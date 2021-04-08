Обострение на Донбассе может повлиять на курс рубля и ударить по экономике России, - Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эскалация ситуации на Донбассе способна ударить по экономике России и повлиять на курс рубля, однако пока макроэкономическая ситуация стабильна и предсказуема.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.
"Нагнетание напряженности в непосредственной близости от наших границ - это фактор, который скорее имеет негативное эмоциональное воздействие на рынок", - сказал Песков, отвечая о влиянии событий на Донбассе на курс рубля.
Однако, по его словам, влияние военной напряженности на экономику страны является обычной практикой.
"В целом макроэкономическая ситуация абсолютно стабильная, предсказуемая", - добавил пресс-секретарь Путина.
Топ комментарии
+29 Garry Grant
показать весь комментарий08.04.2021 09:30 Ответить Ссылка
+21 Андрей Сафронов #484378
показать весь комментарий08.04.2021 09:28 Ответить Ссылка
+19 Панас Стець
показать весь комментарий08.04.2021 09:38 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Отой балет і словоблудіє ***** навколо наших кордонів свідчить, що "шатун" всередині нас не вдається, і плешивий втрачає терпець.
Але... не треба "гнати тюльку", треба просто продемонструвати ці слова на практиці, показати результати... Для цього росії слід , зробити "зовсіи не багато", а саме:
-Щоб громадяни зі всіх країн світу добивалися, стояли в черзі щоб отримати російське громадянство та поселитися в ній, або хоча б право на відвідування росії, як туристи., чи лікуватися та навчатися...
-Щоб російським транспортом літав (їздив) якщо не весь світ, то хоча б значна його частина...
-Щоб записувалися в чергу на купівлю російських товарів - їжі, побутової та індустріальної техніки, технологій, послуг ...
-Щоб рубль був однією з найсильніших валют світу..
- Або хоча б - щоб на росію не накладали санкцій за її "миролюбність" та "повагу" як до міжнародного права, до інших держав так народів, та й "за глибоку повагу" до людських прав своїх же громадян...
-І окреме, але грунтовне:, - щоб більшість світу бажали та намагалися спілкуватися російською мовою, а не англійською... Або ще потужніше -щоб бажали спілкуватися російською, а не національними мовами своєї країни .... !!! ХЕ-Хе...
як ці істоти спроможні все далі і далі занурюватися в бетонну стіну лайна?..
18:08 https://echo.msk.ru/news/2818102-echo.html Рубль активно дешевеет к доллару и евро
Американская валюта торговалась на Московской бирже на уровне почти 78 рублей, европейская - выше 92,5...
Когда Расия начинает волать, что агрессия ей самой не выгодна....
...да какая там паБЕДА над Германией,завалили советскими трупами Гитлера и радуемся неизвестно чему...