Трем российским морякам, незаконно посещавшим оккупированный Крым, на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба

Госпогранслужба продолжает выявлять и привлекать к ответственности лиц, незаконно посещавших временно оккупированные территории Украины.

В частности вчера, 7 апреля, в пункте пропуска "Николаевский морской торговый порт" во время оформления судна из Турции наряд отдела "Николаев" выявил трех граждан РФ, которые в сентябре 2020 года незаконно посещали оккупированный РФ Крым, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"За нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и выезда с нее пограничники отказали иностранцам в пропуске и запретили им въезд в Украину на 3 года", - подчеркивается в сообщении.

Читайте также: Получивший запрет на въезд в Украину россиянин пытался подкупить пограничников в пункте пропуска "Запорожье", - ГПСУ. ФОТО