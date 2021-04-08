РУС
Украина заняла первое место в Европе по новым случаям заболевания COVID-19 и третье место по смертям, - Worldometers. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 8 апреля в мире зарегистрировали 652 085 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 12 971 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 133 698 363случая инфицирования, из них 652 085 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 901 130 человек, из них 12 971 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 107,8 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прививки китайской вакциной Sinovac начнут делать после 10 апреля, - Степанов

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Франция и Россия.

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 7-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 1, по летальным случаям - 7-ю и 3-ю позицию соответственно.

+15
08.04.2021 07:56 Ответить
+15
Коли в якості керівника держави вибирають клоуна, країна перетворюється у цирковий балаган...
08.04.2021 07:58 Ответить
+13
Зеленский, Степанов и СН за один год своим асфальтом убили людей больше, чем армия РФ за 7 лет убила людей на Донбассе.
08.04.2021 08:15 Ответить
зато жидов берегут, вон в израиле уже все провакционированы и ковида практически нет
08.04.2021 07:47 Ответить
Доктора наук сняли ,санитара поставили. Вот и результат- куртка за 700 тыс.
08.04.2021 08:13 Ответить
Доктора Смерть Супрун очікує свій,народний процес за знищення вузькоспеціалізованої медицини...
08.04.2021 09:27 Ответить
Добрими справами прославитись не можемо......
Сподіваюсь що цих недоумків, степашкуз ляшкою звільнять нарешті................ і притягнуть до кримінальної відповідальності!
08.04.2021 07:47 Ответить
можливо так і буде...але кого ставити? Богатирьову? чи Супрун?
08.04.2021 07:51 Ответить
То ж ;Смицький; Він хоче Геннадія Онищенко.
08.04.2021 08:00 Ответить
Подивіться, як кацапи поряд з нами мєлко смотряться.
08.04.2021 08:06 Ответить
Я б поставив головного лікаря якої-небудь успішної лікарні.
08.04.2021 08:46 Ответить
НА НИВІ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ ПРАЦЮЄ БАГАТО НАРОДУ..
наприклад Мусій.
апропо..

коли конкурс на державного секретаря у Міністерстві охорони здоров'я виграла Наталя Шолойко, відразу ж проти цього призначення виступила Уляна Супрун, звинувативши новопризначену у причетності до корупційних схем і конфлікті інтересів.
ІА Дивись.info вирішила розібратися, хто ж така Наталя Шолойко і чому керівник міністерства виступила з такою гострою критикою, адже обидві жінки, скажемо так, пройшли Майдан. І Супрун, і Шолойко допомагали у медичній службі Майдану: перша - надавала допомогу пораненим, друга - була координатором фармацевтичної служби.

Дивись.info - https://dyvys.info/2016/12/10/farmatsevtychna-mafiya-abo-chomu-moz/
08.04.2021 09:39 Ответить
жиды понад усе
08.04.2021 07:48 Ответить
Благодаря нам.Без нас их бы не было.
08.04.2021 07:50 Ответить
Ну хоч десь ми на першому місці. Не дарма ж у нас чемпіони боротьби з ковідом.
08.04.2021 07:50 Ответить
Кривбас, як і Донбас порожняк не гонить. Сказав Вальдемар, що вони чемпіони і не пройшло і пару місяців, як ними стали. Залишилося ще підтягнути 3 місце по смертях. Але вони стараються, все для цього вже є, залишилося тільки передавати правду.
08.04.2021 09:45 Ответить
Эту проблему с ковидом ЗЕ решит свалив в Оман и Катар.
08.04.2021 07:53 Ответить
08.04.2021 07:53 Ответить
Я все таки предпочел бы официальные данные
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/a19d5d1f86ee4d99b013eed5f637232d .
Хотя, признаться , они не намного лучше.
08.04.2021 07:55 Ответить
08.04.2021 07:56 Ответить
Можу закластись, ні один зебуїн не зрозуміє написаного...
08.04.2021 08:46 Ответить
Коли в якості керівника держави вибирають клоуна, країна перетворюється у цирковий балаган...
08.04.2021 07:58 Ответить
А особливо коли той клоун призначає міністром ОЗ шахрая, який до медицини не має жодного відношення.
08.04.2021 09:03 Ответить
Зато ни у кого из министров здравоохранения Европы нет курточки за 600 косарей. Шах и мат вам,европейцы.
08.04.2021 07:58 Ответить
як обіцала зелена гундоса мразота ми стали чемпионами....
08.04.2021 07:58 Ответить
Ну от. Шах і мат, порохоботи! Україна, завдяки президенту Зеленському, вирвалася в лідери!
08.04.2021 07:59 Ответить
От що значить взяти під особистий контроль!
08.04.2021 08:10 Ответить
Агагагага! Хахахаааа. Напомните, как там звался идиот, который хвастался своими невероятными кмениями борьбы против вируса?
08.04.2021 08:03 Ответить
Хорошая новость об увеличении скорости движения на пути к приобретению природного иммунитета в стране.
08.04.2021 08:04 Ответить
Третье место в Европе по смертям.

Шоб ты поскорее вместе с ЗЕ на кладбище с таким иммунитетом попал.
08.04.2021 08:44 Ответить
Ну помечтай, 😂
08.04.2021 09:40 Ответить
Да нечего тут мечтать... ЗЕленым дегенератам естественный отбор не обмануть.

А принципе твоя убогая жизнь и так уже является наказанием.
08.04.2021 09:49 Ответить
И ещё помечтай.
08.04.2021 12:33 Ответить
А типа большой секрет, что за тупые голодранцы голосовали за ЗЕ.
08.04.2021 15:53 Ответить
От зелений виродок...
08.04.2021 08:44 Ответить
Швеція визнала невдачу.
у спробі набуття "колективного імунітету".....

70 відсотків провакцинованого населення.(ІЗРАЇЛЬ,СКОРО ВЕЛИКОБРИТАНІЯ)-ЦЕ ЗОВСІМ ІНШЕ..
08.04.2021 09:34 Ответить
Шведы слабаки.
08.04.2021 09:41 Ответить
Хоть в чём-то зебобики проявили талант!
08.04.2021 08:12 Ответить
Зеленский, Степанов и СН за один год своим асфальтом убили людей больше, чем армия РФ за 7 лет убила людей на Донбассе.
08.04.2021 08:15 Ответить
Ми на першому місці! Нарешті хоч якесь досягнення зебуїнської влади!
08.04.2021 08:17 Ответить
08.04.2021 08:17 Ответить
Мітенька - це і твоя провина , ти співучасник !
08.04.2021 09:16 Ответить
хужє ж та нє будет, хоть паржьом!- от головний меседж Зе виборця
08.04.2021 09:40 Ответить
Так, а что там мастер спорта зелёный? Молчит
08.04.2021 09:45 Ответить
да не молчит, обьявлял же на днях про "пэрэмогу" и утер всем критикам нос своей "рамочной угодой" с Pfiser.
08.04.2021 11:13 Ответить
А в цей час на Чернігівщині у м. Мена педагогів ІРЦ і далі женуть на роботу... Хороша боротьба з короновірусом....
08.04.2021 11:11 Ответить
Шо за зрада блЕать.!? Польша например сегодня выдала 27+ тысячь!
08.04.2021 17:45 Ответить
 
 