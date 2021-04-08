РУС
Трем российским морякам, незаконно посещавшим оккупированный Крым, на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба

Трем российским морякам, незаконно посещавшим оккупированный Крым, на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба

Госпогранслужба продолжает выявлять и привлекать к ответственности лиц, незаконно посещавших временно оккупированные территории Украины.

В частности вчера, 7 апреля, в пункте пропуска "Николаевский морской торговый порт" во время оформления судна из Турции наряд отдела "Николаев" выявил трех граждан РФ, которые в сентябре 2020 года незаконно посещали оккупированный РФ Крым, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"За нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и выезда с нее пограничники отказали иностранцам в пропуске и запретили им въезд в Украину на 3 года", - подчеркивается в сообщении.

Читайте также: Получивший запрет на въезд в Украину россиянин пытался подкупить пограничников в пункте пропуска "Запорожье", - ГПСУ. ФОТО

Автор: 

Госпогранслужба (6783) запрет (1709) Крым (26455) моряки (1079) Николаев (2192) порт (745) россия (96970)
Обращение Игоря Макара к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

https://www.youtube.com/watch?v=kGhfjzZEiWM
показать весь комментарий
08.04.2021 09:53 Ответить
Моряки, они не ездят, даже не плавают. Они ходят.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:54 Ответить
 
 