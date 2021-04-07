РУС
Транзит российского газа по территории Украины создает подушку безопасности в военном плане, - Коболев

Транзит российского газа по территории Украины создает подушку безопасности в военном плане, - Коболев

Транзит российского газа через территорию Украины является подушкой безопасности в военном плане. России не выгодно начинать полномасштабную войну с Украиной, поскольку это ударит по выручке "Газпрома".

Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы считаем, что транзит российского газа по территории Украины создает для нас, как для страны, определенную подушку безопасности в военном плане. То есть полноценная или масштабная военная операция против Украины для российской стороны в данный момент является просто очень дорогим удовольствием", - сказал Коболев.

Он отметил, что военная операция повлияет на объемы транзита, соответственно, ударит по выручке "Газпрома".

"Перевод транзита российского газа с территории Украины на другие газопроводы или на другие маршруты означает, что эта подушка просто исчезнет. А, соответственно, это кардинально повышает наши риски, в первую очередь в военном плане", - считает Коболев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В 2020 году транзит газа в Европу через Украину снизился на 38%, - Оператор ГТС

Глава Нафтогаза добавил, что экономические и финансовые риски в данной ситуации для Украины являются второстепенными.

Коболев Андрей (459) Транзит газа (371)
А якщо ще й віддати свої територійї - 100% гарантія ненападу. Ну не атакуватиме ж расія сама себе
07.04.2021 23:35 Ответить
Уже не создаёт. При любом шухере немцы достроят трубу за пару недель.
07.04.2021 23:35 Ответить
То есть не будет рос газа - не будет Украины! Я правильно понял этого товарища?!
07.04.2021 23:39 Ответить
А якщо ще й віддати свої територійї - 100% гарантія ненападу. Ну не атакуватиме ж расія сама себе
07.04.2021 23:35 Ответить
Сильный ход
07.04.2021 23:37 Ответить
это уже полноценный хитрый план!
07.04.2021 23:55 Ответить
на самом деле оккупанту ПРИДЁТСЯ провести массовый террор.. чтобы запугать население и подавить сопротивление
учитывая насколько некоторые украинцы не хотят быть рабами Москвы - это ориентировочно пытки миллионов и расстрел пары миллионов украинцев
так что после оккупации как раз будет война
08.04.2021 00:29 Ответить
Ну і де ж кацапам набрати стільки катів якщо ударна група військ всього 340 000 які в 42 мільйонній країні будуть знищені досить швидко. Зайти не проблема! Здуру можуть і зайти. Але треба їсти, пити, спати, воювати, отримувати військове спорядження і доставляти його за сотні і тисячі кілометрів. Ми ж не крихітна Чечня відрізана від світу. Як Ви собі уявляєте "розстріл пари мільйонів українців"? Тому будь які спроби кацапів приречені ще до їх початку а наслідки знищать і режим і сам ********* як федерацію. Єдине що можна порадити окупантам то це наостанок "ухи поїсти"...
08.04.2021 02:25 Ответить
Кацапи 71% продуктів харчування імпортують і не здатні прогодувати власне населення. Те чим кацапи харчуються за межами 4 міст-вітрин (москва, пітер, новосибірськ і владивосток) у нас навіть свині гидують жерти... Навіть в радянському блатному фолькльорі це відображено: "Украіна моя кухня - здєсь я єм, отдихаю я в Прибалтікє - в гостінной, перед сном я каждий раз єзжу мится на Кавказ ну а спать ложусь в сибирские періни"... Виникає правда питання де дім у кацапа, але то таке... Те що кацапи реально мають у себе дивітся тут https://www.youtube.com/watch?v=QD0QE9Dl8bU
08.04.2021 03:46 Ответить
А чому тоді Україна заборонила додатково ввіз зернових і олії з Росії? Дожилися, що вже з Росії почали ввозити зернові і олію? Не треба недооцінювати ворога. Умови ведення бізнесу в Росії кращі, ніж в Україні. Погугліть, які продовольчі товари експортує Росія.
08.04.2021 10:57 Ответить
Пшениця у кацапів 100% кормова (мяких сортів), а цього добра нам самим дівати нікуди. Стосовно олії то кацапська не відповідає стандартам і засмічена хімією. То який сенс свою якісну продавати за кордон а населення труїти кацапською? Корупція в ********** в рази вища за нашу і "кращі умови ведення бізнесу" існують лише для чиновників, феесбешників та членів їх родин. Подивіться що вони витворяють в Криму "за законом"...
08.04.2021 16:23 Ответить
Они хотят, чтобы в сфере обслуживания диалог начинался не на украинском и чтобы были разблокированы три канала Медведчука. Вот из-за чего весь сыр бор.
08.04.2021 10:59 Ответить
не учли вы один фактор: в восточных регионах много поддержки кацапов... в Запорожской обл. до 40%, Одесская и Харьковская - 50%+... путлеру не нужна вся Украина, ему достаточно индустриальную часть отрезать, ну и плюс присоединить Крым к терр части... вот и все!
