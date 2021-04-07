РУС
Минздраву необходимы дополнительно 6,5 млрд грн для закупки вакцин от COVID-19, - Степанов

Министерству здравоохранения необходимы дополнительные средства для закупки вакцин от коронавируса.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Когда формировали бюджет на 2021 год, мы предлагали выделить на это 15,1 млрд грн, из них получили 4 млрд и четко определили, что при необходимости сразу будут найдены соответствующие средства для закупки дополнительных доз вакцин. По нашим подсчетам эта потребность составляет примерно 6,5 млрд гривен ", - заявил Степанов.

По словам министра, Украина уже обеспечена на уровне договоров 32 миллионами доз вакцины от COVID-19.

Также читайте: Прививки китайской вакциной Sinovac начнут делать после 10 апреля, - Степанов

шо,на пальтишко не хватает?
07.04.2021 23:06
+21
Нове пальто захотіло, лиса мразота?
07.04.2021 23:08
+19
Теперь можете взять деньги из "Большого строительства". Мы же туда средства ковидного фрнда запихнули?
07.04.2021 23:11
мож просто растёт?дорогу к личной будке брусчаткой...
07.04.2021 23:13
польта то он на зиму запасал, а это на лето надо по лёгкому прибарахлиться ))
07.04.2021 23:20
А шапочку, варежки, плавки...
07.04.2021 23:23
в зимнем пальтишке уже жарко . нужно что то демисезонное
07.04.2021 23:24
заточка амурского раздражает больше бубаноидной...тот хоть не косит под славянина...
07.04.2021 23:26
07.04.2021 23:30
то не ко мне...любую власть надо трахать до посинения в режиме нон-стоп...
07.04.2021 23:35
Иногда, трахая, полезно еще и думать хоть немного.
07.04.2021 23:42
И на краю ямы... Для ускорения оргазма трахаемой...
08.04.2021 08:21
Ні, на костюм с отливом - и на Ялту!
08.04.2021 00:32
Як неочікувано!
07.04.2021 23:11
Що,"ковидные"бабоси раздербанили?
07.04.2021 23:12
А асфальтом "великого крадiвництва" низзя расплатиться? 😞
07.04.2021 23:13
Асфальта не хватит. Половина бабосиков уже расползлись по карманам.
07.04.2021 23:32
Придётся дороги снимать, что на деньги из ковид фонда были построены.
07.04.2021 23:13
Нет, они с нас 3 шкуры ссымут.
07.04.2021 23:21
На Велике крадівництво теж необхідні грощі
07.04.2021 23:14
Денег нет. И не было. Было обыкновенное ссание в глаза зебиллам как и сейчас. Галабаротька на лисапете. А-ха-ха!!
07.04.2021 23:15
Крадуть вже втупу...😡
07.04.2021 23:16
Втупу красть позволяем! Пока огород не охраняется - будуть красты и зайчики, и ховрашкы, и суседка...
08.04.2021 08:22
Потім він заявить, що тому вони і не закупили обіцяний Pfizer але виробники вимагають не розголошувати деталі.
07.04.2021 23:17
Ой фсьо! Нову куртку вже хоче купити, та шо за 630 000 вже не в тренді.

Степанов! Досить хмиздити наші гроші!
07.04.2021 23:18
оооо! это уже теплее! а то зарядил "производители, производители" )))
07.04.2021 23:18
Гроші були витрачені на дороги! ахахах ох і .....
07.04.2021 23:22
не на ДОРОГИ а на ДОРОГИе шмотки
07.04.2021 23:26
или штрафы новые за мопеды или евробляхеров нагнуть ..огого щаб винницкие небарыги показали кто родину не любит
07.04.2021 23:24
Всё никак не нажрётся скАтина...
07.04.2021 23:27
Оно не только о себе думает. Внукам еще не хватает.
07.04.2021 23:33
А зебілам байдуже, аби не Порошенко...
08.04.2021 00:08
сказал бы проще . Минздраву нужно 10 500 курток таких как у него по 620 000 грн.
07.04.2021 23:34
В автодоре у чиновников возьмите. К их рукам прилипло и больше.
Или пусть Зеленский со своих счетов в офшорах снимет, чтобы впредь думал, а не занимался личным популизмом.
07.04.2021 23:36
ЗЕбилва бы молчала на эту тему . Вы вообще в Голобородька БЕЗДОКАЗАКТЕЛЬНО поверили. И в 4000 басксов зарплаты. и в "кінець епохи бідності", и в "хуже нє будєт", и в "чемпионов по борьбе с короновирусом", и в "новый честный парень из нарота"... Рот бы прикрыл, ваша корова вообще не мычала б
08.04.2021 00:09
Який не кмітливий цей Степанов. Штук п'ять вовків нехай зловлять з їх хатами набитими баксами і буде на що вакцину купувати
08.04.2021 00:03
ЗЕлений Віслюк впевнений, що основне місце його роботи - "Квартал-95"...
Згідно Декларації, ЗЕлений ублюдок досі отримує зарплату "за основним місцем роботи" - у "95-му кварталі".
За 2020 рік, він отримав 1,6 млн гривень:

Ось де гроші на вакцину , але чомусь ніяка млядь не кричить :,,ЗеКатарський , продай свій Квартал 95 !" 😂
Чотири офіційних офшори ЗеКатарського ублюдка з кількома мільйонами ,
чомусь нікому не муляють !
Бидло ......(((
08.04.2021 00:29
Тварь.
08.04.2021 01:01
хорошо. всё верно.
08.04.2021 03:37
Степанов люди купят пфайзер, модерну джонсон и джонсон по 1000 гривен. Просто завезите. Вначале 1 млн. Доз. Потом езе 1 млн, когда эти продадите. Мне нах не нужно слушать твой бред, про бабло и через сколько лет меня вколят.
08.04.2021 05:31
По этому балаболу тюрьма плачет.
Все они там наверху только говорят...
08.04.2021 06:21
08.04.2021 07:30
Денег дайте..... А цену и количество вакцин я вам не скажу....
08.04.2021 13:28
 
 