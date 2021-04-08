РУС
Новости
Высылка российских дипломатов и санкции против окружения Путина - США готовят ответ на враждебность со стороны РФ, - Bloomberg

США готовят ответ на враждебные действия со стороны РФ. Администрация президента Джо Байдена рассматривает возможность высылки российских дипломатов из страны и введения новых санкций.

Об этом изданию Bloomberg заявили американские чиновники, пожелавшие остаться неназванными, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По их информации, администрация Белого дома завершила изучение правонарушений со стороны России, включая вмешательство в выборы и кибератаку на правительственные учреждения через программу Solar Winds.

Согласно данным источников, среди потенциальных ответных мер рассматриваются санкции против отдельных лиц и организаций в РФ, а также высылка российских сотрудников разведки, которые, по версии Вашингтона, могут находиться в США под дипломатическим прикрытием.

Как заявил один из собеседников агентства, ответные шаги американской стороны будут, вероятно, включать в себя санкции, в том числе санкции в отношении людей, близких к президенту России Владимиру Путину, а также против органов, которые связаны с вмешательством в выборы.

Байден Джо (2800) россия (96970) санкции (11777) США (27780) дипломаты (642)
Топ комментарии
+24
Доча Лаврухі ще у штатах проживає ?
Може час їй валізи пакувати ?
08.04.2021 09:04 Ответить
+18
08.04.2021 09:18 Ответить
+10
Пришла пора намотать на роги козломордых
08.04.2021 09:17 Ответить
Доча Лаврухі ще у штатах проживає ?
Може час їй валізи пакувати ?
08.04.2021 09:04 Ответить
...і родной єзіг нарешті вивчити, а то па-русскі оно плохо знаєт
08.04.2021 09:07 Ответить
08.04.2021 09:18 Ответить
Вона як і батько рідного і не знали, прості яничари, бо їх рідний вірменський.
08.04.2021 10:53 Ответить
А от "діток" потрібно тримать там якнайдовше - поки кремлівські гроші лежать в американських банках, а "кремлівські дітки" знаходяться у США, "ядрьоний удар па Вашингтону" ніхто наносить і не подумає, скільки-б кацапи не мріяли....
08.04.2021 09:15 Ответить
Гроші - лише в цифрах. Фінансова система США гарант капіталу.
Ядерну зброю проти штатів не використають, а от нам може дістатись.
08.04.2021 09:29 Ответить
А Ви впевнені, що навіть якщо використають, то ті ракети вилетять із шахт? Мені чомусь здається, що полдовина відмовиться вилітати, а ще половина полетить в іншу сторону, ато в сторону місяця.
08.04.2021 10:55 Ответить
Я не впевнена. Але краще не розраховувати на росіску рукожопість.
Бажано, щоб нічого не вилітало.
08.04.2021 11:04 Ответить
лучше коленом на шею...)
08.04.2021 09:16 Ответить
Лошадь нюхнёт "дорожку",машка накатит стакан-и как толкнут грозную речь в ответ. Трпещи США))
08.04.2021 09:05 Ответить
08.04.2021 09:15 Ответить
https://twitter.com/UaArtem
https://twitter.com/UaArtem
https://twitter.com/UaArtem
https://twitter.com/UaArtem Пухнастий українобот

@UaArtem

·https://twitter.com/UaArtem/status/1379889555487227916 10 ч

В Дружківці Колесніков роздає свої цукерки, вироблені на його ж фабриці Конті у Курській області РФ-ії! Цікаво, що відчувають люди, які ці цукерки з його рук беруть.? Якби це була фабрика Пороха, про це б показали по всім каналам. А тут фабрика регіонала сепаратиста. Всі мовчать.
Высылка российских дипломатов и санкции против окружения Путина - США готовят ответ на враждебность со стороны РФ, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 1928
08.04.2021 09:17 Ответить
Пришла пора намотать на роги козломордых
08.04.2021 09:17 Ответить
Это должны делать все страны,кто поддерживают Украину. А то все кричат о поддержке,а в итоге борется одна США,а остальные останутся " белыми и пушистыми". Со всех стран надо высылать кацапьё.
08.04.2021 09:27 Ответить
Всех лапотников- в запаребрик...
08.04.2021 09:28 Ответить
от так їх дядя джо!
08.04.2021 09:44 Ответить
когда уже санкции против *****, не против его шестерок и подельников? по моему уже давно пора.
08.04.2021 10:18 Ответить
В США ватников навалом...."раша тудей" самый популярный канал на Брайтон Бич...а они тут санкции...санкции...поздно, их только выжигать оттуда надо, что навряд ли амеры будут делать...они же бабки везут, а за бабки они на всё согласны)))
08.04.2021 10:19 Ответить
08.04.2021 10:44 Ответить
Не скрепно как то. Колорадского флажка в жопе не хватает.
08.04.2021 16:35 Ответить
Флажок уже внутрях...
08.04.2021 18:25 Ответить
Про санкции против Северного потока уже ни слова. Санкции против окружения Путина уже при Обаме вводили и толку?
08.04.2021 10:45 Ответить
по цьому потіку гівна Штати вже збираються вводити спецпредставника по його руйнації
08.04.2021 11:47 Ответить
Новости ЦН промотай вниз на 3см., там тебе будет и про санкции по потоку...
08.04.2021 12:02 Ответить
God bless America!
08.04.2021 12:46 Ответить
 
 