08.04.2021 10:19 Ответить
***** вже нічого запропонувати. Кацапи нічого ********* не виробляють і паразитують з труби. Кримчани спосусились на халявні нафтогроші і тепер лікті кусають... Сьогодні навіть прокацаплені бачать реальну різницю між життям в Україні і холуйством в **********. Щось я не бачу масового повернення кацапів на їх "процвітаючу" історичну батьківщину. Майже всі з них мають родичів в федерації, але свідомо роблять вибір на користь України.
08.04.2021 16:38 Ответить
Зачем кацапам кормить оккупированное население, наоборот устроить голодомор и просить помощи у запада. И запад будет слать продукты, но только жрать их будут вертухаи держащие оцепление вокруг украинских городов.Всё уже было, запад ничему не научился, а мы ?
08.04.2021 05:11 Ответить
Якщо не придбав зброю і не готовий вбивати кацапське падло то ти нічому не навчився...
08.04.2021 05:58 Ответить
Коболев -- ИДИОТ !!! Из за погони за деньгами логика отсутствует
08.04.2021 03:05 Ответить
Уже не создаёт. При любом шухере немцы достроят трубу за пару недель.
07.04.2021 23:35 Ответить
наконец то это озвучено
07.04.2021 23:37 Ответить
От этой трубы надо было давно избавится. Еще в 2014 году. И прекратить любые связи с Макшанией.
07.04.2021 23:37 Ответить
Транзит російського газу територією України створює подушку безпеки у військовому плані, - Коболєв - Цензор.НЕТ 3731
07.04.2021 23:59 Ответить
Когда в 2014-м , как только кацапы полезли в Крым, умные люди говорили что нужно взрывать этот магистральный газопровод !!! И тогда бы ЕС выражало не озабоченность - а делали реальные шаги чтобы остановить куйла !!! И так бы остановили а не Минском... А теперь все - СП 2 практически готов....
08.04.2021 01:01 Ответить
Зачем взрывать, нужен был президент с волей перекрыть кран. Вместо этого, пока москали убивали наших солдат в Донбассе, супер дипломат вёл переговоры. Остановили персональные или "точечные" санкции Путина ? А краник то был под рукой, но не хотелось огорчать фрау Меркель
08.04.2021 05:21 Ответить
а как бы он тогда конфеты свои в РФ продавал???
08.04.2021 10:21 Ответить
То есть не будет рос газа - не будет Украины! Я правильно понял этого товарища?!
07.04.2021 23:39 Ответить
Все верно. Кацапов чуть сдерживает транзит по территории Украины.
Отсюда и миллиарды в ненужные потоки.https://censor.net/ru/n3258365
07.04.2021 23:58 Ответить
этот коболь хоть знает что кацапы уже убили 15 тысяч Украинцев ?
07.04.2021 23:48 Ответить
лучше тебя знает... НУ И ЧТО
ЧТО лично ты ему сделаешь
он и дальше будет грабить всех нас
08.04.2021 00:27 Ответить
это гыниально,блеать...я-то думаю,вот нахера вы подарили третий в мире ядерный потенциал?трубадуры от сохи,блин.
07.04.2021 23:50 Ответить
с трубой была подстава, бо кацапы тада сказали мудрым презам, что не нападут, бо их труба идёт по Украине, токо отдайте ЯО
07.04.2021 23:54 Ответить
так отож...англосаксы нам должны...большой бада-бум должен быть в арсенале...
07.04.2021 23:59 Ответить
Хотів би спитати у цього дурника як транзит газу зупинив машанів в 2014 році, коли вони захоплювали Крим?
07.04.2021 23:52 Ответить
В Криму проходила транзитна труба?
07.04.2021 23:59 Ответить
Ага...Я поняв. Там де не лежить труба - там захоплять. А де лежить там не захоплять. Дивлюсь мапу. Подивись і ти.
08.04.2021 00:04 Ответить
Подивись. Вони тому й діяли проксями. І в Криму і Донбасі..
08.04.2021 00:08 Ответить
точніше жирову подушку у олігархів ця труба создає.
08.04.2021 00:00 Ответить
Україна не купує газ у кацапів з 2015 року. Лише заробляє на транспортуванні.
08.04.2021 00:16 Ответить
...ля, граждане "несогласные с Коболевым" могут привести хоть одну иную причину нахера кацапам вкладывать десятки миллиардов в обходные пути вокруг Украины?
08.04.2021 00:04 Ответить
Как вариант - 2 лярда в год за транзит отдавать Украине не хочется.
08.04.2021 00:07 Ответить
новая труба окупится лет за пятьдесят. Економика там вообще ни при чем.
08.04.2021 00:10 Ответить
Ключевое слово не "отдавать", а "Украине". Окупится не окупится - это их не колышет, лишь бы нам хуже было.
08.04.2021 00:11 Ответить
И какой конечный пункт єтого "лишь бы Украине хуже было"?
08.04.2021 00:14 Ответить
ОПЗЖ у власти.
08.04.2021 00:16 Ответить
Я говорю про конечный пункт, цель всего єтого?
ОПЗЖ у власти тоже тактическая цель
08.04.2021 00:19 Ответить
Так далеко я не заглядываю. Думаю, посадив марионеток в Киеве, ***** был бы доволен. На большее ему вряд ли хватит лет жизни.
08.04.2021 00:22 Ответить
на Крым хватило.
08.04.2021 00:26 Ответить
И какой конечный пункт єтого "лишь бы Украине хуже было"? - это и есть конечный пункт

