10 298 32

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 464 человека, зафиксированы 19 419 новых случаев заражения, 10 032 человека - выздоровели

19 419 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 8 апреля 2021 года.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"19 419 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 08 апреля 2021 года. В частности, заболели 766 детей и 480 медработников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина заняла первое место в Европе по новым случаям заболевания COVID-19 и третье место по смертям, - Worldometers. ИНФОГРАФИКА

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1886), Харьковской (1427), Львовской (1255), Хмельницкой (1158) и Одесской (1142) и областях", - рассказал Степанов.

Автор: 

карантин (16729) статистика (2312) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+12
В нормальній європейській країні цього міністра вже б судили за геноцид, спричинений некомпетентністю та бездіяльністю.
Головний ЯнеЛох теж причетний до катастрофи з епідемією, він зібрав навколо себе бариг, що готові красти в цілодобовому режимі, що і засвідчили Декларації моносброда
показать весь комментарий
08.04.2021 09:16 Ответить
+8
Вот и настоящий доктор смерть.Заказывали ,зедебилы? Получите.
показать весь комментарий
08.04.2021 08:31 Ответить
+7
Поздравляю Степашка с очередным рекордом! Вы лучшие!
показать весь комментарий
08.04.2021 08:22 Ответить
Треть населения, судя по нашим депутатам ВР, уже переболела, коллективный иммунитет не за горами.
показать весь комментарий
08.04.2021 08:17 Ответить
Да да ,особенно по депутатам,зедебилам.Они уже рапортуют ,что по три раза переболели! Прямо мировой рекорд.В мире единичные случаю заболевания повторно и то не доказано,а эти недоумки уже по три.
показать весь комментарий
08.04.2021 08:36 Ответить
Антителя уже через два месяца быстро уходят.
показать весь комментарий
08.04.2021 08:53 Ответить
Среди знакомых некоторые по второму разу болеют, а есть те кто третий. О каком иммунитете вы говорите?
показать весь комментарий
08.04.2021 09:15 Ответить
И если первые разы все обходилось потерей обоняния то сейчас уже хуже.
показать весь комментарий
08.04.2021 09:17 Ответить
1. Коллективній иммунитет - это минимум 60% с антителами
2. Не поспеваете за новостями о ковиде....

"Кислород по трубкам через окна и переполненные крематории: что происходит сейчас в Бразилии
...Нынешнюю вспышку COVID-19 в Бразилии отчасти спровоцировал новый штамм коронавируса (P.1), который впервые выявили в бразильском Манаусе еще осенью 2020 года. Уже к началу января именно на этот штамм приходилось 87% всех выявленных новых случаев заболевания в городе, а затем он распространился и по всей стране. Штамм имеет более 17 мутаций по сравнению с вирусом, первоначально выявленным в Ухане.
Совместное https://www.ft.com/content/51cf718d-e701-4292-a9dd-dd36c1b1c5ea исследование , проведенное университетами Оксфорда, Сан-Паулу и Имперского колледжа Лондона выявило, что «бразильский» штамм в 1,4−2,2 раза более заразен, чем другие варианты коронавируса, а также способен в значительной мере преодолевать иммунитет, выработанный у переболевших людей. Авторы исследования пришли к выводу, что из 100 человек, переболевших коронавирусом в первую волну пандемии, от 25 до 61 могут повторно заразиться штаммом P.1.
https://nv.ua/world/countries/v-brazilii-ot-koronavirusa-gibnut-po-4-tys-chelovek-v-den-podrobnosti-poslednie-novosti-50152617.html

