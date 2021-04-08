Украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе. С начала суток наемники РФ уже 5 раз срывали "тишину", применяя 122-мм артиллерию и минометы, - штаб ОС

По состоянию на 7:00 утра 8 апреля со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, из которых 4 по позициям украинских защитников и 1 обстрел гражданской инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, недалеко от населенных пунктов Пески и Водяное, что на Приазовье, враг открывал огонь из артиллерийской установки 122-го калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.

Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в районе населенного пункта Водяное противник совершил артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры.

"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь", - отметили в штабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты передали украинской стороне тело пропавшего 3 апреля воина 10-й ОГШБр

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.