власть Московской империи держится на вопросе: хотите как у хохлов?
т.е. ДОСТАТОЧНО делать украинцев нищими. и москва может сколько угодно грабить колонии! достаточно чтобы зарплаты хоть чуть-чуть были выше чем в Украине
т.е. чем хуже жизнь украинцев.. тем больше могут украсть власть придержащие
россияне НЕ спрашивают: а ПОЧЕМУ это у поляков зарплаты в разы выше? они думают только об Украине
ну и ослабленая Украина - лёгкая жертва оккупации
убивая украинцев Москва наглядно показывает жителям Смоленской обл что будет. если они попытаются освободиться от московской оккупации
08.04.2021 00:26 Ответить
Не думаю что удержание кацапов в стойле главная цель *****. Они и так по свистку запрыгивают в автозаки.
Главная цель частично обозначилась в Крыму - присоединить к ********* еще пару миллионов славянских рабов. Разбавить китайоз с кавказцами и продлить, гальванизировать полудохлый труп СССР.
08.04.2021 00:34 Ответить
я писал про грабёж колоний..... в сущности это и ЕСТЬ ТО ради чего всё делается!
не ну есть лично у путина закидоны ментальные... но это его личные дела
а 99,999% остальных которые и есть государство - они только комфорт и деньги хотят.
думаю очевидно. что как только в Украине зарплаты станут 2000 дол в мес - Московская империя развалится сразу. - потому Москва всегда гадила украинцам и НИКОГДА не отстанет
и автозак здесь не причём
есть и чеченцы и сотни других
и менты тоже. например у рядовых росгвардейцев зарплата 500-800 дол!!! а если у украинских полицейских будет 3000 - то КАК путину удержаться?
08.04.2021 00:42 Ответить
так все я стою вже з кувалдою на цеї трубі. Короче. Звоніть Пескову, шо як шо будуть шастати там на кордоні хлопці з заклєяними номерами я починаю гупати по трубі під песню Металікі "по ком дзвонять колокола". С Благовещенієм!
08.04.2021 00:08 Ответить
Чтобы,что не говорил,а "труба "таки сдерживала кацев от нападения...Но боюсь,что это в прошлом,и "звиздореза" нам не избежать...
08.04.2021 00:09 Ответить
коболев получає 1,5 млн . грн в день
оце подушка
без опасности
08.04.2021 00:10 Ответить
халва халва халва халва халва халва халва халва халва халва
https://censor.net/ru/user/456768 прекрасно знает что этого не произойдёт
08.04.2021 00:22 Ответить
глава нафтогага теж двбйб.
08.04.2021 00:16 Ответить
А как такому важный пост доверили? Значит большинство населения такие же...
08.04.2021 00:40 Ответить
за 30 лет украинцы купили российских товаров на 1 трлн дол - это валюта. и это больше чем весь военный бюджет РФ!!!! т.е. украинцы полностью оплатили ВСЕ все военные расходв Кремля + прокачали газа на прим ещё 1 трлн дол.
08.04.2021 00:21 Ответить
млять. какая подушка?! вот буквально щаз с рос.сайта, на котором заявляют, шо надо ипануть по гтс Украины.
08.04.2021 00:23 Ответить
чем поставить Европу перед фактом необходимости достроить летом и запустить на осень СП-2 (Коболев не думает далеко)
08.04.2021 02:18 Ответить
Как-раз думают за Кобалева, глядя на это тупое рыло, можно подумать, что это мегатоп управленец с миллионными зарплатами? Его задача подсадить Украину на покупку сжиженного газа в Штатах, для этого его и поставил Вашингтонский обком. С Западной Европой у них справиться на получается. Результат? Украина опять будет в ж*** крайней. Сценарий - Будапештський меморандум 2.
08.04.2021 11:15 Ответить
Почему никто не говорит - мы хотим деньги оккупанта. Все время сказки какие-то сочиняют. Хотя все понимают в чем дело.
