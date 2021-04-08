Высылка российских дипломатов и санкции против окружения Путина - США готовят ответ на враждебность со стороны РФ, - Bloomberg
США готовят ответ на враждебные действия со стороны РФ. Администрация президента Джо Байдена рассматривает возможность высылки российских дипломатов из страны и введения новых санкций.
Об этом изданию Bloomberg заявили американские чиновники, пожелавшие остаться неназванными, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По их информации, администрация Белого дома завершила изучение правонарушений со стороны России, включая вмешательство в выборы и кибератаку на правительственные учреждения через программу Solar Winds.
Согласно данным источников, среди потенциальных ответных мер рассматриваются санкции против отдельных лиц и организаций в РФ, а также высылка российских сотрудников разведки, которые, по версии Вашингтона, могут находиться в США под дипломатическим прикрытием.
Как заявил один из собеседников агентства, ответные шаги американской стороны будут, вероятно, включать в себя санкции, в том числе санкции в отношении людей, близких к президенту России Владимиру Путину, а также против органов, которые связаны с вмешательством в выборы.
