РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10187 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
11 147 51

Локдаун в Украине не смог эффективно предотвратить распространение COVID-19, - отчет Amnesty International

Локдаун в Украине не смог эффективно предотвратить распространение COVID-19, - отчет Amnesty International

Целью мер по противодействию пандемии COVID-19 во многих странах было противостояние ее разрушительному воздействию, однако они также "обнаружили и иногда обострили существующую ситуацию со злоупотреблениями и неравенством".

Об этом говорится в ежегодном отчете международной правозащитной организации Amnesty International, передает Цензор.НЕТ.

В разделе, посвященном Украине, указывается, что это, а также недостаточное тестирование на выявление COVID-19, поставило под угрозу и право украинцев на здоровье.

"Ограничения в связи с пандемией COVID-19 были введены в марте, но они не смогли эффективно предотвратить распространение болезни. Ситуация обострилась из-за недостатка средств индивидуальной защиты и достаточного количества тестов, что, в свою очередь, перегрузило систему здравоохранения", - говорится в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздраву необходимы дополнительно 6,5 млрд грн для закупки вакцин от COVID-19, - Степанов

Отмечается, что "регулярно сообщалось об обвинениях в пытках и другом жестоком обращении, в частности в отношении задержанных лиц в полиции", а "справедливость, истина и возмещение не были достигнуты ни для одной гражданского лица… - пострадавшего от насильственного исчезновения, тайного содержания под стражей и пыток, а также иного жестокого обращения со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) с 2014 по 2016 год".

В течение прошлого года, говорится в отчете, продолжались дискриминация, притеснения, запугивания и насилие в адрес активистов, политических оппонентов, журналистов и членов маргинализированных групп, в частности ЛГБТ сообщества и ромов. "Домашнее насилие в дальнейшем было распространенным, недостаточно задокументированным и часто не получало эффективной реакции со стороны государственных институтов", - констатируют правозащитники.

Конфликт на востоке Украины в дальнейшем усиливал эти системные недостатки, отмечают исследователи, на территории, контролируемой пророссийскими силами, продолжились "притеснения всех, кто выражает любую форму несогласия, в частности аресты, допросы, пытки", а в Крыму продолжалось как "преследование за правозащитную работу и инакомыслие, так и ограничения работы СМИ" со стороны оккупантов.

Также читайте: Ситуация с нарушением прав человека в мире ухудшилась из-за пандемии COVID-19, - Amnesty International

Автор: 

Amnesty International (206) карантин (16729) COVID-19 (18610) коронавирус (17042) локдаун (294)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
У нас дебилы выбирают на должность президента тупую куклу олигарха, а в парламент его таких-же холуев, но жить хотят как при умных. Вот это и есть главная причина.
показать весь комментарий
08.04.2021 00:16 Ответить
+25
санитар с годовым стажем работает министром здравохранения...вы,блин,другого ждали?
показать весь комментарий
08.04.2021 00:04 Ответить
+19
Когда власть держит народ за лохов, то получается именно так.

Локдаун в Украине не смог эффективно предотвратить распространение COVID-19, - отчет Amnesty International - Цензор.НЕТ 6682
показать весь комментарий
08.04.2021 00:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
санитар с годовым стажем работает министром здравохранения...вы,блин,другого ждали?
показать весь комментарий
08.04.2021 00:04 Ответить
я не в курсе...если ты о бутусове,то бред бредовый...
показать весь комментарий
08.04.2021 00:12 Ответить
У нас дебилы выбирают на должность президента тупую куклу олигарха, а в парламент его таких-же холуев, но жить хотят как при умных. Вот это и есть главная причина.
показать весь комментарий
08.04.2021 00:16 Ответить
ээ ну и ЧЕМ зеленский отличается от порошенко? точно такой же жулик
показать весь комментарий
08.04.2021 00:37 Ответить
Вранье. Причем тупое вранье. Цифры при Порошенко и сейчас сравним? Экономику, финансы, цены, тарифы, долги, социалку и прочее. Выбрали себе "только не Порошенко", тож жрите пока не повылазит.
показать весь комментарий
08.04.2021 00:43 Ответить
Из одного кремлёвского канала два гуся-петя и вова
показать весь комментарий
08.04.2021 00:53 Ответить
Врешь. Новая-старая песня зебилов. Вместо признать, что сами дебилы и выбрали себе дебила.
показать весь комментарий
08.04.2021 00:57 Ответить
Врешь тут только ты ботяра **********
показать весь комментарий
08.04.2021 01:28 Ответить
Точно? А если посмотреть и не врать так тупо?

