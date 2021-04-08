РУС
Новости
11 002 132

Более 42% работающих жителей Украины живут в бедности и не могут обеспечить себе достойную жизнь

Более 42% работающих жителей Украины живут в бедности и не могут обеспечить себе достойную жизнь

По результатам первого полугодия 2020 года в Украине уровень бедности по абсолютному критерию (расходы, ниже фактического прожиточного минимума) среди работающего населения составляет 42,4%

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховной Рады по итогам заседания Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

"По результатам первого полугодия 2020 г. уровень бедности по абсолютному критерию (расходы, ниже фактического прожиточного минимума) среди работающего населения составляет 42,4%. То есть такая доля работающего населения не могла обеспечить достойную жизнь себе и своей семье", - сказано в сообщении.

Заведующая сектором исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Людмила Черенько отметила, что в 2021 году не ожидается улучшение ситуации. По ее словам, нужно разработать новый комплексный документ, чтобы решить проблему межведомственного взаимодействия и учитывать процессы децентрализации.

"Стратегия преодоления бедности включает несколько важных направлений. Первый - расширение доступа населения к продуктивной занятости и роста доходов. Второе направление - доступ населения к социальным услугам и инфраструктуры. Третье направление - минимизация бедности социально уязвимых слоев населения. К ним относятся дети, подростки, лица старше 75-ти лет, пенсионеры, которые не работают ", - отметила глава Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

По ее мнению, важным шагом является монетизация субсидий, увеличение размера помощи для детей сирот и детей, лишенных родительской опеки. Но актуальным вопросом остаются доступ к медицинским услугам сельского населения, обеспечение средствами реабилитации людей с инвалидностью и другие.

Председатель Комитета отметила, что нерешенным остается вопрос с прожиточным минимумом. По ее словам, есть больше десятка законопроектов, один из них - законопроект относительно урегулирования вопросов формирования прожиточного минимума и создания предпосылок для его повышения (№3515) Комитет будет рассматривать на следующей неделе.

Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко отметил, что правительство рассматривает борьбу с бедностью как основную задачу.

"Это третий стратегический документ, который реализовывался с 2016 года до 2020 года. Стратегия предусматривала 80 задач, ежегодно разрабатывались соответствующие планы мероприятий по их выполнению. В 2020 году было предусмотрено 135 мероприятий, 113 из них выполнено, 22 - в процессе выполнения ", - отметил Виталий Музыченко.

Народный депутат Наталия Королевская акцентировала внимание на необходимости поддержки национального производителя и внедрения протекционистских мер, повышения социальных стандартов. По ее мнению, без осуществления этих шагов преодолеть бедность не удастся.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ предупреждает о возможной вспышке протестов из-за неравенства в мире, вызванного пандемией COVID-19, - Bloomberg

Народный депутат Александр Качура отметил, что нужно находить консенсус по выбору моделей преодоления бедности и совместно со всеми заинтересованными сторонами нарабатывать необходимые законодательные инициативы. Поскольку от уровня социальной справедливости и того, как люди себя чувствуют, будет зависеть развитие государства.

Также участники слушаний обсудили реализацию нового Закона "О социальных услугах", диспропорции на рынке труда, вопросы пенсионного обеспечения, адресности социальной помощи, социальной защиты детей, военнослужащих, дистанционной работы и другие.

Подытоживая слушания, Третьякова отметила, что социальная политика и социальная инфраструктура является составляющей национальной безопасности, но на это редко обращают внимание. Поэтому решение социальных проблем станет залогом избежания напряжения в обществе. По ее мнению, также важно учитывать региональный аспект реализации Стратегии.

Участие в мероприятии приняли народные депутаты, представители центральных органов исполнительной власти, уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, сторон социального диалога, общественных организаций, научных учреждений, средств массовой информации.