показать весь комментарий
08.04.2021 13:24 Ответить
З сьогоднішнього дня ми в червоній зоні. Ура!
показать весь комментарий
08.04.2021 08:19 Ответить
Поздравляю Степашка с очередным рекордом! Вы лучшие!
показать весь комментарий
08.04.2021 08:22 Ответить
c послезавтра статистика будет улучшатся. выходные начнутся.
показать весь комментарий
08.04.2021 08:26 Ответить
С такими темпами и вакцинация не нужна - переболеют все...
показать весь комментарий
08.04.2021 08:26 Ответить
Подымать пенсионный возраст не надо - все пенсы подохнут от короны.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:20 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 464 людини, зафіксовано 19 419 нових випадків зараження, 10 032 особи - одужали - Цензор.НЕТ 9841
показать весь комментарий
08.04.2021 08:28 Ответить
Зелена чума своїм непрофесіоналізмом. бездіяльністю. навмисними діями ЗНИЩУЄ український народ . Статистика викривлена,адже багато переболіли і не були зарегістрированя як хворі. АЛЕ ГОЛОВНЕ--після хвороби людина довгий час майже непрацездатна,бо має наслідки від хвороби. хто переболів це зає.
показать весь комментарий
08.04.2021 08:30 Ответить
Вот и настоящий доктор смерть.Заказывали ,зедебилы? Получите.
показать весь комментарий
08.04.2021 08:31 Ответить
Клевая должность - бе-каешь по бумажке, ошеломляешь Фейсбук статистикой и ни за что не отвечаешь. кто-то спрашивал - шо думают европейцы про "работу" этого г*сподинчика? как бы они его казнили, каким способом?)
показать весь комментарий
08.04.2021 08:40 Ответить
Люди в пригородных поездах Киева натрамбованы как селедки в банке. Какой нахер локдаун, это полная жопа.
показать весь комментарий
08.04.2021 08:44 Ответить
А что людям жрать из пригородов? зеленые твари за последний год подняли цены на еду и комуналку, уничтожили малый бизнес - попробуй выживи без денег. Писать коменты легко, когда ты на пенсии или на теплой должности.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:19 Ответить
За перших симптомів молоді люди не йдуть до сімейного лікаря та не беруть лікарняний? Можливо через відсутність відшкодування лікарняних соцстрахом або не прорахованою роботою сімейних лікарів як першої ланки в епідеміологічний період? Кажуть про ймовірність інфікувати оточуючих протягом 2 тижнів, на цей час більшість населення не може собі дозволити залишитися без доходу. Всі випадки важкого перебігу хвороби із смертельними випадками у молодих людей через несвоєчасну діагностику (тестування) та неможливість матеріально забезпечити лікування вдома протягом 2 тижнів себі та своїй родині?
показать весь комментарий
08.04.2021 08:58 Ответить
Не идут-АГА.Мне 41-личный пример!!!!Харьков!Темп-37.5 слабость-болит горло.Записываюсь к семейному врачу(по електронке-ближайший приём через 5 дней-хрен сним).Иду через 5 дней.Стою всё равно в очереди 2 часа(хотя пришёл на своё время).Попадаю наконец-то на приём.Диалог:Что у Вас? Забалел и тд .Ясно.Слушает лёгкие-чистые. Я ничего не вижу с ковидом!!!!! А тест-анализы? Анализы не надо!!!!Тест никого не выличил ещё!!!!В поликлиннике их нет!!! Можете пойти в др.кабинет-где принимают всех с температурой и простоять в очереди ещё хз скок времени- может Вам дадут направление в др.больницу на тест!!!!Рентген аппарат у нас сломан!!!!!!!!!! Итог:идите домой-самоизалируйтесь и пейте побольше воды!!!!(хорошо хоть лоб зелёнкой не мазать!!!).Если темп-жаропонижающие и ВСЁЁЁЁ!!!!Занавес!
показать весь комментарий
08.04.2021 10:04 Ответить
В нормальній європейській країні цього міністра вже б судили за геноцид, спричинений некомпетентністю та бездіяльністю.
Головний ЯнеЛох теж причетний до катастрофи з епідемією, він зібрав навколо себе бариг, що готові красти в цілодобовому режимі, що і засвідчили Декларації моносброда
показать весь комментарий
08.04.2021 09:16 Ответить
Так, а шо ж ми хочемо? "Підприємці" закупились! Їм треба продавати... А життя людське ні кому не потрібне...
показать весь комментарий
08.04.2021 09:52 Ответить
Спроси у того мудака который самолетами вывозит кэш в оманско-катарские офшоры, почему ему насрать на людьські життя? Где ****, вакцина? Накуя было строить такие дороги когда у нас уже 30тыс человек погибло?!
показать весь комментарий
08.04.2021 10:16 Ответить
зеленые твари продолжают геноцид украинского народа.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:13 Ответить
Тваю мать !!!