Локдаун в Україні не зміг ефективно запобігти поширенню COVID-19, - звіт Amnesty International - Цензор.НЕТ 1657
показать весь комментарий
08.04.2021 08:51 Ответить
Він не "ЗЕбіл"... Він бот лахтинський... Це їм в методичці викладено проводить паралель між "Блазнем" і Порохом...
показать весь комментарий
08.04.2021 04:16 Ответить
А там це звідки знаєш,на роботі тут троляка жидівська?
показать весь комментарий
08.04.2021 09:19 Ответить
"Сокіл ясний", та я ж вас спостерігаю ще з 2014-го... Навчився розпізнавать, навіть коли ви "украйоньсько-гугловским язиком" пишете... "Шкандибає" у тебе Гугл-перекладач, не справляється з завданням......
показать весь комментарий
08.04.2021 09:28 Ответить
Не виправдовуйся троляка,працюй собі,кожному своє
показать весь комментарий
08.04.2021 09:31 Ответить
А навіщо мені "виправдовуваться? За що? За те, що вказав, що ти строчиш по методичках лахти, та ще й з помилками, при перекладі своїх коментарів, з російської на українську?
показать весь комментарий
08.04.2021 09:35 Ответить
Лохдаун для лохів.
показать весь комментарий
08.04.2021 00:06 Ответить
с другой стороны ведь буба нам и ветеренара мог назначить?
так шо дякуйтэ воодушевлённо..
показать весь комментарий
08.04.2021 00:09 Ответить
Когда люди не знают более 2х правил личной гигиены и защиты от инфекций то получаеться то что получаеться.
показать весь комментарий
08.04.2021 00:09 Ответить
Когда власть держит народ за лохов, то получается именно так.

