Соглашение с МВФ нужно подписать до конца июля: необходим запас прочности, чтобы пройти в сентябре пик выплат по госдолгу, - ОП

Продолжаются технические консультации с Международным валютным фондом о подписании предварительного соглашения о продлении программы сотрудничества с Фондом.

Об этом сообщил советник Президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко в эфире 24 канала, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Staff level agreement – это такое соглашение, которое предварительно подписывается между всеми сторонами, в нашем случае – между государством Украина и МВФ. То есть это предварительное согласие относительно того, каким образом будет построена программа (сотрудничества с МВФ. – Ред.). Да, мы ожидаем подписания этого предварительного согласования – staff level agreement, о чем говорил министр финансов", – сказал он.

Олег Устенко отметил, что переговоры с МВФ проходят по нескольким направлениям. В частности, Министерство финансов обсуждает с Фондом подготовку государственного бюджета на следующий год, уменьшение бюджетного дефицита и долговой нагрузки в последующие годы.

На уровне Национального банка Украины продолжаются технические консультации с МВФ относительно монетарной политики, институционального усиления центробанка, в частности повышения независимости НБУ. Олег Устенко напомнил, что Президент Владимир Зеленский, когда представлял Кирилла Шевченко как главу НБУ летом прошлого года, отмечал важность обеспечения независимости этого учреждения.

"Национальный банк уже вышел с инициативой – обсуждается законопроект, согласно которому те, кто находятся в Совете Нацбанка, то есть занимаются наблюдением за деятельностью НБУ, не будут иметь права становиться в руководстве Национального банка в определенный период, чтобы не иметь конфликта интересов", – рассказал он.

"Дополнительно идет обсуждение с Министерством энергетики вопросов, касающихся нашей энергетической независимости, развития энергетического рынка – имеется в виду и добычи газа, и производство энергоресурсов", – сообщил советник Президента.

Еще один вопрос, который, по словам Олега Устенко, обсуждается между Украиной и МВФ, касается реформирования судебной системы и обеспечения деятельности антикоррупционной архитектуры.

"Это более чем важно с точки зрения экономического роста в стране", – отметил он.

Советник Главы государства сообщил, что в текущем году есть два периода пиковой нагрузки на госбюджет в силу необходимости выплат по государственному долгу: в марте, который уже успешно пройден, и в сентябре, который еще впереди. Поэтому желательно, чтобы соглашение с МВФ было подписано до конца июля.

"Надо сформировать дополнительный запас прочности, чтобы нормально пройти и сентябрь. Поэтому важно, чтобы мы смогли до того времени сказать, что эта подушка уже сформирована", – отметил он.

Олег Устенко добавил, что без подписания staff level agreement с МВФ Украине будет очень дорого привлекать финансирование на международном рынке капитала.

Что касается прогноза МВФ относительно роста ВВП Украины на 4%, то, по словам советника Президента, это меньше, чем заложено в государственном бюджете на 2021 год.

"В госбюджете заложено 4,2-4,3% реального роста. А Президент Зеленский говорит о необходимости выхода на рост от 5% в год. Потому что именно такой рост позволяет эффективно бороться с бедностью", – пояснил он.

Олег Устенко отметил, что рост ВВП Украины в 2021 году возможен благодаря повышению внутреннего потребления домохозяйств благодаря увеличению минимальной и средней заработной платы. Кредитный ресурс станет доступным, в том числе благодаря программе доступного кредитования "5-7-9%", ипотечному кредитованию и уменьшению учетной ставки НБУ. Кроме того, положительный эффект для экономики дадут инвестиции, дополнительные расходы государственного бюджета и улучшение мировой конъюнктуры.

"Поэтому 4% – это базовый прогноз. Но мы ожидаем, что этот рост (ВВП в 2021 году. – Ред.) будет больше", – отметил советник Главы государства.