Украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе. С начала суток наемники РФ уже 5 раз срывали "тишину", применяя 122-мм артиллерию и минометы, - штаб ОС

По состоянию на 7:00 утра 8 апреля со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, из которых 4 по позициям украинских защитников и 1 обстрел гражданской инфраструктуры.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, недалеко от населенных пунктов Пески и Водяное, что на Приазовье, враг открывал огонь из артиллерийской установки 122-го калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.

Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в районе населенного пункта Водяное противник совершил артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры.

"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь", - отметили в штабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты передали украинской стороне тело пропавшего 3 апреля воина 10-й ОГШБр

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

+37
Царство небесне полеглим захисникам України.
Ганьба головнокомандувачу.
08.04.2021 08:39 Ответить
+22
Вічна пам'ять загиблим в війні з москалями.
Найшвидшого одужання пораненим!
Горіть у пеклі москалі !!!
08.04.2021 08:55 Ответить
+15
я не помню такого "перемирия" с 2015 года..., это позор и предательство - называть ежедневные убийства наших военных перемирием и режимом тишины...
08.04.2021 08:56 Ответить
Царство небесне полеглим захисникам України.
Ганьба головнокомандувачу.
08.04.2021 08:39 Ответить
Вечная и светлая память погибшему......Пусть покоится с миром....
Родн
08.04.2021 08:52 Ответить
Родным и близким искренние соболезнования.
08.04.2021 08:53 Ответить
Так 5 или 7 раз?
08.04.2021 08:54 Ответить
Вічна пам'ять загиблим в війні з москалями.
Найшвидшого одужання пораненим!
Горіть у пеклі москалі !!!
08.04.2021 08:55 Ответить
я не помню такого "перемирия" с 2015 года..., это позор и предательство - называть ежедневные убийства наших военных перемирием и режимом тишины...
08.04.2021 08:56 Ответить
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1380018694747721729 1 ч
"1 апреля украинская военная разведка сообщила, что Россия готовится ввести регулярные подразделения вооруженных сил РФ на территорию, которую сейчас контролируют боевики НВФ "ДНР" и "ЛНР". "В связи с этой первоапрельской шуткой нашей "военной разведки" публикуем для ее сведения. Подразделения ВС РФ на территории Украины.

Подразделения ВС РФ на территории Украины.
На данный момент подтверждено нахождение на территории Украины личного состава, вооружения и техники следующих подразделений ВС РФ.
32-й инженерно-сапёрный полк ( в/ч 23094, Краснодарский край, РФ)
19-я ОМБр (п. Спутник, г. Владикавказ)
154-й отдельная радиотехническая БрОН ГРУ ГШ РФ.(радиосвязь специального назначения, радиоразведка)
5-й отбр ( отдельная танковая бригада, в\ч 46108 место постоянной дислокации ст. Дивизионная (Улан-Удэ, Бурятия)
268-й гв. артиллерийская бригаде Западного ВО, место постоянной дислокации н.п.Пушкин, РФ.
45-й отдельная гв. бригада специального назначения ( место постоянной дислокации - Кубинка, Московская область, РФ) командир - подполковник Юрий Курсин.
в\ч 35690 Центр специального назначения ФСБ РФ, известен под названием «Спутник. Место основной дислокации н\п Балашиха, Московская область). Снайперские группы
656-о отдельный инженерно-сапёрный батальона 76 ДШД (Псков, РФ)
54-й центра подготовки разведывательных подразделений Владикавказ, РФ (в/ч 90091). Снайперские группы. Группы не стандартной комплектации из 5 человек, два из которых - снайперы. Связь обеспечивается вне общей системы связи по каналам подразделений 154-й отдельной радиотехнической БрОН ГРУ ГШ РФ.находящихся в Луганске.
25-й отдельный полк специального назначения, (Ставрополь).
В/ч 05525 Дислокация: 355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Артема, д. 2.
7-я отдельная танковая бригада из состава 90-й танковой дивизии (в/ч 86274). Место дислокации Свердловская, Челябинская области РФ
120-й гв. артиллерийской бригады ЦВО,ВС РФ с подразделением беспилотной разведки (в/ч 59361 ) Юрга, Кемеровская область
137-й отряда СпН БПДСС Каспийской флотилии (Дагестан, РФ) ( прим. был выведен в полном составе апреле 2020 и возвращен в июне 2020)
382-й отдельный батальон морской пехоты ВС РФ Место постоянной дислокации н\п Темрюк Краснодарский край, РФ) Количество л\с около 60 человек (в/ч 45765 )
205-й отдельной мотострелковой бригады. (в/ч 74814) место постоянной дислокации - Буденовск, Ставропольского края, РФ/ Общая численностью около 800 человек (2-й и 3-й мотострелковый батальон и реактивно артиллерийский дивизион). Переброс шел в три этапа, по жд и автотранспортом. Предположительное место применения - Авдеевка. Л\с в основном из жителей Ставропольского края. До нынешнего времени на территории Украины не фиксировался.
08.04.2021 09:36 Ответить
Ото нет войны,убивают каждый день ,шмаркля,хватит нюхать ,выходи,скажи людям ,что ты думаешь ,если думаешь ?
показать весь комментарий
08.04.2021 09:46 Ответить
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Український воїн загинув унаслідок ворожого вогню на Донбасі. Від початку доби найманці РФ вже 5 разів зривали "тишу", застосовуючи 122-мм артилерію та міномети, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3428

Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!Український воїн загинув унаслідок ворожого вогню на Донбасі. Від початку доби найманці РФ вже 5 разів зривали "тишу", застосовуючи 122-мм артилерію та міномети, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4183
08.04.2021 10:04 Ответить
10 погибших за неполные 8 дней ,будте прокляты зебилы с вашим главным зебилом
08.04.2021 10:16 Ответить
Може досить такого ,, перемир'я", де кожного дня гинуть наші бійці, а пора повернути розвідку на передову , наших снайперів і знищувати москальню в сірій зоні і не давати ім можливості кроку ступити !
Зекатарського не хвилюють наші втрати , тому що воно безмозгле , занюхане чмо !

Світла пам'ять Герою 😪😪😪
08.04.2021 10:23 Ответить
Знаете, что в этом самое омерзительное, это когда каждый день гибнут наши лучшие люди, а эти ******-депутаты грызут друг другу глотки за портфели. Селфятся со своими губами и львами, просто с жиру бесятся, декларируют миллиардные состояния, а высшее руководство спецслужб и судьи носится со взятками, в сотни тысяч долларов. И все это происходит под шутливое улюлюкание населения. О бездействии власти, я вообще молчу. Ужас!
08.04.2021 11:23 Ответить
Так выглядит настоящий шлимазл!!!Український воїн загинув унаслідок ворожого вогню на Донбасі. Від початку доби найманці РФ вже 5 разів зривали "тишу", застосовуючи 122-мм артилерію та міномети, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8228
08.04.2021 11:47 Ответить
новое устойчивое перемирие от люси? по солдатам стреляют как в тире, а зеленые все чего-то ждут
08.04.2021 12:33 Ответить
Царство Небесне..., вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
08.04.2021 13:03 Ответить
 
 