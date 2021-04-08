Степанов о связи между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов: "Давайте не фантазировать"
Глава Минздрава Максим Степанов прокомментировал слухи о побочных эффектах после прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
По его словам, Минздрав в постоянном режиме коммуницирует с Европейским агентством по лекарственным средствам.
"Как только будут официальные документы, а не комментарии, тогда будем смотреть на текст заключения, и потом принимать соответствующее решение", - отметил Степанов.
Министр напомнил, что "месяц назад, глядя на комментарии, много было паники в Украине по использованию этой вакцины".
"Потом вышел официальный документ, в котором было указано, что никакой связи между вакцинацией вакциной Astrazeneca и тромбозами не было обнаружено", - сказал глава Минздрава.
На вопрос, что будет, если сейчас связь докажут, Степанов ответил: "Давайте посмотрим на документ. Давайте не фантазировать".
Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 10 марта 2021 года выявлено 30 фактов тромбоэмболии "среди почти 5 млн людей, прошедших вакцинацию вакциной от COVID-19 компании AstraZeneca в Европейской экономической зоне".
Позже Европейское агентство лекарственных средств сообщило, что прививки вакциной AstraZeneca не повышают риск образования тромбов.
Регулятор ЕС признал тромбоз редким побочным эффектом вакцины AstraZeneca.
В то же время, ВОЗ о связи между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов заявила, что она вероятна, но не подтверждена.
Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что существует связь между COVID-вакциной AstraZeneca и тромбами, но причина не ясна.
