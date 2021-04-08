РУС
РФ подрывает ситуацию: представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании в ходе виртуальной встречи обсудили ситуацию вокруг Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Пентагон.

"Лидеры подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины, а также выразили обеспокоенность ростом российской военной активности в регионе", - говорится в сообщении.

В нем также говорится, что "дестабилизирующие действия России подрывают деэскалацию напряженности, достигнутую благодаря соглашению при посредничестве ОБСЕ от 27 июля 2020 года".

Участники встречи "подтвердили свою приверженность обеспечению подготовки и поддержки вооруженных сил Украины для наращивания ее потенциала, направленного на сохранение территориальной целостности страны и дальнейшего прогресса в направлении оперативной совместимости с НАТО", отметил Пентагон.

Со стороны США во встрече приняла участие исполняющая обязанности заместителя министра обороны по политическим вопросам Аманда Дори.

+30
Кацапы реально думают,что они победили гитлера.Им так в голову вложили.Эта недонация вообще жить не умеет.
08.04.2021 07:20 Ответить
+29
В этом сообщении сразу видно, кто наши настоящие друзья и союзники.
А что тас жирные свиньи из германии и Франции? все кукарекают об обеспокоенности?
08.04.2021 07:21 Ответить
+24
Кацапские учебники упускают деталь, что Советский Союз был в союзе с Гитлером и вместе скоординировано нападали.
08.04.2021 07:29 Ответить
Та они и не воевали никогда между собой.
08.04.2021 07:30 Ответить
Всё верно. Он сам застрелился.
08.04.2021 07:30 Ответить
Не факт.Другая версия говорит,что он скрылся.
08.04.2021 07:32 Ответить
Какой вариант тебя больше обрадует?
08.04.2021 07:33 Ответить
Мне пофиг.
08.04.2021 07:35 Ответить
А мне не пофиг.
08.04.2021 07:39 Ответить
Так ты кацап.
08.04.2021 07:40 Ответить
Почему?
Потому, что ненавижу нацизм и фашизм?
08.04.2021 07:42 Ответить
Потому что любишь коммунизм, что равносильно нацизму.
08.04.2021 08:31 Ответить
Не приписывай мне свои тупорылые домыслы.
коммунизм - утопия, а то, что называли коммунизмом - зло.
Будь здоров, тупорылый.
08.04.2021 08:38 Ответить
А вариант такой, смерть твоего любимого *****, долгая и мучительная
08.04.2021 07:57 Ответить
Тогда возникает вопрос - от кого сбежал гитлер?
От американцев или от своих союзников коммунистов?
08.04.2021 07:37 Ответить
От ответственности.
08.04.2021 07:39 Ответить
А ФБР знало, где он "прятался"?
Это ж в рассекреченных документах есть.
И никакой ответственности.
08.04.2021 07:43 Ответить
Они не только кукарекать умеют , у них обеспокоенности хорошо получаются.
08.04.2021 07:23 Ответить
Ну чего,Франция и Германия высказали озабоченость а последние,чтоб лучше озабочиваться хотят у нашего врага закупить Спутник и выставить россию спасителем Европы,кстати cnn также писала вчера как козырь россии,мол они ее ругают бранят,санкции, а она благородная спасает вакциной умирающую Европу "Германия собирается начать двусторонние переговоры с Россией о получении вакцины против коронавируса "Спутник V".
Источник: Reuters
Детали: Европейская комиссия сообщила министрам здравоохранения стран-членов ЕС в среду, что Брюссель не планирует вступать в переговоры с Россией по предварительному контракту на "Спутник V", как это было с другими поставщиками вакцин.
08.04.2021 08:55 Ответить
Меркель і Макроша на подсосі у Кремля. Французи німці їх керівники продажні!!! Вони тільки кічатся демократичними принципами, справедливістю, дотриманням міжнародних стандартів а самі потурають агресору порушнику цих принципів. "Завдяки" Меркель Україна не в НАТО І НЕ В ЄС, ВОНА ЗАВЖДИ ВИКОНУВАЛА ТАЄМНІ ДОМОВЛЕНОСТІ З ВАЛОДЄЙ.
08.04.2021 10:16 Ответить
