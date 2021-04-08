Дезинформация – серьезный вызов современности. Важно доносить позицию Украины и правдивые данные, - Ермак
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел разговор в формате видеоконференции с советником премьер-министра Великобритании по вопросам международных дел Дэвидом Кверри.
Общение состоялось в рамках рабочего совещания украинских и британских дипломатов, которое координировал руководитель Офиса Главы государства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Андрей Ермак и Дэвид Кверри отметили плодотворный и важный разговор, состоявшийся 5 апреля между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, во время которого глава британского правительства отметил поддержку Украины и выразил серьезную озабоченность обострением ситуации на Донбассе", - подчеркивается в сообщении.
Собеседники также обсудили возможности более активного привлечения механизмов ОБСЕ для урегулирования ситуации, которая складывается на Донбассе.
Британская сторона подчеркнула важность донесения правдивой информации о ситуации на востоке Украины. В связи с этим Андрей Ермак напомнил, что 6 апреля был представлен созданный в Украине Центр противодействия дезинформации и его руководитель.
"Дезинформация – это действительно серьезный вызов современности. Для нас очень важно доносить позицию Украины и правдивую информацию", – отметил руководитель Офиса Президента.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Березовець:
"Пошли баны. Удалили персональный аккаунт Процишина и забанили на 3 дня Владимира Омеляна.
Вчера начал работать Центр противодействия дезинформации в офисе президента. Видимо, так совпало..."
Ермак и правда-вещи не совместимые. Брехали,брешуть і будуть брехати....шкода,що цілих два роки ще терпіти цих недолугих 3.14..в.
Майже кожен деп вр від зєшобльі замазаний лайном або купається в ньому щодня, але наслідків нуль(((
Продовжуємо жер ти...
ну давай, ермак, расскажи правдивую информацию о режиме тишины, который соблюдается в ваших головах
- президент ЗЕ холуй Коломойского;
- глава НБУ холуй Коломойского;
- глава прокуратуры Венедиктова холуй ЗЕ;
- глава СБУ Баканов контрабандист и отмывальщик денег ЗЕ;
- глава МОЗ Степанов мошенник и коррупционер;
- Ермак пособник врага и коррупционер;
- ОП Зеленского рассадник коррупции и агентуры РФ;
- "борьба" с Медвечуком делается только в интересах Коломойского и Ахметова.
Доносите. Бо может еще не все в ЕС и США в курсе.
Друга людина після президента, голова ВР.