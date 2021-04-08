РУС
Степанов о связи между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов: "Давайте не фантазировать"

Глава Минздрава Максим Степанов прокомментировал слухи о побочных эффектах после прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

По его словам, Минздрав в постоянном режиме коммуницирует с Европейским агентством по лекарственным средствам.

"Как только будут официальные документы, а не комментарии, тогда будем смотреть на текст заключения, и потом принимать соответствующее решение", - отметил Степанов.

Министр напомнил, что "месяц назад, глядя на комментарии, много было паники в Украине по использованию этой вакцины".

"Потом вышел официальный документ, в котором было указано, что никакой связи между вакцинацией вакциной Astrazeneca и тромбозами не было обнаружено", - сказал глава Минздрава.

На вопрос, что будет, если сейчас связь докажут, Степанов ответил: "Давайте посмотрим на документ. Давайте не фантазировать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас достаточно вакцин, чтобы не применять AstraZeneca, - главный инфекционист США Фаучи

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 10 марта 2021 года выявлено 30 фактов тромбоэмболии "среди почти 5 млн людей, прошедших вакцинацию вакциной от COVID-19 компании AstraZeneca в Европейской экономической зоне".

Позже Европейское агентство лекарственных средств сообщило, что прививки вакциной AstraZeneca не повышают риск образования тромбов.

Регулятор ЕС признал тромбоз редким побочным эффектом вакцины AstraZeneca.

В то же время, ВОЗ о связи между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов заявила, что она вероятна, но не подтверждена.

Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что существует связь между COVID-вакциной AstraZeneca и тромбами, но причина не ясна.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Критика вакцины Covishield является безосновательной, - Кулеба. ВИДЕО