"Украина вполне оправданно инициировала этот механизм, учитывая перемещение российских войск, и в своих действиях она имеет полную поддержку Германии и Франции. Мы сожалеем, что ответ России на поднятые Украиной вопросы не удовлетворил потребность в информации. Россия не ответила", - отмечается в заявлении. https://censor.net/ru/n3258939
11.04.2021 09:17 Ответить
Пусть Ослу побольше кокса передадут , что бы этот мудак по быстрее сдох от передоза.
показать весь комментарий
08.04.2021 07:21 Ответить
РФ подрывает ситуацию: представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала
08.04.2021 07:28 Ответить
США,Канада,Польша,Литва и Великобритания "образумили киевские власти" как и рассчитывала бешенная коняка лавров. Бггг.
08.04.2021 07:29 Ответить
Военный потенциал Кравчуку передайте, он будет отстреливаться.
08.04.2021 07:30 Ответить
В основном пердаком.
08.04.2021 11:30 Ответить
в мытищах старпер (61) 9 часов отстреливался, пока "шмелем" не засмолили..
08.04.2021 11:45 Ответить
Прочитал про "обеспокоенность" и сразу успокоился.
08.04.2021 07:32 Ответить
Справедливости ради,они нам реально помогают.Трудно сказатиь,что было бы с Украиной при таких президентах.
08.04.2021 07:34 Ответить
трудно сказать, стали бы они помогать, если бы в 14-м был "дурачёк какой-то".
08.04.2021 07:38 Ответить
Если бы да кабы...
Это всё бла-бла-бла.
08.04.2021 07:40 Ответить
...кароче понимается так - потенциалом военным поможем, ну , а так -"украинцы , вперёд на амбразуру!!!!"... выслеживается их мысль - а мы будем посмотреть , если шо , мы не при делах!!!)
08.04.2021 10:32 Ответить
А вот ***** твоё нет
08.04.2021 07:58 Ответить
есть три типа реагирования:
обеспокоенность
озабоченность
решительное осуждение
=========
решительное осуждение будет тогда, когда войска РФ в Киеве поднимут аквафреш
08.04.2021 11:41 Ответить
Блефовать так блефовать.
08.04.2021 07:37 Ответить
Прекрасный миропорядок установился под уХйла.
Германии и России нужен Северный поток - первой для того, в том числе, чтобы дать второму потом плевать на безопасность газовой трубы через Украину и взять саму Украину захватническим методом фюрера первой .
В Совбезе ООН все хотелки Рашистской империи удовлетворяются ее правом вето.
В НАТО- все желания стран, помогающих Украине, ветирует та же подружка рашистов Германия.
На фоне того, если даже Путин и не пойдет войной, а вот так ею будет стращать Европу и весь мир , минские договоренности, судьба Донбаса - это маленькие соринки в глазах мировых держав-лидеров, беспомощно , смзторящих на несчастную беспомощную Украину.
Так что уХйло снова всех переиграло.
08.04.2021 07:43 Ответить
Перемир'я кацапами було використано(як це і завжди буває) для підготовки до наступу.Отже ви вже цією своєю мантрою нам "допомогли".Якщо так тяжко вам було спрогнозувати ці наслідки під час війни(які вивчають на першому курсі в історії війн),то виникає великий сумнів або в якості такої допомоги,або в щирості,і не вселяє надію в її спроможність та дієвість.
08.04.2021 07:47 Ответить
А як 7 РОКІВ!!! могутні країни дивляться спокійно , як ввозять рашисти буки для розстрілу міжнародного лайнеру, вивозять буки, а потім ура! вже лайнери не літають над цим пеклом- нехай Росія спокійно ввозить зброю на Донбас й розпалює й далі це пекло у центрі Європи .
08.04.2021 07:54 Ответить
"Могутність" Німеччини, особливо в військовій сфері, трохи менше могутності України. І, путька переграє всіх лише тоді, коли Україна перестане інтегруватися в Європу і повернеться під кацапське зовнішнє управління. Чого поки що зовсім не спостерігається.
08.04.2021 09:46 Ответить
Ну, нарешті, українською, бо ніби в рашу потрапив.
08.04.2021 09:39 Ответить
Ну ***** сопливое уже с ума сходит
08.04.2021 08:00 Ответить
