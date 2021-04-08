Обострение на Донбассе может повлиять на курс рубля и ударить по экономике России, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эскалация ситуации на Донбассе способна ударить по экономике России и повлиять на курс рубля, однако пока макроэкономическая ситуация стабильна и предсказуема.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

"Нагнетание напряженности в непосредственной близости от наших границ - это фактор, который скорее имеет негативное эмоциональное воздействие на рынок", - сказал Песков, отвечая о влиянии событий на Донбассе на курс рубля.

Однако, по его словам, влияние военной напряженности на экономику страны является обычной практикой.

"В целом макроэкономическая ситуация абсолютно стабильная, предсказуемая", - добавил пресс-секретарь Путина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сколько войска РФ будут находится возле границ с Украиной, решает Путин, - Песков