По результатам слушаний будут наработаны соответствующие рекомендации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Кривом Роге пенсионеры рылись в мусорном баке, выбирая выброшенную супермаркетом "просрочку". ВИДЕО

+30
Мастер спорта по борьбе с эпохой бедности ответил с Катарского пляжа:
"Я вам ничего не должен!"
показать весь комментарий
08.04.2021 08:24 Ответить
+17
Ганьба! Зелена ганьба! Олигархия опустила Украину до дна. Хлеб на 30% дороже чем в ЕС. Скоро будут по карточкам выдавать продукты и землю все за бесценок отдадут олигархам, если Зеленский и дальше будет членом по роялю стучать. И он ничего никому не должен, особенно дуракам, которые за него голосовали. Выбрали - наслаждайтесь.И что интересно, то это тот факт , что эти дураки будут всегда активно лазить на голосование и отдавать свой голос за утилизаторов себя.Дураков история не учит, на своих ошибках они не учатся, им хоть лоб расшиби, а они наступают на грабли в сотый раз. Не понимают, что за олигархов голосовать нельзя, что это смерть.
показать весь комментарий
08.04.2021 08:30 Ответить
+13
Вся надежда только на твиты Мендель в фейсбуке и видосики загорелого ЗЕ из Катара.
показать весь комментарий
08.04.2021 08:40 Ответить
Сейчас, да. Но вы указали 7 лет.
"Простое население" имело субсидию, платило за комунуслуги всего 15% их стоимости.
Сейчас в эпоху конца бедности от Зели их заставили платить уже 20%.
Цены на продукты тоже взлетели.
Взлетели долги населения за комунуслуги и невыплаты по зарплате.
Ставить знак равенства между прошлой властью и нынешними, настоящими мародерами, может только крайне необъективный человек.

ГДЕ цифры по кредитам, взятым Тимошенко и Азаровым?
показать весь комментарий
08.04.2021 09:29 Ответить
Справедливости ради добавлю, не "платило за комунуслуги всего 15% их стоимости.Сейчас в эпоху конца бедности от Зели их заставили платить уже 20%.", а субсидия раньше назначалась когда плата за комуслуги составляла более 15% совокупного дохода семьи и, соответственно , 20% сегодня. То есть таким образом урезали количество получателей субсидий, что привело еще к большему обнищанию населения.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:02 Ответить
73 % чуваков Украины послушали Ольгу ********* и сказали : все кто угодно,только не Порошенко с Турчиновым...,надо уважать выбор мудрого нариду..
показать весь комментарий
08.04.2021 09:05 Ответить
Пєцік КАЗЬОЛ як і Зєля, а ти прахобот, що продався за соєву щЄкаладку.
показать весь комментарий
08.04.2021 09:07 Ответить
Думаєш всі продажні. так як і ти?
показать весь комментарий
08.04.2021 20:57 Ответить
https://twitter.com/hawthornhealin1
https://twitter.com/hawthornhealin1 @hawthornhealin1

Для тех кто из воюющей страны дважды в год летал в Египет и рассказывал что мы еще никогда не жили так плохо как при Сивом и хуже точно быть не может, в аду заготовлено специальное место.
показать весь комментарий
08.04.2021 09:08 Ответить
Трудно доказать Шариковскому Быдлу,что оно быдло... Понад 42% жителів України, які працюють, живуть у бідності і не можуть забезпечити собі гідне життя - Цензор.НЕТ 4254
показать весь комментарий
08.04.2021 09:10 Ответить
По таким городам как Киев этого не скажешь. С каждым годом дорогих машин становится все больше, строятся новые дома (а значит квартиры в них покупают явно не бедные люди), в торговых центрах толпы людей шопингом занимаются, регулярно рейсы в теплые края летают из Борисполя. В общем, жизнь удалась...
показать весь комментарий
08.04.2021 09:30 Ответить
какой-то глупый метод анализа уровня состоятельности людей - "посмотрите вокруг, сколько новых дорогих машин" по статистике многих стран 3-го мира 10% населения - это богатые люди. Т.е. 10% от 5-миллионного Киева - это 500 ТЫС.(!!!) человек, которые многое себе могут позволить. Вот эти 500 тыс. Вы и видите вокруг и это много - это просто нехилый город размером с Запорожье богатых людей. Такие же примеры с 10%-й статистикой можно привести и по другим городам Украины. Чтобы увидеть бедность, полагаю, нужно в трамваях-троллейбусах покататься и по окраинам пройтись - тогда всё станет понятно...
показать весь комментарий
08.04.2021 11:58 Ответить
Понад 42% жителів України, які працюють, живуть у бідності і не можуть забезпечити собі гідне життя - Цензор.НЕТ 5442
показать весь комментарий
08.04.2021 09:31 Ответить
А ще на "накопичувальну" пенсію змусять віддавати частину зарплати, та ще в якісь приватні фонди типу "роги та копита", які для свого переміщення закуплять "гелендвагенів", а для збільшення коштів в солідарну систему встановлять собі зарплату з багатьма нулями, і відкинуть ті самі "копита" разом з накопичувальними коштами.
показать весь комментарий
08.04.2021 09:35 Ответить
Хех, добре було при Петі - дешева комуналка , пенсії росли, долар не піднімався )
показать весь комментарий
08.04.2021 09:49 Ответить
Их количество уменьшается с каждым днем, в данные период наиболее интенсивно , дополнительно на 500 человек в день. ( да простите меня за " черный юмор")
показать весь комментарий
08.04.2021 09:49 Ответить
зато у нас самые богатые чиновники..., во всем можно найти свои положительные стороны...
показать весь комментарий
08.04.2021 10:00 Ответить
а в то же время Руководители НКРЭКУ выписали себе премии по 250 тыс. грн
показать весь комментарий
08.04.2021 10:08 Ответить
https://censor.net/ru/news/3258366/rukovoditeli_nkreku_vypisali_sebe_premii_po_250_tys_grn
показать весь комментарий
08.04.2021 10:08 Ответить
зеленый моносброд вывозит самолётами кэш в оманско-катарские офшоры, а лохам, которые любят приколы, денег на жратву не хватает. Самое смешное, что лошары до сих пор не видят связь между их выбором в 2019-м и их состоянием кошелька в 2021-м
показать весь комментарий
08.04.2021 10:32 Ответить
А чему удивляться! Быдло выбирает клоунов/ублюдков во власть, те воруют вагонными нормами и вывозят в Оман и Катар, а потом быдло удивляется, что живет как скот. На следующих выборах победит алкаш Гриша, когда его достанут со свалки, причешут и дадут опохмелиться! "Это наш парень!" - возликует быдло и изберёт в ***********, а его дружбанов-бомжей в РАДУ. Коммунисты были, белые были, голубые были, воры-бандиты были, ***** и их сутенёры в РАДЕ прописались... настала очередь бомжей! Бомжи и клоуны - залог процветания Украины!!!
показать весь комментарий
08.04.2021 10:41 Ответить
Более 42% работающих жителей Украины получают зарплату в конвертах а официально -минималку, и поэтому ОФИЦИАЛЬНО очень бедны!

