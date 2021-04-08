С начала года на выплаты компенсаций за разрушенное на Донбассе жилье направлено более 20 млн гривен, - Минреинтеграции

За январь-марта 2021 года комиссии, созданными при Донецкой и Луганской ОГА, приняли решение о выплате денежной компенсации за разрушенное жилье на общую сумму 20285000 гривен.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, в частности речь идет о предоставлении компенсации 76 пострадавшим, которые являются владельцами 72 объектов жилого фонда.

"В планах работы Министерства на этот год обеспечить компенсацию за разрушенное жилье более 300 семей. Средства в бюджете предусмотрены", - сообщила заместитель министра по вопросам реинтеграции ВОТ Инна Драганчук.

По ее словам, по предварительной инвентаризации разрушенных объектов, проведенной Луганской и Донецкой ОГА, на Луганщине в компенсации нуждаются около 375 семей, на Донетчине - 318 семей.

После получения обобщенного списка пострадавших, Минреинтеграции осуществит распределение бюджетных средств в региональный орган социальной защиты населения Донецкой области, в течение пяти рабочих дней с момента поступления средств на счет, выплатит их пострадавшим.

"Важно, что речь идет не о замене жилья, а о компенсации за сам факт потери жилья. Это ни в коем случае не исключает дальнейшие действия по доказательствам и возмещению Российской Федерацией фактического ущерба за потерю жилья - Минреинтеграции уже разработало законопроект "О государственной политике переходного периода", который передан на экспертизу в центральные органы исполнительной власти, ученых, специалистов - всего более 160 респондентов", - говорится в сообщении.