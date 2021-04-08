РУС
3 381 4

Двум врачам в Запорожье сообщили о подозрении из-за смерти 9-месячного малыша, - прокуратура

По факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, вследствие чего умер ребенок - сообщено о подозрении двум врачам в Запорожье.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.

Под процессуальным руководством Вознесеновской окружной прокуратуры города Запорожье сообщено о подозрении двум врачам одного из медицинских учреждений г. Запорожье по факту ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей вследствие чего умер ребенок (ч. 2 ст. 140 УК Украины).

По данным следствия, в апреле 2018 г. девятимесячный малыш каретой скорой помощи был доставлен в медицинское учреждение.

Вследствие несвоевременного и неправильного поставленного врачами диагноза мальчик через сутки умер в помещении больницы.

Следствие продолжается, его осуществляет следственное отделение Отдела полиции № 1 Запорожского районного управления полиции Главного управления Нацполиции в Запорожской области.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Окончили видимо университет Поплавского.
08.04.2021 09:26 Ответить
швидше за все, купували собі оцінки на екзаменах.
08.04.2021 09:35 Ответить
Оно снова не виновато...
08.04.2021 10:00 Ответить
Горе родителям...
23.07.2021 16:00 Ответить
 
 