Локдаун в Украине не смог эффективно предотвратить распространение COVID-19, - отчет Amnesty International

Целью мер по противодействию пандемии COVID-19 во многих странах было противостояние ее разрушительному воздействию, однако они также "обнаружили и иногда обострили существующую ситуацию со злоупотреблениями и неравенством".

Об этом говорится в ежегодном отчете международной правозащитной организации Amnesty International.

В разделе, посвященном Украине, указывается, что это, а также недостаточное тестирование на выявление COVID-19, поставило под угрозу и право украинцев на здоровье.

"Ограничения в связи с пандемией COVID-19 были введены в марте, но они не смогли эффективно предотвратить распространение болезни. Ситуация обострилась из-за недостатка средств индивидуальной защиты и достаточного количества тестов, что, в свою очередь, перегрузило систему здравоохранения", - говорится в документе.

Отмечается, что "регулярно сообщалось об обвинениях в пытках и другом жестоком обращении, в частности в отношении задержанных лиц в полиции", а "справедливость, истина и возмещение не были достигнуты ни для одной гражданского лица… - пострадавшего от насильственного исчезновения, тайного содержания под стражей и пыток, а также иного жестокого обращения со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) с 2014 по 2016 год".

В течение прошлого года, говорится в отчете, продолжались дискриминация, притеснения, запугивания и насилие в адрес активистов, политических оппонентов, журналистов и членов маргинализированных групп, в частности ЛГБТ сообщества и ромов. "Домашнее насилие в дальнейшем было распространенным, недостаточно задокументированным и часто не получало эффективной реакции со стороны государственных институтов", - констатируют правозащитники.

Конфликт на востоке Украины в дальнейшем усиливал эти системные недостатки, отмечают исследователи, на территории, контролируемой пророссийскими силами, продолжились "притеснения всех, кто выражает любую форму несогласия, в частности аресты, допросы, пытки", а в Крыму продолжалось как "преследование за правозащитную работу и инакомыслие, так и ограничения работы СМИ" со стороны оккупантов.