15 415 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 7 апреля 2021 года.

19 419 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 8 апреля 2021 года.

Сегодня - больше, чем вчера
А завтра - больше чем сегодня!
показать весь комментарий
08.04.2021 10:13 Ответить
А в цей час у Менській ОТГ педагогів ІРЦ ганяють і далі на роботу.. і як побороти в таких умовах вірус???
показать весь комментарий
08.04.2021 11:08 Ответить
https://nv.ua/world/countries/koronavirus-rekord-smertnosti-pobit-v-brazilii-poslednie-novosti-50152565.html Бразилия стала главным активным очагом COVID-19 на планете и приближается к мировым антирекордам пандемии : за сутки здесь умерли почти 4,2 тыс. человек с коронавирусной инфекцией.Вспышка COVID-19 в Бразилии вышла из-под контроля: цифры
С населением в 212 млн человек Бразилия занимает шестое место в мире по числу жителей, но 13 марта 2021 года вновь вышла на вторую строку в списке самых масштабных очагов COVID-19 на планете, опередив Индию.
Бразилия уступает лишь США как по общему числу выявленных случаев болезни (13,1 млн), так и по количеству умерших от коронавирусной инфекции (337,3 тыс.). Почти 4,2 тыс. из них умерли только за последние сутки (6 апреля) - это самый высокий показатель в стране с самого начала пандемии.
И если в США вспышку COVID-19 пытаются остановить рекордными темпами вакцинации, что уже улучшило статистику, то в Бразилии на это полагаться пока не приходится. По данным портала https://ourworldindata.org/covid-vaccinations Our World in Data , менее 3% населения в Бразилии на данный момент получили обе дозы вакцины.

Динамика ежедневного числа смертей от COVID-19 в Бразилии с начала пандемии / Инфографика: worldometers.info

О масштабе катастрофической вспышки коронавируса в Бразилии свидетельствует и ежесуточное число новых случаев COVID-19: с конца марта их число колеблется в пределах 80−90 тыс., тогда как в США снизилось до 50−60 тыс. При этом усредненный трехдневный показатель числа смертей от COVID-19 в Бразилии уже давно в разы выше, чем в Америке. По состоянию на 6 апреля он составлял 2,3 тыс. умерших в латиноамериканской стране и 575 летальных случаев- в США.
За последние две недели марта, по данным Johns Hopkins University, именно в Бразилии было зафиксировано примерно 24% всех смертей от коронавируса в мире в этот период.
«Это ядерный реактор, который спровоцировал цепную реакцию и вышел из-под контроля. Это биологическая Фукусима», - описал ситуацию в комментарии https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-brazil-idUSKBN2BT30P Reuters бразильский врач Мигель Николелис, профессор Дьюкского университета (США), который пристально следит за вспышкой коронавируса в родной стране.

Динамика ежедневного числа новых случаев COVID-19 в Бразилии с начала пандемии / Инфографика: worldometers.info
Кислород по трубкам через окна и переполненные крематории: что происходит сейчас в Бразилии
Мировые СМИ и информагентства рассказывают о том, что в бразильских больницах сейчас сложилась самая тяжелая ситуация с начала пандемии. В каждом из 26 штатов страны реанимации заполнены более чем на 90%, свободных коек в обычных отделениях практически не осталось.

