не занимался личным популизмом.
Згідно Декларації, ЗЕлений ублюдок досі отримує зарплату "за основним місцем роботи" - у "95-му кварталі".
За 2020 рік, він отримав 1,6 млн гривень:
Ось де гроші на вакцину , але чомусь ніяка млядь не кричить :,,ЗеКатарський , продай свій Квартал 95 !" 😂
Чотири офіційних офшори ЗеКатарського ублюдка з кількома мільйонами ,
чомусь нікому не муляють !
Бидло ......(((
Все они там наверху только говорят...