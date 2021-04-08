РУС
Марсоход Perseverance начал передавать NASA данные о климате на Красной планете, - отчет

Марсоход Perseverance начал передавать NASA данные о климате на Красной планете, - отчет
Фото: nasa.gov

Инженеры NASA подготовили первый отчет о погоде в марсианском кратере Езеро, в котором находится аппарат Perseverance.

В качестве примера резких изменений сайт NASA отмечает, что в течение всего полчаса температура вблизи ровера упала с -20 градусов по Цельсию до -25, передает Цензор.НЕТ.

Датчик радиации и пыли показал, что в Езеро более чистая атмосфера, чем в кратере Гейла в 3700 км от него, согласно отчетам станции мониторинга окружающей среды на борту марсохода Curiosity. Датчики давления показали, что давление на Марсе составляет 718 Паскалей.

Марсоход Perseverance оснащен специальной системой, которая будет собирать данные о температуре, скорости нагрева поверхности, цикличности пылевых штормов, ветров, облаков, а также интенсивности радиационного излучения, достигающего поверхности планеты.

Благодаря мощным телескопам и другим аппаратам на орбите Марса, ученые имеют определенные данные о климате на планете. В частности, известно, что один марсианский год длится два земных года, а на поверхности Красной планеты бывают пыльные бури.

Но новая детальная информация должна помочь исследователям лучше планировать дальнейшие миссии для изучения и даже подчинения четвертой планеты Солнечной системы.

Главная задача аппарата - поиск признаков жизни на микробном уровне, которая могла когда-то существовать на Марсе. Для этого Perseverance изучает геологию и остатки на поверхности, свидетельствующие о том, что на планете мог когда-то быть пригодный для живых организмов климат.

NASA (131) Марс (38)
