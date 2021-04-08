Джекпот Mega Millions США $201 млн может быть сорван в эту пятницу. У вас тоже есть шанс его выиграть! (реклама)

Джекпот американской лотереи Mega Millions растет с января этого года, когда главный приз лотереи был выигран в последний раз. Сегодня на кону лотереи $201 миллион, и этот приз может быть сорван уже в эту пятницу.

Узнайте, как принять участие в тираже с официальными билетами из Украины.

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Джекпот Мега Миллионов достиг $201 млн, это свыше 5,5 миллиардов гривен . Ближайший тираж пройдет в пятницу, 9 апреля .

. Ближайший тираж пройдет . Находясь в Украине, вы можете официально принять участие в тираже!

"Когда мы доходим до таких размеров [приза], возможно, что люди, которые обычно не обращают внимания на лотереи также оказываются в курсе происходящего", прокомментировал резко возросший в последние недели спрос на билеты пресс-секретарь лотереи Мичигана Джейк Харрис.

Как играть в Mega Millions?

Мега Миллионы проводятся в формате 5/70 + 1/25. Это означает, что для того, чтобы выиграть главный приз лотереи нужно угадать 5 чисел от 1 до 70 плюс один дополнительный номер ("Mega Ball") от 1 до 26. Помимо джекпота лотерея также разыгрывает 8 второстепенных призов.

Победитель лотереи получит невероятный джекпот, который, на данный момент, составляет $201 млн, но это не единственный способ стать миллионером с Mega Millions. Да, выигрыш второго приза принесет вам хотя бы $1 млн. В последнем тираже это удалось сделать 1 из участников. Еще 19 билетов выиграли по 10,000 долларов, угадав 4 основных номера и один дополнительный. Трое из них утроили свой выигрыш с помощью опции "Megaplier", которую вы можете добавить за небольшую доплату.

Как участвовать в Мега Миллионах из Украины?

Как известно, билеты Mega Millions продаются только в США. Тем не менее, вы можете участвовать в лотерее и из Украины, купив официальные билеты онлайн. Сделать это вам поможет сайт theLotter.com. Основанный в 2002 году сервис предлагает билеты на крупнейшие тиражи мира.

Пресс-секретарь компании Адриан Коореманс объясняет, как это работает: "Местные агенты theLotter в США купят билеты от вашего имени. По правилам Мега Миллионов, вы не обязаны быть гражданином или резидентом Соединенных Штатов, чтобы участвовать в лотерее". Так что вам не о чем беспокоиться, игра по интернету абсолютно законна, и онлайн-участник имеет такие же шансы и права на призы, как и местные игроки. Добавим, что сайт не берет комиссионных с выигрышей. Его услуги оплачиваются лишь единожды – в момент заказа билетов (их цена на сайте немного выше, чем в официальных точках продажи).

Чтобы купить билеты Mega Millions через theLotter, вам надо:

Создать учетную запись Выбрать Мега Миллионы из списка, содержащего приблизительно 50 лотерей Заполнить номера (вы можете играть со своими номерами, или со случайными числами) Добавить к билету мультипликатор "Megaplier" (по желанию) Оплатить заказ

Ваш шанс стать первым победителем Мега Миллионов на theLotter

До сих пор ни одному игроку на сайте не удавалось сорвать джекпот популярной американской лотереи, но это не значит, что клиенты TheLotter.com не выигрывали потрясающие призы. Осенью 2017 года Наталия из Украины выиграла второй приз в $1 млн. Несколькими годами ранее второй приз, который на тот момент составлял $250 тысяч, удалось выиграть испанцу Б.Г. Ну а рекордный выигрыш на сайте принадлежит гражданке Панамы А.Д., сорвавшей джекпот Лото Флориды в июле 2017. Ее выигрыш составил 30 миллионов долларов США.

Хотите стать первым победителем Mega Millions на сайте? Не теряйте время! Джекпот может быть сорван уже в эту пятницу. Купите билеты сегодня, и пусть вам повезет!

Новость публикуется на правах рекламы