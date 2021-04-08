РУС
Директор "Медзакупок" Жумадилов уверен, что подписанный Украиной договор с Pfizer не обязывает к купле-продаже вакцин, в МЗ опровергают

Директор

Глава госпредприятия "Медзакупки" Арсен Жумадилов утверждает, что подписанный Украиной договор с компанией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцин против COVID-19 не обязывает к купле-продаже. В Минздраве утверждают, что это не так.

Жумадилов говорит, что прочитал соглашение и обнаружил, что оно является рамочным, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"О чем идет речь? Вероятно, о документе типа Memorandum of understanding или Term Sheet. В таком случае это предварительные договоренности, в рамках которых не возникают обязательства. MoU/Term Sheet - это не договор купли-продажи или закупки. Стороны договорились договариваться дальше, так сказать", - говорит глава "Медзакупок".

Он считает, что еще одним подтверждением заключения только предварительного документа является то, что власть не озвучивает четкий график поставок вакцины.

В комментарии изданию заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко заверил, что соглашение с Pfizer подписано и в нем согласованы объемы поставок, их график, обязательства Украины, производителя и количественные характеристики по поставкам.

"Фактически речь идет уже о решении по поставкам. Все будет зависеть от возможностей производителя, но я надеюсь, что в ближайший месяц они начнут… Все конкретные вещи, все существенные условия договоров определены. Договор подписан", - отмечает Иващенко.

Напомним, 6 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подписала договор с компанией Pfizer о поставке 10 млн доз ее вакцины.

Минздрав раньше не указал, когда именно начнут поставки. Только сказали, что "в ближайшие месяцы". В то же время 7 апреля министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" уточнил, что они начнутся в мае-июне этого года. Все 10 млн доз вакцин планируют получить до конца 2021 года.

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4914) COVID-19 (18610) коронавирус (17042) Жумадилов Арсен (46) Pfizer (180)
+21
Наш любимый тип договора. Типа Будапештского меморандума.
показать весь комментарий
08.04.2021 00:38
+18
Подписанный Украиной договор с Pfizer не обязывает к купле-продаже вакцин, - директор "Медзакупок" Жумадилов - Цензор.НЕТ 7033
показать весь комментарий
08.04.2021 00:48
+18
Так главное не результат, главное -- это шоу. Главное видосик сбацать тупым лохам.
показать весь комментарий
08.04.2021 00:51
Наш любимый тип договора. Типа Будапештского меморандума.
показать весь комментарий
08.04.2021 00:38
там даже в отмазке от степанова - зашквар:
"Фактически речь идет уже о решении по поставкам. Все будет зависеть от возможностей производителя, но я надеюсь, что в ближайший месяц они начнут…"

