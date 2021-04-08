Продолжаю исполнять обязанности министра энергетики, слухи о нареканиях со стороны ОП и Кабмина - это манипуляция, - Витренко
Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко опровергает информацию о том, что он якобы написал заявление об отставке.
Об этом говорится в сообщении на странице в сети Facebook министерства, информирует Цензор.НЕТ.
"Слухи о нарекания со стороны Правительства, Офиса Президента, международных партнеров на работу Министерства энергетики под моим председательством носят манипулятивный характер. У нас хватает внешних угроз, для эффективной борьбы с которыми требуется командная работа органов государственной власти, и в должности исполняющего обязанности Министра энергетики я прилагаю усилия именно для этого. Сейчас я продолжаю исполнять обязанности министра энергетики и готовлюсь к поездке в составе официальной украинской делегации в рамках зарубежного визита Президента Украины, который запланирован на ближайшие дни", - отметил Витренко, комментируя многочисленные обращения СМИ.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Витренко написал заявление об увольнении с поста главы Минэнерго.
