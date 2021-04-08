Враг за сутки семь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб ОС
Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. За прошедшие сутки, 7 апреля, было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, все нарушения режима "тишины" были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
В частности, неподалеку от поселков Пески и Опытное, российские оккупанты открывали огонь из 82- и 120-мм минометов, а возле населенных пунктов Гнутово, Широкино, Талаковка и Водяное, что на Приазовье, враг использовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
"В результате обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воину оперативно оказана первая медицинская помощь, он доставлен в лечебное учреждение", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск украински защитники открывали огонь.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - сообщили в штабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!