08.04.2021 00:25 Ответить
"Транзит російського газу територією України створює..." більше грошей для кацапні, які вони потратять на війну з Україною в тому числі. Весь москальський (абсолютно весь!!!) транзит територією України має бути зупинений!!
08.04.2021 01:04 Ответить
вот так таємниця типу ніхто не знає !! всі і так знають коли добудують ПП2 тоді все почнеться
08.04.2021 01:41 Ответить
Говорити про будь які гарантії "ненападу" ********** після 2014 року це визнати себе розумово неповносправним. Немає і бути не може ніяких гарантій від проявів кацапської дурості. Самі кацапи звідси не підуть. Їх потрібно вбивати і вдобрювати ними землю.
08.04.2021 02:31 Ответить
В РФ уже падают ценные бумаги и начала рости валюта.
08.04.2021 03:29 Ответить
транзит резко сократился, тревожно.
08.04.2021 03:38 Ответить
Але разом з тим є ризик, що господарі в будь-який час можуть дати команду припинити цей транзит. І "ахтивісти" тут же її виконають. Тому Германія робить все щоб ПП-2 було добудовано.
А повномаштабна війна Росії геть не потрібна. Їй потрібен був Крим - вона його і отримала. Потрібен би був Донбас - вона його забрала б ще в 2014 році.
08.04.2021 04:54 Ответить
Взагалі займатись транзитом газу ворожої країни - це як підвозити сусіда на роботу після того як він згвалтував твою жінку
08.04.2021 05:43 Ответить
только потому, что зейло до сих пор не убрал с должности эту падлу вороватую коболева - уже за это его стоит не только не уважать, но и презирать...
08.04.2021 06:26 Ответить
Бред. Видя, как наш друг Германия лоббирует строительство СП-2, в случае агрессии, наоборот, у них появятся аргументы против противников этого газопровода. И, вангую, что, недополучив объемы газа, "принципиальная" Европа станет намного сговорчивей в вопросе строительства газопровода в обход Украины.
Сказал бы уже честно: "да, три лярда в год получаем за транзит, отбираем оттуда себе газ под видом словацкого" - не вижу ничего в этом страшного.
08.04.2021 06:37 Ответить
Які все таки тупі ***** наші міністри, а може навмисно це роблять.
Вони ударять , і по тобі баранові і по чому угодно,а потім відстроять за місяць.
08.04.2021 09:20 Ответить
Український ракетний комплекс «Вільха» отримав експортні контракти https://uprom.info/news/vpk/***********-raketnyj-kompleks-vilha-otrymav-eksportni-kontrakty/
08.04.2021 10:05 Ответить
А какой диаметр этой газовой трубы? Ну тянется она с востока на запад, есть ответвления. Но она же не накрывает всю Украину. Ну вдарят в стороне, в чем проблема? Вы же все равно будете сцыкливо продолжать качать газ и делать вид, что ничего не происходит, пока где-то будут бомбить другие районы, "чтобы не подвести европейских партнеров". Так что тут путину опасаться нечего, когда у нас такие представители во власти. А если и зацепят трубу, то скажут, что это Украинские нацики сделали. Вы будете с доказательствами бегать, типа "они тут есть", а они будут ржать вам в лицо и требовать выполнять минские соглашения.
08.04.2021 10:56 Ответить
А що з програмою 20 млрд. кубів газу до 2020 року? Розпил бабосу на неіснуючих родовищах - Газпром позаздрить. На всю ракетну програму достатньо і Маску на подорож до Марсу підкинути залишиться. Озброена армія наша подушка безпеки, а не теревені мародерів.
08.04.2021 11:00 Ответить
А припинення кацапсього транзиту дуже сильну ударить по кишені коболєва та його мами,яка в штаті Меріленді з хлібу на квас перебивається.
08.04.2021 11:47 Ответить
 
 