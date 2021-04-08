ВОЗ о связи между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов: Вероятна, но не подтверждена

Причинно-следственная связь между вакциной AstraZeneca-Oxford и образованием тромбов вероятна, однако не подтверждена. Такое заявление сделала консультативная группа по безопасности вакцин Всемирной организации здравоохранения. Ранее регулятор лекарственных средств Евросоюза подтвердил, что такая связь есть

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель", об этом пишет Reuters.

Независимые эксперты просмотрели глобальные данные по побочным эффектам от вакцинации и отметили, что нужны специализированные исследования, чтобы полностью понять возможную связь тромбоза с вакцинацией и вероятные факторы риска.

"Важно отметить, что, несмотря на озабоченность, данное явление очень редкое, с небольшим количеством случаев среди почти 200 млн человек во всем мире, получивших вакцину от коронавируса AstraZeneca", — говорится в сообщении консультативной группы ВОЗ.

При этом регулятор медицинских средств Швеции заявил, что преимущества вакцины AstraZeneca-Oxford значительно превышают возможные риски побочных эффектов, передает Reuters.

В марте Швеция стала одной из ряда стран Европы, которые приостановили использование вакцины AstraZeneca-Oxford из-за сообщений о тромбозе у привитых, однако позже восстановила ее для лиц старше 65 лет. В частности Германия возобновила прививки этой разработкой для людей от 60 лет.

"Мы стоим на позиции, что выгоды преобладают над рисками", — заявили в шведском Агентстве по медицинским продуктам.

В это время, как передает Reuters, комитет по вакцинации Великобритании заявил, что тем, кто получил первую дозу разработки AstraZeneca-Oxford, следует согласно графику получить и вторую, независимо от ограничений, распространенных на молодых людей.

В Европейском агентстве по лекарственным средствам заявили, что вакцина от коронавируса производства AstraZeneca-Oxford может вызвать необычные тромбы с низким содержанием тромбоцитов в мозге или в брюшной полости, преимущественно у женщин. Однако эти случаи очень редки, и польза вакцины преобладает над рисками.

В начале марта более 20 стран мира приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за вероятного возникновения тромбов после прививки. Однако доказательств прямой связи с вакциной не было — разработчики говорили, что она безопасна. После проверки ВОЗ и Европейский медицинский регулятор заявили, что препарат безопасен и не связан с тромбозом. В итоге с 18 марта страны начали возвращаться к использованию вакцины AstraZeneca. Уже восемь стран Евросоюза возобновили прививки вакциной AstraZeneca. Остальные пока колеблются.

В Украине за все время вакцинации от коронавируса зафиксировали 816 случаев побочных эффектов. Это менее 1%, связанных с инъекциями разработкой AstraZeneca-Oxford. Это менее 1% привитых. Что касается эффектов в лимфатической системе или крови, то их зафиксировали лишь у 0,15%.