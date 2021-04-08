В Бутане за две недели вакцинировали от коронавируса 62% населения - почти 470 тысяч человек

В Бутане 469 664 человека получили первую дозу вакцины против COVID-19 - это 62% населения страны.

Кампания вакцинации в Бутане началась 27 марта. Целью было вакцинировать 533 тысячи взрослых, не включая беременных женщин, молодых матерей, людей с определенными заболеваниями и серьезно больных, за неделю. Однако впоследствии срок был продлен на несколько недель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения сообщила AFP, что теперь сотрудники здравоохранения сосредоточили свое внимание на вакцинации людей старше 70 лет, а также жителей с ограниченными возможностями.

Сейчас в стране зарегистрировано 896 случаев заражения COVID-19 и одна смерть.

Как отмечается, в Бутане прививают вакциной AstraZeneca-Oxford, которую подарила Индия.

Согласно трекеру NYT, Бутан находится на 2 месте в мире по проценту граждан, получивших первую дозу вакцины против коронавируса - между Сейшелами и Израилем.

Напомним, в Украине вакцинация против коронавируса стартовала 24 февраля. По состоянию на утро 8 апреля в Украине вакцинировали 334 578 человек.