Локдаун в Украине не смог эффективно предотвратить распространение COVID-19, - отчет Amnesty International - Цензор.НЕТ 6682
показать весь комментарий
08.04.2021 00:13 Ответить
Почикайте ми ще не все показали. в Бразилії на сьогодні вмирає 4тис людей в день і там вакціновано 6.5% населення. в Україні при міністрі Степанові, який ні дня не працював лікарем, вакціновано 0.4% і то мабуть на бумазі. ну ви зрозуміли що нас чекає?
показать весь комментарий
08.04.2021 00:15 Ответить
звідки цифра у 0,4%? Міфін рахує по усому населенню, коли вакцинують лише доросле.
42 000 000, з них дорослого населення 34 000 000, з якого вакцинували вже 1,4 %
показать весь комментарий
08.04.2021 10:28 Ответить
багато цікавої статистики тут. інфа звідси www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution
показать весь комментарий
08.04.2021 11:37 Ответить
там не зрозуміло звідки вони узяли цифру 320 267, загальна кількість уколів на учора була 320 265, без урахування тих, що отримали другу дозу 320 263. вони не доганяють, куди двох вакцинованих повністю притулить.
показать весь комментарий
08.04.2021 12:37 Ответить
0,4 % це від 80 млн населння, це населння Німеччини, а не України. ****** дані!!!
показать весь комментарий
08.04.2021 12:53 Ответить
И что же теперь делать ? Метро закрывали, пелёнки на лице носили, Зелю со слезами на глазах в Буковель провожали, а Провидению всё мало.
Может, Степанова голым по улице погонять, и в перьях вывалять ? Может, поможет.
показать весь комментарий
08.04.2021 00:25 Ответить
"Локдаун в Украине" - это вообще о ЧЁМ? я не заметил чтобы у нас в городе во время этих "локдаунов" уменьшился поток машин на улице
и вообще в ЧЁМ он выражался этот "локдаун"? не увидел никакой разницы......
толпами ходили по улицам и в помещениях
95% кашляющих на улице - без масок
видел несколько кашляющих водителей автобусов
показать весь комментарий
08.04.2021 00:33 Ответить
дурачку стіпашкє дадуть за це прємію, ілі матпомощь?
показать весь комментарий
08.04.2021 00:34 Ответить
А Зебилы никак не угомонятся !! Выучили одно слово "локдаун"(видать нашли в слове родной им слог - ДАУН), так вот борцуны с вирусняком говорю еще раз - Локдауном эпидемию не побороть, он нужен чтобы остановить на немного вспышку вируса чтобы могли все службы (больницы и т.д.) подготовится и не был аншлаг в реанимациях от которого рухнет вся система .. При борьбе с вирусом нужен очень большой КОМПЛЕКС мер !!! .. но вы дятлы этого так и не поняли...
показать весь комментарий
08.04.2021 00:34 Ответить
Це не локдаун, це цирк. І користь такого цирку відповідна. Головне, щоб ніхто не вийшов під адміністрацію президента бастувати, а те що люди мруть тисячами-- їм на це начхати.
показать весь комментарий
08.04.2021 00:53 Ответить
Американский военный спутник зондирования Земли NROL-76 (USA-276) вновь зафиксировал на территории Китая шесть очагов специфического загрязнения свидетельствующие об уничтожении большого количества биологических отходов. Подобное фиксировалось на территории Китая в феврале 2020 года в районе н\п Huangpi (пригород Уханя). (с)
показать весь комментарий
08.04.2021 00:55 Ответить
Наш лохдаун таки ні на що не здатен, то є правда...
показать весь комментарий
08.04.2021 01:01 Ответить
Да какой же это локдаун? Ввели бы такой локдаун как в Израиле с комендантским часом и выходом из дома по пропускам тогда было бы эффективно. А это одно мучение.
показать весь комментарий
08.04.2021 01:07 Ответить
Во Франции комендантский час с 18.00, в Италии с 22.00, в Голандии был с 21.00 сейчас с 22.00 и что? И ничего, количество инфицированных не уменьшается, один день меньше, другой больше.
показать весь комментарий
08.04.2021 01:17 Ответить
А где, в какой стране смог предотвратить? Во Франции и Италии живут целую осень и зиму от локдауна до локдауна, строгого локдауна и не помагает, наступает весна, сезон грипа проходит и уменьшится действие короны-ковида. Живу в Нидерландах, тоже самое, от октября локдаун, магазины, рестораны, кафе, бары закрыты, школы среднее тоже. А количество "инфицированных" не уменьшается, в процетном отношении даже больше чем в Украине, каждый день около 7 тысяч а в Нидерландах живет 17 миллионов. Под конец апреля ситуация стабилизируется, говорят здешние вирусологи.
показать весь комментарий
08.04.2021 01:12 Ответить
Вже можна говорити про те, що в окремих місцях України виник повний колапс медицини. Мало того, що лікарням вже нікуди приймати нових хворих, а й там, де їх прийняли - медицина не справляється і тому людей гине все більше. Ситуація з ковід має всі ознаки катастрофи. (с)
показать весь комментарий
08.04.2021 01:24 Ответить
Рекорд смертності сьогодні вже поставлено - 481 випадок. Стільки у нас не гинуло ще ніколи і це вже майже вдвічі перевищує пік осінньої хвилі. За добу ми зараз втрачаємо батальйон особового складу, якщо це перевести в військову термінологію. Але що у нас там в топі, Катар?(с)
показать весь комментарий
08.04.2021 01:44 Ответить
Зе - публіка настільки впевнено почувається, що ніякі рекордні показники провалу у боротьбі з Ковідом не викликають у них асоціацій ні з відставкою, ні з арештом, ні з величезним терміном відсидки, який вже безумовно вгадується в цій ситуації. Простіше кажучи, їм начхати. (с)
показать весь комментарий
08.04.2021 02:11 Ответить
Програма вакцинації - провалена. Заходи щодо забезпечення ковідних відділень потрібною кількістю медперсоналу - провалені. Тобто, провалено все, що стосується цього напрямку діяльності влади. І судячи з того, всі заходи, зазначені вище, навіть не запущені в роботу. (с)
показать весь комментарий
08.04.2021 02:13 Ответить
Такої кричущої рукожопості у боротьбі з Ковідом, яку демонструє наша влада, треба ще пошукати і тому - прямо порівнювати ось таку тупоголову бездіяльність тут просто нема з чим.(с)
показать весь комментарий
08.04.2021 02:14 Ответить
07.04.21 23:58 Локдаун в Украине не смог эффективно предотвратить распространение COVID-19, - отчет Amnesty International

