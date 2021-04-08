В Украине за сутки от COVID-19 умерли 464 человека, зафиксированы 19 419 новых случаев заражения, 10 032 человека - выздоровели

19 419 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 8 апреля 2021 года.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"19 419 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 08 апреля 2021 года. В частности, заболели 766 детей и 480 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 5 092 человека;

летальных случаев - 464;

выздоровели - 10 032 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 128 440 (в том числе методом ПЦР - 57 996, методом ИФА - 23 647, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 46 797).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина заняла первое место в Европе по новым случаям заболевания COVID-19 и третье место по смертям, - Worldometers. ИНФОГРАФИКА

За все время пандемии в Украине

заболели - 1 803 998 человек;

выздоровели - 1 383 883 человека;

летальных случаев - 35 962;

проведено ПЦР-тестов - 8 514 631.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1886), Харьковской (1427), Львовской (1255), Хмельницкой (1158) и Одесской (1142) и областях", - рассказал Степанов.