что ж это за "договор" - если ничего не определенно и все "зависит от возможностей"..))
И нет четко прописанных сроков, а лишь "надеюсь что начнут поставлять".. когда-нибудь))
показать весь комментарий
08.04.2021 01:12
Это как в очереди. Все нормальные люди подошли, спросили кто крайний и за чем стоят и почем, заняли и ждут, а Степанов просто рядом прогуливается усиленно делая вид что он в очереди.
показать весь комментарий
08.04.2021 07:45
Відкрив новину що і Зєі Стєпанов використанікондони?
показать весь комментарий
08.04.2021 08:03
Это было сразу понятно, еще до выборов.
показать весь комментарий
08.04.2021 08:06
теперь все будут ждать пфайзер! а дождуться ли? и почему не специльній госорган так и не решает вопросі поставок медикаментов?
показать весь комментарий
08.04.2021 08:08
Не наш а любимый, а Зеленского! Будапештский то конечно самый известный, но столько меморандумом сколько уже наклепали при Зеле, не было ни при одном президенте
показать весь комментарий
08.04.2021 09:18
зебанат в очередной раз нагло наврал
показать весь комментарий
08.04.2021 14:00
т.е. это не договор а так попистеть.. пиар и пена ... та мы знали... спасибо и НАХ с "пляжа" !!!
показать весь комментарий
08.04.2021 00:40
Так главное не результат, главное -- это шоу. Главное видосик сбацать тупым лохам.
показать весь комментарий
08.04.2021 00:51
Ай-да степашка! Везде ******!...
показать весь комментарий
08.04.2021 00:40
Подписанный Украиной договор с Pfizer не обязывает к купле-продаже вакцин, - директор "Медзакупок" Жумадилов - Цензор.НЕТ 7033
показать весь комментарий
08.04.2021 00:48
коли прєпісдєнт ідіот, стєпашка не може не бути ідіотом.
показать весь комментарий
08.04.2021 00:43
Степанову місце в книзі Гінеса. чувак закінчив медин в1998р а в 1999р вже був зам ген директора Нафтогаз Україна, де закінчив 3х річну інтернатуру по гінекології. талант
показать весь комментарий
08.04.2021 00:46
Вот Степанов-то как раз не идиот. Просто у него нет цели обеспечить вакцинами всех украинцев, а себя он обеспечит в любом случае.
Идиот тот, кого мудрый нарид избрал себе зачем-то в президенты. Его любой проходимец может запросто надуть,он же ни в чем не разбирается, да и мышление у него поверхностное, в связи с чем он и не понимает, что его надувают .
показать весь комментарий
08.04.2021 02:19
а інакше й бути не могло. 10млн доз це 200 млн доларів по дешевці, а скоріш за все 230 млн. це 6.3 млрд гривень. хтось чув щось про ці гроші? далі, це тільки одна доза, а за нею необхідна ще одна в 3 місячний період, що є ще 6.3 млрд гривень...
показать весь комментарий
08.04.2021 00:44
Руськиий мір швидкого реагування.
показать весь комментарий
08.04.2021 01:08
Але вистачило тільки на чотири хвилини
показать весь комментарий
08.04.2021 01:12
Вот кто бы сомневался...
показать весь комментарий
08.04.2021 01:10
***********************. главное пасаны симитировали бурную деятельность, возможно даже метнулись за государственный кошт в командировку. ну и следующий шаг - не исключено, что протестировали pfizer на себе любимых.
показать весь комментарий
08.04.2021 01:13
Сидеть в погребе, это единственный способ борьбы с COVID-19 в Украине.
показать весь комментарий
08.04.2021 01:29
Это и идиотам понятно. Хотя нет, идиоты верят в светлое будущее под руководством клована.
показать весь комментарий
08.04.2021 02:53
Все як завжди...
показать весь комментарий
08.04.2021 04:49
Если брать показатели смертности на 100 тысяч то мы в первых рядах. За три месяца 185 тысяч. На 37 млн. Населения получается 500 человек. Напишите где хуже в мире. Где 70 тысяч врачей ушло в разгар пандемии. Где меньше всего тестов и вакцинации.
показать весь комментарий
08.04.2021 05:27
ек можуть поділити гроші. ТО хто стане власником ??? угадайте з двох раз
показать весь комментарий
08.04.2021 06:52
Директор "Медзакупок" Жумадилов уверен, что подписанный Украиной договор с Pfizer не обязывает к купле-продаже вакцин, в МЗ опровергают - Цензор.НЕТ 8870
показать весь комментарий
08.04.2021 07:03
быдло четыре года орало про "доктора смерть" и наконец то быдло его получило в 2020 году
показать весь комментарий
08.04.2021 07:07
Так же орали про вымышленного Вальцмана, и таки избрали Президентом еврея...
показать весь комментарий
08.04.2021 08:25
Та брешуть зелені як собаки
показать весь комментарий
08.04.2021 07:21
но на шо они надеются? куда бежать будут? к Овощу шоле? плюс - все православные и уже се намотали тыщу сроков "гореть вечно")
показать весь комментарий
08.04.2021 07:29
Исконно украинская фамилия у чиновника: Жумаддилов...
показать весь комментарий
08.04.2021 09:56
Рамкова угода - документ, який визначає домовленість сторін про те, як буде відбуватися співпраця. Згодом ці домовленості мають (ймовірно, з деякими змінами) втілюватися у конкретних договорах (контрактах). Умови рамкової угоди не є остаточними і деталізованими.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:01
Что вы хотите когда зеленые юристы не понимают чем отличается рамочный договор от договора купли/продажи. Да какая ж разница верно
показать весь комментарий
08.04.2021 10:04
""Фактически речь идет уже о решении по поставкам. Все будет зависеть от возможностей производителя..."


Фактически речь идёт о том, что когда Пфайзер выполнит все уже заключённые контракты, тогда что-то продаст Украине, не?
показать весь комментарий
08.04.2021 10:34
У Зелених покидьків таке поняття як мораль, просто відсутнє. Дякую вам 73%.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:10
 
 