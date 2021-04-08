"Дезинформация - серьезный вызов современности. Важно доносить позицию Украины и правдивые данные, - Ермак"

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел разговор в формате видеоконференции с советником премьер-министра Великобритании по вопросам международных дел Дэвидом Кверри.

Общение состоялось в рамках рабочего совещания украинских и британских дипломатов, которое координировал руководитель Офиса Главы государства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Андрей Ермак и Дэвид Кверри отметили плодотворный и важный разговор, состоявшийся 5 апреля между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, во время которого глава британского правительства отметил поддержку Украины и выразил серьезную озабоченность обострением ситуации на Донбассе", - подчеркивается в сообщении.

Собеседники также обсудили возможности более активного привлечения механизмов ОБСЕ для урегулирования ситуации, которая складывается на Донбассе.

Британская сторона подчеркнула важность донесения правдивой информации о ситуации на востоке Украины. В связи с этим Андрей Ермак напомнил, что 6 апреля был представлен созданный в Украине Центр противодействия дезинформации и его руководитель.

"Дезинформация – это действительно серьезный вызов современности. Для нас очень важно доносить позицию Украины и правдивую информацию", – отметил руководитель Офиса Президента.