Коллапс медицинской системы в Бразилии засвидетельствовала еще в конце марта съемочная группа https://edition.cnn.com/2021/03/27/americas/brazil-covid-19-collapse-intl/index.html CNN , которая несколько недель фиксировала ситуацию в больницах Сан-Паулу и других городов страны.
Авторы репортажа показывают вдвое переполненные отделения бразильских госпиталей, где люди лежат даже в коридорах, а также рассказывают о дефиците кислорода и специальных точек его подачи в палатах. Журналисты продемонстрировали, как из-за этой проблемы в госпиталях приходится протягивать вдоль стен палат и даже сквозь окна ненадежно закрепленные скотчем пластиковые трубки для подачи кислорода - чтобы хоть как-то обеспечить пациентам возможность дышать. Очереди скорых - привычная картина для Бразили уже многие недели. На исходе и седативные средства, необходимые для тяжелых больных под аппаратами ИВЛ, пишет https://www.theguardian.com/world/2021/apr/07/brazils-coronavirus-death-toll-passes-4000-a-day-for-first-time The Guardian .
Медбрат одной из больниц Сан-Паулу рассказал съемочной группе CNN, что его коллегам уже приходится прибегать к медицинской сортировке: он описал случай, когда пациента, пребывавшего в тяжелом состоянии без видимого прогресса, отключили от аппарата ИВЛ, чтобы интубировать более молодого больного, сохранявшего шансы выжить.
Без аппаратов ИВЛ медсестрам приходится вручную «качать» легкие инфицированных пациентов
А корреспондент https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/brazil-virus-cases-global-threat/2021/03/08/3de3f488-7e82-11**-8c5e-32e47b42b51b_story.html Washington Post так описывал ситуацию в Бразилии в марте: «Пациентов перевозят из штата в штат - порой это путешествие за сотни миль - в рамках общенациональной гонки за больничными ресурсами [койками]. […] Без аппаратов ИВЛ медсестрам приходится вручную "качать" легкие инфицированных пациентов. На кладбищах не хватает мест для захоронения тел. Контейнеры-рефрижераторы ждут возле больниц, чтобы справиться с переполнением [моргов]. Люди по всей стране умирают дома, не имея возможности получить медицинскую помощь».
О том, что похоронные бюро бразильских мегаполисов не справляются с волной умерших от COVID-19, рассказали и в репортаже CNN. Американские журналисты продемонстрировали кадры из крематория в Сан-Паулу, где собралась очередь из нескольких десятков гробов - нынешняя нагрузка как минимум втрое превосходит суточный ресурс этого крематория. А похоронным бригадам приходится работать даже ночью, поскольку в светлое время суток хоронить умерших в городе теперь не успевают.

Хоронить умерших в Сан-Паулу приходится даже в темное время суток (30 марта 2021) / Фото: REUTERS/Amanda Perobelli/File Photo

«За последние несколько дней умерло так много людей, что похороны на кладбищах Сан-Паулу происходят каждые несколько минут», - утверждает CNN.
Николелис- Кристовам Барселлос, исследователь из бразильского медицинского института Fiocruz, в комментарии Reuters спрогнозировал, что в итоге Бразилия может превзойти США по общему числу смертей от коронавируса и стать самой пострадавшей страной планеты от удара пандемии.Комбинация опасного штамма и бездействия Болсонару: что привело к катастрофе
Нынешнюю вспышку COVID-19 в Бразилии отчасти спровоцировал новый штамм коронавируса (P.1), который впервые выявили в бразильском Манаусе еще осенью 2020 года. Уже к началу января именно на этот штамм приходилось 87% всех выявленных новых случаев заболевания в городе, а затем он распространился и по всей стране. Штамм имеет более 17 мутаций по сравнению с вирусом, первоначально выявленным в Ухане.
Совместное https://www.ft.com/content/51cf718d-e701-4292-a9dd-dd36c1b1c5ea исследование , проведенное университетами Оксфорда, Сан-Паулу и Имперского колледжа Лондона выявило, что «бразильский» штамм в 1,4−2,2 раза более заразен, чем другие варианты коронавируса, а также способен в значительной мере преодолевать иммунитет, выработанный у переболевших людей. Авторы исследования пришли к выводу, что из 100 человек, переболевших коронавирусом в первую волну пандемии, от 25 до 61 могут повторно заразиться штаммом P.1.

