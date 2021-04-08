РФ подрывает ситуацию: представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала
Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании в ходе виртуальной встречи обсудили ситуацию вокруг Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Пентагон.
"Лидеры подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины, а также выразили обеспокоенность ростом российской военной активности в регионе", - говорится в сообщении.
В нем также говорится, что "дестабилизирующие действия России подрывают деэскалацию напряженности, достигнутую благодаря соглашению при посредничестве ОБСЕ от 27 июля 2020 года".
Участники встречи "подтвердили свою приверженность обеспечению подготовки и поддержки вооруженных сил Украины для наращивания ее потенциала, направленного на сохранение территориальной целостности страны и дальнейшего прогресса в направлении оперативной совместимости с НАТО", отметил Пентагон.
Со стороны США во встрече приняла участие исполняющая обязанности заместителя министра обороны по политическим вопросам Аманда Дори.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Потому, что ненавижу нацизм и фашизм?
коммунизм - утопия, а то, что называли коммунизмом - зло.
Будь здоров, тупорылый.
От американцев или от своих союзников коммунистов?
Это ж в рассекреченных документах есть.
И никакой ответственности.
А что тас жирные свиньи из германии и Франции? все кукарекают об обеспокоенности?
Источник: Reuters
Детали: Европейская комиссия сообщила министрам здравоохранения стран-членов ЕС в среду, что Брюссель не планирует вступать в переговоры с Россией по предварительному контракту на "Спутник V", как это было с другими поставщиками вакцин.
Это всё бла-бла-бла.
обеспокоенность
озабоченность
решительное осуждение
=========
решительное осуждение будет тогда, когда войска РФ в Киеве поднимут аквафреш
Германии и России нужен Северный поток - первой для того, в том числе, чтобы дать второму потом плевать на безопасность газовой трубы через Украину и взять саму Украину захватническим методом фюрера первой .
В Совбезе ООН все хотелки Рашистской империи удовлетворяются ее правом вето.
В НАТО- все желания стран, помогающих Украине, ветирует та же подружка рашистов Германия.
На фоне того, если даже Путин и не пойдет войной, а вот так ею будет стращать Европу и весь мир , минские договоренности, судьба Донбаса - это маленькие соринки в глазах мировых держав-лидеров, беспомощно , смзторящих на несчастную беспомощную Украину.
Так что уХйло снова всех переиграло.
Так виглядає, що у тій війні мала би перемогти Німеччина - німці (тим більше нац.-соціалісти!) не допустили би такого бардака у світі.
Скрутні часи проявляють, які держави є друзями України і підтримують нашу боротьбу.