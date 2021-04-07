Транзит российского газа по территории Украины создает подушку безопасности в военном плане, - Коболев

Транзит российского газа через территорию Украины является подушкой безопасности в военном плане. России не выгодно начинать полномасштабную войну с Украиной, поскольку это ударит по выручке "Газпрома".

Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы считаем, что транзит российского газа по территории Украины создает для нас, как для страны, определенную подушку безопасности в военном плане. То есть полноценная или масштабная военная операция против Украины для российской стороны в данный момент является просто очень дорогим удовольствием", - сказал Коболев.

Он отметил, что военная операция повлияет на объемы транзита, соответственно, ударит по выручке "Газпрома".

"Перевод транзита российского газа с территории Украины на другие газопроводы или на другие маршруты означает, что эта подушка просто исчезнет. А, соответственно, это кардинально повышает наши риски, в первую очередь в военном плане", - считает Коболев.

Глава Нафтогаза добавил, что экономические и финансовые риски в данной ситуации для Украины являются второстепенными.