РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12007 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
680 3

Враг за сутки семь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб ОС

Враг за сутки семь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб ОС

Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. За прошедшие сутки, 7 апреля, было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, все нарушения режима "тишины" были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В частности, неподалеку от поселков Пески и Опытное, российские оккупанты открывали огонь из 82- и 120-мм минометов, а возле населенных пунктов Гнутово, Широкино, Талаковка и Водяное, что на Приазовье, враг использовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"В результате обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воину оперативно оказана первая медицинская помощь, он доставлен в лечебное учреждение", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск украински защитники открывали огонь.

Также читайте: Мы точно не планируем никаких провокаций в отношении РФ. Будет ли обострение, зависит только от Путина, - Данилов

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - сообщили в штабе.

Враг за сутки семь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб ОС 01

обстрел (29164) ранение (3417) Донбасс (26964) операция Объединенных сил (6766)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а
показать весь комментарий
08.04.2021 09:14 Ответить
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6819
показать весь комментарий
08.04.2021 10:01 Ответить
Швидкого одужання нашому герою.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:32 Ответить
 
 