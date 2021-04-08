Директор "Медзакупок" Жумадилов уверен, что подписанный Украиной договор с Pfizer не обязывает к купле-продаже вакцин, в МЗ опровергают

Глава госпредприятия "Медзакупки" Арсен Жумадилов утверждает, что подписанный Украиной договор с компанией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцин против COVID-19 не обязывает к купле-продаже. В Минздраве утверждают, что это не так.

Жумадилов говорит, что прочитал соглашение и обнаружил, что оно является рамочным, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"О чем идет речь? Вероятно, о документе типа Memorandum of understanding или Term Sheet. В таком случае это предварительные договоренности, в рамках которых не возникают обязательства. MoU/Term Sheet - это не договор купли-продажи или закупки. Стороны договорились договариваться дальше, так сказать", - говорит глава "Медзакупок".

Он считает, что еще одним подтверждением заключения только предварительного документа является то, что власть не озвучивает четкий график поставок вакцины.

В комментарии изданию заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко заверил, что соглашение с Pfizer подписано и в нем согласованы объемы поставок, их график, обязательства Украины, производителя и количественные характеристики по поставкам.

"Фактически речь идет уже о решении по поставкам. Все будет зависеть от возможностей производителя, но я надеюсь, что в ближайший месяц они начнут… Все конкретные вещи, все существенные условия договоров определены. Договор подписан", - отмечает Иващенко.

Напомним, 6 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подписала договор с компанией Pfizer о поставке 10 млн доз ее вакцины.

Минздрав раньше не указал, когда именно начнут поставки. Только сказали, что "в ближайшие месяцы". В то же время 7 апреля министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" уточнил, что они начнутся в мае-июне этого года. Все 10 млн доз вакцин планируют получить до конца 2021 года.

