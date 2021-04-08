РУС
ООН призывает не наносить удары по инфраструктуре Донбасса: Более 1,1 млн жителей по обе стороны линии соприкосновения были без воды

ООН призывает воздержаться от нанесения ударов по критически важной инфраструктуре водоснабжения Донбасса. Во вторник в результате обстрела без воды остались более 1,1 миллиона жителей 50 близлежащих населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом в среду заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

По словам Дюжаррика, ООН известно о том, что во вторник в результате обстрела была повреждена линия электроснабжения возле главной водонасосной станции южного Донбасса. В результате без подачи воды остались более 1,1 миллиона жителей пятидесяти близлежащих населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения.

"Хотя сегодня ремонтные бригады смогли быстро починить поврежденные линии электропередач, мы повторяем призыв ко всем участникам не наносить удары по критически важной инфраструктуре водоснабжения на востоке Украины", – заявил Дюжаррик.

Он напомнил журналистам о том, что в этом году ООН и ее партнерам – гуманитарным организациям – требуется потратить 168 миллионов долларов, чтобы помочь беднейшим двум миллионам из 3,4 миллиона жителей восточной Украины. Пока ООН получила только 5,5% от этой суммы, сказал Дюжаррик, который также призвал участников конфликта предоставлять полный доступ в указанные районы сотрудникам гуманитарных миссий.

+9
Достаточно, чтобы московия убралась из Украины. Не помню, что бы до 14 года были аварии из-за обстрелов.
показать весь комментарий
08.04.2021 07:39 Ответить
+4
ООН призывает... кому-то хочется смеяться?
показать весь комментарий
08.04.2021 07:47 Ответить
+4
"повторяем призыв ко всем участникам" - російські терористи в Україні та українська Армія в Україні мають для ООН однаковий статус - учяснікі???
показать весь комментарий
08.04.2021 08:21 Ответить
Пора вже припиняти це безглузддя на Донбасі, а не роздмухувати його!
показать весь комментарий
08.04.2021 07:38 Ответить
О, у ;Андрія Смицького; новий нік!
А хто роздмухує, Андрію?
показать весь комментарий
08.04.2021 07:39 Ответить
У Андрія роздмухується пожежа в дупі.
показать весь комментарий
08.04.2021 07:54 Ответить
Достаточно, чтобы московия убралась из Украины. Не помню, что бы до 14 года были аварии из-за обстрелов.
показать весь комментарий
08.04.2021 07:39 Ответить
До лампочки.
показать весь комментарий
08.04.2021 07:46 Ответить
Известный журналист и блогер из Донбасса Денис Казанский вчера вбросил в Ютьюб видео захвата Донецкого казначейства боевиками Паши Губарева и прочих баранов,сегодня по прошествии 7 лет после тех мартовских событий 2014 года кроме ржача ничего не вызывает
показать весь комментарий
08.04.2021 07:46 Ответить
ООН призывает... кому-то хочется смеяться?
показать весь комментарий
08.04.2021 07:47 Ответить
ООН закликає не завдавати ударів по інфраструктурі Донбасу: Понад 1,1 млн жителів по обидва боки лінії зіткнення були без води - Цензор.НЕТ 2854 письмо Виктора Индюковича к мавзолейному фюерукоторое зачитал в СовБезе ООН Виктор Чуркин,от 1 марта 2014 года,типа Путлер введи...
показать весь комментарий
08.04.2021 07:52 Ответить
умные они аж противно...кацапстан тоже призывает, а сами (в своё время) разнесли Грозный на куски и теперь лучшие друзья с чеченами....
показать весь комментарий
08.04.2021 07:56 Ответить
Тут выяснился маленький нюанс от 20 февраля 2014 года.Виктор Индюкович не удирал из Украины.Его силой вывез спецназ РАБссии из подразделения "К",типа "*********".Значит крысы Путлера тогда были в Киеве,и не только в форме украинского Беркута на Майдане...
А Путлера я за язык не тянул...сам спалился Хмырь КГБшный...
показать весь комментарий
08.04.2021 08:01 Ответить
Ага, но сначала силой спаковали все награбленное в камазы....Сама хоть верите в этот бред?! Спецназ конечно был, но был по его же требованию и никто его не насиловал. Об этом говорит и маршрут его передвижения, через Крым, который уже тогда фактически контролировался Рашкой
показать весь комментарий
08.04.2021 09:14 Ответить
Нищим в ООН пилить нечего. 😂
показать весь комментарий
08.04.2021 08:07 Ответить
Джо Байден ясно выразился,Путлер не убийца,а братан Гитлера и тушонки Рузвельта для Мавзолейного быдла не будет,ножек Буша и подавно... Танцуй Европаи плачь РАБссия...
показать весь комментарий
08.04.2021 08:13 Ответить
Неделю назад из серой зоны откуда Янелох отвел войска, под Зайцево, снайперы рф застрелили нашего воина. Ответку давать запрещено т к снайперы стреляли из водонасосной станции. Покупаем лояльность оон и обсе в обмен накровь наших защитников. Сомнительную лояльность, ее циничную видимость. Спасибо ЗЕ за "перемирие" в котором гибнет больше чем во время "ползучего наступления 2016-2019!
показать весь комментарий
08.04.2021 08:14 Ответить
"повторяем призыв ко всем участникам" - російські терористи в Україні та українська Армія в Україні мають для ООН однаковий статус - учяснікі???
показать весь комментарий
08.04.2021 08:21 Ответить
В Криму московіти і без всякого роздмкхування пустелю створили.
показать весь комментарий
08.04.2021 08:23 Ответить
Пусть ООН побеспокоится ...как Луганское ЛЭО Грироришина... наносит удары по Лисичанску, отключая эл.энергию городу за долги предприятий который продал Янукович катсабам,которые их порезали на металлолом(ДонСода,РТИ и др ) и были таковые..а долги ..почему то повесили на город
показать весь комментарий
08.04.2021 08:28 Ответить
більше всього мене бісить коли наші ремонтують розбиту насосну станцію, яка качає(качала) воду в Луганськ ????
показать весь комментарий
08.04.2021 08:33 Ответить
Где там миллион жителей нашли, разбежались почти все
показать весь комментарий
08.04.2021 08:34 Ответить
А кого те ООН "призиває"? Якщо орків, то це ж маріонетки. Якщо кацапів, то "їх там нема". А наш Голобородько оголосив перемир*я і відвів війська.
показать весь комментарий
08.04.2021 08:41 Ответить
КОГО именно это сраное ООН призывает?
показать весь комментарий
08.04.2021 08:56 Ответить
Того, кто отбивной работает. Знаете таких?
показать весь комментарий
08.04.2021 09:58 Ответить
"мы будем гнать впереди мальчиков, девочек, водонапорные станции - и пусть попробуют стрелять!" (*****, 2014г.)
показать весь комментарий
08.04.2021 09:05 Ответить
https://twitter.com/S_vivat
https://twitter.com/S_vivat

