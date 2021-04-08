Трем российским морякам, незаконно посещавшим оккупированный Крым, на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба
Госпогранслужба продолжает выявлять и привлекать к ответственности лиц, незаконно посещавших временно оккупированные территории Украины.
В частности вчера, 7 апреля, в пункте пропуска "Николаевский морской торговый порт" во время оформления судна из Турции наряд отдела "Николаев" выявил трех граждан РФ, которые в сентябре 2020 года незаконно посещали оккупированный РФ Крым, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
"За нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и выезда с нее пограничники отказали иностранцам в пропуске и запретили им въезд в Украину на 3 года", - подчеркивается в сообщении.
