Двум врачам в Запорожье сообщили о подозрении из-за смерти 9-месячного малыша, - прокуратура
По факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, вследствие чего умер ребенок - сообщено о подозрении двум врачам в Запорожье.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.
Под процессуальным руководством Вознесеновской окружной прокуратуры города Запорожье сообщено о подозрении двум врачам одного из медицинских учреждений г. Запорожье по факту ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей вследствие чего умер ребенок (ч. 2 ст. 140 УК Украины).
По данным следствия, в апреле 2018 г. девятимесячный малыш каретой скорой помощи был доставлен в медицинское учреждение.
Вследствие несвоевременного и неправильного поставленного врачами диагноза мальчик через сутки умер в помещении больницы.
Следствие продолжается, его осуществляет следственное отделение Отдела полиции № 1 Запорожского районного управления полиции Главного управления Нацполиции в Запорожской области.
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
