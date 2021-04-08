За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 14 313 человек, всего - 334 578, - Степанов
334 576 человек в Украине получили по одной дозе COVID-вакцины, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 2 человека.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"14 313 человек привиты против COVID-19 за сутки 7 апреля 2021 в Украине. 334 578 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 334 576 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека", - рассказал министр.
По данным министра, прививки проводились 134 мобильными бригадами по иммунизации и 692 пунктами вакцинации.
"По состоянию на 7 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 425 946 человек", - добавил Степанов.
Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Киеве (1890), Днепропетровской (1530) и Львовской (910) областях, меньше всего - в Херсонской (100), Черниговской (110) и Черкасской (160) областях.
Ширнувся "Зеником", принаймні так сказали в 5-й поліклініці Львова.
Але ні, що ви-що ви! Вакцинація в Україні ще не мала жодного побічного випадку...