А де зміг ?
показать весь комментарий
08.04.2021 01:31 Ответить
А була така мета?
показать весь комментарий
08.04.2021 06:29 Ответить
Вот это правильный вопрос.....
В Германии поговаривают о третем Lockdown (уже и «имя» придумали - Brücken-Lockdown)=>«цель» - перекрыть время между вакцинированными и не вакцинированными......
Но есть земли, которые категорически против очередного Lockdown=>каждый раз правительство говорит «еще чуть-чуть и, ура, мы победили».....☹️Люди просто устали от всего этого хаоса.....
показать весь комментарий
08.04.2021 08:27 Ответить
ой, ещё одни эпидемиологи выискались.
показать весь комментарий
08.04.2021 03:41 Ответить
якщо почитати той "звіт", то можна дахом поїхати - якась суцільна чорна кримінальна хроніка, пропаганда, лицемірство і подвійні стандарти!

Там така логіка: якщо НЕ ввели убогі недокарантини, то "все погано і ми всі помремо від вірусу" (Україна), а якщо ввели недокарантини, то "все погано, бо обмеження пересування і свободи зібрань, і ми тепер всі як зеки" (Швейцарія). До сраки такий звіт - там обісрали абсолютно кожну країну світу....
показать весь комментарий
08.04.2021 04:06 Ответить
Проблема більше не в "локдаунах" і їх суворості... Проблема в людях, що плюють на заходи безпеки. Маска лише рот закриває, чи й, взагалі, на підборідді, руки не миються, люди без крайньої необхідності збиваються в купи - "корпоративчики", "шашлички", і тому подібне..
В інфекційному відділенні лікарні:
- Лікарю, а мене до апарату штучної вентиляції легень, підключать?
- Навіщо? Ви ж на Водохрещу і Паску у храм московський ходили, сповідувались, говіли… Вам Бог допоможе… ..
показать весь комментарий
08.04.2021 04:27 Ответить
А як ви хотіли?!
Одним "лохдауном" за відсутності ефективного лікування, тестування та вакцинації, вирішити всі проблеми?!
показать весь комментарий
08.04.2021 05:56 Ответить
Хаха, дурнуваті блогери масово хворіли навесні і писали про свої нелідські страждання, а наразі, мабуть, лікті гризуть, бо писати разом, шо хворіють вдруге чи вп'яте якось неправдоподібно. Вони думали, шо весняні карантини - це одноразова акція??
показать весь комментарий
08.04.2021 06:37 Ответить
Хаха, дурнуваті блогери масово хворіли навесні і писали про свої нелідські страждання,

Ловили хайп на короновирусной теме для раскрутки своих каналов,хотя по сути вводили людей в заблуждение о якобы своей болезни.
показать весь комментарий
08.04.2021 16:20 Ответить
А він був тут той локдаун ?? Не було в Украіні жодного локдауна , була імітація
показать весь комментарий
08.04.2021 06:47 Ответить
Может Amnesty International куплена ******?
Такое ощущение, что отчет написано о Сомали или Конго.
показать весь комментарий
08.04.2021 08:49 Ответить
 
 