Украина заняла первое место в Европе по новым случаям заболевания COVID-19 и третье место по смертям, - Worldometers. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 8 апреля в мире зарегистрировали 652 085 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 12 971 человек.

об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 133 698 363случая инфицирования, из них 652 085 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 901 130 человек, из них 12 971 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 107,8 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Франция и Россия.

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 7-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 1, по летальным случаям - 7-ю и 3-ю позицию соответственно.