вакцина (3815) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18610) AstraZeneca (141)
Топ комментарии
+17
Во всех странах пишут об образовании тромбов из за вакцины AstraZeneka , а у Степанова все отлично.
08.04.2021 09:13 Ответить
+8
******* в куртке за 23 000 $, тебе не верят даже любители голабородька
08.04.2021 10:12 Ответить
+6
Тромбы то мелочи...главное что бы пальтишко хорошо сидело...
08.04.2021 09:17 Ответить
Во всех странах пишут об образовании тромбов из за вакцины AstraZeneka , а у Степанова все отлично.
08.04.2021 09:13 Ответить
Не звертайте уваги на Мтєпанова. Виробники вакцин не звертають - і Ви не звертайте. І взагалі Степанов саме у цьому випадку займається самонавіюванням - переконує сам себе.
08.04.2021 09:36 Ответить
у самого степашки нету тромбов - это вы не поняли
08.04.2021 09:45 Ответить
******* в куртке за 23 000 $, тебе не верят даже любители голабородька
08.04.2021 10:12 Ответить
Давайте не фантазировать.- А говорить друг другу комплименты.
08.04.2021 09:14 Ответить
....пожелать здоровья!!!?)
08.04.2021 10:20 Ответить
Давайте восклицать, друг другом восхищаться,Высокопарных слов не надо опасаться.
Давайте говорить друг другу комплименты -Ведь это все любви счастливые моменты.-Б.Окуджава/ Степанов этих слов, конечно же, не заслуживает.
08.04.2021 11:04 Ответить
Как говорится: хорошим людям - хорошие доски
08.04.2021 11:30 Ответить
И вообще Далай лама сказал степанову,что это не страшно. Все на вакцинацию!)
08.04.2021 09:14 Ответить
Правильно. Нічого слухати Стєпанова. Краще вже реагувати на заяви міжнародних організацій.
08.04.2021 09:15 Ответить
Весь мир интенсивно вакцинируется, а Украина на перекуре, всё в режиме - через месяц, через два начнем переговоры про закупку и почему сей умник не в отставке? Люди мрут, первое место по заражениям, а оно бред какой то несет.
08.04.2021 09:16 Ответить
В тюряге с конфискацией, но там 😈🤡🤢🎪 все в доле 💵💶
08.04.2021 10:14 Ответить
вся проблема в том что врачи сами отказываются вакцинироваться.
08.04.2021 10:50 Ответить
Тромбы то мелочи...главное что бы пальтишко хорошо сидело...
08.04.2021 09:17 Ответить
Главное, чтобы костюмчик сидел... (с)
Степанов про зв'язок між вакциною AstraZeneca й утворенням тромбів: "Не фантазуймо" - Цензор.НЕТ 3612
08.04.2021 09:44 Ответить
....деревянный макинтош тоже был бы к лицу!!)
08.04.2021 10:22 Ответить
Скоро этот мудень заявит что от всех болезней будут лечить подорожником и не его закупку выделять пару лярдов. Так шо готовься элехторат, лист подорожника на лоб и у Эуропу поедешь, эпоха бедности скоро закончится, всех посадим.
08.04.2021 09:18 Ответить
США признали, Европа признала, что есть проблема! А этому лишь бы вколоть людям всякую дрянь, а потом говорить что не было доказано. План выполняет по вакцинации, ему все равно что дальше будет. Зато куртку купил за 650 тыс. грн, из грязи в князи это называется. До каких пор у нас в стране будут эти нищие идиоты в министрах ходить?
08.04.2021 09:20 Ответить
Тут дело не в этом. Фраза "Лишь бы вколоть" при том смехотворном объеме который он закупил выглядит просто смешно! Дело в том, что если признать проблему, то придется рассказывать, что ты сделал для ее решения...а сделал он - НИХРЕНА! Кроме того продолжая настаивать на ее безопасности, когда ее вред очевиден, он сам плодит армию "антивакцинаторов", что дает ему потом возможность рассказывать, что вакцинация срывается именно благодаря им, а не потому что вакцина тупо нет!
08.04.2021 09:43 Ответить
Там такие деньги замешаны в фармацевтике что "документы" никт опредоставлять не будет. Кто в здравом уме и без совести будет рубить сук на котором сидит?
08.04.2021 09:21 Ответить
Степанов брехлива тварина і віри йому нема.Бреше на кожному кроці.
08.04.2021 09:27 Ответить
Степанов о связи между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов: "Давайте не фантазировать"

Степанов врет и не краснеет. И это министр!
Читаем:
Причинно-следственная связь между вакциной AstraZeneca-Oxford и образованием тромбов вероятна, однако не подтверждена. Такое заявление сделала консультативная группа по безопасности вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Ранее регулятор лекарственных средств Евросоюза подтвердил, что такая связь есть

https://censor.net/ru/news/3258379/voz_o_svyazi_mejdu_vaktsinoyi_astrazeneca_i_obrazovaniem_trombov_veroyatna_no_ne_podtverjdena


Источник: https://censor.net/ru/n3258379
08.04.2021 09:31 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1380043025640996869 11 мин