Це нечувано, в безсилій люті так ганебно ображати Володимира Володимировича Путіна, без сумніву найпотужнішого політичного діяча **********. Все прогресивне людство давно переконалося, ґрунтовно усвідомило і міцно засвоїло, що політична потужність Путіна - величина константна, з часом нікуди не зникає, а плавно трансформується в потужний старечий маразм Путіна. Ось у чому криється сакральний зміст беззаперечної тези, що Путін - "потужний старигань"© і, навіть, більше того - "облізле старе пердло"®.
08.04.2021 08:08 Ответить
А чего вы радуетесь ?война будет у нас.а эти будут наблюдать,дадут оружия,провизии.
08.04.2021 08:04 Ответить
У вас, за уралом?
08.04.2021 08:26 Ответить
"дадут оружия, провизии..." от якби ще й стріляли за нас... Вася Ветров -- іди до вітру, москаль.
08.04.2021 09:44 Ответить
это выгодно не только лишь всем
08.04.2021 08:34 Ответить
После 1945 года день Победы в СССР регулярно начали отмечать году 1965 году 9 мая.Сегодня у придурков кремля это главный праздник и отмечается с размахом потому что ветеранов практически не осталось и платить повышенные пенсии, предоставлять жилье и прочие льготы некому а быдло мокшанское этому радуется...
08.04.2021 09:00 Ответить
Роль "ветеранов" в РФерии скоро будут выполнять артисты театра и кино., или те кто родился до июня 1945г. ( потому что ветеранам сейчас должно быть минимум 95-96 лет и больше. Я понимаю что встречаются долгожители ( здоровья им и всех благ), но думаю что их совсем мало осталось ( на несколько лет) при здравоохранении и экологии в бывших республиках СССР.. может где то в Израиле ( из выехавших..) Но все равно это считанные годы. Все остальное как и сейчас больше "постановки" в "ветераны" записывают всех подряд, нужна картинка.
08.04.2021 09:38 Ответить
Не тільки. У них чим далі від війни, тим пишніша "пабєда" ще й тому, щоб відвернути увагу людства від того, що натворили і до чого довели людство т.з. "пабєдітєлі" (кацапи, янкі, інглізи, жиди). Планета доведена до межі екогогічної катастрофи і стоїть на грані ядерного знищення. Хто до цього призвів? - Люфтваффе Герінга? Танкові клини Гудеріана? СС Гіммлера? Крігсмаріне Деніца? ДОВЕЛИ "ПАБЄДІТЄЛІ" - ЯНКІ, КАЦАПИ, ІНГЛІЗИ, ЖИДИ. І. чим ближче катастрофа - тим пишніші у них паради і "заходи" з приводу "перемоги" над нацистами і тим голосніші і винахідливіші і у геометричній прогресії звинувачення останніх у "звірствах", "расизмі", "холокостах" та ін..
Так виглядає, що у тій війні мала би перемогти Німеччина - німці (тим більше нац.-соціалісти!) не допустили би такого бардака у світі.
08.04.2021 09:39 Ответить
А дехто мовчки втримався.. так звана основа ЄС
08.04.2021 09:06 Ответить
Список наиболее верных сторонников независимой Украины. ( в нее можно вторым эшелоном добавить Швецию, Эстонию, Латвию, остальные в "легкой озабоченности" или напрямую содержанты Раши.
08.04.2021 09:31 Ответить
Лично мне будет в кайф слышать как с Украины в сатанат пойдут тысячи гробов с русофашистской агрессорской падалью а ублюдок соловьев будет вижжать Украинцам «Да что же вы делаете!!!!!!!! Убийцы!!!!!!» Хахахахаха
08.04.2021 09:31 Ответить
Желаю каждой сифилитичной москворылой свиноматке получить с Украины своего ******** в гробу.
08.04.2021 09:43 Ответить
Да не в поддержке военного потенциала (эта фраза вообще не имеет смысла), а в поддержке вооруженных сил Украины.
08.04.2021 09:32 Ответить
В случае прямой агрессии РФ против Украины представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии настолько проявят озабоченность, что даже встанут из мягких кресел и будут ходить взад-вперёд, переживать.
08.04.2021 14:26 Ответить
"представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии".

Скрутні часи проявляють, які держави є друзями України і підтримують нашу боротьбу.
08.04.2021 15:09 Ответить
Мы встревожены! Мы обеспокоены! Запад вам поможет! Вы держитесь!
08.04.2021 15:12 Ответить
 
 