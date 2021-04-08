В Бутане за две недели вакцинировали от коронавируса 62% населения - почти 470 тысяч человек
В Бутане 469 664 человека получили первую дозу вакцины против COVID-19 - это 62% населения страны.
Кампания вакцинации в Бутане началась 27 марта. Целью было вакцинировать 533 тысячи взрослых, не включая беременных женщин, молодых матерей, людей с определенными заболеваниями и серьезно больных, за неделю. Однако впоследствии срок был продлен на несколько недель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Пресс-секретарь министерства здравоохранения сообщила AFP, что теперь сотрудники здравоохранения сосредоточили свое внимание на вакцинации людей старше 70 лет, а также жителей с ограниченными возможностями.
Сейчас в стране зарегистрировано 896 случаев заражения COVID-19 и одна смерть.
Как отмечается, в Бутане прививают вакциной AstraZeneca-Oxford, которую подарила Индия.
Согласно трекеру NYT, Бутан находится на 2 месте в мире по проценту граждан, получивших первую дозу вакцины против коронавируса - между Сейшелами и Израилем.
Напомним, в Украине вакцинация против коронавируса стартовала 24 февраля. По состоянию на утро 8 апреля в Украине вакцинировали 334 578 человек.
Він хоче купляти з накруткою для себе любімаго.
Занадто відверта схема. Навіть Зеленський має зметикувати, що там до чого.
В 4 раза меньше, чем в Киеве.
У нас вакцинація триває більше місяця
Поточна статистика по вакцинації на 7.04.2021
в УкраїніНаселення 41 555 тис.
Кількість вакцинованих 334 5760, 81 %
Повністю вакциновано 2
Всього вакцинацій 334 578
В Бутане люди на яках ездят и в горах живут, собрать их в кучу ох как непросто, к тому же, нужно открыть необходимое количество пунктов вакцинации, одновременно по всей стране.
Все дело во власти, в организаторах. У них нет кретинов, про которых ты помалкиваешь, юродствуя про Пороха.
И еще: как думаешь, у их министра есть купленная во время вакцинации куртка за 20 тысяч евро, как у нашего?
Где есть какие-либо ресурсы в достаточном объеме, там и ковидла, и вакцинация, пусть даже трижды нищая страна. У нас, кстати, не только мелкий бизнес убивают, но и сельских жителей, а их детей оставляют неучами, бо у нас самый ценный, бесценный, ресурс - земля.
А в Европе ситуация другая, потому, что так решили ЛЮДИ.
Наши люди решили иначе, и вместо Вальцмана выбрали настоящего еврея.
Только и всего.
М-да, видимо, иносказание в моих словах до вас не достучалось...
Вы серьезно думаете, что есть еще кто-то, кто не в курсе, откуда у истории про вальцмана ноги растут?
Да и потом, о чем речь, они же получили "г....о", "шмурдяк", "зелье из Ганга"... и скоро все отправятся в мир иной. Такой сценарий по мнению многих местных экспертов.
по "потужным" методичкам такой подарок и вакцинация - это зрада. или не зрада?