ПС: среднестатистический украинец тратит в два раза больше, чем зарабатывает.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:43 Ответить
Будь яка тема щодо рівня бідності, життя чи заробітків, є апріорі недоцільною. Додайте до цих 42% мільйони заробітчан, які присилають родинам мільярди Євро і про статистику, як основу для подібних досліджень можно забути.
Допоки не буде наведено лад із ухиленням від сплати податків на усіх рівнях, ми точних даних не матимемо.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:59 Ответить
причем масса дс, что тратит среднестатистический украинец в два раза больше своей зп, не дотягивает до среднестатистического прожиточного минимума по странам третьего мира и уж лучше не сравнивать ее с тем, во сколько раз больше своих зп среднестатистические госдеятели воруют официально у среднестатистических украинцев.
показать весь комментарий
08.04.2021 12:08 Ответить
Вибачаюся! А який процент серед депутатів за межею бідності?
показать весь комментарий
08.04.2021 10:44 Ответить
Зубынароду заговаривают.Ибо лечить или вставлять -разориться можно.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:58 Ответить
Саме так, працюючи все життя, більшість українців не в змозі купити своє власне житло та купувати собі якісну їжу... Дехто буквально сидить на хлібі і воді і ще ходить на роботу.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:06 Ответить
Що ви брешете на Бубочку? У нас "епоха бідності" закінчилася ще у квітні 2019!
показать весь комментарий
08.04.2021 11:42 Ответить
И так будет, и ничего не изменится, пока эти 42% бегают голосовать за кандидатов от олигархов Ахметова, Коломойского, Фирташа и т.д. Не видишь причинно-следсвенных связей между этим, то получай нищету на всю жизнь заслужил. Телевизор в помощь.
показать весь комментарий
08.04.2021 16:29 Ответить
Хуже точно не будет... зато хоть посмеемся...
ну смейтесь теперь
показать весь комментарий
08.04.2021 20:59 Ответить
Понад 42% жителів України, які працюють, живуть у бідності і не можуть забезпечити собі гідне життя - Цензор.НЕТ 9911
показать весь комментарий
08.04.2021 22:14 Ответить
Эта Королевская очень хорошо постаралась, чтобы бедность людей в Украине как можно больше увеличилась! Нет предела цинизму этой рыговоняльной сволочи!
показать весь комментарий
08.04.2021 23:36 Ответить
