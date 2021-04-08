За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 48 человек, выздоровели - 717, выявили 1 848 новых случаев, - Кличко

В больницы столицы госпитализировали 189 больных COVID-19, 358 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус и пневмониями.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Так, за сутки в Киеве выявили 1848 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего с начала пандемии 172 403).

Среди заболевших 1094 женщины в возрасте от 18 до 96 лет, 744 мужчины в возрасте от 18 до 88 лет, 25 девочек от 1 до 17 лет и 23 мальчика от 7 месяцев до 16 лет

Кроме того, за сутки зафиксировали 48 летальных случаев от вируса (всего 3749).

Также за минувшие сутки госпитализировали 189 больных коронавирусом, также 358 человек госпитализировали с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

717 человек побороли коронавирус (всего выздоровевших 109 499).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Деснянском (323), Дарницком (318) и Голосеевском (253).

