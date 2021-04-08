РУС
Дезинформация – серьезный вызов современности. Важно доносить позицию Украины и правдивые данные, - Ермак

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел разговор в формате видеоконференции с советником премьер-министра Великобритании по вопросам международных дел Дэвидом Кверри.

Общение состоялось в рамках рабочего совещания украинских и британских дипломатов, которое координировал руководитель Офиса Главы государства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Андрей Ермак и Дэвид Кверри отметили плодотворный и важный разговор, состоявшийся 5 апреля между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, во время которого глава британского правительства отметил поддержку Украины и выразил серьезную озабоченность обострением ситуации на Донбассе", - подчеркивается в сообщении.

Собеседники также обсудили возможности более активного привлечения механизмов ОБСЕ для урегулирования ситуации, которая складывается на Донбассе.

Читайте также: США обеспокоены российской "кампанией по дезинформации" по поводу событий на востоке Украины, - Белый дом

Британская сторона подчеркнула важность донесения правдивой информации о ситуации на востоке Украины. В связи с этим Андрей Ермак напомнил, что 6 апреля был представлен созданный в Украине Центр противодействия дезинформации и его руководитель.

"Дезинформация – это действительно серьезный вызов современности. Для нас очень важно доносить позицию Украины и правдивую информацию", – отметил руководитель Офиса Президента.

дезинформация (352) Ермак Андрей (1303) Центр противодействия дезинформации (145)
+15
Кому ж, как не тебе, Козырь, знать про дезинформацию все?!
08.04.2021 08:52
+14
Так вы же сами в своём ОП+********** и являетесь дезинформаторами/манипуляторами.....
08.04.2021 08:50
+6
Комірник ОПи Козирь всюди поруч з недоумком. В Катарі спецом сидів закинувши ногу на ногу і показуючи арабам підошву? Знав що це означає для них.
08.04.2021 08:54
Так вы же сами в своём ОП+********** и являетесь дезинформаторами/манипуляторами.....
08.04.2021 08:50
достатньо запустити відповідні программи по ТБ де б розказували як єрмак груддю закривав Україну від московських загарбників, як єрмаку вдалося влачноруч викрити злочинців які хотіл завезти в Україну московських террористів-вагнерців, і контрольним - де єрмак називає Україну - актрисою німецьких порнофільмів або шльондрою - і 73-відсотковий нарід прийме його до себе як рідного
08.04.2021 11:24
Кому ж, как не тебе, Козырь, знать про дезинформацию все?!
08.04.2021 08:52
Комірник ОПи Козирь всюди поруч з недоумком. В Катарі спецом сидів закинувши ногу на ногу і показуючи арабам підошву? Знав що це означає для них.
08.04.2021 08:54
я знаю що це для нас означає- шалений потік інвестицій!
08.04.2021 08:57
Дезінформація - серйозний виклик сучасності. Важливо доносити позицію України і правдиві дані, - Єрмак - Цензор.НЕТ 363
08.04.2021 09:19
То знатний правборуб, який ніколи не бреше, зійшов таким пафосом? Цікаво, що там з братом, якого затлумив Порошенко? Це ж правда, нє?
08.04.2021 08:55
Агент фсб-борець з дезінформацією...

Березовець:

Березовець:
"Пошли баны. Удалили персональный аккаунт Процишина и забанили на 3 дня Владимира Омеляна.
Вчера начал работать Центр противодействия дезинформации в офисе президента. Видимо, так совпало..."
08.04.2021 08:56
Дезинформация/ Пионтковский назвал Ермака "агентом Кремля" и рассекретил псевдоним / Главу Офиса президента обвинили в срыве спецоперации СБУ по задержанию «вагнеровцев», воевавших на Донбассе .
08.04.2021 08:58
Это он об своем "убиенном" брате на Донбассе?
08.04.2021 08:58
Брешет же, падлюка
08.04.2021 08:59
дЕрмак, начни с себя, расскажи как назначал Татарова, как сливал спецоперацию по вагнеровцам...
08.04.2021 09:00
Коли завхоз намагається керувати державою, то ні в туалеті не убрано, і в державі безлад. Брехня на брехні.та хаос в управлінні. А в цей час і красти хорошо і здача всіх інтересів держави.
08.04.2021 09:02
Эту скотину уже давно нужно было гнать сраной метлой, вместе с Татаровым.
08.04.2021 09:03
И это говорит тот который рассказывал про "убитого брата"...
08.04.2021 09:03
"Дезинформация - серьезный вызов современности. Важно доносить позицию Украины и правдивые данные, - Ермак"
Ермак и правда-вещи не совместимые. Брехали,брешуть і будуть брехати....шкода,що цілих два роки ще терпіти цих недолугих 3.14..в.
08.04.2021 09:05
Вы на дезинформации вон каких вершин достигли.....Теперь можете сажать, можете не сажать...Прокурор то свой...
08.04.2021 09:10
Пчелы против меда? Те кто пришли к власти на вранье, теперь выступают против вранья?))) Как там "убитый брат"?)
08.04.2021 09:11
Да ну! Серьезно?! А кто может сказать на чем была построена предвыборная компания нынешнего недопрезидента? На дезинформации или на дичи для лохов?!
08.04.2021 09:12
З вибором ЗЕ все зрозуміло,чому ЗЕ,а не хтось інший. Як би замість ПАПа був хтось інший-ЗЕ не обрали б....
08.04.2021 09:30
Ход Вашей мысли утерян.
08.04.2021 09:33
В нас "скандальі" не працюють нажаль((( навіть після підтвердження зрадників по вагнергейту ніяких наслідків для них не буде окрім плям лайна.
Майже кожен деп вр від зєшобльі замазаний лайном або купається в ньому щодня, але наслідків нуль(((
Продовжуємо жер ти...
08.04.2021 09:23
Дезінформація - серйозний виклик сучасності. Важливо доносити позицію України і правдиві дані, - Єрмак - Цензор.НЕТ 9427
08.04.2021 09:23
не эта ли особь донесла правдивую информацию о вагнеровцах фсб параши???
08.04.2021 09:41
какая ж гнусно-отвратительная рожа... Так и хочется асфальт нёй почистить...
08.04.2021 09:42
"Для нас очень важно доносить позицию Украины и правдивую информацию", - отметил руководитель Офиса Президента.
ну давай, ермак, расскажи правдивую информацию о режиме тишины, который соблюдается в ваших головах
ну давай, ермак, расскажи правдивую информацию о режиме тишины, который соблюдается в ваших головах
08.04.2021 09:50
Правдивые данные про Украину:
- президент ЗЕ холуй Коломойского;
- глава НБУ холуй Коломойского;
- глава прокуратуры Венедиктова холуй ЗЕ;
- глава СБУ Баканов контрабандист и отмывальщик денег ЗЕ;
- глава МОЗ Степанов мошенник и коррупционер;
- Ермак пособник врага и коррупционер;
- ОП Зеленского рассадник коррупции и агентуры РФ;
- "борьба" с Медвечуком делается только в интересах Коломойского и Ахметова.

Доносите. Бо может еще не все в ЕС и США в курсе.
08.04.2021 09:58
Я думаю Госдепе прекрасно понимают с кем имеют дело и там папочки на многих наших представителей гилиты заведены
08.04.2021 10:34
После разговора Байдена и зеленой сопли открываем пресс-релизы из США и Украины. И что мы там видим? 70% высера зеленой медельвошки - фейк. Поэтому борьба с дезинформацией должна начаться с посадки зеленского-дерьмака-татарова
08.04.2021 10:36
"Віце- президент" дерьмак- фейк. В Україні не існує такої посади.
Друга людина після президента, голова ВР.
08.04.2021 10:39
Как-то они разделили позицию Украины и правдивые данные.
08.04.2021 12:03
Невже в США і Європі його слова ще сприймають на віру? Достатньо навіть не те, що фейка про брата, а і дипломатичного прийому в Катарі, де "видно пана по холявам(підошвам)".
08.04.2021 12:23
Дезінформація - серйозний виклик сучасності. Важливо доносити позицію України і правдиві дані, - Єрмак - Цензор.НЕТ 3826
08.04.2021 13:16
 
 