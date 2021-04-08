Украина заняла первое место в Европе по новым случаям заболевания COVID-19 и третье место по смертям, - Worldometers. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 8 апреля в мире зарегистрировали 652 085 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 12 971 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 133 698 363случая инфицирования, из них 652 085 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 901 130 человек, из них 12 971 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 107,8 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Франция и Россия.
Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 7-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 1, по летальным случаям - 7-ю и 3-ю позицию соответственно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сподіваюсь що цих недоумків, степашкуз ляшкою звільнять нарешті................ і притягнуть до кримінальної відповідальності!
наприклад Мусій.
апропо..
коли конкурс на державного секретаря у Міністерстві охорони здоров'я виграла Наталя Шолойко, відразу ж проти цього призначення виступила Уляна Супрун, звинувативши новопризначену у причетності до корупційних схем і конфлікті інтересів.
ІА Дивись.info вирішила розібратися, хто ж така Наталя Шолойко і чому керівник міністерства виступила з такою гострою критикою, адже обидві жінки, скажемо так, пройшли Майдан. І Супрун, і Шолойко допомагали у медичній службі Майдану: перша - надавала допомогу пораненим, друга - була координатором фармацевтичної служби.
Дивись.info - https://dyvys.info/2016/12/10/farmatsevtychna-mafiya-abo-chomu-moz/
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/a19d5d1f86ee4d99b013eed5f637232d .
Хотя, признаться , они не намного лучше.
Шоб ты поскорее вместе с ЗЕ на кладбище с таким иммунитетом попал.
А принципе твоя убогая жизнь и так уже является наказанием.
у спробі набуття "колективного імунітету".....
70 відсотків провакцинованого населення.(ІЗРАЇЛЬ,СКОРО ВЕЛИКОБРИТАНІЯ)-ЦЕ ЗОВСІМ ІНШЕ..