16-летняя Кельвия Андреа Гонсалвес плачет на похоронах своей 39-летней матери, умершей от COVID-19 в бразильском Манаусе, январь 2021 года / Фото: REUTERS/Bruno Kelly/File Photo

Ученые допускают, что бразильский штамм может быть более опасным, провоцируя более тяжелое течение заболевания даже у молодых людей. Бразильские медики по всей стране уже констатируют, что сейчас в их реанимациях прибавилось молодых пациентов.
«У нас есть пациенты без сопутствующих заболеваний в возрасте от 30 до 50 лет, причем таков "портрет" большинства пациентов. Это существенное отличие нынешней волны», - рассказал https://edition.cnn.com/2021/03/24/americas/brazil-youth-covid-19-intl-latam/index.html CNN Педро Арчер, 33-летний врач отделения интенсивной терапии в государственной больнице Рио-де-Жанейро.
За последние три месяца на людей в возрасте 30−59 лет приходилось около 27% смертей от COVID-19 в Бразилии, что на 7% больше, чем в первый период пандемии (до декабря 2020 года), сообщает AFP со ссылкой на официальную статистику бразильского Минздрава.
Часть ответственности за нынешнюю катастрофу в Бразилии несут и на власти страны, прежде всего - ее президент Жаир Болсонару. С самого начала пандемии он остается одним из главных мировых «ковид-диссидентов», преуменьшает угрозу коронавируса (хотя сам переболел COVID-19) и выступает категорически против серьезных санитарных ограничений в стране, считая их бесполезными и слишком вредными для экономики.

Баннер в Рио-де-Жанейро, обвиняющий Болсонару
показать весь комментарий
08.04.2021 13:32 Ответить
В пересчете на количество населения, мы скоро догоним Бразилию... А это уже МИРОВОЙ УРОВЕНЬ! Ну, хоть в чем то...
показать весь комментарий
08.04.2021 14:03 Ответить
По заболеваниям в Киеве очевидно, что остановка транспорта совсем ничего не дала. Только создала боьшие трудности жителям. Дуподумы не там ищут. В транспорте все люди в масках и за очень много поездок мне не встречалось, что хоть бы один кашлянул. И транспорт был действительно не перегружен. Что здесь непонятного? Зараза приходит через прямые общения. Надо внушать людям, чтобы не ходили друг к другу в гости и не приглашали других. Даже родственники проживающие в других квартирах. Пришел больной и оставил полно в воздухе в квартире заразы. А если нельзя было избежать гостя, то тщательно проветрить квартиру после него, с применением сквозняка.
показать весь комментарий
08.04.2021 14:35 Ответить
Насчет того, что Украина рекордсмен, то не надо преувеличивать.
В Турции зафиксировано 54 740 новых случаев заражения коронавирусом в сутки. Притом, что в Турции в 2 раза больше населения.
В Польше суточный прирост заражений коронавирусом второй раз за неделю превысил 35 000 случаев и установил новый максимум. Притом что в Польше примерно такое же количество населения как в Украине.
показать весь комментарий
08.04.2021 14:44 Ответить
не надо преувеличивать.
Еще не вечер(с) ....
А вакцинировано-то менее 1 %. и много быстрее не будет.
В Бутане(!) 469 664 человека получили первую дозу вакцины против COVID-19 за 2 недели - это 62% населения страны.
"Не надо сравнивать"(с) ? ага...
показать весь комментарий
08.04.2021 15:06 Ответить
У турків кількість нових хворих втричі більша, ніж в Україні, але кількість померлих - вдвічі менша. Феномен? Це, мабуть, тому, що у турків тести зроблено кожному другому, а в Україні - лише кожному 5-му. Тобто за такої ж кількості тестів, як в Турції, і хворих в Україні було би зареєстровано значно більше.
У поляків рекорд не лише за кількістю нових хворих, але й за кількістю померлих - 954 людини. Самі вони це пояснюють тим, що медичні установи затримували дані на свята. Але навіть якщо справа не в затримці, то невже ми маємо рівнятися на найгірші приклади?
показать весь комментарий
08.04.2021 16:16 Ответить
Прихватизация во время пандемии вместо финансиррвания, а лучше частные инвестиции в вакцину это наверное так надо, нет это не корономор,и не пир во время чумы-это совпадение, что бы народ мог инвестиррвать и развивать свою экономику.А кто скажет, что Ахметов, Фирташ, Зеленский, Аваков и други под олигархи не народ просо маленький, но умный.
Тому маємо, що маємо.
показать весь комментарий
08.04.2021 16:49 Ответить
 
 