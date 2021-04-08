Более 42% работающих жителей Украины живут в бедности и не могут обеспечить себе достойную жизнь

По результатам первого полугодия 2020 года в Украине уровень бедности по абсолютному критерию (расходы, ниже фактического прожиточного минимума) среди работающего населения составляет 42,4%

"По результатам первого полугодия 2020 г. уровень бедности по абсолютному критерию (расходы, ниже фактического прожиточного минимума) среди работающего населения составляет 42,4%. То есть такая доля работающего населения не могла обеспечить достойную жизнь себе и своей семье", - сказано в сообщении.

Заведующая сектором исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Людмила Черенько отметила, что в 2021 году не ожидается улучшение ситуации. По ее словам, нужно разработать новый комплексный документ, чтобы решить проблему межведомственного взаимодействия и учитывать процессы децентрализации.

"Стратегия преодоления бедности включает несколько важных направлений. Первый - расширение доступа населения к продуктивной занятости и роста доходов. Второе направление - доступ населения к социальным услугам и инфраструктуры. Третье направление - минимизация бедности социально уязвимых слоев населения. К ним относятся дети, подростки, лица старше 75-ти лет, пенсионеры, которые не работают ", - отметила глава Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

По ее мнению, важным шагом является монетизация субсидий, увеличение размера помощи для детей сирот и детей, лишенных родительской опеки. Но актуальным вопросом остаются доступ к медицинским услугам сельского населения, обеспечение средствами реабилитации людей с инвалидностью и другие.

Председатель Комитета отметила, что нерешенным остается вопрос с прожиточным минимумом. По ее словам, есть больше десятка законопроектов, один из них - законопроект относительно урегулирования вопросов формирования прожиточного минимума и создания предпосылок для его повышения (№3515) Комитет будет рассматривать на следующей неделе.

Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко отметил, что правительство рассматривает борьбу с бедностью как основную задачу.

"Это третий стратегический документ, который реализовывался с 2016 года до 2020 года. Стратегия предусматривала 80 задач, ежегодно разрабатывались соответствующие планы мероприятий по их выполнению. В 2020 году было предусмотрено 135 мероприятий, 113 из них выполнено, 22 - в процессе выполнения ", - отметил Виталий Музыченко.

Народный депутат Наталия Королевская акцентировала внимание на необходимости поддержки национального производителя и внедрения протекционистских мер, повышения социальных стандартов. По ее мнению, без осуществления этих шагов преодолеть бедность не удастся.

Народный депутат Александр Качура отметил, что нужно находить консенсус по выбору моделей преодоления бедности и совместно со всеми заинтересованными сторонами нарабатывать необходимые законодательные инициативы. Поскольку от уровня социальной справедливости и того, как люди себя чувствуют, будет зависеть развитие государства.

Также участники слушаний обсудили реализацию нового Закона "О социальных услугах", диспропорции на рынке труда, вопросы пенсионного обеспечения, адресности социальной помощи, социальной защиты детей, военнослужащих, дистанционной работы и другие.

Подытоживая слушания, Третьякова отметила, что социальная политика и социальная инфраструктура является составляющей национальной безопасности, но на это редко обращают внимание. Поэтому решение социальных проблем станет залогом избежания напряжения в обществе. По ее мнению, также важно учитывать региональный аспект реализации Стратегии.

Участие в мероприятии приняли народные депутаты, представители центральных органов исполнительной власти, уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, сторон социального диалога, общественных организаций, научных учреждений, средств массовой информации.

По результатам слушаний будут наработаны соответствующие рекомендации.

