Локдаун в Украине не смог эффективно предотвратить распространение COVID-19, - отчет Amnesty International
Целью мер по противодействию пандемии COVID-19 во многих странах было противостояние ее разрушительному воздействию, однако они также "обнаружили и иногда обострили существующую ситуацию со злоупотреблениями и неравенством".
Об этом говорится в ежегодном отчете международной правозащитной организации Amnesty International, передает Цензор.НЕТ.
В разделе, посвященном Украине, указывается, что это, а также недостаточное тестирование на выявление COVID-19, поставило под угрозу и право украинцев на здоровье.
"Ограничения в связи с пандемией COVID-19 были введены в марте, но они не смогли эффективно предотвратить распространение болезни. Ситуация обострилась из-за недостатка средств индивидуальной защиты и достаточного количества тестов, что, в свою очередь, перегрузило систему здравоохранения", - говорится в документе.
Отмечается, что "регулярно сообщалось об обвинениях в пытках и другом жестоком обращении, в частности в отношении задержанных лиц в полиции", а "справедливость, истина и возмещение не были достигнуты ни для одной гражданского лица… - пострадавшего от насильственного исчезновения, тайного содержания под стражей и пыток, а также иного жестокого обращения со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) с 2014 по 2016 год".
В течение прошлого года, говорится в отчете, продолжались дискриминация, притеснения, запугивания и насилие в адрес активистов, политических оппонентов, журналистов и членов маргинализированных групп, в частности ЛГБТ сообщества и ромов. "Домашнее насилие в дальнейшем было распространенным, недостаточно задокументированным и часто не получало эффективной реакции со стороны государственных институтов", - констатируют правозащитники.
Конфликт на востоке Украины в дальнейшем усиливал эти системные недостатки, отмечают исследователи, на территории, контролируемой пророссийскими силами, продолжились "притеснения всех, кто выражает любую форму несогласия, в частности аресты, допросы, пытки", а в Крыму продолжалось как "преследование за правозащитную работу и инакомыслие, так и ограничения работы СМИ" со стороны оккупантов.
так шо дякуйтэ воодушевлённо..
42 000 000, з них дорослого населення 34 000 000, з якого вакцинували вже 1,4 %
Может, Степанова голым по улице погонять, и в перьях вывалять ? Может, поможет.
и вообще в ЧЁМ он выражался этот "локдаун"? не увидел никакой разницы......
толпами ходили по улицам и в помещениях
95% кашляющих на улице - без масок
видел несколько кашляющих водителей автобусов
А де зміг ?
В Германии поговаривают о третем Lockdown (уже и «имя» придумали - Brücken-Lockdown)=>«цель» - перекрыть время между вакцинированными и не вакцинированными......
Но есть земли, которые категорически против очередного Lockdown=>каждый раз правительство говорит «еще чуть-чуть и, ура, мы победили».....☹️Люди просто устали от всего этого хаоса.....
Там така логіка: якщо НЕ ввели убогі недокарантини, то "все погано і ми всі помремо від вірусу" (Україна), а якщо ввели недокарантини, то "все погано, бо обмеження пересування і свободи зібрань, і ми тепер всі як зеки" (Швейцарія). До сраки такий звіт - там обісрали абсолютно кожну країну світу....
В інфекційному відділенні лікарні:
- Лікарю, а мене до апарату штучної вентиляції легень, підключать?
- Навіщо? Ви ж на Водохрещу і Паску у храм московський ходили, сповідувались, говіли… Вам Бог допоможе… ..
Одним "лохдауном" за відсутності ефективного лікування, тестування та вакцинації, вирішити всі проблеми?!
Ловили хайп на короновирусной теме для раскрутки своих каналов,хотя по сути вводили людей в заблуждение о якобы своей болезни.
Такое ощущение, что отчет написано о Сомали или Конго.