Степанов о связи между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов: "Давайте не фантазировать" Давайте Решении частично или полностью остановить вакцинацию препаратом сообщили власти Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Австрии, Болгарии, Германии, Дании, Ирландии, Словении,Франции, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, , Португалии, Румынии, и Эстонии. Причиной стало возникновение у привившихся тромбоза
08.04.2021 09:33 Ответить
"Как только будут официальные документы, а не комментарии, тогда будем смотреть на текст заключения, и потом принимать соответствующее решение", - отметил Степанов." - https://novyny.online.ua/v-es-ofitsiyno-viznali-pobichni-efekti-vaktsini-astrazeneca_n831678/ Представництво Європейського агентства лікарських засобів виступило з офіційною заявою про наявність рідкісних побічних ефектів в антикоронавірусної вакцини AstraZeneca. - Степанов, верни куртяк обратно.
08.04.2021 09:35 Ответить
Він Ляшку обіцяв віддати доносити.
08.04.2021 09:55 Ответить
- Стєпанов, ти рано чи пізно помреш
- Ой, давайтє нє фантазіровать.
08.04.2021 09:37 Ответить
У степанова все не так как у ВОЗ и у других стран, странно, что при этом нет своей вакцины) А если серьезно, то он просто тупой и ему пофиг на людей.
08.04.2021 09:45 Ответить
а чего еще можно ожидать от санитара. оно ж тупое, как сибирский валенок Степанов про зв'язок між вакциною AstraZeneca й утворенням тромбів: "Не фантазуймо" - Цензор.НЕТ 5690
08.04.2021 09:51 Ответить
ну и еще на тему "фантазий" от европейского медагенства https://www.ema.europa.eu/en/news/astrazenecas-covid-19-vaccine-ema-finds-possible-link-very-rare-cases-unusual-blood-clots-low-blood
08.04.2021 10:00 Ответить
давайтє стіпанову дамо пзди.
08.04.2021 09:59 Ответить
да, фантазировать не будем...но коли ее себе сам.
08.04.2021 10:16 Ответить
Цензор, требую вообще не размещать словесный бред степанова, который он каждый день выдаёт на гора. Этот человек брехло и трепло. Кроме того, "рекомендации" и "настановы" этого профана и коррупционера, могут представлять реальную опасность для жизни граждан.
08.04.2021 10:32 Ответить
Один случай на миллион?
Вакцину - в печку!
08.04.2021 10:36 Ответить
Шо интересно шо вот такие скептики, подстрекатели, троли сами себе и своим близким категорически не хотят вкалывать эту бодягу...Только не говори чучелло шо ты уже привился -- не поверю.
08.04.2021 13:20 Ответить
Можешь, мучучело, посмотреть лично:

https://censor.net/ru/user/137888

Ну что же, друзья мои....
Похоже, колесо судьбы свершило свой оборот, и завтра уколят меня обезьяней бацыллой...
Может быть, Лариса Ивановна ещё успеет поиграть сребристой шерстью на моей мощной спине...
Ну, а в случае чего - не поминайте лихом!
https://censor.net/ru/comments/locate/2944135/01921684-0df9-7240-8df0-8956********

https://censor.net/ru/forum/2944135/ya_porohobot_zdraste/sortby/tree/order/asc/page/301#comments
08.04.2021 13:35 Ответить
Зебуины, как вам "доктор Смерть" ?
08.04.2021 10:55 Ответить
Як ми бачили з попередньої статті викладеною на сайті - "Причинно-следственная связь между вакциной AstraZeneca-Oxford и образованием тромбов вероятна, однако не подтверждена. Такое заявление сделала консультативная группа по безопасности вакцин Всемирной организации здравоохранения. Ранее регулятор лекарственных средств Евросоюза подтвердил, что такая связь есть"...
Ну і хто це "міністр" після цього? Хоча... якби пеерсічний українець нагрівся на цій вакцині так, щоби курточку за 600 к купувати, він би теж нічого не бачив і не чув...
Що так Зелені казали, Соєвий барига на війні наживається? Ню, ню...
08.04.2021 11:02 Ответить
Медицинская мафия во всём мире одна из самых сильных и влиятельных это давно известно, потому что там бабло крутица сопоставимое с торговлей наркотой. А уж как фарм компании лобируют свои интересы, и далеко не всегда честными методами - легенды ходят...Знаем ваши официальные документы..
08.04.2021 13:17 Ответить
Совершенно проворовавшееся мерзкое ничтожество этот Степанов. Именно такое дерьмо и ставят зелебобики на откатные схемы.
08.04.2021 13:41 Ответить
А ви уважно подивіться. Проти нього наші лікарі не бунтують, як проти Супрун
Влаштовує ця су.ка усіх...
08.04.2021 15:47 Ответить
Міняли міністрів, міняли, поки не прийшов барига-мародер. Нарешті знайшли зелені такого, як їм треба!
08.04.2021 15:48 Ответить
 
 