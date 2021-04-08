РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12007 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
720 8

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 14 313 человек, всего - 334 578, - Степанов

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 14 313 человек, всего - 334 578, - Степанов

334 576 человек в Украине получили по одной дозе COVID-вакцины, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 2 человека.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"14 313 человек привиты против COVID-19 за сутки 7 апреля 2021 в Украине. 334 578 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 334 576 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека", - рассказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВОЗ о связи между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов: Вероятна, но не подтверждена

По данным министра, прививки проводились 134 мобильными бригадами по иммунизации и 692 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 7 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 425 946 человек", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Киеве (1890), Днепропетровской (1530) и Львовской (910) областях, меньше всего - в Херсонской (100), Черниговской (110) и Черкасской (160) областях.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) статистика (2312) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Завешили вакцинацию 2 человека. Шах вам і мат!За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 14 313 человек, всего - 334 578, - Степанов - Цензор.НЕТ 1672
показать весь комментарий
08.04.2021 08:29 Ответить
За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 14 313 человек, всего - 334 578, - Степанов - Цензор.НЕТ 814
показать весь комментарий
08.04.2021 08:37 Ответить
Наочний приклад. Зомбоящик погнав 83-річного батька мого кума на вакцинацію. Причому всі переконували його не робити цього, тому він зробив це потайки. На другий день пропав зір, не працює вестибюлярний арарат, на МРТ показало мікроінсульт, не ходить. Коротше, велика радість.
Ширнувся "Зеником", принаймні так сказали в 5-й поліклініці Львова.
Але ні, що ви-що ви! Вакцинація в Україні ще не мала жодного побічного випадку...
показать весь комментарий
08.04.2021 08:44 Ответить
Зеля торжествуя показывает число полностью вакцинированных украинцев! Зебобы, вы гордитесь своим выбором?
За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 14 313 осіб, загалом - 334 578, - Степанов - Цензор.НЕТ 9376
показать весь комментарий
08.04.2021 09:06 Ответить
Вместо роста уже пошло снижение, на пике было 18 тыс.
показать весь комментарий
08.04.2021 09:28 Ответить
На сегодня не вакцинировано даже 1% населения....що , зеля, *зробимо їх разом"?
показать весь комментарий
08.04.2021 10:23 Ответить
 
 