За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 14 313 человек, всего - 334 578, - Степанов

334 576 человек в Украине получили по одной дозе COVID-вакцины, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 2 человека.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"14 313 человек привиты против COVID-19 за сутки 7 апреля 2021 в Украине. 334 578 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 334 576 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека", - рассказал министр.

По данным министра, прививки проводились 134 мобильными бригадами по иммунизации и 692 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 7 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 425 946 человек", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Киеве (1890), Днепропетровской (1530) и Львовской (910) областях, меньше всего - в Херсонской (100), Черниговской (110) и Черкасской (160) областях.