Selvestor Vivat

@S_vivat


Бригада Путина прячется в машине скорой помощи в 5 м от границы ЕС. Московиты отрабатывают тактику засад и нападений маскируясь под скорую помощь и международные гуманитарные организации: "красный крест", ОБСЕ, "миротворцы" ООН и т.п.
ООН закликає не завдавати ударів по інфраструктурі Донбасу: Понад 1,1 млн жителів по обидва боки лінії зіткнення були без води - Цензор.НЕТ 3436
показать весь комментарий
08.04.2021 09:42 Ответить
Будемо мати на увазі...
показать весь комментарий
08.04.2021 10:50 Ответить
А не пора ли снимать обезьян с довольствия и замыкать водоснабжение на контролируемую территорию?
показать весь комментарий
08.04.2021 09:56 Ответить
Надеюсь ООН, призвала "все стороны" конфликта.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:07 Ответить
фрау риббентроп забыли призвать
показать весь комментарий
08.04.2021 11:55 Ответить
СНБО, а как там дела с бомбоубежищами?!
Вы же за безопасность отвечаете! 8й год войны, зп конская исправно капает, а дел ноль.
Бомбоубежища запущены и нерабочие, проект Теробороны в мечтах украинцев.
Зачем нам этот бесполезный орган нужен с кучей тунеядцев?!
показать весь комментарий
08.04.2021 16:41 Ответить
 
 