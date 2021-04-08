ООН призывает не наносить удары по инфраструктуре Донбасса: Более 1,1 млн жителей по обе стороны линии соприкосновения были без воды

ООН призывает воздержаться от нанесения ударов по критически важной инфраструктуре водоснабжения Донбасса. Во вторник в результате обстрела без воды остались более 1,1 миллиона жителей 50 близлежащих населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом в среду заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

По словам Дюжаррика, ООН известно о том, что во вторник в результате обстрела была повреждена линия электроснабжения возле главной водонасосной станции южного Донбасса. В результате без подачи воды остались более 1,1 миллиона жителей пятидесяти близлежащих населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения.

"Хотя сегодня ремонтные бригады смогли быстро починить поврежденные линии электропередач, мы повторяем призыв ко всем участникам не наносить удары по критически важной инфраструктуре водоснабжения на востоке Украины", – заявил Дюжаррик.

Он напомнил журналистам о том, что в этом году ООН и ее партнерам – гуманитарным организациям – требуется потратить 168 миллионов долларов, чтобы помочь беднейшим двум миллионам из 3,4 миллиона жителей восточной Украины. Пока ООН получила только 5,5% от этой суммы, сказал Дюжаррик, который также призвал участников конфликта предоставлять полный доступ в указанные районы сотрудникам гуманитарных миссий.

