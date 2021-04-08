РУС
Продолжаю исполнять обязанности министра энергетики, слухи о нареканиях со стороны ОП и Кабмина - это манипуляция, - Витренко

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко опровергает информацию о том, что он якобы написал заявление об отставке.

Об этом говорится в сообщении на странице в сети Facebook министерства, информирует Цензор.НЕТ.

"Слухи о нарекания со стороны Правительства, Офиса Президента, международных партнеров на работу Министерства энергетики под моим председательством носят манипулятивный характер. У нас хватает внешних угроз, для эффективной борьбы с которыми требуется командная работа органов государственной власти, и в должности исполняющего обязанности Министра энергетики я прилагаю усилия именно для этого. Сейчас я продолжаю исполнять обязанности министра энергетики и готовлюсь к поездке в составе официальной украинской делегации в рамках зарубежного визита Президента Украины, который запланирован на ближайшие дни", - отметил Витренко, комментируя многочисленные обращения СМИ.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Витренко написал заявление об увольнении с поста главы Минэнерго.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Энергетическая система Украины отделится от объединенной системы России и Беларуси в 2022 году, - Витренко

+2
та да))) а личные вещички ж уже вывез из кабинета )))
какие ж там обязанности...так обходной лист оформить и причитающиеся бабосы проконтролировать (а там жеж, мама дарагая витренчиха))) и выходное пособие и за не испльзованный отпуск и так по-мелочи и насобирается как 2 бюджета годовых какого-то райцентра))))
08.04.2021 09:45 Ответить
+1
Аудит "Нафтогаза" показал нарушения, из-за которых бюджет недополучил 75 миллиардов. 6 октября 2020/ Витренко двигали Коломойский и Ермак. Ермак пытается себя «вставить» в газовые контракты , получить долю и стать миллиардером/ Выделение $4 млн премии Витренко. Последний обещал что деньги будут выплачены ему в течение нескольких лет. Но «Нафтогаз» неожиданно принял решение рассчитаться по долгам уже в ближайшее время. Инициатором выступил Ермак. / Глисты Коломойского добровольно из Украины не вылазят.
08.04.2021 09:43 Ответить
Да лучше бы тебя мразь и не было, жаль твою маму вовремя не стерилизовали.
08.04.2021 09:36 Ответить
Как же ненавижу эти наглые самодовольно-румяные рожи!
08.04.2021 09:37 Ответить
Исполнять они мастики. Одни исполнители, не власть, а скоморохи.
Превратили страну в нищее шапито, с грязным куполом и оборванными стенами.
08.04.2021 09:39 Ответить
Аудит "Нафтогаза" показал нарушения, из-за которых бюджет недополучил 75 миллиардов. 6 октября 2020/ Витренко двигали Коломойский и Ермак. Ермак пытается себя «вставить» в газовые контракты , получить долю и стать миллиардером/ Выделение $4 млн премии Витренко. Последний обещал что деньги будут выплачены ему в течение нескольких лет. Но «Нафтогаз» неожиданно принял решение рассчитаться по долгам уже в ближайшее время. Инициатором выступил Ермак. / Глисты Коломойского добровольно из Украины не вылазят.
08.04.2021 09:43 Ответить
Держится за кресло, хрен оторвёшь...
08.04.2021 09:44 Ответить
Скільки колотилися, щоби Юрчика пропхнути на цю посаду. А Юрчик вужиком прослизнув.
08.04.2021 09:44 Ответить
продолжает исполнять обязанности параллельно шантажируя Украину своей заявой... очень хочет избавиться от приставки врио... в парня болезнь злобы, особенно на Коболева и Нафтогаз... значит он не имеет права занимать высокую посаду министра. Нах!!
08.04.2021 09:45 Ответить
та да))) а личные вещички ж уже вывез из кабинета )))
какие ж там обязанности...так обходной лист оформить и причитающиеся бабосы проконтролировать (а там жеж, мама дарагая витренчиха))) и выходное пособие и за не испльзованный отпуск и так по-мелочи и насобирается как 2 бюджета годовых какого-то райцентра))))
08.04.2021 09:45 Ответить
Продовжую виконувати обов'язки міністра енергетики, чутки про нарікання з боку ОП і Кабміну - це маніпуляція, - Вітренко - Цензор.НЕТ 920
08.04.2021 09:48 Ответить
"Продолжаю исполнять обязанности министра энергетики, слухи о нареканиях со стороны ОП и Кабмина - это манипуляция, - Витренко" - Продолжаю нарушать закон Украины, и.о. можно быть не более двух месяцев. Ермак честный парень, продал должность и делает вид, что нарушения закона нет.
08.04.2021 09:48 Ответить
Цензор.НЕТ как незабвенная газета "Правда" "не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор" (с), продолжает не только собирать заклятых друзей Юрия Витренко, но и устраивать уроки ненависти против конкретного человека... «Такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу!» (с). *************** screenshot сохранен.
08.04.2021 10:38 Ответить
А.Невзоров― Мы видим, что страна разбита на политические племена, которые ненавидят друг друга, когда между людьми не осталось вообще ничего общего, кроме взаимного интереса к скальпам друг друга, и когда гибель или несчастье человека из другого политического племени празднуется как некое чрезвычайно счастливое событие.
Мы это видим, что никогда еще между гражданами страны не было так мало общего. И вот только скальпы, причем скальп ведь вещь такая, я бы сказал, хитренькая. Потому что я помню, как-то у одного из племен, которые были согнаны в Оклахоме, очень было принято, кстати говоря, скальпировать лысых. И такие скальпы очень ценились, потому что можно было с одного человека получить три скальпа.
08.04.2021 12:55 Ответить
 
 